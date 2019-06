30 años después todos estamos en Tiananmen

“… Hoy, los ciudadanos chinos han sido sometidos a una nueva ola de abusos, especialmente en Xinjiang, donde el liderazgo del Partido Comunista está intentando metódicamente estrangular la cultura uigur y acabar con la fe islámica, incluso mediante la detención de más de un millón de miembros de la minoría musulmana grupos Aun cuando el partido construye un poderoso estado de vigilancia, los ciudadanos chinos comunes y corrientes continúan tratando de ejercer sus derechos humanos, organizando sindicatos independientes, buscando justicia a través del sistema legal, y simplemente expresando sus opiniones, por las cuales muchos son castigados…”

En el 30 aniversario de la Plaza de Tiananmen

Comunicado de prensa publicado por el Secretario de Estado norteamericano Michael Pompeo el 3 de junio de 2019

Para los años ochenta del siglo pasado los líderes chinos ya tenían claro que el modelo de economía compulsiva importado de la Rusia estalinista y sobreviviente al deshielo Jrushoviano no era la solución. El partido se dividió entre aquellos que abogaban por reformas drásticas, incluidas las de corte político al estilo de la perestroika soviética y los que consideraba que la reforma económica no tenía que ser asociada con menos control política sobre el ciudadanía, en el primer grupo teníamos a Hu Yaobang, Secretario General del Partido Comunista de China de 1980 a 1987, quien abogó por la rehabilitación de las personas perseguidas durante la Revolución Cultural, una mayor autonomía para el Tíbet, el acercamiento con Japón y la reforma social y económica. Fue el quien permitió la disidencia intelectual negándose a reprimir las protestas estudiantiles iniciadas a fines de 1986. Al final Yaobang fue derrotado por el otro bando que le obligo a renunciar de su cargo a retractarse de sus ideas burguesas en enero de 1987. Hu Yaobang muere sospechosamente de un ataque el 15 de abril de 1989. Al negársele el funeral que merecía como jefe de estado sus seguidores, en su mayoría estudiantes universitarios de todo marcharon hacia la Plaza de Tiananmen en Beijing, para exigir la rehabilitación del líder político caído en desgracia. Así se iniciaron unas series de protestas y choques cívicos entre en el emergente movimiento democrático y el gobierno chino que solo tendrán fin con la llamada masacre de la plaza de Tiananmen. Entre los manifestantes no solo había estudiantes, sino también trabajadores, ciudadanos comunes y hasta soldados de Beijing.

El gobierno hizo traer a la capital, desde provincias lejanas, las divisiones 27 y 28 del Ejército Popular de Liberación, lo hizo por que las tropas locales se solidarizaran con los manifestantes. Estas fuerzas entraran en acción el 3 de junio de 1989 despejaron la Plaza con el uso de infantería, tanques, gases lacrimógenos. El gran ícono de aquella acción lo representa la foto tonada de un video en el que se ve a un hombre joven con una camisa blanca y pantalones negros, con bolsas de compras en cada mano, parado frente a una hilera de tanques que por el momento logra detener.

Quiero rendir homenaje a todos los héroes que dieron su vida por la libertad del pueblo chino durante aquellas jornadas. Lo haré comentan tres reflexiones sobre las connotaciones actuales de la masacre.

¿Que tiene en común el Brexit y Tiananmen?

Spiked-online ha publicado un artículo que traduzco del inglés como Mal recordando a Tiananmen, su autor, el columnista Tim Black se pregunta aquí ¿Por qué los liberales occidentales ahora dicen tan poco sobre la masacre de la Plaza de Tiananmen? Por supuesto cuando se habla de liberales en un texto escrito en el contexto anglosajón, se entiende por un “progre” i izquierdista moderado, que por muy disidentes que parezcan, son la mejor cobertura con que cuenta el sistema, para justificar las políticas que mas dañan a la población.

Es así que en este contexto sociocultural al hablar de liberal en realidad se alude a lo que se conoce como el establecimiento, identificable en última instancia con el poder anónimo del estado y todo lo que dentro de la sociedad le obedece; no exactamente refiere con el término a eso que en el mundo hispano conocemos por liberales, es decir partidarios de un libre comercio sumado lo que los marxistas llamaban democracia burguesa ( para no decir democracia liberal y seguir confundiendo el término), a estas personas los periodistas de habla inglesa les suelen llamar hoy en día “libertarios” un concepto que está prendiendo como autodefinición entre los siempre anglófilos liberales hispanos. Hecha estas definiciones veamos lo que tiene que decirnos Black en su artículo publicado el 7 de junio de 2019

El columnista nos recuerda que esta semana marcó el 30 aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmen, o el “incidente” cuando el Partido Comunista de China (PCCh) continúa refiriéndose a él, si es que lo menciona. La eliminación voluntaria del PCCh de la masacre de la historia nacional de China al menos tiene un sentido sombrío. Fue el momento en que el PCCh dirigió su poder militar a aquellos en cuyo nombre todavía afirma que gobierna. Marcarlo sería socavar la fuente de su dudosa legitimidad, a saber, que, en cierto nivel, el reinado de puño de hierro del PCCh es para el pueblo chino, explica el periodista.

Lo que para él no tiene sentido, a primera vista, es la respuesta silenciosa al aniversario que se da entre los establecimientos políticos y culturales en el Reino Unido. Algo que no me extraña si fue este mismo país el que le entrego al régimen de Pequinés (ya sé que hoy no se dice Pequín, pero me gusta ese nombre) atados de pies y manos a sus súbditos de Hong Kong.

