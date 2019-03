Nuestro príncipe en La Habana (I)

El príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camilla, duquesa de Cornwall, arribaron a Cuba, el pasado domingo 24 de marzo en lo que algunos medios califican de en una histórica y otros de controversial visita. Para mí se trata de un acto coherente que pone en evidencia la vieja comunidad de intereses entre el régimen cubano y el imperio británico.

No se trata de una excentricidad más de aquellas a las que nos tiene acostumbrada la casa real inglesa y por más que algunos medios hablen de la visita como actividad privada. La pareja real llegaba a Cuba desde Barbados, uno de los cinco estados miembros de la Mancomunidad de Naciones “británicas” que El Príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles tenía planificado visitar en el Caribe: Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y las Islas Caimán, Cuba sería la excepción en cuanto al estatus político, la pregunta sería ¿por cuánto tiempo? Según la página web de tan aristocrática pareja, el viaje a la isla de sus Altezas Reales: llegaría a Cuba el domingo 24, donde, luego de una bienvenida oficial, comenzarían su visita al país con una ofrenda floral en el Memorial del héroe nacional de Cuba, el ensayista y poeta, José Martí (jamás mencionan su condición de masón y separatista, algo muy atinado en tiempos de insistencia de una buna parte de la sociedad escocesa de separarse de la unión y por supuesto de no destacar la pertenecía del héroe a una organización que por lo general ha estado al servició de Inglaterra, con la breve excepción de la francmasonería rescatada brevemente para su nación en tiempos de los dos napoleones, tío y sobrino.

En cuanto al sentido del viaje se dice allí que la visita del Príncipe y la Duquesa destacarían las conexiones culturales y académicas, los vínculos entre los ciudadanos del Reino Unido y Cuba, así como que explorará temas clave; las artes, el espíritu empresarial juvenil, la restauración del patrimonio y la agricultura sostenible. Con tan loables objetivos no me extraña encontrar cubanos poco duchos en la historia y consecuencias del sistema colonial británico que renieguen de su ascendencia hispana y se lamenten de no haber sido colonia de los ingleses, como si estos no fuera responsable del nivel de postración en que quedaron los pueblos de américa y Europa que conformaban el pujante imperio español tras su disolución, por no hablar de la desaparición del exterminio y mantenimiento en la miseria de los pueblos que colonizaron sobre todo en Asía y en África, mucho de los cuales hoy ocultan su estatus neocolonial, bajo esa gitanesca hoja de parra que es la Mancomunidad de Naciones o como se le llama en inglés Commonwealth.

Aunque todavía hay algún que otro medio que se refiere a la visita en términos de “privada”, bastarían los fines enunciados en el sitio real para demostrar su carácter de estado. Y si a esto agregamos la presencia en la comitiva del ministro de Estado para la Commonwealth y Naciones Unidas (como si se trataran de lo mismo), Lord Ahmad, representando al gobierno británico, el aval institucional y por tanto el daño que esta visita le hace al movimiento anticastrista (lo de democrático puede matizarse) dentro y fuera de la isla queda fuera de toda duda.

Veamos quien es este personaje; su nombre completo es Tariq Mahmood Ahmad, barón Ahmad de Wimbledon. Nacido el 3 de abril de 1968, en Lambeth Londres, es miembro de la comunidad musulmana Ahmadiyya y desde 1999 hasta 2008 se desempeñó como vicepresidente de AMYA, una organización juvenil musulmana británica. Su religión no fue impedimento para que llegara a convertirse en un exitoso empresario y político. Si hablamos de su desempeño profesional tendremos mencionar de Lord Ahmad su carrera de 20 años en la banca y finanzas, que fue vicepresidente y director de marketing de Alliance Bernstein, así como como director de estrategia y marketing en Sucden Financial.

En cuanto a la carrera política hay que destacar su participación dentro del partido conservador británico al que se unió en 1994 y del que se desempeñó como vicepresidente de 2008 a 2010. El 13 de enero de 2011 recibió el título de Barón Ahmad de Wimbledon, uniéndose formalmente a la Cámara de los Lores el 17 de enero. En 2014, Ahmad fue ascendido a Subsecretario de Estado ocupando la cartera de ministro de encargado de Contrarrestar al Extremismo, luego Ministerio del Interior (2015 a 2016), más tarde ocupará el cargo de Ministro de Transportes – Habilidades y Seguridad de la aviación (2015 a 2016) y será Ministro de Aviación y Comercio – Departamento de Transportes (2016 a 2017). El 13 de junio del 2017 Tariq Mahmood Ahmad es nombrado Ministro de Estado para el Commonwealth y las Naciones Unidas en la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth el 13 de junio de 2017. En julio de 2018 también fue designado como Enviado Especial del Primer Ministro para la Libertad de Religión y la creencia. Toda una lección de asimilación a los islamófobos euros continentales que niegan toda posibilidad de integración económica y política a los inmigrantes y de sus hijos creyentes en el Corán.

El caso es que un personaje de esta talla esté de visita en Cuba nos habla de lo mucho que ya tienen en común los capitalistas y conservadores ingleses, con los empresarios comunistas cubanos. Si a esto agregamos su responsabilidad frente a la Mancomunidad Británica, aunque hemos de reconocer que lo de británico queda en duda desde inclusión en 1995 de un país perteneciente a la lusofonía como Mozambique.

