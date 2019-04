Los que se les escapa a los críticos liberales de Alexandria Ocasio-Cortez

Quien es Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez es más conocida por la forma en que baila, bien en el medio anglosajón, pero no tanto si se toman en cuenta sus raíces hispano-caribeñas, que por quien realmente es dentro de la política norteamericana, solo sabemos que es la revelación del año dentro de esa socialdemocracia, mal llamada liberal, que significa el ala izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos. Veamos ¿quién es Alejandría Ocasio-Cortez?

La chica nace en el Bronx, y se crió allí, hija de padres puertorriqueños de clase trabajadora – su padre nació en el sur del mismo distrito (murió en 2008, mientras ella estaba en la universidad); su madre en Puerto Rico: siguió estudiando en la Universidad de Boston y trabajó en la oficina del senador “liberal “Ted Kennedy de Massachusetts.

Cuando regresó a casa, Ocasio-Cortez trabajó como organizadora de la comunidad a la vez que ayudaba a su familia trabajando en restaurantes de largas jornadas con baja remuneración.

Durante la temporada presidencial de 2016, Alexandria laboró como organizadora para el senador Bernie Sanders, quien se presentaba en la primaria demócrata. En 2017, Ocasio-Cortez lanzó su campaña para derrocar al Representante Joe Crowley, el poderoso demócrata que preside el partido en el condado de Queens.

Su candidatura comenzó a ganar fuerza, y Crowley, que no había sido desafiado en más de una década, comenzó a mostrar su debilidad sobre todo por no presentarse a un debate contra su oponente. Me pregunto si la orden del establecimiento, por cuestión de imagen, no sería precisamente la de abrirle camino a la chica con esta falta de coraje. El caso es que Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años, obtuvo una destacada victoria demócrata en la primaria en el 14º Distrito del Congreso de Nueva York, esto ya se avizoraba el ascenso podría convertirla en el miembro más joven en el Congreso para 2019.

Efectivamente lo consiguió a los 29 años ya era la congresista más joven de la historia, lo hizo proclamando que trabajaría junto a sus seguidores por crear una nación con asistencia sanitaria, educación universitaria gratuita, empleos de calidad y justicia para todos. Y somos los únicos que lo hacemos sin dinero de corporaciones. En tal condición se ha entregado a los que se llama El Green New Deal y la lucha por que el seguro llamado Medicare para todos.



Green New Del

El Green New Del (GND) no deja de adolecer de cierta locura teórica, es un programa de estímulo con el objetivo abordar dos cosas que no guardan la menor relación, el cambio climático (fenómenos completamente naturales, aunque la pseudociencia insista en negarlo y la desigualdad económica fenómeno solucionable, aunque, aunque la pseudo ciencia liberal no niegue y la pseudociencia marxista proponga curas con efectos tan nocivos como el mal que intenta curar.

Lo de New Deal es una referencia un conjunto de reformas de inspiración keynesianas emprendidos por el presidente Franklin D. Roosevelt en respuesta a la Gran Depresión. El nuevo New Deal combinaría el enfoque económico de Roosevelt con los conceptos de base maltusiana sobre la energía renovable, la eficiencia de los recursos que en el fondo buscan anular en crecimiento económico.

Seguros médicos como tema político

Expliquemos que es el Medicare otro de los objetivos a reformar en la agenda de la congresista Ocasio-Cortez; un sistema de seguro de salud financiado con fondos públicos en los Estados Unidos. Se aplica a personas mayores de 65 años o discapacitadas. Un requisito es que usted o su cónyuge hayan tenido un empleo cubierto por Medicare durante al menos diez años.

Por supuesto no es el único seguro que existe, también está el Medicaid, programa estatal de seguro de salud en los Estados Unidos para ayudar a personas de todas las edades cuyos ingresos y recursos financieros no son suficientes para pagar la atención médica, aquí se e incluye a los adultos de bajos ingresos, sus hijos y personas con ciertas discapacidades. No basta con ser pobre para beneficiarse del de Medicaid para acceder a este seguro la persona tiene que ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Dentro de este seguro apareció durante la anterior administración la Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, lo que se conoció popular y mediáticamente como “Obamacare” o ACA.

Se trata de un intento de extensión del programa que de hecho habría facilitado que los ciudadanos de cualquier estado de la Unión participan gozaran de Medicaid, sin embargo, la presión de las empresas privadas consiguió que la extensión no fuera obligatoria para todos los estados, y que muchos de ellos optaran por los viejos mismos niveles de financiamiento y criterios de elegibilidad previos al Obama Care. Por su parte Donald Trump prometió durante la campaña electoral en 2016 eliminar o limitar la expansión de Medicaid.

Estamos en presencia de dos filosofías completamente opuestas, la de Trump y la de Horacio – Cortés en relación a los seguros de salud, así que el choque de trenes era inevitable.