Black recuerda esa imagen icónica del estudiante de pie desafiante ante una gran cantidad de tanques que ha servido durante mucho tiempo como un símbolo global de resistencia a la tiranía, invocado por organizaciones de derechos humanos y comentaristas liberales durante casi tres décadas, como condena al autoritarismo al estilo del PCCh, dondequiera que se encuentre, y como una justificación implícita de la democracia liberal al estilo occidental. Por cierto, hace poco escuchaba al analista cubano Juan Juan Alméida citando esta imagen como ejemplo de lo que puede hacer un pueblo frente al poder, pasando por alto lo que pasó después, el aplastamiento implacable de todo lo que representaba la foto, una imagen que ya se está desvaneciendo, como da a entender el periodista de Spiked. Éste constata como esta semana, en el 30 aniversario de este ataque tan bárbaro contra los aspirantes a demócratas, la reacción ha sido limitada, incluso incómoda, sólo ha habido vagos llamamientos para que el PCCh respete el derecho de protesta de las personas y algún recuerdo sombrío, poco más.

Profundizando un poco más el periodista encuentra sentido profundo en esta vergüenza. Para ello acude a las élites británicas que, en su oposición al voto de Brexit y frustrado intento por anularlo se han dado por vencidas ante la democracia, que sirvió para imponerlo. Desde el punto de vista de Black esta élite vería en el intento del estado chino por aplastar las ambiciones democráticas de sus ciudadanos chinos un reflejo de su propio intento de aplastar el resultado del referéndum, de borrarlo, al estilo de la reescritura hecha por el PCCh de la historia de lo ocurrido en Tiananmen en 1989.

Por supuesto, nos dice, los titulares del poder político, económico y cultural en el Reino Unido no usan tanques para rodar y aplastar la aspiración democrática. Utilizan casos judiciales, acuerdos de trastienda y segundos referendos. Y a diferencia del PCCh, no controlan literalmente los medios de comunicación. Simplemente dominan sus puntos de venta y, al hacerlo, tergiversan libre y voluntariamente el voto Brexit como racistas, de extrema derecha, nativistas, cuasi-imperialistas y todos los otros sinónimos de mal que pueden reunir. Y, a su vez, pueden presentarse, con toda su autodenominada racionalidad y su gloria acreditada por la universidad, como pensamiento correcto, sensato, bueno, en definitiva, el único tipo de personas a las que se les debe permitir practicar la democracia. En esto, realmente vinculan las armas con el PCCh: para ambos, la política es para los educados y los expertos, no para las masas ignorantes. La descripción de los mecanismos es cierta, lo que si me parece forzado es el paralelo que hace el autor, identificando a los que lucharon por la democracia en Tiananmen, como las masas manipuladas por esas mismas élites para que rompieran con Europa, mientras que ellas guardaban la ropa simulando estar a favor de la unión.

Argumentando aún mas en favor de sus equiparaciones, el redactor hecha mano a un análisis escrito por Brendan O’Neill en 2008 donde se explica que aquella no sólo fue una manifestación de los estudiantes más instruidos y educados por los reformistas. Ni siquiera estaba confinada a la Plaza de Tiananmen. Fue mucho más allá de los suburbios de clase trabajadora de Beijing y se extendió a otras ciudades. De hecho, aquí es donde comenzó el levantamiento, entre los trabajadores enojados, que soportaron los efectos empobrecedores de las reformas del mercado impulsadas por el primer ministro Deng Xiaoping desde fines de los años 70 en adelante. No eran manifestantes correctos y pacíficos; Estaban enojados, con algunos incluso atacando a sus opresores. En un suburbio, dos soldados fueron ahorcados de un autobús quemado.

Los manifestantes, recuerda, no fueron motivados únicamente por preocupaciones económicas. Querían mejores niveles de vida materiales, por supuesto, pero también querían más. Por encima de todo, querían más libertad. A continuación, cita la Carta 08, un manifiesto escrito por disidentes y veteranos del levantamiento de Beijing, el espíritu de la Plaza de Tiananmen donde se afirma:

‘La libertad está en el centro de los valores universales. Los derechos de expresión, publicación, creencia, reunión, asociación, movimiento, huelga y marcha y manifestación son todas expresiones concretas de libertad. Donde la libertad no florece, no hay una civilización moderna de la que hablar…

‘ Democracia: el significado más fundamental es que la soberanía reside en el pueblo y en el gobierno elegido por el pueblo. La democracia tiene las siguientes características básicas: (1) La legitimidad del poder político proviene de la gente; La fuente del poder político es la gente. (2) El control político se ejerce a través de elecciones hechas por la gente. (3) Los ciudadanos disfrutan del derecho genuino de votar … (4) Respetar las decisiones de la mayoría y al mismo tiempo proteger los derechos humanos básicos de la minoría. En una palabra, la democracia es el instrumento público moderno para crear un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo“.

Ahí está, según Black el impulso democrático radical de Tiananmen y reitera lo que cualquier verdadero demócrata ya sabe: que la fuente de la soberanía no reside en el partido o el parlamento, sino en el pueblo. Es una visión de autodeterminación colectiva. Y es precisamente lo que muchos en el poder en el Reino Unido, al oponerse al voto de Brexit, quieren anular y negar, opina él, por eso cree que no es de extrañar que los homenajes del establecimiento a los eventos de hace 30 años sean tan leves, la memoria tan selectiva. Por diferentes medios, los hegemones políticos y culturales de hoy comparten con el estado chino una aversión a los sueños de soberanía popular por los que cientos de manifestantes chinos dieron sus vidas hace 30 años.

