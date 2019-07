Del compromiso entre evangélicos y gobiernos izquierdistas

En su artículo Propaganda política disfrazada de humanitarismo, publicado por Alejandro Armengol, Miami | el 17/07/2019, se desenmascara la obra de “Pastores por la Paz”, como un instrumento del régimen cubano. Resulta que nuevamente “Pastores por la Paz” ha viajado a Cuba como suele hacer desde 1992. Llegan a La Habana tras un recorrido 46 ciudades estadounidenses donde recolectaron ayuda humanitaria y medicinas para los cubanos, sin decir una sola palabra de la responsabilidad del gobierno es esta desgracia, y mucho menos del modo en que son controlados los evangélicos de la isla por el régimen. Para una información actualizada sobre el tema recomiendo el artículo, publicado en el blog Religión en Revolución; Escenario religioso actual en Cuba, entre la auto represión y la represión., cuyo autor, Mario F Lleonart asegura que en Cuba las libertades religiosas corren la misma suerte que el resto de los derechos de sus habitantes. Recomiendo navegar por este blog para conocer como la en Cuba a los grupos protestantes que no se sometan al estado.

Pero no se creea que todo ha sido conflicto entre Revolución y Protestantismo, según el artículo EL PROTESTANTISMO EN CUBA. SU HISTORIA E IMPACTO SOCIOCULTURAL, publicado en el 2012 por Celier Crespo Alfonso dela Universidad Agraria de La Habana, el día 8 de Enero de 1959, las tropas rebeldes entraron a La Habana, en la tribuna, desde donde Fidel Castro se dirigió a la nación, se encontraban el obispo episcopal Hugh Blankingship y el reverendo presbiteriano Raúl Fernández Ceballos. Los cristianos evangélicos se sumaron al entusiasmo popular con la celebración de un multitudinario Culto de Acción de Gracias el 7 febrero.

El 11 de mayo Raúl Castro y Vilma Espín fueron agasajados en el metodista Candler College; lo mismo ocurrió con Fidel Castro, quien fue invitado a una comida vegetariana en el Colegio Adventista de Las Antillas.

En La Progresiva, el colegio presbiteriano de Cárdenas, se dio un homenaje a los exalumnos asesinados durante la lucha antibatistiana. Mientras que la Iglesia Presbiteriana Unida de EE.UU. enviaba un fondo para prestar ayuda a los huérfanos de la guerra.

En 1977 Los presbiterianos hacen su propia Confesión de Fe la primera de este tipo en un país socialista.

Por su parte la organización que les agrupaba, el Consejo Ecuménico de Cuba (considerado en el exilio un aparato de penetración de las igleias por el estado) formula declaraciones de corte político afines al gobierno, convoca a trabajos voluntarios, y al diálogo religión estado. En 1991 el CEC hizo un llamamiento de ayuda internacional, respuesta positiva de Agencia de Cooperación Pan para el Mundo, Consejo de Iglesias de América Latina, Caribe, Estados Unidos, Canadá, desde posiciones concordantes con el régimen, que no boiciteara las líneas estratégicas del Programa de Desarrollo Sostenible del Consejo de Iglesias de Cuba a saber:

1.- La eclesial que trabaja para facilitar un compromiso social de las iglesias con sus hermanos, dentro y fuera de ellas.

2.- La ecológica para promover la defensa del medio natural a través de actividades didácticas, educativas y promociónales.

3.- La seguridad alimentaria que auspicia proyectos descentralizados y diversificados para incentivar la producción agropecuaria.

Otras líneas de intervención son la energética para fomentar fuentes de energías alternativas (uso del biogás y las energías hidráulica, eólica y solar), la de género para propiciar enfoques no discriminatorios a nivel de trabajo comunal y la de comunicación para dar a conocer los métodos y acciones en ejecución. En la actualidad existen 50 denominaciones de este carácter en el país, 25 de ellas son de corte Pentecostal.

Los más de mil pastores, coopastores y líderes religiosos prestan sus servicios espirituales en alrededor de 900 templos y capillas y en unas 1100 casas cultos que han sido autorizadas a funcionar en el país.

Poseen 9 seminarios de formación teológica, de ellos se destaca el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas que tiene carácter Interdenominacional y en el cual se forman una parte importante de los pastores y líderes religiosos de las principales iglesias evangélicas.

Las iglesias reciben sistemáticamente delegaciones de diferentes países del mundo y mantienen un activo intercambio con las iglesias hermanas. Los pastores cubanos también cumplen con variadas invitaciones que les realizan desde el exterior.

Con frecuencia importan literatura y atributos para la realización de sus actividades religiosas. También reciben donaciones, fundamentalmente de medicinas y alimentos con destino a sus centros asistenciales. Además, y de manera coordinada con instituciones estatales, distribuyen parte de las donaciones dentro del sistema nacional de salud. Las iglesias tienen registradas variadas publicaciones de amplia circulación. En la medida que aparece nuevas posibilidades se ha ido incrementando el volumen de edición.En ocasión de realizarse actividades ecuménicas de mayor relevancia, como la Celebración Evangélica Nacional Cubana, en 1999, o los conciertos de Navidad, entre otras, estas han sido divulgadas por los canales de televisión nacional y emisoras de radio nacionales. Cuentan con un programa radial que usan de forma sistemática las diferentes denominaciones para la transmisión de sus respectivos mensajes.

Por todo lo que se cuente en este trabajo no es que le vaya del todo mal a los protestantes cuando entran por el aro y es que para ellos, como con el arte, se cumple aquello de “con la revolución todo, contra la revolución nada”.

Esta nota podríamos correlacionarla con el artículo “Evangélicos sionistas y masones predicarán la doctrina de AMLO”, publicado el 28 de junio de 2019, por Jorge Santa Cruz en su blog Perdiodismo sin compromisos. Allí se aborta la misión otorgada por el presidente López Obrador a los evangélicos y la masonería para que difundan de la Cartilla Moral, que redactara Alfonso Reyes (1889-1959) en 1944 a solicitud de Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Educación Pública, de Alfonso Reyes, o sea, del instrumento de adoctrinamiento de la población mexicana.

Según el artículo el responsable del adoctrinamiento de los mexicanos será el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) en colaboración con la Fraternidad de Logias Masónicas y la Gran Logia del Valle de México.

Tras ver lo que hacen los pastores por la paz de USA y “los pastores por la guerra” del evangelismo oficialista en Cuba, y pasando por alto el extraño caso Bolsonaro, en Brasil, no queda más que reconocer que entre el protestantismo y los regímenes de “izquierda” hay gran colaboracionismo, ya sea en su versión autoritaria como la cubana o en modelo más participativo como por el momento existe en México.

Anuncios