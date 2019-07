Continúa el debate; pedofilia y homosexualidad.

Pese a todo me parece estimulante el debate desatado bajo el artículo de Cuba encuentro El rostro triste de la vida alegre, de Vicente Echerri. Para darle un giro al asunto he agregado el video con el que comienza esta entrada, un curioso material de alerta realizado por la policía norteamericana 60, mal titulado como “propaganda antigay”. En realidad, se trata de dos casos típicos de pedofilia homosexual al parecer muchas personas homosexuales deben su inclinación al haber sido seducidas por pedófilos del mismo sexo durante sus edades tempranas. Esta misma explicación la he colocado bajo el video y como se dice en Cuba “para que fue aquello”. Me han llamado desde retrasado mental hasta sinvergüenza.

Yo he contestado de la siguiente manera:

Por qué me va a dar vergüenza intentar que razonen los fanatizados por la ideología gay, cuando apelan a las ridículas pseudociencias de género como las que difunde el CENESEX de Mariela Castro en Cuba e incluso cuando carentes de otro argumento y con puritanismo propio del siglo XVI no les quede más que apelar a injurias que en definitiva les describen a ellos mismos. El problema es de los homosexualistas, no mío.

A lo que un tal José García ha respondido

Creo que es un verdadero chiste que usted hable de “fanatizados” por alguna ideología…cuando usted está haciendo proselitismo aquí contra todo un grupo humano que existe desde el inicio de los tiempos, generalizando y tratando de mostrar casos raros, grotescos o criminales como una característica general inherente a todos los miembros de ese grupo. Usted sabe perfectamente que ha habido y hay muchísimos más pederastas entre los heterosexuales que entre los homosexuales, hay cientos de casos de padres que han abusado de sus hijos e hijas durante años. Usted sabe perfectamente que la gente no se “hace homosexual”. Creo que lo que tiene que hacer es dejar de mentir y de manipular.

Mejor estímulo no podía recibir para escribir en este caluroso de domingo de desgano, y esto fue lo que salió del teclado, a ver qué le parece al lector.

No sé cuáles son sus estadísticas, las mías son las de la ex profesora de investigación de la American University y testigo en calidad de experta ante la comisión sobre la pornografía del fiscal general de Estados Unidos, Judith A. Reisman, quien asegura que solamente el 9% de la población heterosexual, es pederasta. En cambio, la población homosexual pederasta alcanza el 60%. En otras palabras, el 87% de la población pederasta es homosexual, mientras que el 13% restante es heterosexual. Así mismo y de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los pederastas adultos son varones en más de un 90% de los casos, aunque me da la impresión por las noticias que difunde los medios que el número de mujeres pedófilas se estaría incrementando, de cualquier forma un informe publicado en 2004 por el John Jay College, considerado como el más completo sobre el tema en EE.UU., constata que además, el 81% de las víctimas eran también varones. O sea que ya el agresor se declare homosexual o no, la pederastia implica un acto homosexual en la gran mayoría de los casos, donde tanto el adulto como el niño son de género masculino. Si usted tiene datos más recientes que nieguen lo que afirmo se los agradeceré.

