Ideología contra Ciencia. Lo que no nos cuentan los “especialistas” sobre disforia de género

Se entiendo por disforia de género, un estado en el que la persona siente que su identidad de género no concuerda con su sexo biológico real. Y lo más grave a mi entender no es el trastorno en sí, sino el modo en que la “medicina” establecida ha tratado de resolverlo, destrozando el cuerpo del paciente hasta que este se parezca lo más posible a lo que él considera su propia identidad género, sin importar el modo en que aquella es contradicha por su anatomía. Así pues, en este tipo de contradicción mente-materia, se la solución inversa a la que se daría en cualquier otro caso de enfermedad mental, y en lugar de intentar corregir la visión errónea del individuo sobre su la realidad, se cercena la misma en lo posible para adaptarla el error.

Afortunadamente no todo parece estar perdido en este campo, al menos desde el punto de vista intelectual. Existe en YouTube una serie de interesantes videos, publicado por la fundación norteamericana Heritage (Herencia), aparecen en diferentes fechas, pero todos abordan el tema de la disforia de género desde una perspectiva crítica al modo en que se tratada dicha “condición”. Se trata de una organización que intenta rescatar los valores fundacionales de aquella nación, que en mi opinión se han perdido desde hace tiempo entre otros los principios de libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual.

Así tenemos por ejemplo un material con fecha de 12 octubre 12 del 2017, en el que podemos escuchar a los participantes de un seminario titulado Disforia de género en los niños: comprensión de la ciencia y la medicina. Se trata de un evento auspiciado por Heritage con el objetivo de entrarle por la manga al hombro al llamado “momento transgénero”, que en ese momento estaba viviendo en país norteamericano y que colocaban a los niños en la mira a medida que un número creciente de ellos eran diagnosticados con “disforia de género”.

Desde ese momento los padres y los médicos comenzaron a enfrentarse a preguntas difíciles sobre la identidad humana y la sexualidad, así como a la creciente presión para tratar a los niños con terapias experimentales como las drogas que bloquean la pubertad y las hormonas del sexo.

En otro, subido el Publicado el 4 abril 2019, con el título de Él solía ser trans: esto es lo que quieren que todos sepan se nos presenta a Walt Heyer, sobre el cual ya hemos leído en otros medios, se trata de un autor y orador público que anteriormente se identificó y vivió como transgénero. Es autor de varios libros y, a través de su sitio web SexChangeRegret.com. Heyer intenta crear conciencia pública sobre la situación de quienes hoy lamentan su cambio de género y las consecuencias trágicas que han sufrido como resultado de estos. En el video comparte su historia y advirtió contra la implementación de intervenciones radicales hormonales y quirúrgicas para niños disfóricos de género.

Me ha llamado la atención el particular la siguiente pregunta que se hace una especialista dentro del panel, en uno de los videos de la fundación en este caso el que se titula Lo que los médicos no le están diciendo a los padres de niños con disforia de género, publicado el Publicado el 4 abril. 2019

¿Qué es el cuidado afirmativo del espíritu? Se pregunta aquí una panelistas. Es el estándar actual de tratamiento promovido por médico y psicólogo asociados que denominado de esa manera. Esto suena bonito, reconoce, pero lleva directamente a poner a los niños en el camino a la transición médica con pocas posibilidades de volver atrás y agrega:

Déjame explicarte como funciona esto: Si lleva a su hijo a una clínica para busca ayuda Cuidado afirmativo significa el terapeuta debe seguir la guía del niño, osea que el profesionales deben aceptar La identidad de género que dice el a niño, de hecho, esta es la ley en muchos estados bajo terapia de conversión prohibiciones de cuestionar el género de un niño la identidad es ahora ilegal por lo que si un pequeño niño de cinco años cree que tiene el sexo opuesto, recibir cuidado afirmativo significara ir junto con sus creencias. Se anima a los padres a referirse a él como su hija y dejar que él elija un nombre femenino Y A los maestros que le dejen usar el baño de chicas, y se les dice a que la transición social es inofensiva y reversible.

¿Es realmente inofensivo decirle a un niño que todavía cree en el Hada que es del sexo opuesto? Se pregunta la especialista retóricamente para luego responderse que no.

Es muy probable, afirma, que este niño esté confundido. Si una niña de diez años se siente incómoda con su cuerpo en desarrollo y de repente insiste ella es un niño significará que el cuidado afirmativo le estará bloqueando la pubertad de esta chica drogas poderosas, que los médicos le dirán a los padres “Esto es perfectamente seguro y reversible, es el camino para que ella explore su género”. El cuidado afirmativo no ayuda a esta niña a llegar a la causa de su molestia. Medicándola con estas drogas que no son seguras, de hecho, se afectará su futura fertilidad, funcionamiento sexual y sistema óseo. Eso es lo que los doctores no les cuentan a los padres de niños con disforia de género.’ Dejémoslo aquí. El video continua y usted puede escucharlo íntegramente desde esta misma entrada, se lo recomiendo.

