Por que no nos conviene la dieta vegana y muchos memos la del Panda.

Hace tiempo que sigo a un youtubero que se hace llamar El Vegano Cordobés, lo hago por diferentes razones, en primer lugar porque me llama mucho la atención el particular acento que tienen los cordobeses argentinos y que descubrí hace muchos años en un actor que hablaba muy raro, dentro aquellas viejísimas pelicular argentinas que pasaban en la tv cubana durante mi infancia, en el espacio Cine del hogar, un remanso de paz, en medio de una televisión ideologizada donde lo que predominaba era el cine del campo socialista, en particular el soviético. Algo mas liberal era el ICAIC, administrador de la red de cines.

Aludo a la ideología porque ese es el segundo aspecto que me llama del “Vegano”, y es que siendo un buen lector de informes científicos, se ve obligado y lo hace con gusto, adaptar las ciencia a su filosofía animalista, esto ya es un reto y más con un vegano que no contento con parapetarse en su canal y lanzar su mensaje, va a por las cabezas de cuanto youtubero disienta de sus dogmas, lo hace reconozco con maestrías y a veces hasta con gracia.

Debo explicar al lector que es un vegano; se trata de la persona, que intenta llevar un modo de vida en el que se excluyen entre otras cosas los productos alimenticios de origen animal, ni siquiera consumen huevos, lácteos o miel.

Todo esto lo cuento como preámbulo al tema que hoy me interesa, la explicación de por que los humanos somos omnívoros (del latín omnivŏrus; de omnis, ‘todo’, y vorāre, ‘comer’), característica en la que no estamos solos en la naturaleza, nos acompañan entre otros animales mamíferos tan diferentes como son los cerdos, los osos o las mofetas. En el reino animal tenemos, además de las gallinas, lo mismo, bajo el agua tenemos las pirañas, así como algunos tiempos de tortugas. Animales todos a los que por suerte no les aparece un profeta que les prohíba alimentarse como Natura Manda.

He de romper lanzas por nuestro derecho a comer de todo basándome el motivo de porque lo hacemos, para mi de mucho mas peso que cualquier argumentación basada en términos morales, si acepto que, para determinadas personas e inclusas colectividades, una dieta vegetariana podría resultar saludable.

A lo que me pongo es al principio de universalizar el veganismo, sin tomar en cuanta cuales son los intereses que se mueven detrás de esta propaganda, que no ilustración ética y mucho menos científica.

Como anillo al dedo me viene en la tarea el artículo, que traduzco del danés más o menos con estas palabras ¿Por qué debería la gente comer variado cuando hay animales que no lo hacen? Lo escribió el periodista Kristian Sjøgren, y fue publicado en la sección ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN de videnskab.dk, un medio de popularización científica que se publica en Dinamarca y del cual ya he escrito en otras ocasiones.

En este trabajo es citada Susanne Gjedsted Bügel, quien es profesora de en Clínica y Nutrición Preventiva en la Universidad de Copenhague, quien toma como ejemplo el caso de la alternativa panda, animal cuyo 99 por ciento de su dieta consiste en bambú, se trata de una planta de pocos elementos nutritivos lo que obliga al panda que tampoco es tan bueno digiriendo a comer 45 kilogramos de bambú al día para cubrir sus necesidades de nutrientes. Esto significa que bellos ositos tiene que pasar aproximadamente 15 horas al día comiendo. Comparemos con las personas comen solo unos dos kilos de comida al día, divididos en tres comidas cortas de entrada la economía de tiempo es evidente: “La gente necesita muchas más variaciones para satisfacer nuestras necesidades. Por otro lado, no necesitamos tanto y no necesitamos comer tanto tiempo como muchos otros animales “, dice Gjedsted Bügel al periodista.

La gente necesita comer variado para cumplir con una gran cantidad de requisitos dietéticos, explica por otra parte Mette Hansen, profesora asociada del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Aarhus, según el segundo profesional citado; “Las personas deben llevar una dieta variada para cubrir la necesidad de nutrientes esenciales, es decir, nutrientes que no podemos formar nosotros mismos o que no estamos adecuadamente relacionados con la prevención de enfermedades relacionadas con la deficiencia de la dieta y con la optimización de nuestra salud”.