Desde mi punto de vista aquí se mezcla una intuición acertada con unas conclusiones erradas. Es verdad que los movimientos disidentes en los países comunistas, puede dar lecciones a muchos de los demócratas en los países capitalistas, aún cuando muchos de estos movimientos en el fondo sean expresión de las contradicciones no solo entre el pueblo y el poder sino también dentro del poder. No olvidemos que si el movimiento democratizador pudo extenderse fue como ya decíamos porque dentro del mismo partido comunista existía una fracción que lo defendía, liderado por la figura ya mencionada de Hu Yaobang.

La diferencia está en que aquel sector de la élite china fue derrotado, lo que no pasó con la élite británica encargada de romper con Europa, esa que se frota las manos después de haber cumplido la misión dentro de aquella Unión a la que se incorpora el 1 de enero de 1973 participando activamente en la política regional de la UE, en lo que se refiere a los regímenes nacionalistas de derecha en la península ibérica, las políticas de empleo e infraestructuras, la conformación del Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la unión, las políticas de medio ambiente, la eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE, y que da así origen al “mercado único, la incorporación de estados ex comunistas o ex dictatoriales como Grecia, el establecimiento de los tratados de Maastricht (Tratado de la Unión Europea) en 1993 y el de Ámsterdam en 1999, el ingreso en 1995 de Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras, la participación europea en la “guerra del terror”, tras el presunto secuestro y colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington, el enfrentamiento a la crisis financiera de septiembre de 2008, la confrontación con Rusia tras su anexión de Crimea y las políticas frente al extremismo religioso en Oriente Próximo y por ende frente a la llegada miles de refugiados a Europa.

Después de haber participado en todos estos eventos conformando la Unión según sus intereses, el Reino Unido la abandona dejándola ahogada en el conflicto entre movimientos populistas en ascenso las infecciones de las ideologías de género y la masa de inmigrantes y sus descendientes para los que la integración económica y cultural cada día es un problema. Lo ha hecho usando de hoja de parra de una voluntad democrática, que en nada se asemeja a la de aquellos jóvenes idealistas barridos de la Plaza el ejército de la “China popular”. Si existiese alguna identificación por la que se silencia la historia esta se haya en los intereses de corte económico que pueden unir a las élites británicas y china, después que las segundas aprendieron de las primeras la gran lección, de usar al estado como motor del desarrollo capitalistas, lo de menos será sistema político que les coloques arriba, llámese liberal o comunista, siempre que de hecho funcione como una monarquía.

La izquierda ya no sueña con China

Un poco a tono con lo que digo arriba estaría el artículo que aparece en el sitio de Instituto Mises (mises.org) cuyo título en español sonaría más o menos como “China abandonó el socialismo de núcleo duro, por lo que los progresistas abandonaron a China”. Ha sido publicado el 06/06/2019 y su autor es William L. Anderson, William L. Anderson es profesor de economía en la Universidad Estatal de Frostburg en Frostburg, Maryland.

Comienza recordado una historia del economista, funcionario público y diplomático norteamericano de origen canadiense John Kenneth Galbraith destacado defensor del liberalismo (como lo definíamos más arriba) estadounidense en el siglo XX . Pues resulta que Galbraith, visitó China durante unas semanas y escribió un libro, “Un pasaje de China”, alabando efusivamente al estado comunista por sus supuestos logros económicos. El hecho de que la China de Mao en ese momento estuviera atrapada en la destructiva Revolución Cultural, aparentemente no desalentó a Galbraith de afirmar que la sociedad estadounidense debería ser más parecida a la de China.

Para ser honesto, dice el autor Galbraith no era un ” idiota útil ” ya sabemos que, para la escuela austriaca, que es liberalismo en sentido opuesto al anglosajón, un socialista es el que cree que los hombres inteligentes como él deberían estar a cargo de las economías occidentales, y especialmente de los EE. UU. Según la anécdota el economista declaró que la gente en China estaba económicamente en mejores condiciones que sus homólogos estadounidenses porque los trajes de Mao que usan casi todos representan un vestido mejor que la que observó en los campus universitarios estadounidenses, asegurando además que la atención médica en China era superior a la de lo que existía en los Estados Unidos. Con sorna se pregunta el periodista ¿Cómo podía saber eso? y se responde: Él podía saber eso porque era John Kenneth Galbraith.

Creo que no hay que ser un liberal austriaco para cuestionar las afirmaciones, quizás más oportunistas políticas que teóricamente basadas, que en ese momento expresó John Kenneth Galbraith, aquí podíamos polemizar con el periodista, En lo que si estamos obligados a coincidir con es en que hoy por hoy Los progresistas como Galbraith, y yo agregaría los maoístas más radicales, como en su momento lo fue Guevara ya no acumulan tantos elogios en China. La razón que nos ofrece es que que hace mucho que abandonaron el austero comunismo de Mao por una economía mayoritariamente de mercado. Mientras tanto agrega economistas progresistas modernos guardan su reconocimiento por las economías de lugares como Cuba y Venezuela. a pesar de las tragedias económicas reales que forman parte de la vida cotidiana allí.

Como ejemplo de este enfoque William L. Anderson trae dos pesos pesados norteamericanos Joseph Eugene Stiglitz y Paul Robin Krugman. Antes de continuar permítame el lector presentárselos. El economista y analista de las políticas públicas Joseph Eugene Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia . Recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas(2001) y la Medalla John Bates Clark (1979). Ha sido además vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial y es miembro y presidente del Consejo de Asesores Económicos (del presidente de EE. UU.) y es un profundo critico de la globalización , de los economistas delaissez-faire y de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte su colega economista Paul Robin Krugman se desempeña como Profesor Distinguido de Economía de la Graduate Centro de la Universidad de la Ciudad de Nueva York , y columnista de The New York Times. [4] En 2008, Krugman recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas por sus contribuciones a la Comercio. Y Nueva Geografía Económica.

