¿Ciencia o barbarie?

Bajo el título de Los 10 experimentos más notables de la historia mundia a publicación sueca Historia del mundo, publicó en 17 de julio de 2017 , un curioso artículo. Aquí se han compilado una serie de experimentos, realizados con animales, humanos o no. Algunos de ellos son mas crueles que otros, unos muy conocidos, por ejemplo, el del profesor Ivanov sobre el que escribí hace unos años.

En general se trata de trabajos, en particular lo que se realizan con seres irracionales que helarían la sangre de los animalistas del mundo, mas en un tiempo cuando el fundamentalismo de esta idea se ha impuesto a tal punto que miles de jóvenes eligen el veganismo como la opción más ética de alimentación, sin importar si ella afecta o no su salud, no hablemos de la oposición a que los animales se ganen el pan suyo de cada día dejándose exhibir en un zoológico o amaestrar en un circo. El animalismo exige que los animales (que no seamos nosotros) sean liberados de estos lugares, y también de las granjas, como si los depredadores que les esperan fuera resultaran menos implacables. Otra cosa es lo que pasa en los laboratorios, ahí si que la nuestra insensibilidad humano centrista podría tambalearse, aún a conciencia de cuanto nos benefician los conocimientos que en estos se extraen. Si lo duda pase revista a los ejemplos que nos ofrece Historia del Mundo, incluidos los hechos con personas y luego me comenta.

1. Los hombres monos clonados pelearían por Stalin

“Quiero un individuo invencible que sea insensible al dolor, resistente e indiferente a la calidad de la comida que come”, declaró el dictador comunista soviético Josef Stalin a mediados de la década de 1920 a uno de los principales científicos del país, Ilja Ivanov.

El sueño de Stalin era construir un ejército de máquinas de guerra vivas que pudieran luchar por el comunismo. Puso a Ivanov en la tarea y le dio cinco años para desarrollar un cruce entre chimpancé y humano.

Los chimpancés fueron fertilizados

En 1926, Ivanov viajó a África para inseminar a tres hembras de chimpancé con espermatozoides de hombres africanos; según Ivanov, los africanos eran más cercanos evolutivamente a los monos. Las monas estaban embarazadas, pero murieron.

Ivanov entonces apostó por fertilizar a una mujer con esperma de chimpancé. Una rusa se ofreció como voluntaria y un chimpancé de Cuba entregaría esperma. Sin embargo, antes de poder llevar a cabo el experimento, un periodista de la revista The New York Times conoció el juicio.

Después de escándalo en los medios, el proyecto terminó y Stalin, decepcionado, envió a Ivanov al exilio a Kazajstán.

2. El avión de la muerte estresó a los soldados estadounidenses

Cuando diez soldados estadounidenses abordaron un avión en la base militar de Fort Hunter Liggett en California a principios de la década de 1960, nadie podía imaginar lo que les esperaba una pesadilla: a una altura de 1500 metros, el avión comenzó a caer contra el suelo.

El piloto encendió la alarma por el sistema de altavoces y anunció que intentaría un aterrizaje de emergencia. Si bien el pánico se extendió entre los soldados, estos recibieron formularios de seguro de vida que debían completar.

Parte del experimento simple.

Según la orden, pero al borde de la ruptura de los nervios, los soldados comenzaron a llenar sus papeles. Cuando el último ya se había registrado, un mensaje vino de la cabina del piloto: “No nos han derribado, fue divertido, muchachos”.

Ningún soldado estaba al tanto de que eran conejillos de indias en un experimento que probaría que el cerebro no funciona óptimamente durante el estrés severo.

Y con razón, el grupo de control en el terreno cometió muchos menos errores en sus formularios, los soldados que creían que había llegado su último momento.

3. El elefante tiene una sobredosis de LSD

¿Qué le sucede a un elefante que recibe una dosis de LSD? A esa pregunta, un grupo de investigadores de Oklahoma intentó responder en agosto de 1962.

El elefante macho Tusko de Lincoln Park Zoo recibió 297 miligramos de LSD inyectados en las nalgas, una dosis de 3,000 veces mayor que la requerida para que un humano reciba un subidón del ácido.

Poco después, Tusko recorre el jardín por unos minutos antes de caer de un golpe. Un intento desesperado de revivir al elefante fracasó, y después de una hora el animal fue declarado muerto.

Cuatro meses después, el equipo de investigación describió el experimento en la reconocida revista científica estadounidense Science. Aquí concluyeron, entre otras cosas, que: “Parece que los elefantes son muy sensibles a los efectos del LSD”.

