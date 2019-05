Si esto no es censura…

Per Sigvardsson, ex Managing Director en XXL All Sports United, Condado de Estocolmo, Suecia

Per Sigvardsson gerente de la filial sueca de empresa noruega de productos deportivos XXL All Sports United, se ha visto obligado a renunciar a su puesto, después de publicar en Facebook, una nota sobre la famosa niña ecologista Greta Thunberg. Se trata de la niña que falta a clases como forma de manifestarse contra el cambio global. Por lo visto a los que, si no les pasa nada, por el contrario, se les da toda la fama posible, es a la pequeña Thunberg y los adultos que le permiten o apoyan en la infracción, viene cometiendo desde que decidió dejer de ir a la escuela y sentarse en algún parque de su ciudad, mostrando un cartel contra el calentamiento global. Siempre rodeada de unos misteriosos adultos de los que la prensa no cuenta nada.

Video donde se entrvista a Per Sigvardsson en 2015

De más está decir que en Suecia la asistencia a clases es obligatoria, que el estado encarga estudios para ver cómo poner coto al ausentismo escolar, por ejemplo, este de 2016: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (¡Falta! Pon atención a la ausencia de los alumnos y actúa.) En el que se asignó a una comisión de expertos tarea de cartografiar el problema de las ausencias prolongadas y con frecuencia recurrente, en los diferentes sistemas escolares, buscando las razones del fenómeno, y los conocimientos que permitan promover la asistencia de modo tal que se pueda garantizar el derecho de todos los alumnos a una educación equivalente.

Un derecho que se viola con la promoción de la activista como modelo de conducta de miles de estudiantes no solo en Suecia y en el resto del mundo, los cuales faltaran a sus clases, por para luchar contra los males que realmente les atañen, por ejemplo, la reducción de recurso para la escuela, el crecimiento de los grupos, o por ejemplo la multiplicación de las enfermedades de orden neuronal o psicológico que dificultan el proceso de aprendizaje de esos mismos niños.

De acuerdo al artículo publicado por Silvia Lucchetti, bajo el título de:

Aumento alarmante de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes, en el sito de Aleteia.org, en Lombardía, encontramos que entre el 2008 y el 2016 el número de niños y adolescentes atendidos por enfermedades neuropsiquiátricas, pasó de los 65 mil a los 114 mil – es decir, del 4% al 7% de la población – mientras que el número de hospitalizaciones por problemas psiquiátricos solo en la ciudad de Milán aumentó del 2011 al 2015 un 21%, de 1170 a 1400.

Lucchett cita a Stefano Benzoni, neuropsiquiatra del Policlínico de Milán según el cual en esta epidemia psiquiátrica aumentan las situaciones de problemas múltiples, es decir: casos en que existen patologías psiquiátricas de una cierta gravedad que, en el 40% de los casos, están asociadas a otras patologías, por ejemplo, un trastorno de ansiedad junto a un trastorno de déficit de atención (TADH)” (Avvenire). El fenómeno se agrava por las situaciones económicas o separaciones de padres que sufren las familias de los jóvenes. Sin embargo este problema tan terrenal, que no debe ser muy diferente en Suecia, y que atañe a tantos niños de la generación a Greta Thunberg, parece no decirle nada, por el uso que da a us parfecto dominio de la lengua inglesa, a la activista sueca ni tampoco al personal, en el que no faltan psicólogos, que está destras de ella.

Mejor faltar a clases para ver si dejamos de acabar con un planeta que ha sobrevivido a meteoros mas peligrosos que la humanidad entera. En otras palabras que sirva para distraer a los hijos del milenio defendiendo causas en las que todavía la ciencia no ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, el tema del calentamiento global como consecuencia de la actividad humana y no como un proceso cíclico que reproduce periódicamente con el hombre o sin él.

Al que si le ha pasado algo es al pobre Sigvardsson tras haberse burlado de la activista climática de 16, en un chat donde debatía sobre la visita de la chica al Parlamento de la UE. Sus palabras fueron tan simples como “es lo más bajo en lo que se puede caer”. Evidentemente el hombre no lo sabía, pero se estaba metiendo con algo mas grande que una niña, un proyecto para debilitar aún mas de lo que lo está el sistema educativo sueco, ofreciendo una razon moral para que los niños, salvo extraños casos, hagan lo que mas les gusta: no ir a clases.

A principios de este mes, Sigvardsson parece haber escrito que la pequeña Thunberg había caido en lo mas bajo que se puede estar. El pobre hombre quiso defenderse diciendo que alguien había usado su cuenta sin permiso. Pero de nada le ha valido, su jefe le llamó a contar y enseguida lo “renunciaron”.

La gente que se va de Cuba alardea de que en los países libres puedes decir lo que quieras del gobernante y no pasa nada. Es verdad, pueden hacerlo, otra cosa es que lo hagan del jefe de su empresa, porque ahi si pierden el trabajo.

Pero eso era antes, ahora el control de la libertad de expresión ha dado una nueva vuelta de tuerca y si quieres hacer carrera, como pasa en el comunismo, no se te ocurra menospreciar a ningún símbolo del sistema, de esos con los que nos distraen mientras nos reducen con mil y una estratagemas. De lo contrario te verás obligado a renunciar “voluntariamente” a tu puesto. Si esto no es censura que venga Dios y lo vea.



Montaje con las fotos de Sigvardsson y Thunberg, publicado por Aftonbladet, el periódico de reveló lo acontecido, con el empleado de XXL.

