Bocó Quiñongo en la mira de la inquisición homosexual

En el video con el que inicio esta entrada podemos ver al artista cubano Boncó Quiñongo haciendo más que una broma, un recuento de la evolución de la actitud social frente a la homosexualidad. Podríamos resumirlo en uno de sus parlamentos: “Antes eso estaba prohibido, después fue permitido, ahora es aceptado, yo digo coño va a terminar siendo obligatorio“. No sé cuan gracioso pueda resultar esta frase al lector, para mí el valor no está en la comicidad, sino en las verdad que enuncia, más grande que un templo.

Y debe ser esa verdad la que ha generado la furia del periódico colombiano El desconcierto, el cual haciendo honor a su nombre le dedica un desconcertante artículo al humorista con un título que ya lo dice todo “El pasado homofóbico de Bonco Quiñongo: El humorista cubano que pisó la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña”, lo menos que sugiere que el artista debió haberse retractado de este vergonzoso pasado antes de presentarse en Viña del Mar. Ya sabemos que estos espectáculos tan mediáticos están para promover ciertos valores, que todos conocemos, más que entretener, pero no creo que el cubano se haya rebajado a tanto, él no tiene ningún “pasado” él es como siempre ha sido en mi opinión un excelente ser humano.

No hay nada de homofóbico en el chiste de Quiñongo, que aparece en este texto, más allá del uso, casi imperceptible, del cubanismo tradicional con el que sus compatriotas se referían a los homosexuales hasta que llegó la dictadura de lo políticamente correcto.

Si de alguien se está burlando Boncó es de los heterosexuales, concretamente de los hombres a quienes pinta como tontos cuando hacen el amor, además de dibujar la situación en que han quedado en los últimos tiempos. Así que si quieren acusarlo de algo por el chiste sería de hetero fóbico, cosa que naturalmente el artista como persona no es. Pero de esto no entienden los inquisidores, allá van con la lupa en busca y captura no de chistes, sino de las verdades que nos pueden hacer pensar, como las que entre col y col se le escapan a Boncó.

Anuncios