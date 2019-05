Comentarios a propósito del video “Las raíces masónicas de la Leyenda Negra”

No dejo de escuchar, compartir y difundir los videos del historiador argentino Patricio Lons, a cuyo canal me he subscrito. Creo que es un bastión importante en la necesaria revisión de la historia que nos han enseñado. Se aprende de estas charlas.

Lo anterior no quiere quiere decir que tengamos que compartir todos y cada uno de sus criterios. Por ejemplo, en una de sus charlas el periodista y escritor sudamericano, identifica la a los afrancesados españoles con los liberales contra los que se reviran los hispanoamericanos, cuando en realidad se trata de dos momentos diferentes.

Hubo una reacción contra el gobierno borbónico de José Primero, verdadera chispa del independentismo hispanoamericano, y posteriormente la reacción de muchos de los que combatían ese independentismo tras la restauración del borbonato, contra lo que se conoce como Trienio liberal iniciado el 8 de marzo de 1820. Un período que se inicia cuando Fernando VII es obligado a jurar la Constitución española de 1812 bajo las imposiciones del masón y agente británico Rafael Riego. Este oficial había estado al mando del 2º batallón asturiano, dentro del ejercito que a lo largo de 1919 se estaba concentrando en Andalucía con el objetivo de acudir en socorro de los patriotas hispanoamericanos que luchaban contra el desguace sus virreinatos. Sin embargo, aquellos soldados nunca cruzarían Atlántico.

Riego y otros oficiales conjurados prefirieron usarlos con fines muy distintos. Así a partir del famoso pronunciamiento de Cabezas de San Juan, el primero de enero de 1820, donde se exige al al rey a acatar la Constitución, decretar una amnistía y convocar elecciones, se inicia un proceso de inestabilidad política que conduce a la perdida definitiva buena parte de los territorios americanos españoles. Aquello solo tendrá fin con la entrada en España, el 23 de abril de 1823, de un nuevo ejército francés, el que se conocen como de “Los cien mil hijos de San Luis”. Los franceses, casi si disparar un tiro (asi de hastiados estaba el pueblo español del liberalismo) y restaurarán a Fernando VII, como monarca absoluto. En cuanto el famoso Riego traicionado, por su propios soldados es hecho prisionero y termina pidiendo al rey por sus crímenes. De nada le valió, fue declarado culpable de alta traición y ejecutado el 7 de noviembre de 1823 en medio del insulto popular.

Lamentablemente el daño liberal al imperio ya estaba hecho. Ya para ese entonces los virreinatos perdidos parecían irrecuperables y lo más que podrá hacer la Corona será reconocerles la independencia y tratar de llevarse bien con ellos a tenor de lo mucho que les seguía uniendo, una historia, una cultura, una religión y sobre todo una lengua en común.

Los anteriores son detalles sin importancia que a cualquiera se le escapan. Precisamente por el valor educativo de las investigaciones de Losn es que tiempo atrás le pedí a muy buen amigo y colaborador argentino Leandro Gasco que entrevistara a su connacional paras el programa radial que conduzco La Tertulia de Estocolmo.

El caso es que del mismo modo que admiro la obra investigativa Lons, creo útil comentar cualquier desliz una omisión que en el fragor de una charla apasionada se le escape. Es lo que he hecho con el magnífico video que da comienzo a esta entrada y que me ha llevado a un intercambio con otros espectadores. Se titula

Las raíces masónicas de la Leyenda Negra, se trata de una tertulia con Patricio Lons realizada en TLV1, y que comparto al inicio de esta entrada directamente del canal de Lons.

Me ha parecido conveniente recordarle a Patricio en los comentarios que pase por alto el hecho de que desde el principio de la entrega de las Filipinas a USA, un sector importante del separatismo filipino continúa la guerra, ahora contra sus viejos aliados, los norteamericanos, lo que no hicieron los independentistas cubanos. Agrego además que los soldados remanentes españoles se aliaron al enemigo anglosajón contra esos mismos filipinos hispanizados.

Así mismo expongo la opinión de que aquello no era nada de extrañar, tomando en cuenta que España estaba gobernaba por el masón y liberal (valga la redundancia) de Sagasta, el mismo que entregó cobardemente Cuba, cuando los invasores yanquis sólo habían tomado la ciudad más lejana que había de la capital, Santiago de Cuba, de cuya resistencia heroica nadie habla.

