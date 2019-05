Y dale con las causas de la miseria y las drogas

Fernando Díaz Villanueva, no deja de buscarme las cosquillas con su podcast, el último, correspondiente al 24 de mayo, que he escuchado La Contra Portada (54) solo por el título me saca de mis casillas: “Aprendiendo de las drogas” Entre los títulos que le recomienda sus lectores y que Villanueva comenta están los siguientes:

– “Por qué fracasan los países” de James A. Robinson y Daron Acemoğlu

– “Aprendiendo de las drogas” de Antonio Escohotado

Ellos han provocado el siguiente comentario.

No se dejen dormir por la propaganda facilona que solo asombra a los que no saben historia o por falta de formación filosófica carecen de pensamiento crítico.

Como demostrará Cataluña el día que la arranquen de su contexto español, los países fracasan cuando se desguazan. O si quieres saber más porque tienen de enemigos a los británicos y sus agentes mundiales los liberales.

No le hagas caso a este tipo de justificación anglosajona (aunque colabore en ella un turco desarraigado), si eso que hoy se llama México fracasó fue porque el enorme territorio del que formaba parte y donde tenía integrada su economía terminó siendo separado gracias a la traición de Riego en España, y luego a que los liberal masones internos siguieron la labor de zapa desprendiendo la zona sur en forma de repúblicas centroamericana y buena parte de la norte entregada casi sin combatir a los invasores anglosajones, esos según el primer oyente tanto respetan la propiedad ajena.

Si no entiendes el milagro chino es porque las gafas ideológicas te impide ver que China se desarrolla como se desarrolló en su momento Inglaterra, que tan poco era tan democrática que digamos En una y en la otra fue el estado (no el mercado) el motor real del desarrollo, Es verdad que para conseguirlo el Estado no necesitaba ser dueño de los negocios (error del comunismo originario), le bastaba con ser el gran cliente, protector y orientador de las empresas privadas, movidas tanto o más que por sus intereses, por los de servir al gran Leviatán, su amo y señor sin cuyas licencias y privilegios no puede vencer a su hermanas que terminan arruinadas en desleal competencia.

Del drogo promotor de Escohotado mejor ni hablar, basta visitar los hospitales o las calles de España repletas de locos gracias a la libertad de experimentar con drogas en medio de la ignorancia ( aunque hoy parezca que no) sobre sus efectos que tanto se promueve en este canal.

