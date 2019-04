Cuando el chimpancé se deja atraer por la orina de leopardo que lo quiere comer

El parásito de la toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, es capaz de hacer que un ratón pierda su miedo innato a los gatos y hasta quiera jugar con ellos, abundan los videos de tales historias en la red, para algunos será cómico, en realidad es una tragedia para el roedor. Por cierto, los humanos no escapamos al daño que genera este un protozoo unicelular. Una de cada tres personas en el mundo está infectada por el Toxoplasma gondii, que una vez dentro de las células, causa una enfermedad llamada toxoplasmosis, que, en nuestro caso, además de malestares físicos podría manifestarse en conductas un tanto irracionales, temerarias o de alto riesgos.

Me llamaba mucho la atención del funcionamiento de este fenómeno en ratones, hasta le dedique un espacio en cierto programa radial emitido en La Florida hace algún tiempo. Lo que no sabía es que veo que también se da también en los monos, nada de extrañar dada la cercanía biológica de los mismos nuestra especia. Me he enterado gracias al artículo “Parásito lava cerebro de chimpancés” que me llega en un reciente boletín de la versión sueca de National Geographic, aunque no es una nota nueva, está fechada originalmente el 17 febrero de 2016 y lleva la firma de Nadia Deleuran, que a su vez me ha llevado a la fuente originaria del descubrimiento, se trata del trabajo titulado “Atracción mórbida a la orina de leopardo en chimpancés infectados con Toxoplasma”, realizado por los investigadores Clémence Poirotte, Peter M. Kappeler,Barthelemy Ngoubangoye,Stéphanie Bourgeois, Maick Moussodji yMarie JE Charpentier. El estudio fue publicado en la revista Current Biology (VOLUMEN 26, NÚMERO 3, PR98-R99, 08 DE FEBRERO DE 2016) y aparece también en su sitio digital.

El estudio parte del hecho sabido de que los parásitos pueden ser capaces de inducir cambios fenotípicos en sus hospedadores, lo que les facilita su contagio. El caso del Toxoplasma gondii, le presenta como un protozoo que infecta una amplia gama de especies de sangre caliente, es un ejemplo que apoya la llamada ‘hipótesis de manipulación de parásitos’, recordándose que induce modificaciones en las preferencias olfativas de los roedores, convirtiendo su aversión innata al olor de gato en atracción al mismo, favoreciendo su transmisión trófica a especies felinas como hospedadores definitivos.

En el caso de los seres humanos, como ya le decía, el T. gondii induce modificaciones de comportamiento tales como cambios de personalidad, tiempos de reacción prolongados y disminución de la concentración a largo plazo. Sin embargo, los humanos modernos no son huéspedes intermedios adecuados porque ya no son presa de felinos. En consecuencia, generalmente se asume que las modificaciones de comportamiento en personas infectadas son efectos secundarios de la toxoplasmosis o rasgos de manipulación residual que evolucionaron en huéspedes intermedios apropiados.

Una hipótesis alternativa, sin embargo, afirma que estos cambios son el resultado de la capacidad de manipulación del parásito que se desarrolló cuando los ancestros humanos todavía estaban bajo una depredación felina significativa De hecho el T. gondii también altera nuestras preferencias olfativas, los humanos infectados consideran que la orina de gato (pero no la orina de tigre), les es agradable, algo que no sucede con las personas no infectados.

Para desentrañar el origen de las modificaciones inducidas por Toxoplasma en seres humanos, los investigadores arriba citados realizaron pruebas olfativas en un tipo primate vivo que todavía es depredado por una especie felina. Encontrando que nuestro pariente más cercano, el chimpancé (Pan troglodytes troglodytes), cuando es infectado con Toxoplasma (TI) pierde su aversión innata hacia la orina de leopardos (Panthera pardus), su único depredador natural.

Si bien el valor adaptativo del comportamiento inducido por parásitos debe evaluarse cuidadosamente, los estudiosos sugieren que la modificación de comportamiento observados por ellos podría aumentar la probabilidad de depredación de chimpancés por leopardos en beneficio del parásito. Esta posible adaptación del parásito sugeriría, por lo tanto, que las modificaciones inducidas por Toxoplasma en los humanos modernos son un legado ancestral de nuestro pasado evolutivo.