Sospecho que de lo que se trata aquí es de darle tranca con la nueva China a Stiglitz y Krugman, por el simple hecho de que precian la economía de mercado y anhelan los viejos tiempos de planificación gubernamental, siempre que puedan ser ellos los planificadores. Es lo que existían en China hace cinco décadas. Hoy la cosa es muy diferente de acuerdo a la descripción del periodista, quien nos cuenta que pesar de que los íconos de Mano todavía están omnipresentes, a veces al lado de la publicidad que muestra fotos de mujeres bonitas con maquillaje, lo que atraen más atención de los clientes.

De que en el terreno del pensamiento económico la apartura es total nos da prueba el columnista del Mises quien ha estado en China seis semanas, enseñando economía en una universidad local. El hombre estuvo viviendo con su esposa en un apartamento muy modesto en una ciudad casi del tamaño de Nueva York, comiendo la comida local y haciendo amistad con estudiantes y otros miembros de la facultad. Y asegura que, si bien nunca visitó la China vista por Galbraith y sus compatriotas ideológicos, podría asegurar con confianza que la China que está viendo hoy no habría recibido los elogios de Galbraith de la forma en que lo hizo cuando multitudes de Guardias Rojos aterrorizaron a la sociedad.

Tras recordar que China nunca ha sido lo que el llama un país “libre”, y ciertamente no tiene un historial de libertad individual que alguna vez tuvo en su creencia EE. UU. y sin llegar a decir que China es un país “libre” o que la libertad individual abunde aquí, tampoco considera tampoco que la gente hoy está sujeta a los mismos controles políticos, económicos y sociales brutales que existían cuando personas como Galbraith estaban alababan al régimen de Mao. De aquí llega a la idea de que hoy por hoy Galbraith habla la boca de los demócratas de Bernie Sanders y que lo que Galbraith escribió en 1972, [refiriéndose a las virtudes del régimen chino de entonces] sería popular entre los progresistas de Green New Deal y lo cita:

“Hay muchos menos automóviles (en China) que en la India y las tiendas son mucho más sencillas y menos interesantes. Sin embargo, esto no debe atribuirse a un nivel de vida más bajo sino a un nivel de vida mucho más igualitario. Pero, junto con el nivel de vida más bajo, va una economía aparentemente sin mayor esfuerzo.”

Acto seguido el columnista contrasta aquellas palabras con otras que describen el terror imperante en la sociedad china en ese momento, son las escritas por Lew Rockwell en su destacado artículo, ” Los horrores de la China comunista:

“Durante este período, el culto a la personalidad de Mao alcanzó su apogeo, y el Pequeño Libro Rojo alcanzó un estatus mítico. Los Guardias Rojos recorrieron el país en un intento de purgar las Cuatro Cosas Antiguas: ideas, cultura, costumbres y hábitos. Los templos restantes fueron encerrados. La ópera tradicional fue prohibida, con todos los trajes y decorados de la Ópera de Beijing quemados. Los monjes fueron expulsados. El calendario fue cambiado. Todo el cristianismo fue prohibido. No habría mascotas, como gatos y pájaros. La humillación estaba a la orden del día.

Así fue el Terror Rojo: en la ciudad capital, hubo 1,700 muertes y 84,000 personas fueron eliminadas. En otras ciudades como Shanghái, las cifras fueron peores. Comenzó una purga masiva del partido, con cientos de miles arrestados y muchos asesinados. Artistas, escritores, maestros, científicos, técnicos: todos eran blancos. Los pogromos se visitaron comunidad tras comunidad, con Mao aprobando en cada paso como un medio para eliminar a todos los posibles rivales políticos. Pero debajo, el gobierno se estaba escindiendo y rompiendo, incluso cuando se volvía cada vez más brutal y totalitario en su perspectiva.”

Anderson continúa describiendo aquella casa de los horrores aludiendo a la destructiva Revolución Cultural estallada a los pocos años de la desastrosa era del Gran Salto Adelante, aquel destructivo intento impulsado por Mao para industrializar a la sociedad china que produjo la peor hambruna en la historia y una tasa de mortalidad que rivalizó con todos los años de la Guerra Mundial.

Sin embargo, Galbraith y sus compañeros de viaje esperaban dice el periodista, que creyéramos que, gracias a un desastre económico, el hambre, las ejecuciones en masa, la expropiación violenta de propiedades y la imposición del gobierno totalitario, de alguna manera se producía mágicamente una economía política en la que todos estaban bien vestidos y alimentados, y disfrutarían de una mejor atención médica que las que disfrutan las personas en una de las ciudades más ricas del mundo. Tales creencias sin sentido se reflejan en la mentalidad progresiva, que realmente no ha cambiado en las próximas cinco décadas desde que Galbraith viajó a China, opina.

