El delito de María Sevilla. Algo más que Síndrome de Alienación Parental

“Soy un tío blanco hetero” aborda en su video publicado el 7 abril de 2019 el caso de María Sevilla. La mujer le había puesto 3 denuncias falsas a su exmarido (lo típico), las cuales, asombrosamente, fueron boicoteadas por los equipos psicosociales, parece que existe resistencia en alguno de ellos en la práctica de condenar al hombre por principios.

Luego María, con respaldo de la masculinofobia con tintes neomarxistas que representa Podemos, armará una asociación para promover su causa y hasta será llevada invitada al Congreso por Podemos donde cargaría contra los equipos psicosociales.

El caso es que cuando el juez le quitó la custodia de los hijos, lo que se le suele hacer a los padres, aquella los secuestró enclaustrándolos en una finca hasta que fueron rescatados por la policía.

Parecería un acto de justicia y la critica del video a la mujer impecable, pero habría que ver que fue lo que llevó a esto.

De entrada, el youtubero cuestiona la existencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP), y ahí ya vemos su primer problema.

Según un artículo publicado por Juan Armando Corbin el sitio psicologiaymente.com el SAP es una forma de maltrato infantil es un conjunto de síntomas que son consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor, en las que ejerce influencia en el pensamiento de los hijos con la intención de destruir la relación con el otro progenitor. El SAP puede ocurrir cuando el hijo es influenciado por un progenitor (progenitor A) para rechazar al otro progenitor (progenitor B). Por ejemplo, el progenitor A puede decirle al hijo que el progenitor B no quiere visitarle, cuando, en realidad, el progenitor B está trabajando.

Los comportamientos característicos de los padres que llevan a cabo el SAP serían los siguientes: Menospreciar, insultar o desvalorizar al otro progenitor delante del niño, mencionando temas de la pareja que no tienen que ver con el vínculo parental.Contarle a un hijo los detalles del divorcio cuando el excónyuge no está presente, pero como si este último fuese el culpable. El progenitor lo que busca es que el niño piense que el otro progenitor es la víctima y que, de esta manera, no empatice con él.No permitir el derecho de convivencia del hijo con el otro progenitor.Influir en los niños con mentiras sobre el otro llegando a asustarlos.Incluir al entorno familiar y a los amigos en los ataques al otro progenitor.Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor.Gratificar y reforzar los comportamientos despectivos y de rechazo por parte del niño hacia el otro progenitor.

Según el artículo tales prácticas en un padre pueden deberse a problemas de autoestima, dependencia emocional hacia el otro progenitor, falta de habilidades sociales y dificultades en la expresión y comprensión de las emociones, narcisismo o Trastorno Límite de Personalidad.

Evidentemente se trata en el vídeo de poner en duda este mal tan evidente en el mundo entero, solo porque, porque la convencional, ideologizada y disparatada colección de enfermedades mentales norteamericana no lo incluye, así que hay que joderse con el tío.

Y lo que tenemos que entender es que si con todo karma esta mujer cayó en desgracia, no ha sido porque al fin se restablezca la justicia bajo el estado dictatorial de género que impera en España y la mayoría de los estados occidentales de Europa, sino porque cometió un pecado imperdonable ante ellos: el no mandar a los chicos a la escuela.

En España te pueden homosexualizar a un niño en el sistema educativo, pero no se te ocurra sacarlo de allí, aunque seas mujer, porque hasta los privilegios feministas dejarán de ampararte.

En cuanto al Síndrome de Alienación Parental, eso es lo que menos importa,la justicia misma, apoyada por los medios y la escuela, lo crea y recrea contra el hombre, día a día, sin que nadie diga nada.

Lo que importa es que los niños no dejen de adoctrinarse y eso, evidentemente no es cosa que puedan determinar los padres, con tutela o si ella sobre sus hijos. Intentarlo fue el verdadero pecado cometido por María Sevilla.

Anuncios