Aquí viene el verdadero peligro de no comer de todo es decir de no incluir en nuestra dieta lo mismo carne que producto de origen animal. Tomemos el caso del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C. Los síntomas tempranos incluyen pérdida de fuerza muscular, fatiga, cabello rizado y dolor en brazos y piernas. Si la enfermedad no se trata, puede provocar la pérdida de glóbulos rojos, una mala cicatrización de las heridas y sangrado de las encías. La enfermedad puede ser fatal, La mayoría de los animales pueden producir su propia vitamina C y, por lo tanto, no tienen escorbuto. Las personas, los primates y los murciélagos no pueden producir vitamina C y deben obtenerla a través de la dieta. Cuando hablamos de nutrientes, se trata básicamente de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, y el cuerpo necesita cantidades mayores o menores de ellos para funcionar. Si nos faltan algunos de los nutrientes, no es saludable.

Si hablamos de carbohidratos, proteínas y grasas, no podremos sobrevivir durante mucho tiempo, mientras que la falta de vitaminas o minerales puede causar varias enfermedades. Un ejemplo clásico de tales enfermedades es el escorbuto de la que ya he escrito en esta página. Ella se origina debido a la falta de vitamina C que se encuentra en una amplia variedad de frutas y verduras, como naranjas, pimientos, grosellas negras, perejil, brócoli y kiwi. Si no comemos una dieta que contenga alimentos con vitamina C, el escorbuto es un posible resultado. Es lo que pasaba con los marinos, antiguamente, quienes vivían de pescado seco y galletas durante varios meses consecutivos en viajes largos, en los que gran parte de la tripulación moría de la enfermedad. Un caso famoso fue el de célebre explorador Vitus Bering quien murió en 1741 por escorbuto junto a la mitad de su tripulación. ¨

Como bien explica Kristian Sjøgren, la dieta unilateral no contiene todo lo que necesitamos. Si solo se come carne, faltarán, por ejemplo, vitamina C y carbohidratos, ya que la carne consiste principalmente en proteínas, si lo que se consume son solo cereales, a la persona que lo haga le faltarán proteínas y muchas vitaminas.

A los veganos habría que recordarles lo que se afirma en este artículo, que una dieta que consista solo en vegetales tendrá muchas deficiencias, sobre todo si no se logra la combinación perfecta de los alimentos, así quien sigue este modo de vida tendrá que calcular que si bien hay mucha vitamina C en los pimientos, estos casi no tiene vitamina A y que por el contrario, mientras que hay mucha vitamina A en las zanahorias, estas casi no contienen vitamina C. Al mismo tiempo, las verduras son pobres en grasas, que se encuentran con facilidad en otros sitios, por ejemplo, de la carne.

Hay quien ha experimentado vivir de una sola cosa, aquí se nos cuenta el caso del australiano, Andrew Taylor quien se pasó todo el 2016 comiendo papas y nada más, eso si en diferentes formas: papas al horno, papas fritas, papas asadas, papas asadas, puré de papas, papas asadas, papas crudas, etc. Las papas tienen casi todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero cuando Andrew Taylor se retiró de su prueba de salud pesaba 50 kilogramos menos (pasó de pesar 149 kilos a 99 kilos).

Sobre el experimento, Jennie Jackson, quien es una Ph.D. e investigando Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Glasgow Caledonian, en un artículo en The Conversation: “Ningún alimento contiene todo lo que una persona necesita a largo plazo. Pero como Andrew Taylor insiste en seguir una dieta de un solo alimento, las papas son probablemente lo mejor que pudo haber elegido, ya que las papas contienen una amplia variedad de aminoácidos, vitaminas y minerales. Por ejemplo, si hubiera elegido vivir de acuerdo con un animal, le faltaría fibra dietética y varias vitaminas, minerales y antioxidantes”, explica Jennie Jackson. El científico escocés también dice que, si Andrew Taylor hubiera elegido comer solo un vegetal, tendría que haber hecho con el panda, comería grandes cantidades de alimentos todos los días para cubrir sus necesidades.

