Problemas de la memoria histórica cubana desde una perspectiva global

Monumento a Fernando VII. La Habana – Plaza de Armas – Foto: Davide: ” representa al monarca con el traje de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, el cetro en la mano derecha, en la izquierda el sombrero y recogiendo el manto, a la vez que mira al pueblo con afectuosa actitud”

Los españoles tienen un gran lío con el asunto de su memoria histórica, algo que les lleva a una suerte de bronca entre la necrofilia de los que quiere desenterrar los muertos del bando liberal socialista sembrados en las cunetas y los que sacan a relucir fotos, cuál de ellas más escabrosas, de los ejecutados impunemente bajo el poder “republicano”, todo esto ha terminado desaguando en la intensión gubernamental de desenterrar a Francisco Franco en un acto que el historiador español Pío Moa califica de profanación.

Nosotros los cubanos, al igual que nuestros primos españoles también tenemos nuestros problemas de memoria histórica, nos sobran muertos por enterrar, tarea que por lo general asume el gobierno o por desenterrar, que en lo que se especializa la intelectualidad orgánica del exilio. Que conste que en la medida que pasa el tiempo esto de enterrar o desenterrar se va volviendo poco a poco una metáfora, abarcando más el recuerdo de la obra, que los restos mortales de la persona.

Una llamada desde Cuba

Hoy quiero hacer mi aporte al tema de la memoria, pero saliéndome de los estrechos marcos de la historia reciente cubana, es decir aquella que encuentra sus ejes en el enfrentamiento castrismo-anticastrismo. Para ello me basare una vez más en un podcast de los que publica el historiador español Fernando Díaz Villa Nueva en sus redes sociales.

En su archivo sonoro, “La Contra Réplica” número 116, publicado el 27 de abril de 2019, Villa Nueva, aborda el ya mentado tema de la memoria histórica de Cuba, pero desde una perspectiva trascendente, diferente a la que nos tienen acompañados los historiadores oficialistas u opositores de la isla.

Aquí se hace referencia a la vieja queja de un oyente, que había estado en Cuba. Llamaba la atención al extranjero la falta de monumentos relacionados con el pasado previo a José Martí. La respuesta sobre el presunto olvido histórico, la da un joven oyente cubano que ha dejado un mensaje al podcaster desde su isla, no es la primera vez que lo hace, suele responder las críticas que Villanueva le hace a Cuba desde su perspectiva liberal y por lo general no sale bien parado, el conductor del programa con la última palabra termina comiéndoselo vivo en una pelea de León contra mono amarrado.

En este caso el chico, con arrogancia propia del cubano, acusa al viajero de estar totalmente equivocado y para demostrarlo cita la necrópolis de Colón, y la casa de Diego Velázquez, a la vez cita los museos dedicado a Humboldt, -quien por cierto en su Ensayo político sobre la isla de Cuba habla muy favorablemente de las relaciones amo esclavo que se daban en la isla si se comparaban con las existentes en las colonias inglesas o francesas; algo que décadas después confirmará la sueca Federica Bremer en sus célebres “Cartas desde el Nuevo Mundo”.

El joven cuestiona que todos los pueblos tengan su plaza dedicada a Martí -lo que no podrá negar es la existencia de un busto dedicada al apóstol en la mayoría de ellas -por no hablar de cada escuela-, pero niegan la existencia del derecho a recordar a los conquistadores, la existencia en La Florida de por lo menos dos monumentos a Ponce de León, uno en la Ciudad de Miami y otro en Punta Gorda, además del hotel que lleva su nombre así como de las actividades en su recordación por organizaciones que recuerdan la hispanidad. La cosa es complicada, hablamos de un territorio hoy bajo dominio, pero cuya capital administrativa un día fue La Habana, otra cosa que no enseña la escuela norteamericana y mucho menos la cubana.

El problema de memoria los es de toda hispanoamérica

Incluso Cortés ha tenido y todavía tiene monumentos en México, algunos desaparecieron tras la hecatombe independentista, otros corren peligro similares como el que tiene junto a Cristóbal Colón en Ciudad México, las dos cabezas que ya estan pidiendo las diputadas locales del Partido Verde Ecologista, Teresa Ramos y Alessandra Rojo de la Vega.

Un poco mas a salvo de las garras ecologistas, estará por su altura, a 3.900 metros una reproducción ne relieve de Hernán Cortes y sus hombres colocada en el Paso que se encuentra entre los dos volcanes nevados de la Cuenca de México, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el mismo camino por el que cruzó el conquistador en 1519 para llegar a Tenochtitlan.



Foto publicada en ttps://www.scoopnest.com. Autor: Tlatoani_Cuauhtemoc

En décadas recientes de le levantó uno nuevo, más en su condición de pionero de la mezcla racial (lo cual tiene mérito) que, de conquistador, se trata “Monumento al Mestizaje“, realizado en 1982 por los artistas Julián Martínez y M. Maldonado en la estatua no solo está representada la figura del hombre que levantó a México sobre las ruinas del imperio azteca, sino también la de su concubina, traductora y consejera en la compleja terea; odiada Malinche, por supuesto no falta aquí la estatua del el hijo primogénito de ambos, Martín Cortés Malintzin, considerado como uno de los primeros mestizos de Nueva España, el complejo monumental se encuentra en el Jardín Xicoténcatl, en el Barrio de San Diego Churubusco.

Esto no quita que el oyente de la “Contra Replica” muestre un conocimiento de historia por encima de la media del cubano, saber que se ve lastrado inevitablemente por el típico, adoctrinamiento al que es sometido todo estudiante cubano que se precie de serlo. La buena noticia es el intercambio en sí, con el cual el muchacho saldrá ganando a la vez que demuestra el modo en que se ha aflojado en aislamiento informativo en Cuba, al punto que un ciudadano de este país (presumamos que no se trata de un soldado cibernético al servicio del estado) pueda escuchar y responder a programa cuya tendencia anticomunista (sin que ello sea malo) es declarada.

El chico intenta sacer al turista del su error, trasluciendo sus propios males, y es que el cubanito de a pie, no solo en Cuba, sino fuera de ella ha sido víctima de grandes males que le impiden entender su pasado, se trata de las grandes remodelaciones sufridas por la historia oficial que el enseñaron en la escuela incluso antes de que la isla emergiera como estado “independiente”. No pretendo que la historiografía previa de la isla estuviera exenta de problemas, pero ese sería otro tema.

Paralelos

La primera gran manipulación de este período que nos interesa tuvo lugar a manos de la liberal masonería, en colaboración con los anglosajones y protestantes yanquis desprendió la provincia española de Cuba, lo mismo que hoy se hace en Cataluña por la vía política “constitucional” que la inconstitucional y callejera, mejor llamarla “cederista”, sin que a apenas le hicieran resistencia ni el anterior gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, ni el del Socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón, convertido el 2 de junio de 2018, es el séptimo presidente del Gobierno de Español gracias al “mocionato” tramado entre los representes del Partido Socialista Obrero Español; Podemos y de los partidos nacionalista que, pese a su dudosa representatividad ciudadana, el sistema electoral nacido con la transición, permite sembrar en el Congreso. Puesto en el que continuará, para desgracia del pueblo suicida e y desmemoriado que dio la victoria al PSOE en las elecciones generales en España el pasado domingo 28 de abril.

Para el caso del separatismo cubano la cosa no fue tan fácil como se está viendo en sus herederos catalanes. La siempre fiel isla de Cuba solo dejó de ser española, tras una sangrienta conflagración internacional cuya chispa se había encendido, con la connivencia norteamericana 30 años, antes como una innecesaria guerra fratricida, desatada por unos independentistas que lo primero que solicitaron fue su anexión a los Estados Unidos, algo de lo que entonces no salvó la indisposición de sus gobernantes, centrados en el proceso de “yanquizar” a los recién derrotados estados del sur, a engullirse además un territorio cargado de población de origen español y africano, por primera y única vez en la historia el suprematismo protestante y anglosajón hizo un servicio a la hispanoamericanidad.

Por estos y otros detalles trascendentes se olvidan por principio en la reescritura de la historia Cuba que se inició en 1898, cuando el país sin haberse perdido militarmente, es entregado cobardemente (hay que reconocerlo) por los politicastros madrileños de entonces, dando el mal ejemplo que hoy se impone como línea a seguir per Palacio de la Moncloa frente a los independentismos paridos en las autonomías con financiamiento del propio estado español, el mismo que traicionado la resistencia hispano cubana a los invasores norteamericana, dio aún más argumentos a los interventores para oficializar en las escuelas de Cuba, el viejo recetario de la leyenda negra, iniciándose así el proceso de enajenación de la población de sus raíces, sembrado en ella una suerte de complejo edípico contra lado paterno hispano, que muy bien se reflejan en las palabras del oyente que llama de Cuba valiéndose del poder de las nuevas tecnologías y la amplitud de las redes sociales, lo cual está muy bien.

Pero estos deformadores de la historia recibirán uno sesenta años después su propia medicina, en una suerte de continuación negación de sus paradigmas, continuación de la hispanofobia, negación del modelo liberal como formula política para una república que ahora se llamará socialista, en sentido que daba a esa palabra el imperialismo soviético, ahora la iconoclastia no solo se hará cargo, con alguna que otra excepción del pasado como territorio español, sino del que cubre el periodo neocolonial norteamericano.

Sin embargo no todo fue tirado por la borda, el jacobinismo castrista, no sin cierta razón (por más que le duela sus enemigos) se reconoce heredero del jacobinismo mambí y por tanto de sus grandes próceres, cuya historia reivindicara depurada de conflictos y claudicaciones, destacando entre sus figuras la del desafortunado José Martí, un político, escritor y poeta que sin antecedentes, ni experiencias guerra fue usado y financiado por oscuros intereses para desatar la sangrienta escabechina de la que se sirvió Estados Unidos para caer como una fuerza más sobre nuestros pueblos de América.

Así la reformulación castro leninista, depura el discurso martiano de lo que le conviene, y conserva lo que le avala (no es poco) y de manera forzada lo enlaza con el de los primeros comunistas, muchos de ellos hebreos asquenazí llegados a Cuba tras el triunfo bolchevique en Rusia. La tarea no es fácil, martí veía en los socialistas en general y en los marxistas en particular competidores de su proyecto nacional liberal, de ahí la crítica explicita que hace a Marx en el obituario que le dedica, si bien repite en su actividad política todo lo que critica al viejo hebreo alemán. Es por ello por lo que no resulta del todo difícil enlazar la predica guerrerista marxista con la un belicoso Fidel Castro, nacido a la política dentro de la socialdemocracia en Cuba por el partido ortodoxo, se fue desligando poco a poco de su ideario original hasta terminar asumiendo con el fundamentalismo del converso el discurso soviético, esta fue la retórica castrada del elemento de convivencias pacifica, que por décadas usó para justifica su dictadura.

Recordemos que el poder de Fidel Castro, aun renunciando en favor de su hermano, duró más que la de Franco. Por cierto el dictador gallego hizo pingues negocios con su cuasi coetáneo Fidel Castro, presumiblemente el objetivo es que dejara a lado sus planes de reactivación del pocos años atrás derrotado maqui español (algo que en relación a la ETA parece no haber cumplido del todo, salvo que el papel fuera servir de puente de plata para el enemigo huido) como parte de su política revolucionaria para el Atlántico iniciada a principio de los sesenta, y por la cual Fidel Castro apoyó lo mismo a los independentistas de Quebec (hasta que el viejo Trudeau se abrió al comercio con la isla), que a sus colegas norirlandeses, que a cuanto movimiento de liberación aparecía en las costas americanas, europeas y africanas, a los dos lados del océano mencionado.

Pase que el confuso joven cubano llame con tono despectivo “conquistadores” -el tema de conquista ya se discutía en España en los primeros días de la misma, prefiriéndose el de “pacificación” o mejor evangelización, cosas que también hicieron entre pueblos que no dejaban de matarse o nominarse los unos a los otros- a esos a los que niega monumentos en América Latina, otra cosa discutible es el tono negativo en el que lo hace, o los ejemplos que cita, en primer lugar porque los conquistadores con los que se identifican a los primeros españoles que poblaron la isla, probablemente sean antepasados suyos si tomamos el 72 por ciento de genes de la población de su isla es origen europeo, y de ellos participan incluso muchos afrocubanos, e incluso los indocubanos que todavía quedan en Oriente. En segundo lugar, porque estos conquistadores, a diferencia de los británicos fueron mucho más que eso, fueron integradores de los pueblos “conquistados” en algo nuevo y superior que alimentándose de lo que ya había dio lugar a una nueva civilización, la de la hispanidad americana, consiguiéndose que en muchas partes de esta nueva España aquellos pobladores nativos y sus descendientes, no solo dejaran de guerrear entre sí, sino que aumentarán en número paulatinamente una vez superadas las muertes masivas, generadas tras la llegada de los europeos, más por las epidemias (que involuntariamente llegaron de Europa y África), que bajo la espada, o el arma del guerrero autóctono, sin cuya alianza la conquista habría sido imposible.

Carlos III inicia el fin de un imperio

A aquella población mal llamada india, a partir del error de Colón que no sabía a donde había llegado, yo la llamaría siberiano-polinesio americana, como muestra su ADN, y era tan extranjera en el continente como la europea (pues los indios que no lo eran también llegaron desde afuera, solo que desde el occidente a ) no solo multiplicará por sí mismo además de la llegada de nuevas migraciones del viejo mundo, sino que ayudada de las nuevas tecnologías, simientes y animales traídos por los ”migrantes” terminará, en sentido general (salvo a los que les dio por el alcohol) alimentándose viviendo mucho mejor no solo de lo que lo habían hecho en la etapa precolombina, sino de como que lo que lo hacían entonces sus contemporáneos en Europa (esto por supuesto se oculta en las historiografía de las “Naciones” inventadas tras las independencias hispanoamericanas.

Toda aquella historia se borró cuando se apoderaron de la isla, los nacional liberales pro norteamericanos, los mismos que devolvieron a Valladolid la estatua de Colón a la que se hace referencia en el archivo sonoro, una curiosidad digna de escuchar. La obra iconoclasta se continuó con la misma saña, por los nuevos dueños de la isla, los comunistas pro-soviéticos, pero ahora arremetiendo contra las estatuas levantadas, en las décadas que les precedieron a los presidentes y políticos de la republica liberal después se encargaron de hacerlos desaparecer, junto a buena parte de lo que quedaba de la etapa imperial, como debe referirse al periodo previo a la visión colonialista de las tierras de ultramar impuesta por el Borbón Carlos III.

Estas reformas borbónicas, liberales en lo económico y centralista en lo político, socavaron el poder de las élites criollas, violaron acuerdos y tratados establecidos por la Casa de Austria y los indígenas (que todavía hoy son reivindicadas), a los que, con el pretexto de integrar como plenos vasallos, se les intentó explotar con más éxito en beneficio del rey. Así los borbones, en particular mi tocayo, sin promponérselo hicieron mas por la separación de la America española de la madre patria, que todos los próceres de la independencia juntos, tal vez sea ella una de las razones no declaradas por la que apenas se le critique en la historiografía cubana.

Los jesuitas y el pensamiento nacional americanista

A este nuevo trato dado a los virreinatos americanos tenemos que sumar la expulsión de los jesuitas de sus territorios algo que habían promovidos sus enemigos ideológicos los masones, pensadores españoles obnubilados por el iluminismo francés, y los cristianos jansenistas y con ellos la destrucción de su obra monumental hablando en términos, productivos, culturales y educativos tanto con los pueblos “autóctonos” que participaban de las misiones, como a los descendientes de españoles que acudían a las escuelas y universidades regidas por ellos. Como escribe el profesor Enrique Villalba Pérez, de la Universidad Carlos III de Madrid, en su ensayo; CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE AMÉRICA, esta expulsión fue una cuestión de poder, aunque se justificara con las ideas de la Ilustración, de lo que se trataba era de terminar con la influencia de los jesuitas en unas instituciones educativas que no preocupa realmente a la Corona y si bien las pretensiones reformistas borbónicas tuvieron efectos visibles en la administración, la fiscalidad, el comercio o la sociedad, su incidencia sobre las universidades americanas, perfectamente alineadas con el despotismo apenas se dejaron sentir.

Si alguna consecuencia intelectual trajo la medida fuera que naciera el en seno de estos jesuitas expulsados y no de la ilustración como falsamente se admiten las primeras utopías americanistas, algunas reivindicando los valores de la tierra en la que habían nacido muchos de aquellos sacerdotes, pero sin arremeter ni contra la conquista, ni contra el dominio español, tal es el caso de los grandes historiadores de la América hispana que fueron los padres Clavijero y Calvo de México, Velazco de Ecuador y molina de Chile, los que como bien dice el hispanista sueca Sverker Arnoldsson en su ensayo “La Conquista española de América”, si bien no tenían ninguna razón para profesar lealtad al estado que había expulsado la orden a la que pertenecían, jamás se aliaron a los detractores literarios de España, que a su vez eran adversarios de la iglesia católica, es más destacaron el aspecto positivo de la conquista, Cavo ensalzó a Cortés, Molina a pedro de Valdivia y a Domingo Martínez de Irala, veían en estos conquistadores los fundadores de sus respectivas patrias de cuyas riquezas y bellezas también hablaron de las virtudes y defectos de los indios, sin santificarlos ni victimizarlos al estilo como lo había Las Casas, lo más importante comienzan a usar los gentilicios como el de chileno o mexicano cargándolos de un nuevo sentido, en general positivo.

Al mismo tiempo nació entre los criollos jesuitas otra corriente, la independentista, de la que el mejor ejemplo lo tenemos en el documento “Carta a los españoles americanos”, escrita hacían 1791 por el ex jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, pero publicada muy oportunamente en Londres, en 1799 en francés (la lengua internacional del momento, con falso lugar de edición en Filadelfia. Se dice que fue Francisco Miranda el responsable de la publicación.

En ella se condenaba, entre otros males del dominio español sobre América la expulsión de los jesuitas, destacándose como ejemplo la rebelión de los comuneros de Nueva Granada en 1781, quienes influidos por la rebelión tupacamarista se alzaron contra el impuesto de la Armada de Barlovento aplicado en las colonias a partir de las reformas borbónicas y la alcabala (tributo por la compraventa), y llegaron a crear una suerte de administración completamente independiente de la Corona. También se citan aquí como modelos a seguir las luchas separatistas en los países bajos y en Portugal cuando formaban parte del imperio español, sin mencionar el apoyo británico a los secesionistas, y no podía faltar por supuesto la independencia de las trece colonias, reconociendo eso sí el apoyo que recibieron de los reyes de Francia y las Españas. En cualquier caso, ese discurso acentúa la idea que de que el documento proviene del territorio norteamericano y no de la muy involucrada Inglaterra; “Aquel valor acusa nuestra insensibilidad. Que sea ahora el estímulo de nuestro honor, provocado con ultrajes que han durado trescientos años.” Escribe Pablo Vizcardo.

Este llamado a crearle problemas a España dentro de sus posesiones americanas es claro y no tiene nada de raro si sabemos que el documento salía a la luz en medio de la guerra anglo-española de 1796–1802, en ella la España borbónica combatía contra Gran Bretaña en alianza contra natura con la Francia Revolucionaria, primero bajo el Directorio y luego bajo el Consulado de napoleón quien daba su golpe de estado ese mismo año 99.

Todo esto, sembrara las condiciones sociales e intelectuales, que, inteligentemente utilizadas por los enemigos externo, llevarán a larga hundimiento del imperio español en estos territorios.

El caso Túpac Amaru 0.2

La primera y más peligrosa señal nos la da la rebelión en la región del Cuzco, virreinato del Perú, encabeza por José Gabriel Condorcanqui conocido más tarde Túpac Amaru II entre 1780 y 1783. José Gabriel era Curaca, es decir jefe político y administrativo del clan indígenas conocidos como ayllu; esta especie de cacique, como se le habría llamado en el Caribe era encargado de representa a los suyos ante las autoridades desde los tiempos de la conquista del Perú por Francisco Pizarro, lo cual de grajeaba gran respeto de indios y mestizos. Para más inri el hombre nacido en 1738 se había dedicado con los odiados los jesuitas en el Colegio de San Bernardo de Cuzco.

Se nos hablara mucho de lo mal que lo pasaban los indígenas bajo la colonia, pero este no será el mejor ejemplo, llego a hacer una respetable fortuna dedicándose primero al transporte de mercancías entre las localidades de Tungasuca, Potosí y Lima (ruta que se verá afectada por las reformas borbónicas), y luego al negocio de minería y tierras. No solo alcanzó el puesto de cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarc, sino que además las autoridades reales le concedieron el título de marqués de Oropesa, lo cual me parece no poco reconocimiento.

Todo iba bien José Gabriel y los suyos (por muy conquistados que nos los pinten) hasta que comenzaron las mal pensadas reformas Borbónicas. Esto nada tiene que ver con las explicaciones que nos ideologías indigenistas o teorías” postcoloniales”, inventadas en los países anglosajones que hoy proliferan en nuestras universidades, sino por la forma que fue afectada la economía de la zona por las Reformas borbónicas. En virtud de aquellas se creó el virreinato del Río de la Plata en 1776, lo que le quitaba al Perú no solo parte de la importante ruta comercial con la que Condorcanqui había hecho parte de su dinero, sino que, al despenalizar del contrabando a través del Río de la plata, determinó todo el dinero que por allí se generaba se quedara en Buenos Aires y no en Lima como ocurría anteriormente. Así fue como la economía del territorio que hoy llamamos Perú comenzó a estancarse, cayo la industria, la circulación monetaria, aumentando el incómodo social como consecuencia de las Reformas.

En pocas palabras la causa de la primera gran rebelión americana no nació del odio al español, sino como consecuencia de del modo en que una casa real advenediza, importada desde Francia, se empeñaba en enriquecer las arcas de la metrópolis, a costa de lo que había sido una empresa casi personal de los conquistadores, la América hispanizada. No se trataba de beneficiar a los españoles en detrimento de los indígenas, sino al estado a costra de los pobladores, fueren estos nativos o de origen peninsular. Los Borbones se las ingeniaron para aumentar y cobrar con mayor eficiencia impuestos como la alcabala, lo que afectaba particularmente a la clase de los comerciantes que en su mayoría era precisamente los curacas. Estos caciques a su vez vieron disminuir su poder en beneficio de la nueva burocracia indígena y mestiza, completamente desarraigada del linaje cultural y seleccionada entre los individuos particularmente fieles al estado.

En su afán por explotar aún más al campesino indio los corregidores subieron el precio de las mercancías, aumentaron los impuestos, así como las mitas una suerte de trabajo forzoso y mal pagado por el que los indígenas tenía que trabajar en obras públicas, que lo mismo se relacionaban con la minería que con labores domésticas y en virtud de las cuales se trasladaban grandes cantidades de población a zonas geográficas a las que no estaban adaptados lo que sumando al exceso de trabajo incrementaba la mortandad de los implicados todo con el objetivo de satisfacer más las necesidades de la metrópolis que del virreinato como hasta el momento se había hecho, el plato de la rebelión estaba servido y aunque esta se planteó en general como una guerra que reivindicaba al Rey, contra los malos corregidores, en verdad el culpable de todo era el borbonato.

No es de extrañar el alto respaldo que tuvo el alzamiento por parte la población blanca, de civiles, funcionarios y hasta prelados, siendo la “Tupacamarización” es decir la apelación al antiguo imperio inca, nacido precisamente en las tierras del Cuzco, Esta fue una reivindicación tardía dentro de la revuelta, con más objetivo propagandístico que otra cosa. Al presentarse como restaurador del Tawantinsuyu Túpac Amaru II buscaba convertirse en símbolo unificador de las poblaciones indígenas separadas por las falsas fronteras virreinales, algo en lo que no le apoyó mucho la auténtica nobleza incaicos considerándolo un impostor.

En realidad, José Gabriel Condorcanqui no parece haber dejado de reconocerse a sí mismo como un cristiano católico, en tal sentido fue, como el cacique Gerónimo, era un producto autentico del imperio español en América. De ello da fe si carta alegato al Visitador Areche, firmada el 5 de marzo de 1781. Donde afirma:” No soy de corazón tan cruel ni tirano como los extranjeros corregidores y sus aliados, sino cristiano muy católico; con aquella firme creencia que nuestra Sanea Madre la Iglesia y sus sagrados ministros nos predican y enseñan… Veneré con grande llanto las sagradas imágenes que en público se expusieron, vi las religiones de las esposas de Jesucristo mi Redentor, esos coros angélicos de religiosos claustrales.”

En cuanto a quienes le persiguieron a él y sus seguidores, tras compararlos con los emperadores romanos más crueles como afirma: “En estos [los emperadores] hay disculpa, porque al fin fueron infieles, pero los corregidores, siendo bautizados, desdicen del cristianismo con sus obras y más parecen ateístas, arrianos, calvinistas y luteranos, porque son enemigos de Dios y de los hombres, idólatras del oro y de la plata. No hallo más razón para tan inicuo proceder que ser los más de ellos pobres y extranjeros y de cunas muy bajas.”

No parece ir mal encaminado el rebelde si tomamos en cuenta las preferencias filosóficas de los afrancesados que ya para entonces dominaban España y por tanto el inmenso territorio del nuevo mundo sabiamente hispanizado bajo la Casa de los Austria, que ahora la nueva dinastía ordeñó de manera tan descontrolada que terminó enfermando a la vaca.

Y así como Condorcanqui lucía su cultura clásica y religiosa, también era capaz de airear los conocimientos jurídicos adquiridos en la Universidad de Chuquisaca, al denunciar las violaciones permanentes del derecho indiano, que con anuencia de la nueva corona se estaban cometiendo en esa zona americana. Evidentemente aquellos “indios con levitas” para usar la desafortunada expresión de Martí, sabían muy bien lo que hacían, cuando se les abocó a una sublevación cuyo máximo responsable fue el déspota de Carlos III.

Crecimiento del contrabando

En el norte la cosa no fue mejor, el comercio exterior de la Nueva España era un monopolio de los comerciantes del consulado de Sevilla, en España, y de los consulados de cada colonia americana, por ejemplo, el Consulado de Comerciantes de la ciudad de México.

Las reformas del “libre comercio” buscaban precisamente romper el monopolio de estos consulados, ya que sus mercaderes que acaparaban las utilidades del comercio y si bien la riqueza, que acumulaban podría servir para lograban influir en no pocas decisiones de las autoridades del virreinato, lo cual eran inaceptable para el centralismo borbónico, lo cierto es que ellas se quedaban e invertían de este lado del océano.

Ciertamente con la habilitación de nuevos puertos para el comercio ultramarino, lo mismo en España y América; la sustitución de la flota anual por navíos sueltos que podían viajaban sin calendarios y la ampliación de los permisos para comerciar con más productos, tanto de la metrópoli con las colonias como de las colonias entre sí, anteriormente restringido aumentó por supuesto intercambio de mercancías, y por tanto la recaudación de las alcabalas, pero también contrabando de productos europeos como estadounidenses y asiáticos.

Y si bien seguía estando prohibido en comercio con el extranjero, ahora resultaba mucho más difícil controlarlo, por la falta de medios y por los beneficios que ofrecía a unos comerciantes, cuya capacidad de corromper no será menor que la de sus predecesores aparados en el monopolio, solo que ahora cuyos intereses, cada vez más vinculados con los de otras potencias lo que les convertirán en verdaderas canteras de independentismo.

Al final tanto “centralismo” en favor del lado europeo del imperio sembraba el caos en su parte americana y lo que es peor metía al enemigo en casa. Claro, cuando se habla del monarca, lo mismo en las aulas de Cuba que en la de España, lo que destaca es la naturaleza ilustrada de su despotismo, o las victorias militares sobre los ingleses, no del modo en que ayudó a dar al traste, mientras llenaba las arcas del estado, con más de dos siglos de convivencia y mutuo beneficio entre europeos e indoamericanos que tiro por la borda durante su reinado.

A modo de conclusión

Dejemos este recorrido sudamericano y volvamos a Las Antillas, o más específicamente al asunto que trajo el oyente cubano de Fernando Villanueva. Para ser honestos y darle cierta razón al chico, hay que reconocer que al mismo tiempo que fueron derribados de sus pedestales numerosos monumentos del período hispánico. Recuerdo por ejemplo la desnarigada estatua de Fernando VII (tocayo de Villanueva) que se podía ver un costado de la entrada del Palacio de los Capitanes Generales. Así la vi durante las mil y una visitas que realicé, siendo casi un niño al viejo edificio.

La estatua, que parecía custodiar su entrada, había sido removida de su puesto original en el corazón de la Plaza de Armas, para ceder su lugar al llamado Padre de La Patria, Carlos Manuel de Céspedes.

Estatua de Carlos Manuel de Céspedes en La Habana. Autor: Guillaume Baviere

El monumento a Fernando VII que en general es atribuido al artista catalán Antonio Solá, había sido develado el 24 de julio de 1834 y allí permaneció hasta que en fue removido de su pedestal en 1955. Hay quien dice que se trata de un gesto en favor del Patrimonio de la Cubanidad. Yo creo que en realidad se trató de un ajuste de cuentas con el monarca por haber perseguido a tanto masón y liberal.

El simbólico derrocamiento fue resultado de gestiones realizadas durante años, por el historiador de la ciudad Emilio Roig de Leuchsenring. Y mire usted qué casualidad que fue ese mismo año de 1955, cuando se inaugurara el Gran Templo Masónico de La Habana, cuyos inquilinos eran viejos amigos del historiador. Por cierto el mencionado templo fue levantado en La Avenida de Carlos III, a la que en los setenta se le cambiará el nombre por la de Avenida Salvador Allende, tras la muerte de famoso presidente socialista que también era masón. Esto no quita que el pueblo la siga identificando con el nombre del Rey Español.

Había nacido como Paseo de Tacón, pero más tarde cambio de nombre en honor a Carlos III se le dio su nombre y hasta se le colocó una estatua del monarca sin que ningún historiador cubano se haya empencinado en desmontarla.

Allí también radica el edificio de la “Sociedad Económica de Amigos del País”, filial cubana de lo que fueron Las sociedades económicas de amigos del país”, nacidas bajo la protección de la Corona española como instrumentos del reformismo borbónico.

Su fundador fue el experto en caballeros templarios y gran enemigo de la iglesia católica Pedro Rodríguez de Campomanes, nombrado ministro de Hacienda en 1760 por Carlos III. Su afrancesamiento irreductible le llevó a ser relevado del cargo por Carlos IV ante el temor de que el reformista terminara favoreciendo en España una Revolución a la francesa de 1789.

Paradójicamente fue el hijo de Carlos III, quien por Real Cédula de fecha 15 de diciembre de 1792, concedió autorización para establecer en La Habana esta sociedad. Hablamos de una Institución cuyo carácter típicamente Borbónico, no ha sido impedimento para que, sobreviviera en una segunda época tras el establecimiento de la república liberal en 1902 hasta el año 1959 en que se empontrona el castrismo.

Luego, al cumplirse su dosciento aniversario el gobierno cubano, sabrá Dios con que fines, comenzó a dar los primeros pasos para reactivarla, naciendo de sus cenizas en 1994 como Organización No Gubernamental. Tendremos la novedad y acorde a los nuevos tiempos tendremos aquí una PresidenTA: la doctora Daisy Rivero Albisa, la primera mujer que llegó a la Presidencia de la SEAP en toda su historia. Rivero Albisa se mantuvo en ese puesto desde 1994 hasta 2015.

Actualmente la Sociedad es presidida por otra mujer; la Doctora en Ciencias Pedagógicas Zoila Benítez de Mendoza, electa en mayo pasado como su presidenta, convirtiéndose así la segunda mujer en ocupar el cargo desde que hace 226 años surgiera de la Sociedad Económica de Amigos del País en Cuba. Esta feminización de la Sociedad no le ha restado un ápice de su carácter original de organización de lumbreras que colocan sus conocimiento al servicio del despotismo que ya no es de los Borbones, sino de sus imitadores: los Castros.

En 1946 durante el quinto Congreso Nacional de Historia evento íntimamente relacionado con la masonería cubana, y la institución masónica cubana, Emilio Roig de Leuchsenring había sido galardonado por Venancio Méndez Lasarte el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, con una Medalla de Oro y un diploma en reconocimiento por la moción que aquel había presentado el primero de estos eventos proclamando el carácter excepcional de la obra masónica en pro de la cultura y la libertad de Cuba».

Afortunadamente existen almas caritativas entre los administradores del patrimonio cultural cubano y ellas al fin se ha percatado de que por muy “Felón” que los historiadores, lo mismo cubanos que españoles nos pinten a aquel Rey, su representación escultórica tiene un gran valor, por lo menos como atracción turística, así que le han corrido un poco, le fabricado un modesto pedestalito y lo ha dejado mirando al centro de la plaza, que un día fue suyo, en cuanto a la nariz rota, e visto fotos donde aparece repuesta, espero que no sea una ilusión óptica.

A pocos metros del nuevo emplazamiento de Fernando VII se encuentra la estatua de su abuelo Carlos III con la que en su tiempo se marcaba el inicio del paseo homónimo, y que permaneció guardada en el Palacio de los Capitanes Generales hasta noviembre de 2017. Ese fue el año en que fue reubicada en un lateral de la Plaza de Armas junto a la de su nieto.

Existe un interesante estudio, que aborda entre otros temas de las esculturas dedicadas a los reyes españoles en Cuba, su autor es Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Catedrático acreditado de Universidad y Profesor Titular de Historia del Arte en la Universidad de Granada (España). El trabajo lleva por título MONUMENTO CONMEMORATIVO Y ESPACIO PÚBLICO EN IBEROAMÉRICA.

De acuerdo a Gutiérrez Viñuales, el país que mayor cantidad de estatuas de reyes españoles vio emplazadas en sus calles fue Cuba, destacando barios monumentos de mármol como el dedicado a Carlos III, obra del director de la Academia de Bellas Artes de Cádiz (España), Cosme Velázquez.

De acuerdo este profesor la estatua erigida en 1803 en el Paseo Público de Extramuros que ya mencionamos. También se refiere al monumento también pedestre de Fernando VII inaugurada en 1834 en la Plaza de Armas, cuyo proyecto había sido iniciado por el escultor español José Álvarez Bouquel y concluido a tras la repentina muerte de éste, por Antonio Solá que ya hemos mencionado.

Según el catedrático la figura de Carlos III gozaría de mayor consideración por parte del pueblo cubano que sus sucesores, entre otros muchos aspectos de carácter progresista, por su intervención para salvar a La Habana de la dominación inglesa durante el sitio a que fue sometida en 1763, en lo personal no creo como se verá en este artículo que no sea este el motivo.

De acuerdo a esta tesis la monumentalización del monarca de decidió tras el concurso efectuado por la Sociedad Económica de Amigos del País en 179. En el certamen debían idicarse los “cuatro sujetos de la antigüedad que más derecho tenían a la gratitud nuestra”. Naturalmente como entonces los cubanos no sentían el menor complejo con respecto a su hispanidad terminaron siendo seleccionados Cristóbal Colón, Juan Caraballo, qiien financió La Iglesia de Belén en La Habana, Martín Calvo Arrieta Gobernador nacido en La habana que en 1669, que concedio 5000 pesos para que se casaran cinco huérfanas todos los años) y por supuesto Carlos III, para este fue tomada en cuenta su intervención en la recuperación de de La Habana en 1763, que se dió por via diplomática, así como la liberación del comerció que puso punto final al monopolio de Cádiz y que en teoría beneficiaba a Cuba, según el médico Tomás Romay, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País

La estatua de dicho rey fue inaugurada el 4 de noviembre de 1803, festividad de San Carlos Borromeo. Fechada en 1799, sería trasladada en enero de 1837 desde el sitio donde se encontraba, frente a los almacenes del Camino de Hierro que se inauguraría ese año, a la primera glorieta de entrada del Paseo de Tacón que llevaría su nombre. Tras la declaración de la Independencia, en agosto de 1901 el Ayuntamiento de Madrid propuso se entablarán negociaciones con las autoridades habaneras con el fin de adquirir la estatua para ser colocada en la Puerta de Alcalá, gestiones que no tuvieron éxito.

•

• Aquí también se abordan las vicisitudes escultóricas del monumento dedicado al rey de las “nada gratas facciones”, según Juan Antonio Gaya Nuño, levantado en La plaza de Armas, que hacía de portal al Palacio de los Capitanes Generales. El historiador recuerda que fue hacia 1827 el Intendente de Ejército Claudio Martínez de Pinillo promovió la iniciativa de erigir este monumento a Fernando VII. Se encargó la ejecución de la misma a José Álvarez Bouquel, pero la muerte le sorprendió en 1829. El proyecto quedó retrasado, siendo asumido años después por el escultor español, radicado en Roma y formado en los cánones neoclásicos, Antonio Solá, representa al monarca con el traje de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, el cetro en la mano derecha, en la izquierda el sombrero y recogiendo el manto, a la vez que mira al pueblo con afectuosa actitud.

Existe en Cuba un segundo monumento en importancia dedicado a Fernando VII, el realizado por el italiano Ignazio Peschiera, figura principal del último neoclasicismo. Concluida en 1835, fue inaugurada en Matanzas al año siguiente. En 1869, a causa de la caída de los Borbones en España, la estatua fue quitada de su emplazamiento, en donde tres años después se ubicó una fuente, destinándose aquella a una escalera del Palacio de Gobierno. En 1875, con la restauración monárquica, fue reubicada a la entrada del Paseo de Santa Cristina, luego llamado de Martí. La investigación se hace eco de lo acontecido con ambos monumentos tras la independencia. El de Fernando VII continuarían en su sitio al centro de la Plaza de Armas de La Habana y el otro en el Paseo Santa Cristina el de Matanzas, espacios que cambiarían de nombre adjudicándoseles los de los Padres de la Patria Carlos Manuel de Céspedes (en 1923) y José Martí, respectivamente. El investigador reconoce que la estancia en ellos del rey español resultaba ya una paradoja. En 1944 la Plaza de La Habana había sido declarada Monumento Nacional, exceptuándose de la declaratoria el monumento a Fernando VII. Mucho antes, en 1916, se había mencionado la posibilidad de quitar la estatua del rey español para reemplazarla por la que estaba pendiente de arribo desde Italia, la del presidente Tomás Estrada Palma. Las iniciativas para erigir la de Céspedes en la Plaza de Armas basaban parte de su estrategia en la creación del eje simbólico que, a través de las manzanas de casas comprendidas entre las calles Obispo y O’Reilly, uniría su figura a la de Martí en el Parque Central. La estatua del rey permanecería allí hasta 1955 en que fue reemplazada por la de Céspedes ejecutada por Sergio López Mesa, pasando aquella a la Oficina del Historiador, en 1975 al portal de los Capitanes Generales y más tarde a su actual emplazamiento en la calle O’Reilly.

En cuanto a la estatua de Fernando VII en Matanzas, su remoción del Paseo Martí ello se produjo en 1947, satisfaciendo de esta manera a quienes como Emilio Roig de Leuchsenring no defendían precisamente la figura del monarca, concordando con el historiador de La Habana en la bajeza del Rey como hombre y cómo gobernante. Desde mi opinión personal nada hace mas historia que un investigador de la misma devenido en policía moral, en fundamentalista que intenta deshacerse cualquier pieza artística del pasado ajustarse a su religión, llámese la obra, Buda o Estrada Palma, Lenin o Franco, lo mismo da. No es que no nos hayamos enterado del rol propagandístico que juegan las Estatuas desde los tiempos faraónicos hasta nuestros días, lo que no se nos olvidan es que una vez pasado los régimenes que las inspiraron, desaparece el daño y queda solo el valor artístico, conviertiéndose en marcas de un tiempo, por la que sin alguien tiene que velar, ese es el historiariador profesional.

Y no resulta atenuante de hispanofobia, en el caso de Emilio Roig, el que este defendiera la permanencia de otro déspota, Carlos III, en el paseo que llevaba su nombre. Incluso cundo lo hacía al precio de, mostrar unas contradicciones, dieron armas a los intelectuales, que desde los periódicos Avance y Diario de la Marina, abogaron por conservar la figura de Fernando VII en su lugar de siempre y en contra de sustituirlo por un Carlos Manuel de Céspedes que desentonaba temporalmente con el pedestal.

Sospecho que el favoritismo con este monarca, nada tiene que ver con la defensa de la Habana de los ingleses y mucho menos que sea prueba de su falta de odio a lo español. Opino en cambio que obedece a lo bien que fue percibido por el ambiente anticlerical en que se movía el historiador, sobre todo de origen masón. Y no es que el Rey borbónico procedente de Nápoles, fuera el mismo, masón, sino que se hizo rodear de tales con lo que se incrementó el poder de la masonería en la Corte de Madrid y automáticamente la confrontación de la misma con la Iglesia Católica.

El Borbón no tuvo reparos, lo nombrar a un masón Manuel de Roda como Ministro de Gracia y Justicia, en colocar la educación de su hijo Fernando en manos masón el príncipe de San Micandrom. También era Masón el presidente del Consejo de Castilla, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Conde de Aranda. Se trata de un militar ilustrado que junto con el ministro Campomanes Aranda funda 1760 la primera Gran Logia Española de la que llegará a ser Gran Maestre. Luego, el 24 de junio de 1780 se unirá al marqués de Pombal, primer ministro y Gran Maestre de la masonería en Portugal (país donde Aranda había sido embajador) para fundar el Gran Oriente Español, que de hecho se subordinaba a la masonería francesa. Sometido a Francia. Fueron estos masones los que conspiraron para expulsar del imperio a la vanguardia del catolicismo e ilustración alternativa que representaba la obra realizada durante siglos por la compañía de Jesús en los virreinatos españoles.

Tenemos así un serie de hechos paradigmático que nos ayudarían a comprender los motivos de nuestra desmemoria histórica, como resultado de la acción de un historiador movido más por una ideología que por el amor a la propia historia.

De cualquier modo, y pese a la acción demoledora de la escuela iconoclasta sentada por Emilio Roig de Leuchsenring; aún quedan en Cuba grandes referencias materiales al aquel período en el que Cuba y lo que queda de españa fueron partes de la misma cosa, lo mismo en forma arquitectónica, como morros y fortalezas, como objetos que se conservan en los museos, por ejemplo, la Casa Velázquez en Baracoa, el Museo de la Ciudad (en el mismo antiguo Palacio de los Capitanes Generales, o Museo de las artes Bélicas radicado en el bello Castillo de la Fuerza). Se trata de armas, obras de artes, vestimentas y otras piezas que son interpretados al visitante según la ideología oficial, la cual puede ser matizada a conveniencia política, aumentado la carga hispanofobia si el visitante es americano (anglo o hispano parlante) bajándola si la victima procede de lo que todavía queda de España.

Esto de acumular antiguallas y contar sobre ellas lo que conviene puede funcionar en cuanto a recaudación o propaganda se trata, pero en lo que a memoria colectiva se refiere no sirve para nada. Esa es la gran tragedia de nuestra historia, lo mismo en su dimensión cubana que iberoamericana.

Anuncios