China hoy está lejos del país que Galbraith celebró, escribe, asumiendo que al pensador económico no le gustaría lo que vería hoy: tiendas con estantes completos que la mayoría de los clientes chinos recorren de una manera que sus antepasados pobres nunca podrían haber hecho. T testimonia que caminar por el distrito central de negocios de Changsha [capital de la provincia de Hunan] se diferencia de visitar el distrito central de cualquier ciudad grande en Europa o los Estados Unidos. Las tiendas de Starbucks están llenas y los clientes a menudo están absortos en sus iPhones o escuchando música a través de los auriculares. China se ha convertido en lo que los progresistas han odiado tanto: la república comercial, afirma con la satisfacción propia de los partidarios de la escuela liberal austriaca. Al mismo tiempo reconoce que esto no significa que China se haya convertido en una nación rica como Estados Unidos o Gran Bretaña. De hecho, el ingreso per cápita de China está muy por debajo del de Estados Unidos, pero este lugar es más rico de lo que era hace dos décadas. En aquellos momentos había pocos autos en las carreteras, excepto los que pertenecían al gobierno o miembros del partido comunista. Ese no es el caso hoy cuando las calles de Changsha están llenas de autos conducidos por gente común. Un peligro actual en China es cruzar la calle, ya que China tiene una alta tasa de colisiones entre automóviles y peatones, advierte.

De hecho, lo que sorprende al profesor al caminar en esta gran ciudad china y en el campus de la universidad donde enseña es lo común de la gente. Lejos de ser los drones socialistas saturados de política tan admirados por Galbraith y otros progresistas, los chinos de hoy parecen tener el tipo de preocupaciones que las personas de otros lugares tendrían. En este sentido, los chinos parecen estar menos regulados a nivel de calle de lo que lo están los estadounidenses y los colegios y universidades estadounidenses, especialmente las instituciones de élite. Esto no quiere decir que la política haya desaparecido en este país. “No discutimos la política actual durante la clase”, atestigua y continua, aunque los estudiantes y la facultad china están abiertos a tales conversaciones durante sesiones privadas y, para ser sincero, a menudo parecen ser más razonables que muchos de sus homólogos estadounidenses. Y a pesar de toda la retórica hostil anti-china que hemos escuchado de Washington, la hostilidad no ha sido recíproca nos dice.

Como resumen William L. Anderson nos dice que China es un país que está creciendo gracias a su aceptación al menos parcial de los mercados. La comida es buena, aunque ve pocas personas con sobrepeso aquí, a pesar de que comen montañas de arroz blanco diariamente, la vida es básica pero vivible. Los chinos ven a su país como una vez un actor central en los asuntos mundiales y esperan que algún día ocupen un lugar así en el futuro. Y termina diciendo que no va a apostar contra ellos, cosa que me alegra por el de otro modo perdería su afable puesto universitario. Supongo que no traerá citas del actual genocidio. Ya no se mueren los chinos de hambre, es verdad. Como, occidente los matan en masa antes de nacer, pero los último que pondría el grito en el cielo por este genocidio serían los liberales en cualquier sentido quienes con su hiperbolización del individualismo dan fundamento moral a este exterminio humano invisible. Se ha calculado que entre el 1979 y el 2015, se registraron entre abortos legales e ilegales más de 450 millones de feticidios. A esto habría que sumar que las políticas de control de la natalidad hacen que China tenga la tasa de suicidio femenino más alta de mundo: 590 chicas al día. Además, cada año mueren en este país más de 70.000 mujeres tras tener que someterse a un aborto forzado.

Esto que cuenta el profesor no me llama la atención, mas cuando estoy cansado de ver en las universidades sueca proliferar aquellos que hacen con relación a Cuba lo que antaño Galbraith, con respecto a China. Y esto tiene una explicación muy sencilla, tanto los ideólogos disfrazados de académicos al estilo del economista canadiense su crítica Anderson se convierten en las dos caras de una misma moneda lo que cambia es el tiempo de exposición de cada una. El estado es un poder y mas en este tiempo de corporativismo universal que necesita de las empresas para vivir, y a su vez de la legitimidad de hacerse y gestionar a sus aires los recursos que estas genera, por esos sostienen y premia el doble discurso el de los defensores de los espacios que aquellas necesitan para funcionar (los liberales) y el de los que asegura la importancia de su intervención los mas o menos Keynesianos como el canadiense. Estos discursos para persuadir al gran publico no tienen que ser necesariamente científico, se sostendrá en la autoridad del que los pronuncia y echaran manos a realidades parcialmente conocidas, por ejemplo, el consumismo que hoy se observa en las sociedades chinas o la medicina gratuita que se luce en Cuba, entrar al detalle y descubrí los males actuales con se ocultan con esta vitrina, no de los pasados, de los que tanto se habla en esta segunda nota. Pero esto es cosa de filósofos auténticos y científicos sociales reales, lo más difícil de encontrar en nuestras universidades. Lo que si podemos extraer es una lección, el crecimiento económico sobre la base de la libertad de mercado (siempre tutelado por el mercado) no genera automáticamente un sistema liberal político, esto se entiende mejor cuando se sabe que dicho modelo es solo un simulacro de soberanía popular mas sofisticad que el que representan las asambleas populares comunistas, sí, pero es solo eso un simulacro al fin y al cabo, utilizable o desechable, según los intereses de quien en realidad detentan el poder.

El totalitarismo cibernetico, allá y aquí

Y para cerrar hecho mano a lo que nos cuenta de China otro liberal, en este caso mi socorrido podcaster, Fernando Díaz Villanueva, al que tanto critico sin dejar de escuchar, pues he de reconocer, discrepancia ideológica aparte que curra bien sus archivos desde el punto de vista histórico o informativo. Así lo puede usted comprobar en su programa “Tiananmen y la China que no pudo ser” publicado el 5 junio de 2019.

