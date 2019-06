Lo que pasa cuando, sin más ni más los niños dejan de ir a la escuela sueca

Ya he contado en nota anterior que la escuela en familia está formalmente aceptada en Suecia, sin embargo, esto de la educación en casa no es cosa fácil, obedece a una serie de complicadas regulaciones que si te saltas pueden costarte caro. Que no se les ocurre a unos padres dejar de enviar sus hijos a la escuela sueca, así como así, porque simplemente se los quitan. Es que han decidido poner en evidencia en estos días los medios del país escandinavo haciendo sonar el llamado caso “los niños de Ystad”, municipio en Skåne (Escania). No se trata de niños desaparecido, violados o asesinados como sugiere tan sonoro título, sino de chicos calificados de “aislados”, no porque estuviesen encerrados en una habitación, aberración que a veces ha ocurrido, sino por el hecho que no iban a la escuela.

Tanto como ese acto de desobediencia a la ley de escolarización cometido por los padres de estos chicos, se está criticando en la prensa sueca la demora de las autoridades en tomar cartas en el asunto. Evidentemente la burocracia está para vigilar la sociedad, no para dormirse en los laureles y más cuando ya han recibido el chivatazo correspondiente.

Ocurre que el director de la escuela a la que debía acudir el niño había dado el soplido de su ausencia hacía diez años, según revelaron los periódicos Helsingborgs Dagblad y Sydsvenskan. Cuando los niños debían comenzar en la escuela no se presentaron al inicio del curso escolar y el director, cumpliendo con lo que dictan las ordenanzas para estos casos intentó sin resultados que el servicio social se pusiera en contacto con la familia. Sabrá Dios en que andaba la funcionaria de turno, estos puestos suelen ser ocupados por mujeres graduadas de como “sociónomas”, una especie de asistente social.

El caso es que el funcionario escolar había hecho todo lo que se esperaba de él y más, trató de encontrar más información sobre los niños porque ya había rumores en Ystad de que algo pasaba con los muchachos,así que intentó averiguar con al Centro de Cuidado Infantil del sistema de salud, verificó el número de registro del automóvil de la familia y se dirigió a su casa en la cual había carteles de prohibido entrar y un sistema de videovigilancia, por lo que no se atrevió ni a acercarse declaró a los periódicos. Algo parecido le pasó a Therése Cedergren, de TV, quien ha hecho su reportaje frente a la casa, según ella quiso acercarse a buscar respuesta de los padres, sabrá dios si se trató mas de una falta de empeño que de otra cosa. En realidad, lo que ha hecho es repetir el mismo discurso acusatorio contra los mismos del resto de los medios.

La cosa es que mayo del año pasado pasado, fue otra autoridad la encargada de dar el chivatazo, la implacable Agencia Tributaria de Suecia detecto y naturalmente alertó sobre la existencia de los niños aislados en Ystad. Luego pasaron 103 días antes de que el servicio social hiciera una visita a la casa con la familia. Por fin cuando esta tuvo lugar se llevaron del hogar cuatro de los cinco niños de entre 4 y 18 años que allí vivían, según la prensa, completamente aislados del mundo exterior por sus padres. El caso es que desde que las autoridades se apoderaron de los niños el del 29 de agosto de 2018, esto no han podido ser vistos por sus padres, considerados por los servicios sociales como dañinos para sus hijos.

Ciertamente la ley dice que en estas situaciones las autoridades deberían trabajar para reunir a los niños con sus padres tan pronto como sea posible, pero nadie desde la sociedad civil tiene la fuerza para presionar al funcionario en este sentido y mucho menos lo harán los medios, cuyo papel, a juzgar por el modo en que tratan este caso, es el de complementar los mecanismos de control social sobre el ciudadano, no el de acelerar su liberación de tamaña vigilancia.