Si existen casos interesantes de adaptación evolutiva dentro del genero humano, como es el de los antiguos esquimales, hoy llamados de manera políticamente correcta inuitas, quienes 100 años atrás vivían casi enteramente de carne. El explorador polar canadiense Vilhjalmur Stefansson investigó en la década de 1920 cómo podría ser que los inuit pudieran vivir con una dieta que consiste casi en peces, focas y ballenas sin contraer escorbuto u otras enfermedades de desnutrición. Lo hizo él solo viviendo como los Inuit durante cuatro años consecutivos. Aquí descubrió que, si comía 90 por ciento de pescado y carne, así como un poco de algas obtenía todo lo que el cuerpo necesitaba en cuanto a vitaminas, minerales y todos los demás nutrientes. Ocurre que las tripas de los animales contienen mucha vitamina, mientras que sus grasas animales posen la energía que el cuerpo puede usar para mantenerse, en lugar de tener que echar mano a los carbohidratos. La dieta de carne y grasa, y por supuesto el alga (no fue totalmente carnívora) fue lo suficientemente buena para mantener a los inuit sanos y saludables, e incluso también al científico canadiense.

A la pregunta que se desprende de lo anterior: ¿por qué los animales pueden comer tan monótonamente? El redactor danés responde que esto se debe a que los animales utilizan una amplia gama de tácticas para satisfacer sus necesidades de nutrientes, que en general son las mismas necesidades que la nuestra. Ellos también necesitan carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Algunos de los nutrientes los producen ellos mismos. Por ejemplo, la vitamina C, que la mayoría de los animales elabora por sí mismos y no necesitan obtenerla de su dieta. Solo los humanos, primates, murciélagos y algunos otros animales no pueden producir la vitamina C por sí mismos.

Los otros nutrientes que absorben a los animales de los alimentos a veces los consiguen de formas a menudo muy inventivas. Por ejemplo, la vacas además de arreglárselas con el pasto, lamen una piedra que pueden lamer para obtener minerales. Esto se debe a su sistema gastrointestinal único, donde crecen bacterias que también contribuyen a su nutrición. Por otra parte, los agricultores proporcionan a las vacas un suplemento de selenio para que puedan continuar produciendo leche. Cuando se observa a los animales que viven del pasto, se descubre que muchos de ellos tienen bacterias en los intestinos que les ayudan a obtener los nutrientes que necesitan. En el caso de la vaca ella contiene en sus cuatro estómagos muchas bacterias que degradan el pasto. Esto significa que las bacterias crecen y se multiplican, conteniendo una gran cantidad de proteínas y grasas que la vaca puede absorber en su cuerpo, obteniendo así todo lo que necesita. Por ejemplo, en Dinamarca no hay mucho selenio en el suelo, lo que significa que los agricultores deben asegurarse de que las vacas obtengan el mineral de otras maneras.

Sehested agrega que la vaca tiene un sistema intestinal especial que permite que las bacterias degradadoras de celulosa vivan en el estómago de la vaca. Por nuestra parte: “Si la gente tratara de comer hierba, no obtendríamos mucha energía y probablemente también tendríamos estreñimiento”, asegura el científico.

Las vacas, al final cuentan con la ayuda de los granjeros quienes vigilas que ellas obtengan mediante suplementos las vitaminas y nutrientes que necesitan para los fines de su explotación. “Las vacas probablemente sobrevivirían sin los suplementos de selenio, pero probablemente dejarían de producir leche en la medida en que lo hacen, y probablemente también tendrían varias deficiencias si los agricultores no les proporcionaran un suplemento de selenio”. explica Jakob Sehested, citado por el periodista.

La vaca está no están solas, también los demás rumiantes caballos, ciervos y cabras y otros animales (entre los que debería incluirse a los humanos) se benefician de tener bacterias en los intestinos.

Otras fórmulas de aprovechamiento del alimento resultan más curiosas, por ejemplo, ratas y los ratones tienen un truco astuto que les asegura la nutrición necesaria, no se conforman con comer su comida una sola vez: “Los ratones y las ratas también comen su comida dos veces. Comen la llamada nocturna bacteriana para hacer un mejor uso de los nutrientes. Aquí, la flora bacteriana en el intestino también ayuda a producir los nutrientes vitales”, dice Susanne Gjedsted Bügel.

Los depredadores en muchos casos comen toda su presa, lo que significa que además de la carne rica en proteínas, también comen la grasa, las partes de los huesos y los intestinos, incluyendo lo que el animal pueda tener de verde en los intestinos. De esa manera, los tigres y los leones también obtienen lo que necesitan.