Fernando nos recuerda que hacía dos días se cumplieron 30 años de las protestas de la plaza de Tiananmen, durante mes y medio entre abril y junio de 1989. El Gobierno chino de la época, teledirigido entonces por Deng Xiaoping desde la Comisión Militar Central, reprimió con gran dureza la revuelta. Dice que según los cálculos más conservadores una 400-500 personas fueron ejecutadas, los menos conservadores elevan esta cifra pues hasta los mil 2000 e incluso por encima de las 2.000. Pero lo que pasó a la historia no fue la pila de cadáveres que el ejército popular chino dejó a su paso, sino una fotografía tomada por un fotógrafo de la agencia AP desde un hotel cercano. Se veía a un joven plantándose ante una hilera de cuatro tanques para impedir que avanzasen. El comunismo chino sobrevivió. Hoy, tres décadas más tarde, nadie en China (y pocos afuera, podríamos agregar) habla de Tiananmen ni del hombre del tanque. Fernando que es fotógrafo valora la imagen del “tank man” (el hombre del tanque) como muy muy buena fotografía, pero lo que es mejor todavía es la historia que cuenta. También recuerda que era previsible que después de esto el partido comunista perdiese el poder y China volviese a donde lo había dejado en los años 20 del siglo pasado a recuperar esa no propiamente democracia porque nunca llegaron, sin embargo, aquello solo fue el preludio de un desarrollo económico desproporcionado. El partido comunista de china sigue en el poder, más fuerte que nunca. No se recuerda en la historia de la china moderna con un partido comunista con menos contestación que ahora. Incluso fuera del país hasta los disidentes son menos de los que había por ejemplo hace 15 o 20 años.

Este gobierno, que olvidemos, recalca, sigue siendo una dictadura de partido se ha esforzado en borrar el recuerdo de esta masacre y son muchos los que dentro de China no saben ni qué Existió. Para fundamentar su exposición Fernando trae a colación el caso resiente de un corresponsal de la CBS en Pekín quien realizó un reportaje en la calle y empezó a mostrar a los viandantes que se iba encontrando la famosa foto, pero ninguno la conocía y no, no decían por que tuviese miedo no es que simplemente no lo habían visto en su vida. De esto yo no estaría muy seguro, evidentemente Villanueva no sabe cómo funciona él consciente de que vive bajo una dictadura, algo que a él no le sucede, me refiero a lo de ser consecuente. Y usa como referencia lo que le ha llegado ya a través de españoles que han vivido en China, quienes habían hablado gente con estudios e ilustrada jóvenes obviamente de menos de 30 años que en su vida habían oído hablar de las protestas de Tiananmen. Sus conclusiones eran las de que los censores del partido comunista se lo habían tomado o muy en serio en lo que se refiere a las imágenes y este suceso en sí.

Al mismo tiempo considera que la que la sociedad china tampoco parece

especialmente interesada en la masacre en sí, se diría, opina, que valora más los progresos económicos que ha experimentado China a lo largo de los últimos 30 años y la estabilidad que ha traído esa prosperidad económica que cualquier otra cosa. Eso es más importante que la democracia y que los derechos civiles. Hoy en lugar de batallar contra la inanición pues batallan contra la obesidad. La última generación de chinos vive más que las de hace 40 50 o 60 años, en mejores condiciones. Los chinos han terminado comprando la idea de que la democracia liberal crea a fin de cuentas inestabilidad e incertidumbre fractura social, la libertad que está sobrevalorada. La versión oficial en el cuento que les venden a los chinos desde la cuna es el de que la democracia traerá problemas no tenemos que ser como Europa o Estados Unidos el desarrollo económico al menos en china que tiene sus propias peculiaridades culturales. Cierto es, dice de contraste el periodista, que ahí tenemos a Taiwán que por el mero hecho de ser chinos no tienen que estar condenados a nada en la cultura china que impida la democracia, aclaro aquí Villanueva es muy contradictorio en su defienda de una democracia que para él solamente puede ser la liberal (europea), pues no solo se ha declarado en otros programas Monárquico, sino lo más grave abstencionista en el voto demostrando el poco crédito que da al sistema político que el mismo defiende.

Volviendo a sus comentarios sobre la China actual, agrega que para mantener este modelo que crea por un lado prosperidad económica, pero por otro lado es una dictadura espantosa ha creado una nueva modalidad de comunismo que ya no apuesta por las granjas colectivas y por la supresión de la propiedad privada y el aborrecimiento del comercio como era el comunismo tradicional, aunque mantiene los planes quinquenales eso se están ahora mismo en él en el decimotercero eso sí los planes quinquenales son más no son más que lineamientos de política económica grandes estrategias no son como los que hacía Mao Tse Tung en tiempos programa. Los sigue manteniendo quizá por nostalgia, afirma ingenuamente el liberal, al que se le escapa que son estos planes bien pensados, no voluntaristas al estilo de lo que se aplicaban en la China maoísta y en la Cuba castrista, el ingrediente necesario, aunque quizás no suficiente de imponente crecimiento chino.

