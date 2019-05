Una vez más contra el liberal monarquismo

Fernando Días Villanueva, el podcaster español que suelo comentar, ha vuelto a las andadas con su defensa del monarquismo liberal, esta vez no a sido para salirle al paso a un oyente latinoamericano que es el que suele cuestionar esa fe en los reyes, sino a uno español, que pone en evidencia el adoctrinamiento recibido del borbonato de género español, definición personal que reservo para el régimen imperante hoy en España.

El hecho tiene lugar en su edición La ContraRéplica (119), publicada en, sus diferentes redes sociales en la madrugada, del 19 de mayo de 2019.

Resulta que Juan Antonio, oyente de Castellón, ha tenido en el programa la siguiente reflexión sobre la monarquía En España: Reconoce haberse preguntado que

si eres liberal como puedes estar a favor de la monarquía, y aunque en un principio comprendió que como liberal no debería estar a favor de la monarquía por la falta de democracia que implica. Ha terminado entendiendo que España es un país muy difícil para, como para que no tenga rey y agrega que el solo el pensar que las fuerzas armadas cayeran en manos de un Pablo Iglesias o de un poemita un comunista -como si a los comunistas les hubiera inhibido el zar para hacerse del control de rusia- pues le da

mucho miedo. Así el que la figura del rey encarne máximo poder militar y por tanto la mayor fuerza del estado, le da mucha tranquilidad. Tras sincerarse de que en las demás cuestiones podría entender que fueran más o menos republicanos o que tuvieran un sistema más democrático, considera que España “no somos”, lo suficientemente adultos democráticamente o psicológicamente, como para tener la sabiduría de no poner a un descerebrado al mando de su ejército, visto lo que la gente vota. Sin preguntarse a fondo por los mecanismos de manipulación del votante implícitos en toda democracia “liberal” el buen hombre termina con el refrán de “virgencita virgencita que me quede como estoy”.

Acto seguido Fernando, ha absuelto los pecados de duda sobre la Monarquía del castellonense, y de paso se ha dado a la tarea de atornillar la fe monárquica de su audiencia, sacando todo el arsenal retórico que guarda para estos casos y afirma, lo que transcribo a continuación eliminando alguna que otra pequeña falta propia del discurso improvisado:

“vamos a ver, ¿por qué no se va a poder ser el liberal y monárquico? ¿Dónde está escrito eso? Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca o Noruega están llenos de liberales monárquicos y no pasa nada. A veces pensamos que el único rey del mundo es el nuestro; no, no. Hay un montón de reyes en Europa. Casi todos, es cierto existen en Europa, los buenos por lo menos. Hay otros reyes que son reyes absolutos, como el de Arabia saudita, que no tienen absolutamente nada de liberales. Pero en nuestro caso es perfectamente compatible liberalismo con la monarquía tal y como la entendemos en Europa occidental de cuando la monarquía carece de poderes legislativos y ejecutivos.

“A ver, el de España y el del Reino unido ni el de Holanda ni el de Suecia tienen esos poderes. Me comentas que es el capitán general del ejército es cierto la constitución lo señala. Si es el capitán general de los ejércitos, parece cierto, sí, pero se trata más de un título honorífico que de algo real el ejército en España obedece al gobierno, punto no hay más…. El rango de capitán general en España que es el que ostenta el rey fue muy empleado en el pasado recordemos la capitanía general de Venezuela de Guatemala etcétera, pero hoy sólo es capitán general el rey no hay más capitanes generales. Se trata además de un grado que podríamos denominarlo algo así como ad honorem, es decir puramente honorífico; Vamos, tan, tan ad honorem que la Virgen del Pilar’ o la Virgen de Guadalupe son ¿también son capitanes generales para la historia pues se les ha ido haciendo capital general del ejército de España…Pero es que hablando también en Suecia o En el Reino Unido [el Rey] carece de poder carece de potestas lo que sí tienen la ley bastante. Además, no debería tener las autoritas y dignitas que es esa mezcla entre dignidad, vamos entre prestigio y prestigio y respeto. No, si sigue existiendo la institución no es porque tenga poder o porque pueda mandar a los ejércitos a la guerra ni muchísimo menos es porque en el pasado nos resultó útil o al menos los legisladores lo entendieron así porque sirve de nexo con nuestra propia Historia.