Lo que se dice en estos materiales se aparta diametralmente de las “verdades” impuestas por los medios, autorizados y “especialistas” establecidos escucharemos por ejemplo al especialista que detecta como munchos de sus pacientes que rechazan su sexo biológico han sido previamente objeto de abuso sexual, sería en estos casos un simple mecanismo de defensa y no el clásico dogma de la persona encerrada en un cuerpo extraño. Se ha abordado, además, y esto incluyo los valiosos comentarios que los espectadores dejan de bajos de los videos el tema de como niños o niños que no se identifican con los roles que se esperan de sus géneros, los cuales si son construcciones culturales en buena medida, como podría ser la asignación de juguetes y conductas según cada sexo, son pueden ser indicios por la medicina oficial al mismo síndrome. Otro trema es el del tratamiento con drogas de efecto irreversible al que son sometidos estos niños.

Dos artículos sobre el mismo asunto

La batalla por el bienestar de estos niños se continúa en el sitio de la Fundación, así lo vemos en varios de los artículos que allí se reproducen. Vemos a dos como ejemplos.

Dinero, política y familia

El primero de ellos está titulado como “Las nuevas políticas transgénero propuestas podrían perjudicar a los ancianos y los jóvenes”, lo firman Nicholas Marrm, participante el Programa de verano de 2019 Para Jóvenes Líderes de la Fundación Heritage y Emilie Kao, directora del Centro Richard y Helen DeVos.

Aquí se parte de darle la razón al Congreso norteamericano cuando considera políticas que sirvan a los estadounidenses más vulnerables, en particular a los niños y los ancianos, que son más susceptibles al abuso. Pero acto seguido se da la voz de alerta cuando tales políticas se ven amenazadas por la ideología de género, inyectada en el lenguaje de una legislación por lo demás buena. De acuerdo con los dos redactores es lo que está sucediendo con dos proyectos de ley en consideración: la Ley de Tratamiento y Prevención del Abuso Infantil y la Ley de Personas Mayores.

El caso es que el tema de la orientación sexual y el lenguaje de identidad de género en estos proyectos de ley amenazan con elevar las prioridades políticas de unos pocos a costa de la seguridad, la privacidad y la libertad de muchos, lo cual, obstruir el trabajo de los proveedores de servicios en las áreas de personas sin hogar y cuidado de niños. Además, consideran, tal lenguaje podría abrir una brecha entre los padres y sus hijos. Resulta, según el artículo, que debido a las leyes estatales que consagran este lenguaje, los proveedores médicos están siendo demandados porque no apoyan los tratamientos médicos recomendados para los activistas transgéneros para la disforia de género.

Este es el fenómeno que explica por qué se dan las situaciones que se criticaban en los videos que comentábamos anteriormente, y es que resulta que por tales medidas políticas es que se están incluyendo el uso experimental de hormonas en niños de hasta 8 años y doble mastectomía (es el término médico para la extirpación quirúrgica de mamas) en niñas de hasta 13 años.



El gran problema es que como aquí se señala existe un vigoroso debate en la comunidad médica sobre los mejores tratamientos para la disforia de género. Algunos profesionales distinguidos no creen que la llamada “cirugía de transición” sea una buena medicina. Sin embargo, en 15 estados, los activistas transgéneros ya han logrado prohibir la asesoría que les permitiría a los padres e hijos pasar por un período de “espera vigilante” para ver si los niños se sienten cómodos con sus cuerpos. Esto es imprudente.

Luego se sita unos ejemplos que para mí son los favoritos a la hora de demostrar el sin sentido de estas “transiciones” forzadas desde la política médica, el caso de las personas que sufren de anorexia, bulimia, trastorno de identidad de integridad corporal (el deseo de perder una extremidad o un sentido) o disforia de género experimentan una profunda incomodidad con sus cuerpos, lo que puede llevar a creencias erróneas sobre sí mismos y la realidad. Sin embargo, para ellos las terapias más útiles se centran no en lograr lo imposible (cambiar los cuerpos para adaptarse a los pensamientos y sentimientos), sino en ayudar a las personas a aceptar e incluso abrazar la verdad sobre sus cuerpos y la realidad. Y es que como bien dicen los colaboradores de Herencia, citando al PhD D Ryan T. Anderson, PhD. la medicina tiene como objetivo restaurar la salud, no simplemente satisfacer los deseos de los pacientes.