4. Los perros fueron asfixiados y revividos

El biólogo estadounidense Robert E. Cornish quería investigar si podía revivir animales muertos. En su laboratorio en una universidad de California, Cornish ahogó a muchos perros en 1934.

Los dejó quedarse un cuarto antes de comenzar los intentos de resucitación. El experimento falló varias veces, pero dos de los perros volvieron a la vida. Aunque se volvieron ciegos y con daño cerebral, vivieron.

Como “recompensa”, Cornish se llevó a casa a los dos perros. El biólogo tenía planes de continuar sus experimentos hasta que lograra revivir a los perros a una vida completamente normal. Pero los intentos causaron tanto malestar en la universidad que lo despidieron.

5. Médico comió el vómito del paciente.

Para probar que la fiebre amarilla no es contagiosa, el médico estadounidense Stubbin Ffirth tomó métodos inusuales a principios del siglo XIX.

Se rasgó pequeñas heridas en el brazo y vertió vómito fresco de pacientes con fiebre amarilla en las heridas. Cuando el médico no se enfermó, dio un paso más y dejó caer los vómitos en sus ojos.

A raíz del éxito, Ffirth comenzó a usar medios más drásticos: bebió un vaso de vómito y finalmente terminó con el experimento de lubricar todo el cuerpo con saliva, sangre y orina de personas con fiebre amarilla.

Después de todo esto, Fubirth de Stubbin estaba igual de saludable y como siempre, una prueba clara de que había tenido razón dijo Ffirth. Sin embargo, demostraría que estaba equivocado: la fiebre amarilla es extremadamente contagiosa y entra en la sangre a través de las picaduras de mosquitos.

6. Cabezas cortadas atraen a pavos.

En la década de 1950, un par de investigadores de la reconocida Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos intentaron descubrir qué tan poco se necesitaba para que un macho pavo estuviera sexualmente excitado. Por lo tanto, realizaron una prueba de laboratorio algo inusual.

A un macho adulto de pavo le fue presentada una muñeca de una pava, que fue mutilada gradualmente. Primero, los investigadores quitaron la cola, luego los pies y finalmente las alas sin que el mancho se preocupara que continuó saltando sobre la hembra como si todo estuviera en orden.

Y a pesar de que ya no había más que la cabeza de la muñeca dejada en un palo el macho trataba de montarla. Después del experimento, los investigadores pudieron concluir que los animales que se calientan casi todo preferían una cabeza de pavo sin cuerpo, frente a un cuerpo sin cabeza.

7. La cabeza de perro vivió durante seis horas.

En un gran congreso médico internacional en 1928, el investigador ruso Sergei Brukhonenko mostró una cabeza de perro viva sin cuerpo. La cabeza, que se colocó sobre una mesa y se conectó a una máquina primitiva de corazón-pulmón, reaccionó a cierta influencia:

Cuando Brukhonenko iluminó los ojos de su cabeza, las pupilas se hicieron más pequeñas, y cuando golpeó con un martillo sobre la mesa, estas se encogieron en el perro fuertemente amputado.

La cabeza incluso absorbió nutrientes: cuando el investigador alimentó a la cabeza del perro con un trozo de queso, esta lamió la comida, pero al momento el queso se hizo visible en el esófago expuesto. La cabeza del perro vivió durante seis horas y, a pesar de su corta vida, se convirtió en el principal tema de conversación en Europa.

8. El jazz asustaría a los sujetos de prueba.

En 1924, el psicólogo estadounidense Carney Landis trató de averiguar si todas las personas expresaban sentimientos fuertes, como el disgusto y el horror, de la misma manera. Varios sujetos voluntarios se reunieron en el laboratorio de Landi para obtener una respuesta a esa pregunta.

Antes de comenzar el experimento, Landi dibujó líneas oscuras en las caras de los sujetos para poder leer los movimientos de los músculos.

Luego los sometió a diversas pruebas. Se suponía que olían a amoníaco, escuchaban jazz, miraban fotos porno y ponían las manos en un cubo de ranas vivas. A lo largo del proceso, Landis continuamente tomó su cámara para perpetuar las reacciones.

Ratas blancas decapitadas

Lo más destacado del experimento se produjo cuando Landis llevaba ratas blancas en una bandeja y les pidió a los sujetos que les cortaran la garganta con un cuchillo.

Al principio, todos se negaron a obedecer órdenes, pero después de cierta persuasión, Landis logró que dos tercios de los participantes decapitaran a cada roedor, una tarea que aquellos con las palabras de Landi realizaron “torpe y lentamente”.

