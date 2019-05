Eslava Galán otro historiador que cojea de la misma pata

He leído, no sin placer algún que otro texto sobre historia española del autor Juan Eslava Galán. Le creí un historiador diferente, hasta que le he escuchado hablar en el programa de Tertulia Radio YA, que lleva por título, “Desmontando la Leyenda Negra Española con Juan Eslava Galán”, publicado en YouTube, el 24 mayo de 2019. Comparto con mis visitantes el comentario que allí he dejado tirando de las orejas al afamado escritor:

La masonería tiene un nivel de penetración ideológica entre los intelectuales españoles tal, que Gala no se puede percatar de que fue ella, siempre al servicio del imperio británico, la verdadera gestora del desguace del imperio español; muchas veces minando sus propias tropas. El mejor ejemplo fue el pronunciamiento de Riego usando para ello el ejército esperado por los patriotas hispanoamericanos para enfrentar a los agentes británicos que no por casualidad eran masones, me refiero a los cabecillas del secesionismo hispanoamericano, Bolívar [Virreinato de Nueva Granada], San Martín [Virreinato del Río de La Plata] y Vicente Guerrero [Virreinato de Nueva España].

La mancomunidad británica es el disfraz del imperio británico a quien nunca le arrancaron sus partes como a España, esa es a razón de la diferencia entre una y otra potencia. Estados Unidos si bien está fuera, solo funciona como neocolonia, poniendo a sus hijos de carne de cañón y haciendo los trabajos sucios cada vez que el Reino Unido lo necesita.

Por cierto, si España no dejó ferrocarriles en el continente americano fue porque no se habían inventado cuando le arrancaron sus territorios, pero allí donde se mantuvo, como en el caso de Cuba, puso tren antes que en la propia península.