Entre las estadísticas importantes que nos ofrece este artículo tenemos las de que entre el 80% y el 95% de los niños con disfunción de género eventualmente crecen fuera de su disforia y se sienten cómodos con sus cuerpos después de la pubertad si no hay una intervención hormonal o quirúrgica.

Además, aquellos que se someten a una cirugía de reasignación de sexo se suicidan a una tasa 19 veces mayor que la de la población general, y casi el doble de la tasa de adultos transgénero en general.

Esta alta tasa no se debe simplemente a que la sociedad no haya aceptado el transgenerismo. Adultos como Walt Heyer, que sufría de disforia de género, y ahora se arrepienten de haber seguido la reasignación de sexo, dicen que la consejería los salvó del suicidio.

También se cita al trans James Shupe, quien atribuye su disforia de género al TEPT (trastorno por estrés postraumático generado por una experiencia vivida durante la vida mucho tiempo atrás) y otros traumas, dijo que las recomendaciones médicas de la comunidad transgénero pusieron en peligro su vida, y se recogen sus palabras siguientes:

“No me ayudó en absoluto”, dijo Shupe. “Desestabilizó mi salud mental, porque vivía en una realidad falsa. Estaba luchando contra mi cuerpo. Estaba luchando contra la sociedad. Entiendo perfectamente por qué esto mata a las personas y por qué hay una tasa tan alta de suicidios. La sociedad tiene la culpa. No es sociedad. Es el programa en sí lo que nos está matando “.

El nivel de intromisión de estas leyes en los derechos de los padres sobre los hijos queda muy claro en este texto. Aquí se recoge el caso recientemente de una agencia del gobierno en Cincinnati, que siguiendo este programa a acusó a los padres de una niña disfórica de género por abuso infantil cuando expresaron su preferencia por el asesoramiento y no aceptaron los tratamientos de testosterona para su hija, después hablamos del modo en que los comunistas quitan la patria potestad, no es que no la conculquen a su manera, es que no están solos en la triste tarea.

De manera similar, en Illinois, el estado ha ordenado que sus empleados de bienestar infantil y futuros padres de crianza temporal que sigan las recomendaciones del movimiento transgénero o, de lo contrario, quedaría descalificados para el servicio. Así a los posibles padres de crianza temporal que desee permitirle a un niño con disfunción de género un período de “espera vigilante” se les eliminaría del grupo de posibles familias de acogida.

Los redactores consideran que este movimiento es especialmente erróneo en un momento en que hay 17,920 niños en la lista de espera para familias que los acojan en Illinois (y más de 437,500 niños en todo el país).

A lo que asistimos en Estados Unidos es la imposición de la ideología transgénero en la ley, pues como se explica en el texto la Ley de Tratamiento y Prevención del Maltrato Infantil Más Fuerte, o HR 2480, que se aprobó en mayo, ampliaría los requisitos de aplicación la prevención del abuso para incluir a “jóvenes de minorías sexuales y de género”, según son entendidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que también incluye el término “transgénero”, cuyo uso de la terminología de la teoría de personas transgénero echa a un lado del debate sobre los mejores tratamientos médicos para la disforia de género. Agréguese esto a que tales Instituciones se encuentra bajo la fuerza de una de las más poderosas organizaciones de presión de personas transgénero, el Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros, promotora abierta de los procedimientos de reasignación de sexo y de los litigios contra aquellos que tienen una opinión diferente.

De su sitio se extrae la siguiente frase: Es una discriminación ilegal que su plan de seguro médico se niegue a cubrir la atención relacionada con la transición que sea médicamente necesaria. … Por ejemplo, si un plan cubre la reconstrucción mamaria para el tratamiento del cáncer o las hormonas para tratar los síntomas posteriores a la menopausia, no puede excluir estos procedimientos para tratar la disforia de género.

Como bien se dice en este trabajo, el anterior enunciado no es peligroso para los activistas, sino para las personas que sufren de disforia de género, incluidos los jóvenes.

Por último, veamos, según el trabajo cómo funcionaría la mecánica política financiara generada por el nuevo lenguaje en la legislación.

Resulta que para que los gobernadores estatales reciban fondos federales destinados a la prevención del abuso infantil, estos tendrían que garantizar que el estado integre esfuerzos con las organizaciones relacionadas con el tema de “jóvenes de minorías sexuales y de género”. En conclusiones que, si el proyecto de ley pasa al Senado con el mismo lenguaje que la versión de la Cámara de Representantes, el trato del gobierno federal a los niños y jóvenes vulnerables estará cada vez más bajo el control de la ideología política del movimiento transgénero.