España no se inventó ayer. Ni Suecia tampoco. Y luego además de eso pues hace una serie de cosas prácticas en el día a día que también son útiles: es un buen relaciones públicas, la representación exterior del país sigue, sirve como símbolo de la unidad del estado y además ejerce y esto está perfectamente tipificado … ejerce de árbitro imparcial para ciertas funciones, he dicho, perfectamente pautadas en la constitución, no se puede, salir de ellas tiene además que hacerlas, le guste o no le guste como puede ser, no sé: la convocatoria y disolución de las cortes cuando el gobierno le dice, disuelve gusta las cortes…el rey no puede decirle al presidente del gobierno ` es que yo creo que no es el momento lo mejor porque no dejemos para el mes que viene o para año que viene, usted límites a firmar a sancionar esto porque el que manda soy yo´…cuando se jura un ministro, pues está ahí el rey presente, pero es, de nuevo, protocolo. Ha llegado el caso declarar la guerra que también correspondería, conforme a la constitución al rey, pero, nada de eso ninguna de todas estas cosas, puede hacerlas sin consentimiento del ejecutivo y del legislativo.

La declaración de guerra en concreto nada más puede hacerlas si lo consciente las cortes, que en España sólo puede declarar la guerra, previa utilización de las cortes el presidente del gobierno per se no puede declarar la guerra así que José Antonio [el oye absuelto de dudas monárquicas], lo que te decía antes no hay problema alguno en ser liberal y monárquico, perfectamente se puede ser liberal y republicano y liberal y monárquico, no es una cuestión de la forma de estado que a fin de cuentas la monarquía la república no es más que eso.”

Tras esta simplificación Fernando pasa a otro tema. Si algún día aspirara a un puesto dentro del funcionariado español, tal y como se le diseño desde el fin del franquismo, el historiador Villanueva, tiene ganado su aval con el discursito en defensa de la institución que enpodera desde su nacimiento a los Borbones. Ya quisieran otros jefes de estado vitalicios contar con apologetas de igual calidad. Por mi parte no he perdido la oportunidad para enmendar, una vez más, la plana al liberal realismo. He aquí la nota que he dejado en la sección de comentarios del archivo:

Que un liberal se permita ser monárquico indica las carencias democráticas del liberalismo, que un liberal justifique esta carencia con la inmadurez de su pueblo demuestra el complejo de inferioridad de el mismo, que se fustigue un monarca con el cuento de la posibilidad de que es mejor a que sea jefe de estado un personaje como Iglesias o cualquier otro “hombre del saco” que llega al poder respetando las reglas establecidas, es reconocer la falta de respeto por los mecanismos democráticos de los liberales, y desconocer que si algo pone descerebrado al mando de las cosas es la genética, única justificación de las monarquía modernas, donde el puesto se hereda, no se elige como antaño. Usar las malas experiencias republicanas españolas para justificar la monarquía, es desconocer cuanta sangre y tragedia le han contado a la misma las diferentes dinastías de Reyes, es simplemente ignorar o manipular su historia, igual que es desconocer la historia de países “liberales” como Inglaterra cuyos peores crímenes de lesa humanidad contra el mundo o su propio pueblo se cometieron con anuencias de sus monarcas de turno. Lo de capitán general de los ejercitos no es tan ad honoren, de otro modo el Juan Carlos no se podría anotar el presunto triunfo sobre el golpe de Estado del que participó Tejeiro, de 1981, también conocido como 23F.

Fue gracias a sus potestades militares que el rey se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución española, llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de Comandante en Jefe en otras palabras el Rey es con ese cargo un dictador latente, con no menos poder de mando que un Pinochet o un Fidel Castro.

Por cierto, el invento de naciones donde antes habían estados o imperio es parte de la tecnología liberal, el separatismo sembrado entre los hispanocatalanes, como una vez ocurrió con los hispanos cubanos, es el producto más acabado del liberalismo, por más que le pese al liberal inconsciente del avispero de contradicciones que implica su ideología.