En el estudio se realizaron pruebas olfativas colectivas en 33 chimpancés, que viven en cinco grupos cautivos en Gabón, en tres sesiones de 20 minutos por grupo (99 pruebas individuales). Para evitar mezclar diferentes señales olfativas, presentaron un tipo de orina a la vez, en orden aleatorio: orina humana, orina de leopardo u orina de tigres (P. tigris) o de leones (P. leo), ninguno de los cuales es un depredador natural de chimpancés. De hecho, los tigres son felinos asiáticos, y los leones nunca vivieron en las selvas tropicales, el hábitat natural de los chimpancés.

Usando modelos mixtos lineales generales (controlados) que controlan otros efectos fijos (rango y sexo individuales y número de sesión) y efectos aleatorios (identidades individuales, grupales y de sesión), se analizaron la frecuencia de las investigaciones olfativas realizadas hacia una fuente de orina (inhalando o lamiendo) y la aparición de aproximaciones dentro de un radio de 1 metro desde una fuente de orina.

Primero, los chimpancés NO T (sanos) investigaron la orina de leopardo con menos frecuencia que la orina humana, como se esperaba si los chimpancés evitan a sus depredadores basándose en las señales de olor. Por el contrario, los chimpancés de TI (infectado con Toxoplasma) investigaron y se acercaron a la orina de leopardo con más frecuencia que los individuos ni infestados. Sorprendentemente, los animales con TI tendieron a investigar más, pero no se acercaron con más frecuencia, la orina recolectada de felinos que no son sus depredadores naturales que los otros chimpancés.

Aunque el estudio es correlativo y una imprudencia preexistente en los animales con TI puede aumentar la probabilidad de encontrar parásitos, varios estudios experimentales han demostrado que la interrupción del miedo en roedores infectados fue causada directamente por T. gondii, posiblemente a través de un mecanismo epigenético*.

Así se planteó la hipótesis de que las modificaciones de comportamiento de los chimpancés son una consecuencia, no una causa, de parasitismo. Ciertamente, matiza aclara la investigación, los cambios inducidos por el toxoplasma podrían ser el resultado de los efectos secundarios de la infección. Por ejemplo, T. gondii forma quistes en el cerebro, posiblemente para escapar del sistema inmunológico del huésped, y estos quistes podrían causar, a su vez, alteraciones de comportamiento coincidentes en el huésped. Sin embargo, esta hipótesis no explicaría el aumento de la atracción de los animales de TI solo hacia la orina de leopardo.

Como buenos científicos los participantes en el estudio no se precipitan reconociendo que antes de concluir que el comportamiento inducido por parásitos es un rasgo manipulado, se deben cumplir varios criterios: habría que proporcionar una prueba formal de que hay más victimas entre los chimpancés de TI que entre los individuos no contagiados. De cualquier modo, se supone que las modificaciones de comportamiento observadas en los chimpancés de TI podrían aumentar la condición física del parásito. Esta hipótesis se apoya en la observación de que los leopardos son responsables de un riesgo de depredación individual estimado del 30% por año en algunas poblaciones de chimpancés. Además, la investigación mostró que los chimpancés “sanos” evitan la orina de leopardo más que la orina humana. Finalmente, dado que los leopardos marcan su territorio con la orina, una disminución en la evitación de la orina de leopardo en la naturaleza puede aumentar la probabilidad de un encuentro presa-depredador.

El estudio en cuestión alimenta un debate en curso sobre el origen del comportamiento inducido por Toxoplasma en humanos. Como la presión de depredación felina está virtualmente ausente en los humanos modernos, la manipulación de un huésped sin salida como nuestra especie ya no debería beneficiar a T. gondii. Sin embargo, los homínidos han coexistido durante mucho tiempo con grandes carnívoros y fueron cazados a tasas comparables a las de los primates existente. Cuando la depredación felina todavía era un impulsor evolutivo en nuestro linaje, las posibles habilidades manipuladoras pueden haber evolucionado porque los primeros homínidos eran hospedadores intermedios adecuados. Las investigaciones futuras deberían centrarse en una gama más amplia de especies que sufren diferentes presiones de depredación para aclarar la historia evolutiva de T. gondii y desentrañar las circunstancias en las que los rasgos de comportamiento del huésped se convierten en fenotipos extendidos de parásitos; concluyen los investigadores.

• De La epigenética (del griego epi, en o sobre, -genética) mecanismos (o su estudio) que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo; rasgos tanto físicos o conductuales.



Anuncios