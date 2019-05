“Mariconga” o Muerte

SVT, la agencia de la radio y televisión sueca publicó el domingo 12 de mayo, en su sitio digital un video donde se ve como varios individuos son arrastrados por otros. El acto tiene lugar durante la demostración homosexual independiente convocada para el sábado 11 de mayo en la Habana. En el mismo material se puede ver a la hija de Pablito Milanés, Haydée, declarando a la prensa que se iba a dar un paso adelante en la Constitución en relación con los derechos de los homosexuales, pero que no se logró, y que ahora de pronto pasaba esto. Aludía al acto interrumpido violentamente por las autoridades.

Ciertamente cuando se analizan este y otros videos difundidos por las grandes agencias informativas, podría llegarse a la conclusión que los organizadores de la manifestación prácticamente consiguieron sus objetivos. Esto lo confirma desde La Habana, la periodista independiente Ana León en su artículo Movimiento LGBTI+ cubano rompió el toque de queda, aparecido en Cubanet. Según la redactora, a pesar de los oficiales de la Seguridad del Estado apostados en el Parque Central antes de que iniciara la marcha, la comitiva tomó el emblemático Paseo del Prado entre silbidos, gritos, aplausos y bocinazos, logrando llegar a la esquina de Prado y San Lázaro. Fue allí donde varios patrulleros y numerosos agentes de la policía política vestidos de civil, impidieron a los manifestantes continuar su caminata por el malecón habanero hasta el Círculo Social “José Antonio Echeverría.

El caso es que los homosexualistas independientes, recorriendo las calles de La Habana con sus demandas sin la tutela del gobierno’, incluso en el video se podrían escuchar consignas como “si se puede” y no nos hace falta conga.

Se referían a lo que no sin gracia, Alejandro Otaola, conductor “YouTube-visivo” de Miami, que no deja de sacar partido a su condición homosexual definió, como “La Mariconga”, es decir la Conga que organizaba anualmente Mariela Castro como versión raulista del “día del orgullo Gay”.

Menos mal que la palabra la inventó este influenciador, cuya orientación sexual le permite usar tales bromas sin que se le tilde de homófobo. Para colmo su impacto mediático en las redes es indiscutible, al punto que el mismo se ha identificado, un poco en broma un poco en serio como una suerte de Ninoska Pérez Castellón, entiéndase una vocera el exilio militante. Nadie se extrañe que un día lo tengamos de presidente.

En el mismo video de la Teve sueca, escuchamos a Haydee Milanés, presentada en un texto como cantante, afirmar:” quieren quitar este espacio y me parece que no lo podemos permitir. Me parece injusto.” El video que fuera publicado a las 05.44 de la mañana lleva por título “La policía civil interviene durante un desfile de orgullo en La Habana. Varios detenidos en el desfile del orgullo en Cuba”.

Le acompaña una nota en la que se explica a los lectores que al menos tres personas fueron arrestadas por la policía después de participar en un desfile de orgullo en la capital cubana, La Habana. En él se habla de aproximadamente cien personas y que fueron desplazadas del lugar por carecer de permiso para el evento, algo que para el muy legalista ciudadano sueco no deja de tener cierto sentido. Así mismo se aclara al público que desde hace doce años, la autoridad nacional para la educación sexual (Cenesex) organiza anualmente un desfile contra la homofobia en La Habana, pero este año se suspendió. Así mismo se explica que según la directora del centro Mariela Castro, hija del líder del Partido Comunista Raúl Castro, esto se debió a que había grupos que querían usar el desfile para socavar al gobierno después de que la relación entre Cuba y los Estados Unidos se habían deteriorado.

Es verdad que hubo presencia de disidentes en el evento, pero no creo que fuera para tanto. De acuerdo al comunicado difundido por la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, con la firma de su Presidente Juan Antonio Francés, los actos de acoso y represión en contra de la marcha se vieron incrementados con la detención del periodista independiente Boris González Arenas, quien es miembro de la MUAD, y los académicos Oscar Casanelle y Ariel Urquiola, así como también a otros dos activistas, Yasmany Sánchez y Yenía del Risco, quienes se encontraban en el Parque Central de la ciudad de la Habana cuando participaban en las actividades de la manifestación.

Creo que un puñado de opositores incorporados al evento no debería quitarles el sueño a las autoridades. En cambio, haberlos reprimido ante las cámaras del mundo solo serviría para crear la imagen de que se les atacaba por homosexuales (aunque no lo fueran necesariamente), no por pensar diferente al régimen. Esto último, visto el mundo como va, ya no le importa a casi nadie.

Lo cierto es que ha cometido el mismo error que durante la primavera negra del 2003, cuando arrestaron a un grupo de periodistas independen dientes al tiempo que fusilaban a tres secuestradores de una embarcación, quizás con la idea de que el mundo creyera que los disidentes eran a su vez secuestradores. El tiro les salió por la culata, la impresión que dejaron en la opinión publica mundial es que en Cuba andaban ejecutando disidentes en general.

Por su parte el periódico socialdemócrata sueco Aftonbladet, poco afín a criticar al gobierno de La Habana, también se hizo eco del incidente. Mostrando una conmovedora foto de Ramón Espinosa de AP/TV donde se ve a una pareja de hombres abrazados que intentan ser separados a la fuerza por quienes a todas luces son policías vestidos de civil.

La próxima secuencia de la escena aparece en otro diario de estos contornos europeos: el periódico digital de la BBC de Londres. Aquí bajo el título de “Activistas por los derechos de los homosexuales en Cuba detenidos en marcha de orgullo en La Habana” vemos, como inicio de un video, la imagen los mismos individuos (policías encubiertos) que sin lograr todavía desprender del todo a la pareja, ya cargan horizontalmente a una de sus víctimas que parece estar gritando. A la foto le sobra dramatismo hay que reconocerlo y esto es malo, muy malo, para el gobierno isleño. Mas cuando los medios occidentales condenan severamente, cualquier medida punitiva contra los movimientos LG…Etc.

Las fotos no carecen de dramatismo, salvando las distancias, recuerda a los cristianos desarmados que el del Circo Romano se abrazaban ante el acoso. El operativo ha sido de una torpeza incalculable, en primer lugar, porque no fue capaz de evitar que se formara y avanzara por el bulevar de la Habana, la mariconga alternativa al grito de DIVERSIDAD. En segundo lugar, porque al arremeter contra los participantes y llevarse algunos que no necesariamente fueran homosexuales, se ha tirado por la borda un capital propagandístico inconmensurable, el que venía acumulando Mariela Castro con sus idas y venidas por los países donde la ideología las doctrinas LGBTI, más que carta de ciudadanía ha adquirido condición de ideología suprapartidista de Estado. Hablo de países desarrollados como la propia Suecia, en la que las organizaciones castristas usaban como escudo la cruzada homosexualista impulsada por Mariela Castro.

Esto se convertía en una verdadera lavada de Cara para el Régimen de la Habana, frente a un orden mundialmente establecido, que perdona cualquier violación derechos humanos siempre el gobierno que las comenta, garantice el control de la natalidad, y para ello que nada más efectivos que promover formar de sexualidad no reproductivas como parece haber sido la misión principal del Cenesex, desde que Mariela se apoderó de la institución.

Un detalle adicional pero no menos interesante, ha sido el de que se le denegara, el miércoles de esa semana, la entrada a Cuba al periodista Michael Lavers. Se trata de una figura destacada del periodismo gay norteamericano y un viejo amigo del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Al mismo tiempo el gobierno cubano ha anunciado que la edificación el primer hotel exclusivo para el sector LGBTI en el territorio de la isla. En pocas palabras si eres homosexual puedes venir a hospedarte, pero no a manifestarte.

La pregunta es saber que se oculta detrás de esta cancelación de lo que venía a ser la 12ª marcha anual del país contra la homofobia. Sin ella los activistas independientes no habrían alcanzado el protagonismo que consiguieron ese sábado, protagonismo que acentuó la intervención de las autoridades, en unas calles que el homosexualismo revolucionario se había dejado quitar.

El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) salió con el cuento de que la marcha oficial de la Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se había cancelado debido a las tensiones en el contexto internacional y regional. Esto no tienen ni pie ni Cabezas, salvo que Trump o Guaidó pudieran aparecer en ellas travestidos de Drag queen, eso sí habría desencadenado un verdadero tumulto y de ahí a la revuelta social no hay más que un paso. Pero podemos convenir en lo poco probable de tal situación.

No me queda otra explicación al tamaño error, que se trata de una lucha por el poder dentro de la misma casta gobernante, como si un sector de este, aprovechando la senectud de Papá Raúl quisiera serrucharle el piso a su hija, obligándola a no sacar a la calle su mariconga anual y así dar al traste con todo su proyecto. Por su parte la educadora infantil devenida en Sexóloga habría preferido lavar los trapos sucios en casa, sin mencionar públicamente las verdaderas razones de la prohibición, que de cualquier modo pone en evidencia su falta de además de poner en evidencia su falta de liderazgo ante la “comunidad” homosexual.

En este caso estaríamos en presencia de un intento de frenar la contrarrevolución de género que se ha desarrollado bajo el Raulismo desde hace más de una década, y la posible restauración, usando como tapadera las demandas evangélicas, de la ortodoxia heterosexualista. Es decir, se intenta restablecer la visión sobre el sexo con el mismo sexo que exponía Fidel Castro como ejemplo de decadencia burguesa e influencia norteamericana; ideas de naturaleza masculinistas con las que, dígase hoy lo que se diga, se identificaban las masas (y no solo e Cuba) cuando la revolución era joven y lozana.

Juan Juan Almeida narra en su programa 240 como se orquestó la represión a la marcha LGBTI en La Habana

Si de esto se tratara habrá que reconocer que los días de la élite cubana están contados, los poderes que rigen este planeta si tienen claro que “su hombre en La Habana”, no puede ser un macho de la vieja escuela, su apuesta es clara; se llama Mariela, pobre del que se meta con ella. Los que mataron la mariconga tienen los días contados.

Anuncios