La referencia a los últimos de Filipinas ha hecho que uno de los que vieron el video pida que no, olvidemos a quienes llama “ los héroes de Baler”., mientras que otro siguiendo la línea del primero pide recordar a Puerto Rico donde según el “ni siquiera pudieron inventar secesionistas”, el mismo agrega y no sin cierta razón que: en el siglo XX tienes el caso de Guinea, donde los guineanos dejaron de ser españoles sin que ninguno lo pidiera por orden USA y que fueron entregados a Macías,un caníbal maoísta que aparte de arruinar tan rica provincia obligó a largarse a más de la mitad de la población, con pasaporte español y que de la de la infamia del Borbón en el Sáhara mejor no hablar. En esta última parte no tengo mucho que objetar, si me ha parecido conveniente agregar el detalle interesante que ha contado Lons en otros videos, de que Guinea Ecuatorial se administraba desde el virreinato de la Plata.

De paso he aludido a una idea que me corroe la mente desde hace tiempo la del hecho de que a los masones que movían los hilos separatistas en américa hispana nunca les pasó por la mente coordinar su lucha con los diferentes enfrentamientos marroquíes contra España, lo cual habla de lo poco universal de sus propuestas “anticoloniales”.

En lo que se refiere a la idílica imagen de la guarnición enfrentada en Baler con los independentistas, tras la capitulación de España en beneficio de los Estados Unidos, he aclarado que de héroes nada: se trata una construcción fílmica, hecha equivocadamente bajo el franquismo, fueron unos aliados del anglosajón protestante que acababa de derrotarlos.

Por cierto, así se lo dije a mi estimando Manuel Prada (aunque no seamos amigos ni mucho menos), cuando comentó en el Instituto Cervantes de Estocolmo una de sus últimas novelas que se ajusta a esa versión oficial de la historia.

Para mí si hay que hablar de héroes, será de aquel sector de los filipinos, a pesar de que fuera por carambola, en defensores de la hispanidad cultural, que no política,de su isla. De todos modos eso no le quita valor a las reflexiones de Prada, de ahí que también le tuviésemos en La Tertulia de Estocolmo.

En cuanto al desconocimiento del independentismo puertorriqueño he creído oportuno recordar lo atrevido de la ignorancia. Por lo visto el comentarista posiblemente español, no tiene ni idea de lo que fue el llamado Grito de Lares, es decir la primera gran revuelta contra la pertenencia al imperio hispano de Puerto Rico. Se trata del alzamiento planeado por Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis y que estalló el 23 de septiembre de 1868, en la ciudad de Lares, alcanzado muy pronto toda la isla.

Por su puesto no era la primera, de las intentonas secesionistas, que no por fracasadas, dejaron simientes en la isla. Por ejemplo, le recuerdo, la conjura de 1815 organizada por el diputado a Cortes de origen hispano-cubano, José Álvarez de Toledo y Dubois (1779-1858), cuyo proyecto era desprender las tres Antillas Mayores del Reino de España para fundan una Confederación de las Antillas que luego se uniría a la a Estados Unidos como un territorio más. Esta conspiración será frustrada por las autoridades locales.

Luego viene la conspiración concebida en de 1821 por el General “hispanoboriqueño” Antonio Valero de Bernabé, quien se había graduado de Oficial en España, combatiente en la guerra de independencia española contra Napoleón e hijo de una acomodada portorriqueña y un militar español peninsular. Su fin era el de convertir Puerto Rico en el Estado de “Borinquen” de la Gran Colombia.

Así mismo está la conjura organizada desde Curasao (la misma isla holandesa donde Bolívar, encontró refugio y apoyo en familias sefarditas) por el filibustero alemán Luis Guillermo Doucoudray Holstein operada, una vez más con la idea de incorporar la isla a Estados Unidos.

Otros nombres y apellidos famosos del separatismo anexionista puertorriqueño fueron los del médico José F. Basora y el empresario Juan Chavarri, quienes quizás no por casualidad se vincularon con Ramón E. Betances Alacán presunta cabeza del independentismo a secas.