El tercero del grupo que no quería quedarse con el cuchillo solo tenía que mirar cuando Landis hacía el trabajo sangriento.

Cuando Landis posteriormente revisó las fotografías que había tomado durante el experimento, descubrió que había tantas formas diferentes de expresar disgusto y horror como sujetos.

9. Los niños fueron adoctrinados mientras dormían.

“Mis uñas saben terriblemente mal, mis uñas saben terriblemente mal”, ese era el mantra que el profesor de psicología estadounidense Lawrence LeShan repitió unas 300 veces por noche en el dormitorio de un campamento del estado de Nueva York en 1942.

En el salón había 20 niños que se mordían las uñas, pero que se desprendieron de sus hábitos. Después de dos semanas de impacto, el experimento de sueño mostró buenos resultados: siete de los niños habían detenido su malestar nervioso.

El profesor concluyó que el aprendizaje en el sueño era muy eficaz tanto para el tratamiento de enfermedades como para el aprendizaje. Más tarde, sin embargo, resultaría que probablemente fue la mera presencia de Le Shan la que había asustado a los niños.

Intentos similares en la década de 1950 mostraron que el lavado de cerebro nocturno de los humanos no tiene un efecto medible.

10. Perro de dos cabezas conmocionó al mundo.

Cuando el ruso Vladimir Demikhov en 1954 presentó su última creación para los colegas cirujanos en un seminario en Moscú, envió ondas de choque a través de la sala:

En una mesa había un perro que agitaba la cola, y del cuello del animal sobresalían dos cabezas de perro: una venía de un cachorro cuya cabeza había sido trasplantada al cuerpo de un pastor adulto.

Durante los siguientes 15 años, Demikhov creó otros 19 perros con dos cabezas, pero como los sistemas inmunológicos de los perros lucharon entre sí, ninguno de los animales vivió más de un mes.

Si bien los perros de Demikhov recordaban un producto del taller de Frankenstein, había un sentido detrás de la locura: los intentos quirúrgicos rusos allanaron el camino para los trasplantes de corazón en humanos.



Para terminar, quiero recordar que estos casos son solo los del pasado y que muy probablemente se estén haciendo experimentos iguales o peores que los aquí mencionados, más cuando ya se han superado muchas de las barreras que el nivel del conocimiento ponía a los experimentos arriba mencionados. Por ejemplo, en avance de la genética que hace de la hibridación entre humanos y animales un juego de niños. Uno de los problema está en saber como nos enteramos de lo que hace la ciencia por “nuestro bienestar”, que es la realidad el de las ganancias de las grandes farmacéuticas y del poder omnipotente de los estados.

Otro de los problemas es la forma que en nos doran la pildora, por ejemplo leo en la revista danesa un artículo que traduzco como Las células madre umbilicales formaron sistemas inmunes humanos en ratones. Por el me entero de que un equipo de investigación de la de la Universidad de Aarhus ha transferido un sistema inmunitario humano a ratones inmunocomprometidos que utilizan células madre de cordón umbilical. “Cuando las células entran al ratón, saben que pertenecen a la médula ósea. Desde allí comienzan a dividirse y se convierten en células inmunitarias, y luego obtenemos un llamado ratón humanizado con un sistema inmunitario humano “, dice Anna Halling Folkmar Andersen, estudiante de doctorado y primera autora del nuevo estudio. El propósito de transferir las respuestas inmunitarias de los humanos a los ratones es que los investigadores pueden investigar enfermedades inmunes peligrosas que no es éticamente justificable investigar en pacientes humanos. En otras palabras, hemos acudido a un nivel de hibridación mínimo, pero hibridación al fin. Y esto no es nuevo ya hace varios años que los científicos han hecho suya controvertida idea de cultivar órganos humanos en animales sobre todo animados por los éxitos obtenidos en el crecimiento de órganos de ratones en ratas, truco que se quiere utilizar para cultivar órganos humanos en animales más grandes como los cerdos. Y no han sido precisamente las trabas financieras, legales o morales, las que ha detenido el alcance de esta quimera humano-animal, sino que pocas células humanas sobreviven en los experimentos por el momento, sin embargo, para investigadores como Joe Zhou, del Instituto de Células Madre de Harvard, el camino sigue siendo prometedor. El caso es que de un momento a otro tenderemos cerdos, con riñones, corazón y sabe el diablo si hasta cerebro humano, les seguiremos llamando cerdos, pero son híbridos, aunque no medie ni la cópula tradicional ni la inseminación, el único recurso con el que contaba para conseguir su útil monstruo el doctor Ivanov.