Así que no nos descubra el agua fría anunciando que también hay pederastia heterosexual, que no le sirve de mucho. Claro que la hay, aunque sea en menos medida que la gay hay que reconocer que a las dos las auspicia el mismo sistema. Es el que la facilita, cuando destroza la familia, expone los niñas más que a sus padres biológicos, a las nuevas parejas de sus madres, o padres conviviendo con personas en muchos casos muchas veces afectadas por las drogas (cada vez más accesibles) y la pornografía, el alcohol o cualquier desorden de los que la psiquiatría moderna sugiere tratar en casa, cuando hipersexualiza a los niños en vez de alertarlos contra el abuso, cunado usando como pretexto, un simple regaño, rapta a los niños de sus casas y los mente en internados o familias de acogida mal vigilada, mientras concentra toda la atención en el mínimo de curas pederastas, no porque les interesen sus víctimas, sino como táctica para desprestigiar el ultimo referente moral que le queda a muchas personas. Se equivoca de medio a medio señor mío, cuando habla de un falso ataque a un “grupo humano”, que ni de lejos es representado por los payasos semidesnudos o desnudos completos que simulan actos sexuales en el día del orgullo, sin pensar en esos mismos niños de los que hablamos. Eso que solo está en su mente hace tiempo que dejo de ser en occidente aquello bonito, inocente, genial y sufrido que usted ve en los medios, las series y las películas bajo la nomenclatura de “colectivo gay. Grupo humano es lo que existe en la realidad concreta a los cuales el movimiento homosexualista oprime y niega más de un derecho, por ejemplo, el de reorientarse sexualmente o el de quejarse de los problemas prácticos de su inclinación se trata de convertir en casta inamovible aquellos que por mil motivos diversos son inducidos o simplemente abandonados a formas sexuales no reproductivas. Esto, por si no lo sabían lo que hacen las élites cuando les conviene, desde que el mundo es mundo. Es lo que ocurre por ejemplo cuando los jefes de las tribus Sambia en Nueva Guinea monopolizaban las mujeres a la vez que aplacaban al resto de la tribu obligando a los pobres niños de 7 a 15 a practicar felaciones a los guerreros jóvenes o dejarse sodomizar por los mismos, buena forma de evitar la revolución tribal. Y que me dice de lo que ocultaron en esa película de los 300 de Leónidas que tanto le gustó tiempo atrás, pintándole la tiranía espartana como colofón de la civilización y salvadora de Europa del bárbaro y conservador imperio persa de Jerjes I, mientras le escamoten la aceptación, por no hablar de presión social para el uso de la “pederastia pedagógica” era socialmente respaldada. Atenas no se quedaba atrás en esto que conocemos como paiderastia, combinación de dos vocablos griegos Paidós (‘muchacho’) y erastēs (‘amante’) nombre del hombre mayor que a cabio de educar al joven llamado erómeno disfrutaba de su belleza y juventud y compromiso. Súmesele a esto la creación por no decir homosexualización de legiones enteras de la ciudad de Tebas como forma de desahogo del guerrero en campaña (los nazis solucionaban la cosa con drogas y muñecas muy populares ahora, por cierto) y por crear lazos íntimos que fortaleciese el compañerismo en la pelea. Algún sabiondo dirá, que nacieron así que el homosexual no se hace – otro de los dogmas que disemina la doctrina Queer al tiempo que asegura contradictoriamente que la heterosexualidad, es un invento social, que no nacemos heterosexuales, sino que nos hacemos, va y tienen razón, pero lo cierto es que no existe un solo descubrimiento científico concluyente que explique la naturaleza congénita de la homosexualidad, como afirman los comisarios de la Internacional gay. Y que no vengan a decirme a partir de los ejemplos mencionados que las prácticas homosexuales de aquellos guerreros africanos obedecían a una “orientación sexual natural”.

Lo que queda claro es que, en el caso humano, a diferencia de los animales que nacen aprendidos, prácticamente todo en lo que a conducta se refiere se aprende socialmente. Otra cosa es que, en determinados casos, como ocurre con el resto de las actividades, el aprendizaje sea problemático, ya por culpa, ignorancia o descuido de los educadores, ya por cualquier tara del educado, pero la solución no es la de obviar la tara, diciendo que ella es normal, sino permitir avanzar la ciencia (hoy perseguida) hasta dar con la solución del problema. Así que aprenda de la historia, que no está viviendo nada nuevo bajo el sol, sáquese las anteojeras que le han puesto y no permita que además de la desinformación le destrocen el sentido común, arrastrándolo con la manada, que chilla cada vez que una voz desentona.

Piense con cabeza propia, que es lo que menos que se puede ser cuando se es libre, y descubra quien es su verdadero enemigo, el de su familia y el de sus hijos, aquella instancia política para el que usted y los demás sobran, y que, si no lo abortó, le inclinó a cualquier variante de sexo estéril, le dará eutanasia al menor descuido. Peléese primero con esa gente y si los sobrevive, entonces busque la guerra conmigo que aquí lo estaré esperando para darle su tiro de gracia.