Marrm y Cao recomiendan como alternativa, que los legisladores consideren las evidencias recogidas en el Estudio Nacional de Incidencia de Abuso Infantil, incluso en lo que se refiere a las recomendaciones, para “jóvenes de minorías sexuales y de género”. Desgraciadamente la legislación no aborda la población que está más expuesta estadísticamente: los niños en familias inestables. De hecho, el proyecto de ley parece ignorar los hallazgos del estudio sobre la estructura familiar, incluyendo que los niños que viven con un padre soltero y su pareja no casada sufrieron abusos sexuales a una tasa casi 20 veces mayor que los niños que viven con sus padres biológicos casados.

Transgéneros y seguridad nacional

El problema del tratamiento de la disforia de género va más allá del daño que se pueda estar haciendo a los niños que la padecen y por supuestos a sus ya aterrorizados padres. El asunto podría estas afectando al propio funcionamiento de las fuerzas armadas norteamericanos. Veámoslo en otro artículo publicado en el mismo sitio de la fundación, Se titula: ¿Por qué la disforia de género debe seguir siendo un obstáculo para el servicio militar? Lleva la firma de Thomas W. Spoehr, director del Centro de Defensa Nacional.

Aquí se parte de la idea a de que las personas con disforia de género experimentan una ansiedad severa entre ocho y nueve veces más alta que la tasa de personas sin disforia de género, pero como no se les puede “discriminar”, terminan poniendo en peligro al mismo ejército. El autor reconoce que la palabra discriminación pero que también tiene dos significados. La primera y más familiar definición es “el tratamiento de una persona o un grupo particular de personas de manera diferente, de una manera que es peor que la forma en que las personas suelen ser tratadas“. La discriminación de ese tipo es claramente inaceptable. El segundo, el uso menos común es la “capacidad de juzgar la calidad de algo, en función de su diferencia de otras cosas similares“.

A principios de ese mes, asegura el especialista varios miembros del Congreso presentaron un proyecto de ley para permitir que las personas transgéneros sirvan en el ejército. El senador Kirsten Gillibrand, DN.Y., uno de los patrocinadores del proyecto de ley, dijo al presentar el proyecto de ley: “La prohibición del presidente Trump de los miembros de servicios transgénero es la discriminación. Socava nuestra preparación militar, y es un insulto para los estadounidenses transgéneros valientes y patrióticos que eligen servir en nuestro ejército “.

El autor responde que esto no es injusto, ni perjudicial, por el contrario, es necesario garantizar la preparación de los militares y proteger a las personas en riesgo. A continuación, cita varios ejemplos como el asma, un trastorno depresivo, problemas en el hombro, a los que no se les permite servir hasta ser curados, lo cual, en sentido estricto, eso es discriminación, algo que contempla la ley según la cual los militares solo pueden aceptar “individuos calificados, efectivos y sanos”. Eso significa que las personas que se espera que necesiten más que la atención médica o tratamiento de rutina no están calificadas para inscribirse en las armas escribe el especialista.

Lo que pasa en el viejo contiente

Esta es la situación médico legal de los transgéneros en Estados Unidos, por lo menos allí al menos existe voces discordantes como estas, no creo que, en la Unión Europea, cada vez más parecida a los Estados anglosajones de Norteamérica, la cosa en cuanto al tratamiento de las personas trans sea muy diferente, otro tema sería el nivel de ruido de la protesta, por ejemplo la sorprendente critica que desde hace poco se está haciendo en algunos canales privados y públicos de Suecia, sobre el tratamiento, psicológico, hormonal y psicoterapéutico recibido por jóvenes pacientes con disforia de género, para ello se usan los contundentes testimonio de jóvenes tanssexualizados hoy arrepentidos.



Es algo que en mi opinión, más que responder a un despertar de la conciencia obedece más al nuevo giro legal de la ideología de género, que te permite ser reconocido legalmente como de genero opuesto y ser tratado como tal sin necesidad de costosas intervenciones. Pero esto sería lo más avanzado del proceso, en los países más “atrasados” la propaganda mediática de la ideología trans resultaría más tradicional sin dejar de estar al orden del día dentro de los productos culturales destinados niños, jóvenes y o padres.

Aquí les dejo el triste y paradigmático ejemplo de este tipo de propaganda trans más conservadora que nos ofrece la televisión pública de ese gigantesco laboratorio de recetas de género, que más tarde se aplicarán en Latinoamérica en que han convertido a nuestra querida España.