Una batalla en la que los liberales de verdad, si bien no siempre toman partido por el nacionalista de mercado que gobierna hoy la Casa Blanca está definitivamente en contra de todo lo que desde la oposición representa Alexandria Ocasio-Cortez. Así me lo parece tras leer un par de artículos publicados en el sitio del instituto Mises, portal de la Escuela Austriaca de Economía, comencemos con el trabajo titulado ¿Qué pasa si los guerreros del clima ponen su dinero donde están sus bocas?, publicado por Joakim Book, graduado en la Universidad de Oxfor el 04/12/2019

Book se vanagloria de que lo que define como infame y ridiculizado Green New Deal terminara rechazado en el Senado, dando al traste con la propuesta de gastos para enfrentar el cambio climático vinculadas a soluciones políticas y tratados internacionales como el Acuerdo de París.

Pero el autor no canta victoria y se pregunta: ¿Qué pasaría si se unen las fuerzas los activistas climáticos, los niños en edad escolar en huelga (en referencia a la mediática suequita Greta Thunberg quien inició una huelga de colegio contra el cambio climático), los expertos en televisión, los columnistas del New York Time y otros, aquí conocidos como Guerreros del Clima, unieran fuerzas y, por su cuenta, intentaran mitigar las consecuencias perjudiciales del cambio climático?

Como bien dice el periodista, aparentemente (para mí es una certeza), los desastres naturales inducidos por el cambio climático seguirán estando con nosotros incluso si mañana dejamos de producir emisiones y avanza hacia una propuesta practica para conseguir la protección de los menos capaces de resistir la tormenta, literalmente, sobre todo.

Su crítica va dirigida a quienes como Ocasio- Cortez y otros Guerreros Climáticos, Climate Warriors apelan a la política, cuando la solución, serían encontrar una forma más voluntaria e individual de ofrecer asistencia a quienes enfrentan posibles daños a la vida y la propiedad relacionados con el clima esto serían los bonos de catástrofe (“bonos de Cat”) que surgió del huracán Andrew en la década de 1990, cuando los daños a la propiedad quebraron a varias compañías de seguros.

La propuesta de Joakim Book es liberal por excelencia, no cabe la menor duda, se queda en privar al estado de los dineros para enfrentar el cambio climático y pasarlo a entres privados a la hora de paliar sus consecuencias, en otras palabras hacer de la desgracia un negocio, solución pobre al problema como suele ocurrir con todo lo que genera en sus malabares ideológicos el pensamiento liberal.

El otro ataque a la estrellita de la izquierda norteamericana ya es mas director, como su título indica “Alejandría Ocasio-Cortez nunca pierde la oportunidad de golpear al capitalismo.” Lo firma José Niño y fue publicado el 11/11/2019 José Niño es un escritor independiente venezolano-estadounidense autor del libro electrónico Los 10 mitos del control de armas.

Aquí la nota se centra en las críticas que hace Ocasio-Cortez al viejo New Deal, aunque suene a (oxímoron “viejo nuevo trato).

El escritor se pregunta: ¿Cómo puede una izquierdista acérrima, que diseñó su legislación favorita como el “New Deal” verde, criticar a su antecesor del siglo XX? La respuesta está en la cuestión racial. Según el punto de vista de la joven, el New Deal de Roosevelt le dio un trato crudo a los afroamericanos, permitiendo a los estadounidenses blancos acceder a préstamos hipotecarios a los que los negros no tenían acceso, lo que les daba acceso a la mayor fuente de riqueza intergeneracional”.

Según firma José Niño se trata de una malinterpretación de la historia racista del New Deal. La congresista tiene razón acerca de las políticas racistas del New Deal, aunque desde un punto de vista observacional y recuerda haber escrito detallando cómo el gobierno federal promovió viviendas segregadas durante el New Deal a expensas de la comunidad afroamericana. Sin embargo, recuerda Niño, la charla de Ocasio-Cortez sobre el New Deal omite flagrantemente otras intervenciones gubernamentales que claramente afectaron a las minorías raciales de manera negativa y cita la Ley Wagner de 1935, que estableció los monopolios sindicales, otorgó a los sindicatos tradicionales un poder tremendo para excluir a los trabajadores de bajos salarios. Durante este período, los pesos pesados de los sindicatos discriminaron a los trabajadores negros para mantener los salarios artificialmente altos para los trabajadores blancos. De manera similar, recuerda el liberal, la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1933 permitió que la rama ejecutiva creara cárteles industriales para restringir la producción y promulgar políticas de salario mínimo. Esto dio lugar a que aproximadamente 500,000 negros fueran expulsados del mercado laboral gracias a los altos salarios no de mercado.

A pesar de estos aspectos pasados por alto del New Deal, Ocasio-Cortez continúa su carrera y piensa que una mayor intervención del gobierno “corregirá” de alguna manera las injusticias pasadas que el propio gobierno creó dice el autor.

Ahora viene la contra formula liberal, según Nieto fue el gobierno limitado quien hizo prosperar a los afroamericanos. En contraste con el New Deal, los mercados históricamente han ayudado a las minorías raciales, asegura. Fue durante la Edad Dorada que la comunidad afroamericana pudo establecerse primero como una fuerza económica. Esta fue una época en que no había estado del bienestar, sin laberinto de impuestos federales, ni una sopa de letras de la burocracia para impedir la acumulación de capital y la creación de empresas. Durante este tiempo, la sociedad civil afroamericana estaba en su apogeo, asegura el autor liberal mientras señala con el dedo a Alexandria Ocasio-Cortez y sus cohortes intelectuales por intentar que de que esta “maravillosa” historia caiga en el agujero de la memoria.

