Notas desde el Futuro: ¿Se permite controlar los amores de una menor en Suecia?

He leído esta mañana un revelador artículo en de un periódico local, del municipio de Botkyrka. Se titula, “¿Control del padre – paternidad o represión?“* En él se usa el caso de la alarma despertada en los servicios sociales y consecuente proceso judicial a causa de una niña de 13 años del municipio, que se sentía mal con el control que intentaba ejercer su padre sobre su precoz vida amorosa, para cuestionar los límites entre “paternidad y opresión”. El artículo se escribe desde los cánones impuestos a la sociedad sueca, incluidos en ellas los inmigrantes, por el llamado Estados de Bienestar.

Según su autor, el periodista Henrik Lindstedt, a finales de 2017, cuando la niña tenía solo 12 años se buscó un novio que no le gustaba su papá. Él, de acuerdo con la acusación en su contra presentada en la corte, comenzó a verificar los contactos de la su niña con el chico y con sus amigos. Revisaba su teléfono, le daba sólo diez minutos para ir y venir de la escuela y la mantenía ocupada en casa limpiando, cocinando y cuidando a sus hermanos.

En su defensa el padre alegó que hacía esto porque le preocupaban los malos resultados escolares de su hija, el fiscal contrarrestaba acusando a la familia de vivir en una cultura de honor, palabra muy mal vista en el país nórdico salvo que se refiera al deber de pagar los impuestos al estado.

Según el articulista el fiscal también acusó al padre de haber amenazado físicamente tanto al novio como a la hija si no lo obedecían y de haber utilizado la palabra tabú de puta, llamando como tal, aunque de manera indirecta a la hija cuando le preguntó: “no quieres ser puta” y “no quieres que te llame puta”.

Con tono dramático el periodista narra que, durante cinco meses, la niña de 13 años vivió en una situación en la que finalmente comenzó a temer por su vida, pues había escuchado que las mujeres en la familia que no “se comportaban como deberían” corren el riesgo de ser asesinadas. Esto no debe extrañarnos, a parte del fundamento real que pueda tener el temor, el asunto de los crímenes de honor es algo que se machaca permanentemente en los medios y la literatura destinada a los hijos de inmigrantes, en particular los que vienen del oriente.

En el caso de la niña esta informó de la situación a la maestra, quien acto seguido informó a los servicios sociales que a su vez sacaron a la chica de su casa para colocarla en un hogar de emergencia. Ha de saber el asombrado lector que acuerdo con la Ley de Atención a los Jóvenes en el país escandinavo, los servicios sociales tienen derecho a cuidar de forma inmediata a un niño, en contra de los deseos de los padres, si se considera un riesgo para la salud del niño, por ejemplo. En cuanto al padre, este terminó condenado a una condenado a una sentencia condicional por dos casos de amenaza ilegal, uno contra la hija y otro contra el novio, en el tribunal de distrito de Södertörn.

Afortunadamente el padre apeló y logró ser liberado al considerarse que las “limitaciones en su espacio vital” impuestas a la hija no podían ser consideradas delictivas, en cualquier caso, la ni, consideraron que sus acciones no podían ser clasificadas como delincuentes. Eso si que nadie crea que la familia se libró del todo, la niña ahora estará bajo el amparo de la Ley de cuidado de jóvenes, llamado LVU, lo que significa que el derecho del padre a decidir sobre la joven será limitado de ahora en adelante.

La chica ya ha vuelto a la casa, pero dudo que las heridas abiertas por la delación del padre se cierre algún día, como tampoco desaparezca el susto llevado por este en los tribunales, ya se cuidara mucho de intentar cualquier medida punitiva contra el comportamiento de su hija, la cual, niña al fin y consciente de la fuerza que le otorga sistema cercenando el poder sobre ella de sus tutores, hará uso y sobre de su libertad, andando y acostándose con quien le dé la gana, aunque ello no le convengan ni desde el punto de vista de su salud física o física, ni desde el punto de vista sentimental. No hablo de moral, no sea que me vengan a encerrar.

Ya lo sabe el querido lector, si tiene un hijo o hija menor de edad y desea encarrilar su sexualidad según sus propios valores, o simplemente por un camino diferente al de la promiscuidad o las relaciones sexuales tempranas, sin que esto sea motivo para ver cercenada la patria potestad sobre su descendencia, ni se le ocurre inmigrar a Suecia, o a otros países con sistemas de control parental similares a los de ella. Si lo hace el tiro de la educación de sus chicos, puede salirle el tiro por la culata.

*Henrik Lindstedt; Pappans kontroll – föräldraskap eller förtryck? (¿Control del padre – paternidad o represión?) página 14, Södra sidan (Página del sur) Botkyrka direk, correspondiente al 30 de marzo-5 de abril del 2019.