Dejo la propuesta de que comencemos a estudiar historia de las Españas en conjunto, como hace Lons y no de las partecitas que nos dejaron de estas para las escuelas. Sólo de ese modo aprenderemos que había separatistas en Puerto Rico, quienes estuvieron muy vinculados con los de Cuba naturalmente mediante la masonería y mas tarde con su militancia en el Partido Revolucionario Cubano creado por José Martí. No es poco el papel jugado por estos separatistas borinqueños en el llamado desastre del 1898. Fue uno de ellos, el ya mencionado Betances, sembrado en París, quien pagó al anarquista Angiolillo para que ejecutara al estadista conservador Cánovas del Castillo, dando entrada en España, al gobierno liberal de Sagasta que es quien nos entrega al Yanqui, en lugar de luchar como el mismo dijera, hasta la última gota de sangre y la última peseta, repitiendo lo que el Borbón de Carlos III y sus ministros masones hicieron un siglo antes con media Cuba en relación con los británicos, solo que si esta era la llave del Caribe, luego la recuperaron a costa de regalarle a los ingleses la puerta entera: la Florida.

Para terminar, les dejo la respuesta que doy otra persona que agradece a Lons por defender a España. Se trata me parece de una lectura de naturaleza euro centrista que comenten muchos reivindicadores de lo español. Y que debían reconocer que la gran reserva de la hispanidad está hoy en las Américas, como lo han hecho, sin avergonzarse un grandes intelectuales hispano-asturianos, el filósofo Gustavo Bueno Sánchez y el filólogo Jesús G Maestro, ambos marcados por un sistema filosófico de raigambre española indiscutible, elaborado por del padre del primero, Gustavo Bueno Martínez, ya fallecido.

Sospecho que cuando Patricio Lons reivindica la hispanidad no esta exaltando solamente aquello de ella que queda en Europa en eso que hoy se llama España, es lo que interpreto cuando respondo al comentario:

No defiende solo a “España”, tan alienada de su propia historia bajo el borbonato de género, como lo están las republiquitas hispanoamericanas, bajo las ideologías del “estado nacional” sean liberales o socialistas, defiende algo mucho mayor: nuestra identidad real, un fenómeno bicontinental que es la verdadera hispanidad,

PS: Por razones que escapan a mi entendimiento un lector ha intentado colocar un comentario a este texto wordpress, no muestra. El lector amablemente me ha hecho llegar su texto a través de mi correo electrónico, aquí lo reproduzco, Viene de fronesis@bredband.net:

Recuerdo que Franco, en casi todos los discursos públicos acerca de su política, aludía siempre a su animadversión contra “el comunismo y la masonería” que, para él, habían sido los promotores de la República a la que él declaró la guerra. Esa frase suya era tan habitual que los jóvenes alumnos de colegio y universidad la repetían constantemente, bromeando en la imitación de los discursos franquistas. Pues Franco y su retórica estuvieron siempre presente en chistes y frases, Franco inauguraba a menudo pantanos y otras obras públicas. En mi memoria sigue literalmente presente la fraseología cómica que solíamos usar, imitando incluso el estilo retórico y el tono del “caudillo”: “Españoles: Este pantano que acabamos de inaugurar no es un pantano cualquiera. Es un eslabón de la serie de aportaciones que el glorioso movimiento nacional viene realizando en su lucha contra el comunismo y la masonería”. Nos reíamos mucho al hablar de Franco.

Hay una anécdota chistosa que cuenta que un ciudadano sueco viajó a España porque le tenía intrigado ese caudillo llamado Franco y su “popularidad”. Le esperaba un amigo español en el aeropuerto. El visitante sueco, estrechando la mano de su amigo, le dijo inmediatamente que su visita se debía a la curiosidad acerca del dictador del que tanto se hablaba en Suecia. El amigo español se apresuró a callarle la boca, insinuando que no se podía hablar en público acerca del caudillo. El amigo sueco se quedó asombrado y aguardó a la llegada a casa del amigo y su familia. Se sentaron inmediatamente a cenar y el visitante sueco dijo: “Podemos ahora hablar de Franco? He venido con gran interés por saber de él y su actividad”. El amigo sueco le mandó inmediatamente a callar, dando a entender que ni en compañia de su familia estaba permitido hablar de Franco. Esperó el visitante sueco a que se quedaran solos él y su amigo para preguntarle (en voz baja) si podían hablar de Franco y sus tareas. A lo cual el amigo madrileño (mirando en su entorno para comprobar que estaban solos) le respondió: “Qué quieres que te diga?, amigo mío, a mi me gusta Franco!”:

