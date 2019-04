Por qué los líderes del independentismo cubano recalaron en la logia de los negros norteamericanos.

En el artículo “Hablando de…La huella masónica de Martí” publicado el martes, 28 de enero de 2014, con la bajo el seudónimo de Celta.·. se intenta confirmar algo de lo que a mí no me cabe la menor duda: la pertenencia de Martí a la masonería. Claro que el llamado apóstol de la independencia pertenecía a ella como, también, si no toda, la mayor parte de la dirección del movimiento político que desde 1868 se había empeñado en separar la capitanía, más tarde provincia de Cuba, del resto de España, en un acto de continuidad que va desde las secesiones continentales del imperio en 1820 hasta, muy probablemente, los procesos “nacionalistas” que hoy vive el pedazo de la península ibérica que todavía llamamos España. Algún día esto último se confirmará, espero.

A los masones cubano y su brazo armado, el latente y recurrente ejercito independentistas, poco importaba la evolución política que sufría, España y su isla como parte de ella, unos acontecimientos sobre los que directa o indirectamente afluirían bien o para mal. Un mes antes del alzamiento independentista del 10 de octubre de 1968, había triunfado en España una la llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre, fue una sublevación militar con elementos civiles que trajo el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del período denominado Sexenio Democrático. A esta revolución se le describe en la página del Congreso de España en los siguientes términos:

Frente a la adulteración casi crónica de los procesos electorales que se había producido bajo la égida isabelina, la revolución de 1868, conocida como “la Gloriosa”, fue acogida con gran entusiasmo por amplias capas del pueblo porque se había hecho de la reclamación del sufragio universal verdadera bandera del liberalismo democrático: no era un derecho más, sino la “conquista más preciada de la Revolución”. Se asiste así a una experiencia hasta entonces insólita en la historia de España: la irrupción de la democracia mediante la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, orgullosamente reunidas por sufragio universal, como ellas mismas hicieron notar en el Preámbulo de la Constitución. Por lo demás, este ideal democrático enlazaba no sólo con nuestra más pura tradición liberal, anclada en el dogma de la soberanía nacional y representada en los textos de 1812, 1837 Y 1856, sino que también se insertaba plenamente en el contexto europeo, viniendo a ser una manifestación típica de ese espíritu utópico humanitario propio de la década de los sesenta (mezcla de krausismo y socialismo), que parecía destinado a iniciar en España, con veinte años de retraso, una nueva primavera de los pueblos.

Los principales actores de aquella revolución fue el gneral Juan Prim,Una de las figuras más destacadas de ese general Juan Prim, Maestro Masón, Caballero Rosacruz, grado 18, del Grande Oriente Español donde era muy querido, llegó a presidir un gobierno mayoritariamente masón nacido de la “Gloriosa lo que no impidió que algusmos masones intervinieran en su asesinato. En el articulo JUAN PRIM, EL GENERAL MASÓN, Faustino Merchán describe su entierro en en los siguientes términos:

Su cuerpo fue embalsamado por la Masonería, con uniforme de capitán general, para acompañarlo en su viaje al Oriente Eterno, por lo que se le colocaron tres frascos del embalsamamiento, formando un triángulo, debajo de las dos axilas y entre las piernas, que reaccionaron con el plomo que recubría internamente el féretro, deteriorando lamentablemente el cadáver, los calcetines estaban marcados con las iniciales CR+, que corresponden al grado 18, Caballero Rosacruz, del rito escocés de la masonería, y los ojos abiertos, de cristal, para su exposición pública. La ceremonia según el ritual masónico tuvo lugar en la Basílica de Atocha, y colocado su féretro en el transepto con la cabeza por delante, mirando para Oriente según el rito masónico, y al término de la ceremonia religiosa con la realización de la cadena de unión y su rotura debida al fallecimiento de un hermano masón. El privilegio de la posición de la cabeza por delante sólo lo tienen los sacerdotes, en los templos católicos, lo que costó su cargo al sacerdote oficiante.

La Gloriosa fracasará y no creo que la revuelta de Cuba haya sido precisamente un elemento que impidiese esta derrota, por el contrario, ella sirvió para frenar la llegada a la isla de los nuevos aires de libertad, que según la visión liberal de la historia se imponían, no sin resistencia en el reino,

Por ejemplo, la constitución española de 1869 estableció en su artículo 108 establecía que las cortes reformarían el sistema de gobierno de las provincias de ultramar una vez que hubieran tomado asiento los diputados cubanos y puertorriqueños, sin embargo, la misma guerra secesionista impediría la elección de los diputados de Cuba y por tanto que pudiera hacerse extensiva a ella los derechos consignados en dicha constitución, la cual nunca pudo aplicarse en la isla. Sin embargo en 1879 los diputados cubanos volvieron a ser admitidos en las cortes de Españolas, sin dunda alguna como una forma de debilitar en independentismo, por otra parte, 1880 y 1886 la esclavitud fue abolida en Cuba, por un lado accediendo a la presión británica, por el otro como consecuencia del pacto de paz que se había hecho con los separatista en el que se incluía la libertad de los esclavos que habían servio a los independentistas, quedando a paradoja de que aquellos que se mantuvieron fieles a la corona no consiguieron ser emancipados, al final la libertad les llegaría de manera gradual.

En 1890 se les otorga a los independentistas cubanos el derecho a abogar en la prensa isleña por sus ideales, siempre y cuando no apelaran a la guerra, el mensaje les entró por un oído y salió por el otro, desencadenado en 1895 otra guerra. Para ponerle freno desde Madrid se la concede a Cuba una autonomía similar a la canadiense. La capitanía general es separada del gobierno y se crea un parlamento bicameral. La Constitución autonómica estableció un Parlamento bicameral: el Consejo de Administración y la Cámara de Representantes. Algunos diputados eran electos y otros, designados por España. Por su parte el Capitán General, tenía entre sus facultades la designación de los secretarios de despacho, así como la disolver ambas Cámaras. El presidente del gobierno surgido de la Carta Autonómica de Cuba (1897), fue el abogado matancero y antiguo conspirador independentista José María Gálvez Alonso, junto a otros desencantados del separatismo había fundado en 1878 el Partido Liberal Autonomista de Cuba (1878) y también fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. todas las carteras, menos dos que correspondieron a miembros del Partido Reformista, mientras que el otro partido surgido tras la guerra de los 10 años, partido Unión Constitucional, más centralista, se quedó sin representación en el gabinete. El gobierno llegó a trabajar en la elaboración de aranceles y presupuestos locales, así como en las relaciones mercantiles con España, la administración municipal y la provincial, la educación etc., al cesar la soberanía de España sobre Cuba ninguno de aquella autonomista pudo ser acusado la menor corrupción, lo que había sido norma dentro de la administración tradicional de la capitanía.

Por cierto, no faltó la presencia masónica en este gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Govin Juez del Tribunal Supremo Autonómico y ministro en el gabinete y quien había sido secretario de la Junta del Partido Autonomista desde 1878 hasta 1896; era a su vez Gran Maestro de la ‘Logia Colón’

Un tema sobre el que se ha tratado poco ha sido como el papel jugado por la masonería desde el lado español. El solo hecho de Jose Martí fuese liberado de la Cantera, y enviado a España donde pudo continuar sus estudios mientra se esforzaba por convencer con escritos sin censura a los a masones y republicanos, valga la redundancia, localeas de lo justo que sería arrancarle Cuba a España, sin que le pasara nada, ya nos dice algo.

En la nota de Celta.·. se hace referencia a la visita de los masones cubanos Máximo Gómez, José Martí y Antonio Maceo a la logia Prince Hall No. 38, anteriormente Sol de Cuba. También se nos dice que Maceo fue nombrado miembro honorario de la misma.

Esta logia se encontraba bajo la jurisdicción de la “Most Worshipful Grand Lodge of de Most Ancient and Honorable Fraternity of F & A. Masons Prince Hall”.

Estamos hablando de una logia nacida en Estados Unidos y dirigida a y por Afroamericanos, no de una típica logia española, con las que José Martí quedaría desencantado como nos cuenta el investigador Manuel de Paz en su trabajo; La gran decepción de José Martí: Sobre su vinculación a la masonería en España, 1871-1874 y es que sus hermanos españoles ensimismado liberalizar a España, pasando por encima de cualquier fuero o particularidad regional, no podía seguirlo en su idea de que los cubanos ya eran otra nacionalidad. Supongo que se trataría de un choque con los masones de base, esos a los que el lavado cerebral usa para las misiones locales de su logia, otra cosa serían las cabezas de hermandad que también pesaron el hundimiento y posterior fragmentación del imperio español, las mismas que por décadas venían inculcando entre gente idealista como lo había sido Martí los falsos ideales independistas.

Pero si problemáticos podían ser los masones españoles para sus hermanos, los separatistas cubanos, no menos lo serían los masones anglosajones, con su rechazo estructural a todo lo que les pareciera extraño como evidentemente era ante ellos cualquier elemento de origen hispano, no hablemos ya de los hombres de color incluso norteamericanos, esta situación se algo que contradecía el afán de los jefes independentistas de captar como carne de su guerra necesaria a la población negra de la isla.

Ante esta realidad, las experiencias que pudo tener durante su tránsito por los Estados Unidos y sobre todo lo que pudo haber aprendido en la logia Prince Hall, no es nada de extrañar la reticencia que tenía en masón Antonio Maceo a la entrada de Estados Unidos en la guerra contra España. Declaraba que o no esperaba nada de los americanos, que prefería caer sin su apoyo que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso, ni siquiera le interesaba el reconocimiento de la beligerancia mambisa, que pedían los políticos de su mando, incluso llegó a afirmar, en oposición total a lo que terminará haciendo los independentistas tras su muerte, que de darse un intento anexionistas esa sería la única forma en que su espada estaría al lado de la de los españoles. El mulato sabía muy buen lo que les esperaba a los hombres de piel oscura bajo el poder de una república como la norteamericana.

Es así que teniendo ideales y practicas masónicas los independentistas cubanos no encontraron mejor sitio donde recalar que en una logia, que si bien se mostraba tolerante con membresías de otros colores había sido fundada por y para hombres negros. Y así ha ocurrido desde sus orígenes cuando nace como una logia masónica para esclavos africanos libertos hasta nuestros días. Veamos su historia, según los datos que se nos ofrece en el sitio FREEMASON INFORMATION

Hoy en día, la fraternidad Prince Hall tiene más de 4,500 logias en todo el mundo, formando 44 jurisdicciones independientes con una membresía de más de 300,000 “albañiles”, La Prince Hall Freemasonry cuenta con una Conferencia de Grandes Maestres que parecen coordinar las diferentes jurisdicciones de esta familia masónica establecida fundamentalmente en los Estados Unidos y sus y llama la atención cuando una vista el sitio de dicha Conferencia, el origen afroamericano de todos cada uno de los patrones y maestros, allí fotografiado, la ausencia de personas con diferentes características biotípicas hace pensar que aún me medio de todas sus proclamaciones de fraternidad la masonería norteamericana con la que la que se vincularon los independentistas cubanos sigue reflejando las condiciones de segregación en la que nació.

En este mismo sitio podemos encontrar información sobre Prince Hall, como el Padre de la masonería negra en los Estados. Se trata de un mestizo de blanco y negra, que vivió entre el 12 de septiembre de 1748 y el 4 de diciembre de 1807. A él se le atribuye haber hecho posible que los negros fueran reconocidos y disfrutaran de todos los privilegios de ser masones, por lo visto, al igual que muchas iglesias protestantes, los de cada color por su lado.

Se han encontrado algunos registros y documentos de él en Barbados, donde se rumoreaba que es originario de allí, su padre sería el inglés Thomas Prince Hall y su madre, una mujer de color, libre, de origen francés.

En 1765 Prince viajo en barco a Boston, donde trabajó como peletero, un oficio que aprendió de su padre. Ocho años más tarde habrá adquirido bienes raíces y estará calificado para votar. Bunker Hill. Tenía inclinaciones religiosas, y llegará a ser ministro de la Iglesia Episcopal Metodista Africana con un cargo en Cambridge. Luchará así mismo por la abolición de la esclavitud “.

A la larga conseguirá unirse al Ejército Continental establecido por una resolución del Congreso Continental el 14 de junio de 1775 como un servicio paramilitar, creado para coordinar los actos militares de las Trece Colonias en su lucha contra Gran Bretaña. Pero antes había estado vinculado al ejercito enemigo a través de una logia masónica.

Antes de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Prince Hall y otros catorce hombres negros libres habían solicitado su admisión en las Logia de San Juan de Boston (en ese momento, integrada solo por blancos, pero fueron rechazados. Pero en marzo de 1775 logran convertirse en los primeros hombres negros en iniciarse en una Logia Masónica en América. Ese día eran aceptados por la Logia # 441, que operaba bajo una carta de la Gran Logia de Irlanda. Esto no es nada extraño si tomamos en cuenta que dentro del imperio los irlandeses conformaban una minoría discriminada casi al nivel de los negros liberto. Esta logia funcionaba adjunta al 38.º Regimiento de infantería del Ejército Británico que guardaba el Castillo de la isla Williams (hoy Fort Independence) en Boston Harbour Massachusetts.

Al comenzar Guerra de la Independencia, el regimiento abandona Boston, pero Prince Hall y sus asociados recibieron un “permiso” de la Gran Logia de Irlanda para reunirse propósito de servicios funerarios y procesiones masónicas. Bajo este permiso es que se organiza la Logia Africana el 3 de julio de 1776. Prince Hall fue elegido su Honorable Maestro. Este permiso, sin embargo, era limitado. como tal podía ir en procesión al Día de San Juan, para enterrar a sus muertos, pero no tenía autorización para otorgar títulos ni realizar ningún otro “trabajo” masónico aceptar nuevos miembros. Durante nueve años, estos “hermanos”, junto con otros que habían obtenido sus títulos en otros lugares, se reunieron y disfrutaron de sus privilegios limitados como masones.

Finalmente, el 2 de marzo de 1784, Prince Hall presentó una petición para ampliar sus derechos a la Gran Logia de Inglaterra, a través de un Adorable Maestro de una Logia subordinada en Londres (William Moody, de la Brotherly Love Lodge # 55). Las concesiones le serán otorgadas el 29 de septiembre de 1784 bajo el nombre de African Lodge, número 459, en el registro de la Gran Logia de Inglaterra por autoridad del Gran Maestro, el Duque de Cumberland, (Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra) emitió la carta de “La Logia Africana No. 1” (más tarde renombrada como Logia Africana No. 459. Le será entregada en Boston el 29 de abril de 1787 por el capitán James. Scott y Maestro de Neptuno. Prince Hall fue el primer Maestro de la logia que se organizó una semana después, el 6 de mayo de 1787.

Véase que a pesar de la independencia obtenida por Estados Unidos en La independencia de los Estados Unidos se declaró el 4 de julio de, 1776, cuando formalmente se rompieron los lazos coloniales con Inglaterra. En lo que se refiere al funcionamiento de la masonería esta seguía dependiendo de lo que se decidía en la metrópolis. Y fue allí donde se autorizó el nacimiento de la Logia Africana # 459 de Boston. El documento de dicha orden es considerado el más importante y valioso de la Fraternidad Masónica de Prince Hall. A través de él, se rastrea la legitimidad masónica entre los hombres negros libres. Esa carta, que está autenticada y en custodia, se cree que es la única carta original emitida por la Gran Logia de Inglaterra que todavía está en posesión de cualquier Logia en los Estados Unidos.

Con la carta enviada por Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, la Logia Africana # 459c conseguía la autorización iniciar a más hombres de la comunidad de negros libres en Boston. En 1797, Prince Hall organizó otras logias subsidiarias en Filadelfia, Pensilvania y Providence, Rhode Island. Todas ellas operaban bajo la carta de African Lodge (e inicialmente también se les dio el nombre de “African Lodge” y el número “459”. Sin embargo, la logia en Providence pronto cambió su nombre por el de Logia Hiram # 3). En diciembre de 1808, todas estas logias se reunieron y formaron la Gran Logia Africana (a veces denominada Gran Logia Africana # 1) y eligieron al Prince Hall como Gran Maestro.

La cuestión de extender la Masonería a las comunidades negras está muy relacionada con la actividad de otro afroamericano, Absalom Jones, un sacerdote episcopal ordenado masón al mismo tiempo- a diferencia de la iglesia católica la iglesia episcopal no parece haber tenido grandes contradicciones con la masonería. La Iglesia Episcopal tiene sus orígenes en la Iglesia de Inglaterra en las colonias americanas. Durante la revolución de las 13 colonias esta iglesia estuvo a punto de extinción, dividida entre patriotas, conciliadores y leales a la monarquía y la iglesia anglicana, recordemos alrededor de tres cuartos de los firmantes de la Declaración de Independencia eran nominalmente laicos anglicanos, entre ellos Thomas Jefferson, William Paca y George Wythe.

Pero volviendo a Absalom Jones, este fue el primer sacerdote afroamericano ordenado en la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, llegando a liderar la Iglesia Episcopal Africana de Santo Tomás. Nacido en 1747, más tarde colaborara con la Free African Society fundada en 1787.

Absalom fue predicador laico en la iglesia metodista de St. George’s A raíz de conflictos raciales con predicadores blancos en la misma parroquia muchos afroamericanos de la iglesia. Esto impulsó el movimiento para crear una iglesia negra independiente que obtuvo apoyo tanto de simpatizantes blancos de Filadelfia, permitiendo el establecimiento tanto la Iglesia Episcopal Africana de Santo Tomás como la Iglesia Madre Bethel AME. S

Siguiendo este modelo fue que Absalom movió sus hilos para que pudiera establecerse la Gran Logia Africana de la que hablábamos anteriormente y en de la cual Prince Hall Gran Maestro desde que ella se fundó hasta su muerte (la de Prince). Luego le tocará a Nero Prince el puesto en Gran Maestro. Cuando Nerón Prince se marcha Rusia en 1808, será sucedido por George Middleton los próximos maestres serán Petrert Lew, Samuel H. Moody y luego, John T. Hilton.

La Logia africana y es eliminada 1813, y no me extraña si tomamos en cuenta que nos encontramos en el corazón de la nueva guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico iniciada en 1812.

Y que no dejaba de estar vinculada al enfrentamiento de los mismos británicos contra la Francia de Napoleón. En 1812, los británicos intentan restringir duramente el comercio procedente de los Estados Unidos, país neutral, con Francia. La idea era la de crear un bloqueo marítimo económico al Imperio francés de Napoleón. Para conseguirlo los buques británicos detenían a numerosos barcos mercantes norteamericanos con el agravante que las tripulaciones estadounidenses estaban formadas mayoritariamente por súbditos británicos desertores de la marina británica, los cuales, tras su apresamiento, eran llevados a cárceles británicas si no eran ejecutados en la horca.

Mientras en el parlamento británico se calificaba al presidente norteamericano James Madison pro-francés Estados Unidos parecía darle la razón al ar aprobada en el Congreso la declaración de guerra el 18 de junio de 1812, lo que se tradujo en un intento de liberar a Canadá del imperio, algo para lo que la joven república demostró no estar preparada. Lo anterior se evidencia más cuando Napoleón es derrotado y los británicos quedan en condiciones de concentrarse en el problema norteamericano. Así antiguos colonos se verán obligado a firmaron el tratado de paz 24 de diciembre de 1814, aunque quedara pendiente alguna que otra escaramuza como el asalto las fuerzas británicas bajo el mando de Eduard Pakenham de Nueva Orleans el 8 de enero de 1815, siendo allí derrotados, por el ejército de Andrew Jackson.

Amainado el conflicto con los británicos se dan las condiciones para que, en 1827, renazca la logia, bajo el título Gran Logia Africana # 1. John T. Hilton se convirtió en Gran Maestro y es el quien recomendó una Declaración de Independencia de la Gran Logia inglesa, que sospecho tuvo mas de adaptación a los nuevos tiempos que de honestidad, la fidelidad a los britanicos se mantendrá latente las de un siglo hasta que la logia vuelva al redil como era de esperar.

En 1847, la Gran Logia africana cambió su nombre por el de Gran Logia Prince Hall, en honor a su Gran Maestro fundador, se formarán filiales en diferentes estados de la Unión.

El retorno definitivo de la logia a su santa madre inglesa se da en 1994, cuando la Gran Logia de Inglaterra finalmente aceptó una petición de reconocimiento por parte de Prince Hall Grand Lodge de Massachusetts. Ya había existido un intento fugaz de reconciliación en 1946, año en que la Gran Logia de Inglaterra extendió su reconocimiento a la Gran Logia Prince Hall, para retirarla el mismo año, al final los lazos se formalizaron definitivamente en junio de 1996. Se dice que en sus 212 años, la logia de los negros Prince Hall Grand Lodge fue capaz de generar de otras 44 Grandes Logias, entre ellas supongo que se cuente aquella a la que pertenecieron los mambises cubanos.

