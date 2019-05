Otra respuesta a Cesar Vidal

Abajo mi comentario a las declaraciones del realizadas por el periodista español César Vidal, “exiliado” en Estados Unidos, en su programa “La Voz” publicado el jueves 9 de mayo de 2019.

César, está bien que critiques a Europa como falsa Unión, pero no que ocultes, por los mismos actores, de la disolución de los estados de donde provienen esos extranjeros de los que temes su aporte de color.

Mucho menos se justifica en un hombre medianamente cultivado como parece ser tu caso que pase por alto en su discurso un hecho: que la masonería fue parida bajo monarquías protestantes a las que nunca dejaron de servir incluso cuando contagiaron las élites de países formalmente católicos, como ocurre con Francia primero y España después.

Es una simpleza el conectar la iglesia católica con la Masonería. Otra cosa es que la segunda se infiltrara en la primera, su gran enemiga, con el fin de desnaturalizarla. Es lo que se observa a simple vista con la política de protestantización que lleva abiertamente el Papa Francisco, al riesgo de debilitarla frente a la ofensiva evangélica en hispano américa, provocar un sisma o simplemente destruirla de una vez y para siempre. Pero esos matices se le escapan a un analista tan riguroso, lo cual no deja de ser extraño.

Nada más ridículo que hable mal de los musulmanes cuyos destronamientos se suceden uno tras otro, desde antes de los Omeyas. No les llames revoluciones si no quieres, pero debería guardarse de llamar borrega a una comunidad con un historial de rebeliones populares contra sus gobernantes como es la musulmana a nivel transcontinental, desde Filipinas a Marruecos, el ciudadano de un país que dejó morir a un dictador de décadas en su cama. Y lo peor, para cambiarlo por el retorno de una desprestigiada dinastía que tras entregar el país a la masonería anticatólica terminó hundiendo su imperio. Mientras el pueblo se dormía con el cuento de Viva el Rey abajo el mal gobierno. Ese fue viejo truco con el que se justificó el entronamiento y apoltronamiento de todos estos parasito borbónicos, quienes pocas veces pagaron por las barbaridades cometidas bajos sus reinados, la culpas era de los Godoy del momento, al punto que el pueblo que se enfrentaba a Napoleón clamaba por las cadenas del mismo Rey que lo había afrancesado.

Dice mucho de la tendenciosidad de tu arenga, aunque vale rescatar de ella la condena a la realidad social generada con el borbonato que no mencionas (o disfrazas de “constitucionalismo”, escudándolo en la crítica reducida al “mal gobierno”, con la que confundes a tu buen oyente sin necesidad de que alguien te financie por hacerlo, bastan para ellos tus prejuicios religiosos.

Por supuesto, para atacar al catolicismo llamemos ortodoxo (no confundir con las iglesias orientales) te vales del neojesuitismo que nada tiene que ver con la orden original creada por tu compatriota San Ignacio y perseguido hasta la muerte por Carlos III y su parentela europea con el aplauso y la participación directa de la masonería y sus auspiciadores protestantes.

No ataques al nacionalismo si no tienes el valor de reconocer que, tras este, masonería mediante, se encuentran los enemigos protestantes que tu patria toda la vida.

Podrás hablar todo lo mal que quieras de los árabes, pero ellos hicieron más por Europa que los bárbaros protestantes a los que siempre exaltas. Cualquier territorio musulmán fue mil veces más tolerante que allí donde tomaron el poder las distintas sectas nacional cristianas, lo mismo fueran luteranas, calvinistas o anglicanas, por ciertos de ellas bebe su racismo lo mismo el nazismo que tú mismo y que se te escapa en este editorial blanco victimista.

Sólo cuando hables de esto, será que podrás dar lecciones de historia y periodismo objetivo a los demás. Por último, el mestizaje biológico no debilita a los pueblos por el contrario los fortalece como demostró en su momento el imperio español destruido precisamente por tus amigos protestantes y sus agentes internos disfrazados de masones. Por último, que te cases con el sionismo es lo más absurdo que podrías haber usado, se trata del apoderamiento de un territorio por los extranjeros fundamentalmente asquenazis, que, por discriminar, no solo machacan a tus odiados musulmanes, sino también a los cristianos originarios de Palestina a los hebreos etíopes por no hablar de tus primos sefarditas.

En cuanto a la torpeza norteamericana con respecto a Venezuela, era de esperar, a nadie le interesa en Estados Unidos que un país hispanoamericano levante cabeza. Es lo que demuestra su posición frente al tiempo atrás fulgurante Cuba. Además, de que no te enteras, pese a las claras evidencia, que lo que hizo el masón Guaidó (aunque posa de católico) con sus pasos mal calculados y llamadas sin sentido, fue servir de pantalla a un nuevo intento de autogolpe, con “militares” implicados que solo disparan al cielo y a los que nadie mete preso, solo degradan o expulsan para guardar las formas. A los que meten presos o arrollan con tanquetas son a los actores civiles secundarios, del guaidoazo. Mientras no le pasa nada al útil (consciente o inconscientemente, algún día se sabrá) de Guaidó, Está claro que es para seguirlo utilizado como hicieron con el quemado de Capriles. La tarea es usar estos líderes que se equivocan sistemáticamente en sus estrategias para victimizara al régimen al tiempo que satanizar a su oposición en masa mientras que el país de haitianiza irremediablemente.

Por último, no ataques la inmigración ilegal, cuando lo ilegal ha sido el establecimiento de fronteras en la gran patria hispanoamericana, precisamente gracias a la acción de las potencias protestantes y las fuerzas masón liberales de las que régimen López Obrador, reivindicador de Jures y martillo del pueblo conservador (los que reivindican los valores ancestrales de la hispano americanidad) es la máxima expresión. Ordenar los flujos migratorios es el modo de combatir la reconquista por la vía étnica de un territorio que nos perteneció a los hispanoamericanos tanto como a España, esa Cataluña cuya independencia atacas.

PS: Los protestantes de Europa y hasta la propia Francia como Estado deberían besar el piso por donde pasa el islam. Fue gracias a los musulmanes turcos y del norte de África que deben su existencia. Fueron ellos los distrajeron al emperador Carlos V (primero de España) para que no barriera con sus soldados católicos a los unos y a la otra.

