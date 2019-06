España sometida a la arbitrariedad de Género

“La lucha contra el «machismo» es la carrilera por la que el movimiento obrero va siendo penetrado y subvertido desde adentro por el capitalismo tardío maltusiano con la ideología que le es propia, la ideología de género. Con ella se sustituye la lucha de clases, por la lucha de sexos en el corazón de la clase obrera.

Comentario del autor al artículo de la Jóven Cuba

A favor del travestismo lexical

El Tribunal Supremo de España ha decidido condenar por un delito de agresión sexual a José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, conocidos como La Manada.

Explica el Supremo que los hechos probados, tal cual están redactados, “no pueden constituir un delito de abuso sexual, sino un delito de violación” y ha decidido condenar a 15 años de prisión a los cinco sevillanos quienes, además, deben indemnizar a la acusadora con un total de 100.000 euros. Se trata sin duda de uno de los “polvos” consentidos (no importa las manipulaciones de los fiscales) más caros de la historia y quizás el más mediatizado de España.

Llama la atención la prontitud con la que se dictó sentencia y arrestó a las víctimas, quienes fuero vista por última vez en libertad en la mañana del mismo viernes cuando salían de los juzgados de Sevilla, donde todos los lunes, miércoles y viernes tenían que presentarse a firmar, como parte de las medidas estipuladas para su libertad condicional. Pero hoy les tocó algo más Ingresar en una prisión de Sevilla apenas terminado el juicio. Ha sido toda una obra teatral cuyo último acto se transmitió en vivo, a través de varios canales informativos por las redes sociales, entre ellos los de la agencia EFE, EL País o La Vanguardia, con lo que ello implica en cuanto a exposición de los magistrados participantes.

“No esperábamos que la orden de busca y captura fuera tan rápida ni que el fallo fuera a dictarse de manera tan inmediata”, ha explicado a El País abogado defensor, Agustín Martínez Becerra, quien ha cuestionado la rápida detención de sus defendidos. “¿Cómo pueden irte a detener sin tener todavía la comunicación del fallo?”, se ha preguntado y ha lamentado que ni siquiera se les haya permitido darles tiempo para despedirse de su familia. Ha sido un juicio sumarísimo propio de los totalitarismos que muchos conocemos.

El abogado tampoco entiende, según el periódico la rapidez con la que el Tribunal Supremo ha dictamino que los hechos cometidos por sus defendidos sean constitutivos de agresión sexual. “Cinco magistrados de Pamplona, con todas las pruebas, han fallado después de varios meses que era abuso sexual y el Supremo en una hora ha fallado que es agresión”, ha explicado. Martínez Becerra considera que se ha llevado a la cárcel “a cinco inocentes” y ha cuestionado las declaraciones que a lo largo de todo este proceso han realizado los políticos, asegurando que con ellas se ha presionado a los jueces.

La explicación de todo esto se encuentra en algo que es evidente, el sometimiento de la jurisprudencia española a la ideología de género, algo difícil de concientizar cuando el mismo periódico califica llama “pensamiento criminal” al hecho de reconocer que hay una ideología de género, detras, por ejemplo, de los cursos de adoctrinamiento sexual impuesto en las escuelas españolas.

Ocurre que no conviene que ciudadano sepa que no es tan inocente el modo en que se educa o se hace justicia en España, cuando está en el trasfondo una agenda bien pensada y dominante cuya función es promover cualquier interacción erótica que no implique peligros reproductivo, mientras que con un puritanismo propio del calvinismo ataca la heterosexualidad en cualquiera de sus manifestaciones, viendo “violencia” y sometimiento en cualquiera de sus expresiones, ya no en solo en el acto de que un hombre agarre por la melena a su compañera de coito en medio del natural desenfreno sexual de la pareja. En este caso la compañera era compartida, lo cual es feo, insano e inmoral pero no ilegal mientras que ella aceptara el trato. Aceptación que ha tenido lugar sin necesidad de contrato o mediación verbal, como ocurre en tantas relaciones día a día, que se inician sin necesidad de hablar, solo con el comportamiento colaborativo desde un primer momento que es lo que ocurrió por parte de una demandante, la cual tiene suficientes razones para mentir, desde el miedo a la difusión del video donde se expone su promiscuidad, hasta la ganancia pecuniaria que acaba de recibir.

No importó la defensa irrebatible, ni la evidente participación voluntaria de la mariguanera en la guarrería colectiva, los chichos andaluces han sido condenados por los inquisidores que hacen de magistrados en este pedazo de nuestro imperio venido a menos.

La pena, desproporcionada, no deja espacio para una condena superior a los violadores de verdad, allí donde la víctima, dijo no, se resistió y fue sometida por la violencia o la intimidación para cometerse el delito.

Acto seguido se habla de victoria feminista, reconociendo la naturaleza ideológica y política de este juicio. Por supuesto ha sido una victoria, pero de la asexualidad sobre la heterosexualidad, ya no solo está derrotada en aquel plano sublime del amor y la familia, sino en esta segunda arena animal y “poliamorosa”, esa y no la manada es la verdadera diana.