Luego Fernando se mete en unas reflexiones que no dejan de ser curiosas y especula sobre las nuevas tecnologías disponibles, así como lo que hubieran hecho Stalin y Hitler se haber contado con ellas la hubiesen llegado pues probablemente a donde la está llevando el partido comunista chino (y porque no el estado español) más que el socialismo el rostro humano del que en el 68 hablaba Alexander Alexander Dubček,tendríamos que hablar del socialismo de rostro cibernético y cita un tema que ya había abordado hace algún tiempo, el crédito social chino, una especie de carné por puntos para los buenos ciudadanos el que si te salta es un semáforo o algún día te descubren navegando por internet por páginas prohibidas te quita méritos (lo que hacen los registros policiales occidentales cada vez más arbitrarios, por cierto) y luego tendrás que pagarlo. Ese socialismo de rostro cibernético serviría para mantener en el poder al partido. Así considera el partido no tendrá que sacar nuevamente los tanques a la plaza de Tiananmen ni a ninguna otra plaza, pues Fernando cree que el manifestante anónimo no será tal no habrá nadie anónimo lo habrán identificado hace mucho tiempo, lo han identificado mucho antes porque sabrán todo de él. Y agrega más adelante que el partido para mantenerse en el poder puede controlar al ciudadano sin que éste lo note y es muy fácil hoy controlarnos sin que lo notemos demasiado a través de nuestro teléfono móvil por ejemplo de infinidad de cámaras de vigilancia cuyos datos se almacenen en servidores centralizados yesos mismos datos se crucen los unos con los otros.

Todo esto que dice el podcaster es cierto y no hay que ir hasta China para comprobar la efectividad de los métodos de Control que ofrecen las nuevas tecnologías, ahí tenemos por ejemplo el caso de Venezuela, donde su variante de Castrismo se entronó sin necesidad de estatalizar en sistema educativo, nacionalizar el total de los medios informativo o prohibir toda actividad disidente. Con las nuevas tecnologías eso no hace falta.

Fernando parece describir una distopía que no le atañe, sin embargo, lo veo en la misma situación en que me encontraba cuando leyendo la literatura soviética anti china descubrí en sus ataques al modelo burocrático militar maoísta los males de mi propia sociedad hecha a imagen y semejanza de la soviética. Solo que a Fernando le falta el espíritu crítico que desarrolla en el ciudadano el estado totalitario de partido único.

Esto de Socialismo cibernético, entendido el termino socialismo con la carga negativa que le endilga todo liberal, parece ser algo más que un slogan inventado por Villanueva. En el artículo “Autoritarismo digital, censura y espías: así controla China a su población”, escrito de Javier Castro y reproducido por 14 y Medio el 1 de junio de 2019, se da cuenta de que, de la existencia de más la más de 200 millones de cámaras de videovigilancia, una amplia red de espías y el dominio total del ciberespacio, con los que los chinos sus controlados por su gobierno.

Como responsable de esta situación se indica el actual presidente y secretario general del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, desde su llegada a la presidencia en 2013, lejos de conformarse con las herramientas de control tradicionales (propaganda, medios de comunicación o educación), habría desarrollado suerte de autoritarismo tecnológico, principalmente a través de dos elementos: internet y la vigilancia urbana. Así los sitios web como Google, Facebook y Twitter están censurados mientras que las plataformas en línea – como blogs, foros y aplicaciones – deben pasar por un consejo editorial del PCCh. Del mismo modo son controlados los debates en redes sociales Mientras que operadoras, como Tencent y Baidu, que no vacilan en borrar cualquier perfil o contenido controvertidos, como evidencian los 24,7 millones de mensajes eliminados y los 3,6 millones de cuentas cerradas en lo que va de año. Por cierto.

Haré una disquisición aquí para recordar que algo no muy diferente están haciendo las redes occidentales. En 2017 Google, que también es dueña de YouTube, anunció que limitaría de forma significativa las actividades en videos relacionados con lo que define como “discurso de odio” (¿Odio contra quién?) prohibiendo por ejemplo los videos que ellos consideren inadecuados o que se puedan hacer comentarios sobre el mismo, reduciendo en 80% el alcance de estos materiales.

Evidentemente la libertad de expresión no es una prioridad en esta parte del mundo. Pero la cosa no queda ahí, la compañía anunció que prohibirían videos en los que se argumente que “un grupo particular es superior para así justificar discriminación, segregación o exclusión basado en cualidades como edad, género, raza, casta, religión y orientación sexual, asimismo anunciaron que removerán “contenido que niega la existencia de hechos violentos bien documentados como el Holocausto o el tiroteo en la escuela Sandy Hook”.

Ya no solo se viola aquello “de no pienso igual que tú, pero daría la vida porque puedas expresarte”, sino que los directivos de la compañía, se convierte en los jueces supremos de lo que es verdad o no, algo que solo ocurre en las religiones, nunca en la ciencia acostumbrada a cuestionarlo todo, incluso aquello que parece irrefutable. Y ya que hablamos de religión que nadie se piense que la censura va solo contra extremistas, por ejemplo fundamentalistas musulmanes, sino incluso contra los hoy más que pacíficos católicos, cuyo canal canal Tekton, con más de 300.000 suscriptores y millones de visualizaciones, Youtube acaba de cerrar.

Al final los navegantes del mundo libre tendrán que imitar a los chinos quienes campean el temporal como puede: bien con redes virtuales privada o bien recurriendo a homófonos o eufemismos para hablar de los temas más sensibles en la red. Al final parece que todos, lo mismo en occidente que en el oriente vivimos hoy día concentrados y controlados por el poder en una gran Tiananmen digital y más cuando las tecnologías probadas en el control de los chinos desbordan fronteras.

