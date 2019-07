Esta es mi Agenda: a propósito del cincuenta aniversario de la revuelta homosexual de Stonewall

El escritor Vicente Echerri, ha publicado un artículo muy descriptivo en Cubaencuentro, se titula ”El rostro triste de la vida alegre” y en él se abordan los orígenes y las estridencias de los desfiles por el orgullo homosexual, que tienen lugar en Nueva York y otras partes del mundo los días 30 de junio. El desfile tiene la particularidad de coincidir con el 50 aniversario de la protesta en el Stonewall, un centro nocturno del Greenwich Village de Nueva York, donde los policías que generalmente hacia razias en busca de los homosexuales se dejaron vapulear por aquellos y hasta pusieron pies en polvorosa siguiendo órdenes de arriba, a pesar de eso , aquel choque ha sido magnificado como toda una revolución cuya conmemoración, que se convirtió el Día Internacional del Orgullo LGBT

El artículo no va en la línea típica de homofilia que se suele leer en cualquier medio digital “que se respete”. Por eso apenas publicado ya había alguien emendando la plana al autor, en sección de comentario Inmediatamente una tal Lucía González, ha arremetido contra el trabajo de Echerri, intentando desacreditar el texto.

Para ello ha apelado, entre otras cosas, al cuestionamiento el uso de la palabra preferencia sexual y dictaminado con todo de experto en la cuestión que se ha de hablar de” orientación”, que es la forma en que los activistas LGBT “naturalizan” la homosexualidad, mientras que al mismo tiempo y de manera totalmente contradictoria reducen la heterosexualidad a una simple convención social. Su texto es mucho más amplio me parece el discurso de un secretario del partido contra un “desviado ideológico, como debe ser mi caso, así que para no ser menos que Echerri, he dejado también una nota en su misma cuerda:

“Gay” que en occitano significaba “Gozo”, que pasa al inglés como “alegre”, y que en ese contexto llega a convertirse en sinónimo de homosexual, por lo de “la vida alegre” que se supone llevan estas personas, es un préstamo que sirve de eufemismo con el que se enmascarar un programa político y una cultura ad hoc. El objetivo es exaltar, promover y cultivar relaciones carnales que no encierren posibilidades reproductivas, siendo la homosexualidad una de ellas. Esta agenda usa como objeto a las personas homosexuales de carne y hueso, a las que coloca en un cierto redil donde las maneja mentalmente, como hace el comunismo con los obreros. La fuerza de este “movimiento” es completamente desproporcionada en relación con el poder político y económico de aquellos individuos que intenta representar. Evidentemente su omnipresencia en las artes, los medios y las leyes proviene de una instancia, que no es la de los homosexuales de concretos, nace de los intereses de aquellas élites que ven un peligro para su estabilidad en el crecimiento poblacional, de ahí que el movimiento gay vaya de la mano con el que pide la legalización del aborto, la masculino fobia como ataque a uno de los puntales de la pareja reproductiva, y por supuesto a la eutanasia como forma de acelerar el despoblamiento del planeta.

Naturalmente mi aporte no parece haber gustado tampoco a la lectora antes mencionada de la que hablaban más arriba, y esta me dejado una pregunta que se me antoja un tanto sarcástica:

El cuento de la “agenda”. Cual es la suya?

Esta ha sido mi respuesta, sin ánimos de seguir mas allá de ella la pelea.

Mi “agenda”, que sigo por amor al arte, es la de desenmascarar el trasfondo maltusiano de los falsos expertos o reales agitadores y comisarios pagados para confundir a la opinión pública y que trabajan de mil maneras por unificar en un mismo paquete político, sea de izquierda o de derecha, lo que en apariencia no tendría nada que ver: la liberalización de las drogas; la promoción de relaciones “carnales” estériles, desde masoquismo al uso de consoladores y muñecas, pasando naturalmente por el “homo”, “auto” o “a” sexualismo – entre otras parafilias que a poco a poco van “normalizándose” desde el gremio, cada vez más politizado y alejado de la ciencia, que es el de la psiquiatría o peor aún, desde la mitómana psicología; el adoctrinamiento de género que desemboca en guerra de sexos, desarticulación de la familia como célula social y artefacto por excelencia para la concepción y educación de los hijos, la violencia doméstica en todas direcciones, entre o intra género o generación, la criminalización del hombre a pequeña o gran escala, suprimiendo principios como el de la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia cuando la parte demandante es femenina, el abortismo y para completar la partida la mal llamada “muerte digna”, que ya no solo se aplica a ancianos y enfermos terminales, ahorrándose los cuidados paliativos, sino que se está ejecutando de manera más o menos sutil (por ejemplo interrumpiendo la medicamentación o alimentación intravenosa) sobre jóvenes simplemente deprimidos, con toda una vida por delante.