Al final el miedo se ha apoderado de la sociedad, en particular entre los críticos liberales del gobierno. Asi lo vemos en el video donde Federico Jorge Jiménez Losantos analiza, con otros contertulios; con González de Vega, Pedro J. y Albiac la sentencia del TS sobre La Manada tras manifestaciones de presión de la extrema izquierda.

Huele a miedo en la tertulia. Claro que lo de la arbitraria condena a la manada es una vuelta al franquismo, allí donde estaba el rojo, en un tribunal nacional católico, hoy se juzga al hombre, de acuerdo a su condición masculina, más que su crimen en una justicia marcada por la ideología de género. Asi se vue cuando la palabra de los cinco de la manada, por sus masculinidades, pesa menos que la evidente falsa acusación de la mariguanera, solo por ella ser mujer. Restaurada la sociedad de castas y reducido el hombre a la condición de parias de España.

Mas duro contra el tribunal sipremo luce Jimenez Losantos en otro video publicado ese mismo día, bajo el título de Federico a las 7: El TS dicta la sentencia que quería la turba de la extrema izquierda

Sin embargo comete el error de atribuir la culpa a la izquierda, solo porque son de esa denominación los sectores movilizados para exigir la arbitrariedad, que se cumple simplemente por la colaboración del sistema de partidos con el que el estado manipula a la ciudadanía con el contubernio de tanto de la derecha como de la izquierda.

