Sobre el homonomio como “signo de los tiempos”, la “latino fobia” y el monarquismo liberal

Este es mi comentario dejado a La Contra Réplica (121) publicado por el periodista e historiador Fernando Díaz Villanueva, el 1 junio 2019.

Díaz Villanueva, pobre de tu oyente, cuyo adoctrinamiento zapateril hace que vea una señal de desarrollo en la triste tarea de darle otra vuelta de tuerca a las imposiciones de la ideología de género. Como si fuera adelanto alguno una legislación “familiar” que retrotrae la sociedad a ese estadio de matrimonios entre el mismo sexo que existió y en algunos casos persiste en tribus primitivas desde tiempos inmemoriales. Lo de causa “justa” o “signo de los tiempos” es un eufemismo para ocultar el ucase del orden mundial maltusiano al que se somete España desde hace tiempo, la mejor prueba la tienen en el invierno poblacional en la que la ha dejado caer sus mandamases desde años atrás.

Con respecto a la congresista hispano-norteamericana demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, recordemos que en USA los demócratas (mal llamados “liberales”) son los socialdemócratas de ese país y ya sabemos que la socialdemocracia, si bien al servicio del gran capital, debe jugar de vez en cuando al socialismo para poder engatusar a su votante obrero. De paso Fernando, debes reconocer que la chica es tan latina como tú mismo (por muy celtíbero que te consideres) y como lo son nuestros parientes lingüísticos los italianos, los portugueses, rumanos, moldavos y hasta franceses en lo que no tienen de germanos. Lo latino trata de una herencia cultural, que no choca con la definición de contenido real más reducido (pero no menos honorable) de hispana, un término que se deriva del nombre latino dado a la península ibérica por los Romanos. Hispania era la nomenclatura oficial con la que nuestros primos procedentes de la península itálica encerraban en una zona geográfica las provincias de Hispania Ulterior Baetica, Hispania Citerior Tarraconensis e Hispania Ulterior Lusitania.

Esa manía que le tienen algunos hispanos ibéricos al concepto de latino me recuerda otra todavía más ridícula que sienten contra el sinónimo de “castellano” para referirse al “español”, la lengua de todos los hispanohablantes. En este caso se debe a complejos locales, como el de no aceptar que fuese la lengua hablada en Castilla y reinos adyacentes y no el vasco o el catalán, por ejemplo, la que se convirtiese en segunda del mundo. En lo referido a lo de latino, la fobia parece inducida por la imagen que siembran en sus espectadores los medios anglosajones (a los que eres tan aficionado) con respecto a esa comunidad, siguiendo la tradición de lo que antes habían hecho cuando todos nos hacíamos llamar simplemente españoles a uno y al otro lado del océano. Lo de latino ciertamente entró con el intento de Napoleón III de ocupar el puesto abandonado por España en la ayuda de los pueblos católicos americanos en su enfrentamiento a los liberales de la región siempre al servicio del poder anglosajón. Este origen histórico no resta propiedad al uso del término por más que duela.

No sé quién es el tal Charrascal, pero si no se dejó adoctrinar en la ideología monárquica impuesta por los comisarios borbonistas en el sistema escolar del régimen conformado en el 78, es porque piensa con cabeza propia. No existe nada más antidemocrático que una Monarquía sea declarada como la de los Borbones en España o enmascarada de “república socialista” como la de los Castros en Cuba. No se puede estar por el poder del ciudadano sobre sus gobernantes y al mismo tiempo dar lo mismo si la soberanía es del pueblo o de un monarca. En cuanto a Reyes descabezados (aunque no guillotinados) hay más de uno en la historia, para empezar, tenemos un ejemplo en vuestros amados británicos, el caso de Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, desde el 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución en 1649, decapitado el 30 de enero de aquel año.

Así que Fernando, como tú mismo dices, estudiemos en detalle la historia y aprendamos que no hay desgracia histórica que no esté asociada a una monarquía. En el caso concreto de España en particular la del borbonato, responsable del hundimiento del imperio levantado por sus predecesores de los Austria. Quienes a su vez se impusieron a sangre y fuego como bien debías haber aprendido de la rebelión de los comuneros, Sublevados contra el absolutismo de Carlos de Habsburgo, conocido como Carlos I en España y Carlos V del imperio germánico, cuando tras coronarse rey de Castilla y Aragón entregó el poder de estos reinos a una casta de funcionarios de flamencos que trataron de hecho a los nativos peninsulares igual o peor de lo que describen la leyenda negra para los indígenas de las zonas conquistadas en América. El caso es que la mayoría de las comunidades de Castilla se sublevó contra el rey, su élite y sobre todo lo que más debería doler a los liberales, los dichosos impuestos que tanto se despilfarran en mantener casas reales, aunque en el caso de aquel Austria se usaron especialmente para comprarle la plaza de Emperador Alemán.

