Los que trae la iconoclastia

En el 2014 los políticos de izquierda, con el amparo del El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)se las ingeniaron para retirar en la plaza de Bibataubín en Granada el monumento del artista Francisco López Burgos había realizado en memoria de Primo de Rivera. La prensa enemiga del artista al que acusa de reaccionario (cosa que su hija desmiente) y se queja de que le dedicaran una plaza al creador.

El periódico. Público por ejemplo echó leña al fuego describiendo el monumento homenaje a Primo de Rivera como un saludo fascista. Es lo que representarían los cinco brazos que saludan a la romana y sobre los que se destacan unas alas que pretenden ser un águila. Lo que menos les importa es que que el fundador de la Falange hubiera muerto por sus ideas, algo que siempre se destaca de las grandes figuras de la historia, por ejemplo, del Che Guevara, compártanse o no sus ideas. En el caso de José Antonio, su martirio fue sin llevarse a nadie por delante (tal vez no le dieron tiempo, pero es un hecho), lo no podría decirse del mediáticamente “irreprochable” guerrillero argentino.

Se trata de la misma claque que ha llenado a España de invocaciones a dos genocidas en Masa, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, cuyas manos teñidas en sangre durante la guerra civil no les impidió volver a España ser aclamado como héroes de la democracia, durante la transición del Franquismo al borbonato imperante. Lo curioso es la obra López Burgos, guarda cierta semejanza con La mano; me refiero al monumento realizado en memoria de los brigadistas suecos que murieron durante la Guerra Civil española, luchando al lado de la República, unos 160 de los cerca de 500 que participaron en la contienda.

El lugar sirve de punto de concentración a la muy pacifica izquierda sueca, amiga de cualquier revolución siempre y cuando se haga afuera. Esta obra fue diseñada por el artista Liss Eriksson, y realizado por él mismo junto con el escultor George Lange; se terminó en 1977.

Tengo dos impresiones, la primera es que Liss Eriksson, como su colega español, no es un hombre de partido, sino un artista, que lo mismo tira una mano los izquierdistas del patio que le hace altar (uno de sus últimos encargos) a la iglesia de Katarina, ubicada no muy lejos del monumento a los brigadistas.

La segunda sensación es la de, a pesar de representar fuerzas opuestas la obra de Eriksson, relacionada con los brigadistas, se inspiró en el trabajo “falangista” de López Burgos, el cual había sido realizado unos años antes, concretamente en 1972, época en las que los suecos bajaban en manada a disfrutar de las zonas turísiticas de España, sin importarles mucho el regimen nacional católico que todavía allí mandaba.

Si yo fuera un artista y quisiera hacer una versión abstracta del desafortunado monolito sacado de la plaza de Bibataubín, no lo dude usted, me habría salido algo muy parecido a La mano. Y es que si al menos estuviera cerrada, simbolizaría el puño con el que saludaban los comunistas, pero ni siquiera eso la opone a su paradigma granadino.

La Mano de Liss Eriksson, en Estocolmo, Suecia. Es un monumento a los suecos que murieron en la guerra civil española. “La Mano” es conocida por el público en español. Autor Liftarn. Foto de dominio publico.

Naturalmente el tema de la posible intertextualidad escultórica, fenómeno frecuente en la creación artística, merecería una investigación más profunda, incluido elementos biograficos del autor de La Mano que le asocien con la escultura de la plaza de Bibataubín. Este tipo de investigación comparativa que se dificulta cada vez que usa sociedad, en nombre de la memoria se deshace de los signos de su historia, cuando los pueblos se deja dominar por sectas política de iconoclastas, sea cual sea la ideología de la que se agarre, para justificar los excesos de su guerra al arte y la historia.