De acuerdo al artículo China exporta al mundo equipos para la represión, publicado en Share America, el 6 de mayo de 2019, este país exporta conocimientos de tecnología que puede ayudar a los gobiernos autoritarios [y seguramente no tan autoritarios] para rastrear, premiar y castigar a los ciudadanos por medio de un sistema de vigilancia digital. Se trataría de una tecnología que ya habrá sido ensayada en el espionaje de tibetanos, uigures, kazajos y a miembros de otros grupos minoritarios problemáticos para el régimen. Los acuerdos para exportar esta vigilancia de alta tecnología y los equipos de rastreo con frecuencia son parte de la llamada iniciativa de “la Franja y la Ruta” de China, iniciativa lanzada en el 2013 con el objetivo de conectar más de sesenta países de Asia, Europa y África que mejorara las infraestructuras para el comercio, las inversiones chinas y por lo visto algo más. Zimbabue, que forma pare de eta especie de plan Marshall a la pequinesa está importando el sistema de reconocimiento facial de China. Ya hay 18 países, entre los que se encuentra Venezuela, que han comprado sistemas de compañías chinas como Yitu, Hikvision y CloudWalk, quienes combinan los “avances en la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para crear sistemas capaces de identificar amenazas al orden público que probaron su utilidad en Sinkiang, vigilando a los levantiscos musulmanes uigures.

El periodista Fernando Villanueva, en el podcast que mencionamos arriba, trataba de marcar distancia con lo que pasa en China, asegurando que es verdad que en occidente también nos graban las cámaras de las tiendas, pero solo por cuestiones de seguridad (¿seguridad para quién?) y asume una actitud la apología del sistema en que vive. Se olvida que ya hace unos años el ex técnico de la CIA Edward Snowden reveló en detalle algunos de los programas de vigilancia para espiar a los estadounidenses europeos y latinoamericanos utilizando para ello las empresas google, Apple y Facebook.

Quizás también se le ha olvidado el uso oportuno de los videos registrados por esas mismas cámaras en España para destrozar la carrera politica de una persona, como ocurrió cuando la Presidenta de Madrid se vió obligada renunciar tras la difusión de video que la muestra siendo registrada por haber robado en un supermercado.

Y es que buena parte de los mecanismos de control descritos en la novela 1984, ya están operando en las sociedades occidentales, las mismas que rigen unos políticos en los que ni el muy liberal de Fernando Días Villanueva cree.

La Tortilla se ha virado. Ahora si quieres tener buen controlada a tu gente, aprende de occidente es lo que vienen haciendo los totalitarismo de un solo partido desde hace rato, de ahí que, sin renunciar del todo, echen menos mano a la porra o la mazmorra como medios disuatorios, lo mismo en Cuba que en China, incluso que den mayor espacio a la critican si saben que al final no hay quien se le resista a esa arma de doble filo que es la tecnología con la que se suplen miles de policía . Veamos algunos de los recursos que servirían para evitar una plaza de Tianamen del lado de acá y que están recogidos en el artículo, Nueve inquietantes cosas que ya estaban en ‘1984’ de Orwell y ahora tienes en tu casa”.

Se está haciendo referencia a la obra de George Orwell escrita por el en 1949, publicada un año después. El autor de la nota es Eduardo Bravo y que me ha llegado el 7 de junio en Icon boletín cultural informativo Icon de El País. Aquí tenemos a disposición del control social:

– Micrófonos que te graban para controlarte como en la novela, solo que ahora el encargado de hacerlos para el Gran Hermano se llama Google, quien espía a los usuarios de su buscador.

– La telepantalla en el interior de los domicilios o de los recintos públicos, para transmitir mensajes institucionales y recopilaban información del entorno. Su equivalente actual Alexa de Amazon, Google Home, el Nest Hub Max, el Portal de Facebook e incluso los televisores inteligentes conectados a Internet que, sin que los usuarios lo sepan, les graban en casa.

– Los dos minutos de odio, durante ese los cuales las telepantallas emiten información sobre enemigos del sistema hacia los que los miembros del partido para que expresar su ira. Nuestra versión actual son las redes sociales, yo podría como ejemplo el famoso caso de la manada incluyendo al abogado que los defendió y al juez que discrepó de la condena de violación.

Control de la correspondencia los ciudadanos: su equivalente actual es el correo de Gmail da la opción de responder los mails con una serie de palabras o frases que hacen referencia al contenido del mensaje recibido. Gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos, las opciones que sugiere el ordenador encajan a la perfección en el contexto de la conversación. En otras palabras, hay un algoritmo que, como sucedía con el Gran Hermano, está leyendo tu correo.

El Ministerio de propaganda conocido como Ministerio de la Verdad. ¿Cuál es su equivalente actual? Se pregunta Eduardo Bravo y responden que sería la avalancha de las noticias falsas en redes sociales. Aquí me parece que han primado los intereses corporativos del periodista, pues no hay nada mas parecido a un ministerio de la verdad que los grandes medios establecidos, públicos o privados, en cambio la mayor resistencia a este poder la tenemos en las redes sociales, por ello se les desprestigia y corrompe sembrado también en ellas noticias falsas.

– La neolengua, es decir un discurso contradictorio que se emplea para someter a los ciudadanos”. Eduardo Bravo se vuelve a ir por la tangente y acusa de equivalente a la popularización de emoticonos, esto en realidad es un empobrecimiento del lenguaje, una de las características de la neolengua, pero no su esencia. El mejor ejemplo de neolengua contemporánea lo veo en la implantación del discurso de género que al tiempo que se proclama anti-sexista, feminista u homosexualista establece un nuevo sexismo a la vez que se convierte en un nuevo sistema de control sobre la conducta y las decisiones de las mujeres y los homosexuales.

Ya con esto es suficiente como para saber como se puede inhibir cualquier plaza de Tianamente sin necesidad de gran despliegue militar, la próxima vez que tengamos la foto de un héroe, no estará frente a un tanque, sino heroicamente frente a una cámara digital.