Así presenta El País a los condenados y su abogado

Así son y así han pasado este año en libertad los miembros de La Manada Los cinco condenados han seguido con su vida y pocos han logrado pasar desapercibidos Sevilla 21 JUN 2019 – 19:17 CEST Carteles contra La Manada en una calle de Sevilla a los pocos días de ser puestos en libertad condicional. PACO PUENTES José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza y Jesús Escudero son los cinco integrantes de La Manada que el 7 de julio de 2016 violaron en grupo a una joven durante los sanfermines. Hoy el Tribunal Supremo ha confirmado la agresión sexual y ha elevado las penas de prisión a 15 años. El 22 de junio salieron en libertad condicional y este viernes, casi un año después han vuelto a ser detenidos, ante el riesgo de fuga. MÁS INFORMACIÓN El Supremo eleva la condena a La Manada a 15 años: fue una violación múltiple, no un abuso sexual En estos meses han tratado de hacer una vida discreta, refugiados en sus familias, pero la situación y diversos hechos han impedido que pasen desapercibidos: el incidente con la renovación de un pasaporte de Guerrero, el robo de unas gafas de sol por parte de Boza y lo que, por el vídeo que grabó aquel momento, fue un intento de atropello a un guardia de seguridad, lo devolvieron a la cárcel, la confirmación del procesamiento por otro caso supuesto caso de abuso sexual en Pozoblanco, Córdoba, dos meses antes que el de Pamplona, y, sobre todo, la presión de una sociedad que no ha tolerado su comportamiento. José Ángel Prenda Nacido en 1989, es quizás el más mediático de los integrantes de La Manada. En estos meses ha sido el único que ha intercambiado palabras con los medios de comunicación a su entrada y salida de los juzgados o en las inmediaciones de su casa, en el barrio de Amate, uno de los más humildes de Sevilla. Hijo de panadero, no se le conocía ningún oficio en concreto antes de ser detenido por la violación de la joven en los Sanfermines. Fue él, precisamente, quien entabló contacto con la víctima en Pamplona el 7 de julio. Hincha del Sevilla, es miembro de la peña ultra Biris Norte. Prenda tenía antecedentes por un delito de robo con fuerza cometido en 2009 por el que fue condenado por un juzgado de Huelva a dos años de cárcel. En estos meses ha tratado de mantener la vida y las aficiones que tenía antes de 2016. Se le pudo ver en la Feria de Sevilla con su sobrino y este mismo miércoles asistió al tradicional acto de Fieles de Nervión que el Sevilla F. C. organiza todos los años para sus socios más veteranos, junto con el militar de La Manada, Alfonso Jesús Cabezuelo. Regresó a su casa en autobús. Alfonso Jesús Cabezuelo Soldado de profesión, estaba destinado a la Unidad Militar de Emergencia (UME) de Morón de la Frontera, en Sevilla, cuando en 2016 fue a los sanfermines. Hijo de mecánico, como Prenda, es miembro de los Biris y también tenía antecedentes penales por lesiones, riña tumultuaria y desorden público. En 2015, la Audiencia de Sevilla le condenó a dos años de prisión por un delito de lesiones cometido en 2013. Tras conocerse su ingreso en la cárcel por la agresión sexual de Pamplona, el militar fue suspendido de funciones y a finales de octubre del año pasado el Ministerio de Defensa decidió expulsarlo del Ejército. Cabezuelo es el máximo imputado por los supuestos abusos sexuales cometidos contra una joven el 1 de mayo en Pozoblanco (Córdoba). En las imágenes que La Manada grabó se le ve manoseando a la chica, en estado de inconsciencia, y según el relato de los hechos, la abofeteó cuando esta se negó a practicarle una felación. Esa agresión le ha valido que, además de los cargos de abuso sexual, se le haya atribuido otro de maltrato en ese caso de Pozoblanco. Antonio Manuel Guerrero El guardia civil de La Manada nació en 1989 y se licenció como agente en el Cuerpo en 2015 con modestos resultados. En el momento de su detención estaba haciendo prácticas en Pozoblanco. Aunque a primera vista pudiera parecer que Prenda era el líder del grupo, quienes conocen a su entorno aseguran que Guerrero era el cerebro y el más calculador. Él fue quien grabó a la joven durante su violación en el portal de Pamplona y quien le sustrajo el móvil para tirarlo a la basura, impidiendo que la chica pudiera buscar ayuda o denunciar lo ocurrido de manera inmediata. Fue él también quien invitó a Prenda, Escudero y Cabezuelo a las fiestas de Pozoblanco, en las que perpetraron el supuesto abuso sexual a otra joven en el interior de un coche, por el han sido imputados. Él, precisamente, era el dueño del vehículo y quien estaba al volante mientras empezaron a propasarse con ella y suyo era el móvil con el que Prenda grabó las vejaciones. Durante su estancia en la cárcel por la violación de los sanfermines, dejó embarazada a su novia en el primer vis a vis. Tras obtener la libertad condicional, se ha ido distanciando del resto de La Manada, centrado en el cuidado de su hija. El hecho de que hasta hace pocos meses tuviera un abogado distinto al de sus otros cuatro compañeros y que su línea de defensa no fuera similar, ha ahondado en esa separación. Él es el único que siempre ha acudido solo a firmar a los juzgados. En este tiempo, tuvo que enfrentarse a una vista en la que la Audiencia de Navarra pidió su reingreso en prisión por haber solicitado la renovación de su pasaporte cuando tenía prohibido tenerlo en su poder, como parte de las medidas cautelares. Guerrero, que se ha mudado a la casa de la madre de su hijo, fue suspendido de sus funciones como guardia civil en diciembre de 2018. Mientras estuvo en activo solió hacerse cargo de denuncias sobre maltrato y violencia de género. El fallo del Supremo sobre el caso de La Manada le da dos años más que el resto por el robo con intimidación del móvil de la víctima. Ángel Boza Es el más joven de los cinco y el que estaba menos integrado en el momento de ir a los sanfermines en 2016. De hecho, la participación en la violación en grupo de Pamplona pudo tratarse de un rito de iniciación para incorporarse a La Manada, ya que ni formaba parte del grupo de WhatsApp que llevaba ese apelativo ni fue avisado dos meses antes para ir a Pozoblanco, donde los cuatro otros componentes perpetraron otro abuso sexual sobre otra joven en un coche. Boza, nacido en 1991, es, sin embargo, el que más antecedentes penales tiene de todos, aunque por delitos menores. De carácter impulsivo, según sus allegados, su afición por las gafas de sol le llevó en agosto del año pasado a robar un par valorado en casi 200 euros en un Corte Inglés del centro de Sevilla, golpeando con su coche a la salida del aparcamiento a uno de los vigilantes que lo perseguían cuando intentaba huir. En prisión desde ese momento, fue condenado por delito de hurto por esos hechos y puesto en libertad en noviembre. Boza fue el único que no fue detenido este mediodía por la Policía Nacional, sino que se ha entregado voluntariamente a primera hora de la tarde. Jesús Escudero Conocido como el peluquero de La Manada, por su profesión, es el que ha pasado más desapercibido a lo largo del poco menos de un año que ha permanecido en libertad condicional. Empleado en la peluquería de su tío, en Triana, la presión en el barrio en repulsa por la agresión sexual de los sanfermines obligó a su familia a despedirle. Fue el último en salir del portal de la calle pamplonesa donde violaron a la joven y su reloj, que aparecía en una de las cámaras de seguridad, fue clave para la identificación del grupo. Nacido en 1990, es primo del guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero. Agustín Martínez Becerra, el abogado de La Manada El abogado de los miembros de La Manada se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos tras asumir la defensa de cuatro de sus integrantes, a la que en los últimos meses se ha sumado la de Antonio Manuel Guerrero, quien durante todo el proceso fue asesorado por otro letrado. Martínez Becerra se considera a sí mismo “un humilde abogado de provincias”, que, sostiene, no se esperaba en lo que iba a devenir el caso, cuando se hizo cargo del mismo el 8 de julio de 2016. Su primer cliente fue Prenda, que contactó con él a través del líder de los Biris, con el que Martínez Becerra mantiene una relación mercantil. Sin embargo, a quien primero se dirigieron fue al abogado al que la peña ultra suele acudir para sus procesos administrativos, de multas y sanciones. Ese letrado decidió no aceptar la causa por estar muy vinculado a una hermandad de Sevilla. Es así como la familia de Prenda acabó contactando con Martínez Becerra. Frente a los rumores que aseguran que es la peña Biri o el propio Sevilla F. C. quien cubre la minuta del abogado, él es tajante: “El esfuerzo lo están haciendo las familias”.