Destruir al capitalismo es simplemente demasiado fácil y cualquier cosa que interrumpa la narrativa debe desecharse, afirma el colaborador de Misses y se pregunta una vez más:¿Es el capitalismo verdaderamente irredimible? Para responder se ayuda del informe Human Progress cuando describe lo que el capitalismo ha podido lograr, incluso con las trabas fiscales y regulatorias que se le imponen:

“…. en 1820, el 94 por ciento de la población mundial vivía en pobreza extrema (menos de $ 1.90 por día ajustada por el poder de compra). En 1990 esta cifra fue de 34.8 por ciento, y en 2015, solo de 9.6 por ciento “.

Los hallazgos de Human Progress están en línea con la opinión de Mises en Acción Humana de que las economías con grados nominales de capitalismo todavía son capaces de ofrecer mejoras constantes en los estándares de vida: de bienes de capital disponibles, y una tendencia continua hacia una mejora en el nivel general de vida “.

Lo que pasa por alto este tipo de informes es la cantidad de muertos que ha costado tanto bienestar de la parte humana sobreviviente, ya no solo en forma de guerra coloniales o mundiales, o destruidas por pésimas condiciones laborales, sino incluso impedidas de surgir a partir de las políticas antinatalistas emprendida por los estados liberales, con el respaldo de sus partidos socialistas. Solo los liberales parecen desconocer la historia del liberalismo real, que abrió camino desguazando reinos e imperios y echando sus partes a pelear en guerras fratricidas o abriendo mercados a cañonazos para introducir mercancías muchas veces funestas como las drogas, algo que viene ocurriendo desde la guerra del opio contra China hasta la liberación de la mariguana.

Para esta última causa se está utilizando el aparato retórico liberal y al mismo tiempo las fuerzas de izquierda, hasta los pensionistas suecos invierten en ese negocio, con todo esto se desarrolla en nuestros días, una segunda guerra que ya no es contra China, sino contra la salud mental e intelectual de la humanidad entera.





Todo esto se le escapa al venezolano, evidentemente traumatizado por el estatalismo bolivariano que ha hundido su país.

Mientras intenta convencernos de que capitalismo desovador y cómplice de los peores totalitarismos, nos ha hecho más humanitarios en nuestro tratamiento de los animales domésticos (y quizás más desalmados frente a los racionales) otorgando a las mujeres y los niños (los poco que deja nacer sin enfermar) un acceso sin precedentes a actividades recreativas y oportunidades educativas para mejorar económicamente.

Lamentablemente, dice, algunas partes del mundo, especialmente la actual Venezuela, han regresado a la barbarie debido al rechazo total del capitalismo y los derechos de propiedad privada de su clase política. De hecho, afirma, las economías mixtas occidentales todavía tienen trabajo que hacer, pero la dirección hacia la que deben dirigirse es una mayor liberalización, no el control del gobierno.

Según Niño los políticos como Ocasio-Cortez ven la pobreza y la gente de clase trabajadora que lucha por llegar a fin de mes, pero no ven las montañas de papeles y regulaciones en el fondo que hacen que el costo de la vida sea tan alto y que sea difícil dirigir una pequeña empresa. También ignoran las leyes de salario mínimo que impiden que innumerables trabajadores de minorías no calificados (sus constituyentes principales) ingresen a la fuerza laboral y obtengan la experiencia que necesitan para mejorar sus vidas. Y apostrofa finalmente

“Políticos como Alexandria Ocasio-Cortez van y vienen, pero sus ideas tienen un poder de permanencia. Cuando se permite que estas ideas no sean cuestionadas, pueden transformarse en verdaderas pesadillas en el ámbito político. Lo menos que podemos hacer es desafiar estas ideas defectuosas. Si no lo hacemos, solo estamos sembrando las semillas para nuestra inevitable derrota.”

No cabe duda que buena parte de la crítica a la persona y al proyecto que representa Alexandria Ocasio-Corte, sea cierta, lo que que le falta a José Niño es ver la interdependencia que existe entre el liberalismo y el socialismo que aquí parecen tan contra puestos, una concepción que se da lo mismo en la economía que en la política y es que en este campo donde el estado se las ingenia para engañar a sus dos puntales fundamentales, el empresario y el empleado, a los que exprime e instrumentaliza mientras les hace creer que uno y otro están representados en eso que se llama sistema político, cuando esto no es mas que un retablo en el cual lo mismo Trump que su contrincante Horacio Cortes, juegan el mismo rol engañar la votante, mientras tanto el estado se valdrá de ellos para justificar su agrandamiento empequeñecimiento, no porque sea más socialista o más liberal sino porque esa es la forma que tiene el monstruo de vivir y respirar.