Hagamos un poco de historia. Esta organización política nació como un intento del Reino Unido por remodelar su relación como los dominios que le pertenecían allende ende el mar, a través de las Conferencia Imperiales de 1920 y la de 1926 que da origen Declaración Balfour -que no debe confundirse con la del mismo nombre que en 1917 otorgaba un hogar para los judíos en palestina y por último el Estatuto de Westminster en 1931 donde el gobierno británico reconoció ciertos derechos de autodeterminación en sus antiguas colonias, como forma de detener los procesos insurreccionales que hallaban sus paradigmas en Guerra de los Bóer (1899-1902) y en la guerra Anglo-Irlandesa, librada entre 1919 y 1921.

El en el caso de los Colonos Boers cuyos descendientes hoy conocemos como afrikáners, estos fueron derrotados el 31 de mayo 1902, tendrán que desmantelar dos repúblicas que habían creado y reconocer la soberanía británica sobre ellos, aunque en1910 sea aprobada la Constitución de la Unión Sudafricana y todo el territorio pasó a estar bajo el mandato británico, recibirán cierta autonomía, quedando en un rango de superioridad en relación con las comunidades autóctonas. No será hasta el 31 de mayo de 1961, cuando conseguirán la independencia en forma República de Sudáfrica y renuncia voluntariamente a las prestaciones de la Comunidad Británica de Naciones, no es que fuera expulsada como falsamente se afirma. Este gesto le costará caro a los sudafricanos blancos, que le pregunten por la guerra que les dio el Premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Mpilo Tutu Arzobispo Anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y luego Primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Desmond no estaba solo en su lucha, tenía el respaldo de quien en su momento fue el primado anglicano de Inglaterra y arzobispo de Canterbury, doctor Robert Runcie, quien, en septiembre de 1986, horrorizad tras una visita a una villa miseria situada en las afueras de Ciudad del Cabo en compañía del recién entronizado arzobispo Desmond Tutu, clamó a los cielos (entiéndase a la prensa) que el apartheid debía desaparecer en Suráfrica. Recordemos que el gobernador supremo de esta iglesia es el monarca británico, de modo tal que sus posiciones políticas de algún modo atañen a su figura, con el asunto de la discriminación los británicos encontraban un talón de Aquiles moral por donde atacar a sus viejos enemigos boers, usarían para ello entre otros recursos al anglicanismo, cuya cabeza era y sigue siendo la defensora de la Fe Isabel II, mamá de Carlos.

Será Nelson Mandela quien volverá a meter a su país en el redil de la Mancomunidad en 1994. No es de extrañar que a pesar de su pasado terrorista que le llevó a prisión -aunque saliera de ella hecho un Gandhi (otro que también baila)- cuando Mandela visita Londres en julio del 1996, se le tratará como un héroe y la entonces presidenta de la Cámara de los Comunes, Betty Boothroyd, presidenta de la Cámara de los Comunes, de un emotivo discurso en su honor, al visitar de Mandela al palacio de Westminster, Dice la prensa que ese día reunió al mayor número de personalidades de los últimos 30 años.

Mejor suerte que las guerrillas Boers, tuvo el Ejército republicano irlandés el que tras su enfrentamiento con el ejército británico conseguirá el surgimiento en 1922 de un Estado Libre, separado del Reino Unido, gran parte en la parte de la isla de Irlanda.

Evidentemente el objetivo original de la Mancomunidad era el de no cometer el error de España cuando recortó la autonomía de los virreinatos americanos y tardo en entregar mayor autonomía a su lejana provincia cubana, de lo que se trataba pues era de detener las insurrecciones, y a su vez asegurar condiciones para que estas colonias participaran de las aventuras militares británicas como lo hicieron de manera.

Aunque la Unión de Sudáfrica no estaba entre los Dominios que necesitaban adoptar el Estatuto de Westminster para que entrara en vigor, se aprobaron dos leyes: la Ley del Estado de la Unión de 1934 y la Ley de Funciones y Sellos Ejecutivos Reales de 1934 para confirmar el estado de Sudáfrica como un estado soberano.

El 18 de abril de 1949 entró en vigor la legislación en Irlanda que puso fin a la potestad del Rey como para nombrar a los diplomáticos irlandeses, fu entonces que la Commonwealth comienza a considerar a Irlanda como república, a pesar de que tenía una constitución republicana desde 1937, y la eliminan como miembro. Irlanda por su parte había dejado de participar activamente en la Organización desde principios de la década de 1930 y estaba feliz con su exclusión oficial. Esto creaba un problema para otros, otros dominios deseaban convertirse en repúblicas sin perder los lazos del Commonwealth.

El concepto de mancomunidad con el que en un primer momento se aludió a los antiguos dominios europeos o más europeizados como los de: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Terranova, Sudáfrica y al Estado Libre Irlandés, pierde al último país, pero no deja de ampliarse. En 1948, para incluir una serie de flamantes estados, que aún declarados independientes, reconocían como su jefe de Estado al monarca británico, como un día lo será, si el Dios anglicano lo quiere, el Príncipe Carlos que acaba de visitarnos. Entre estos nuevos estados tendríamos además de los ya mencionados a Pakistán, Sri Lanka, Kenia y Jamaica.

Con la Declaración de Londres emitida el 26 de abril de 1949 los Gobiernos de los países que en esos momentos conformaba la Comunidad Británica de Naciones; Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva, Zelanda, Sudáfrica, India, Pakistán y Ceilán, declaraban algo muy bonito en palabras, su condición de como miembros libres e iguales unidos libremente y cooperando en la búsqueda de la paz, la libertad y el progreso. Pero así mismo hacían saber al mundo, la lealtad común de estos a la Corona, que era también el símbolo de su libre asociación. En la declaración se analizaba específicamente el caso del del Gobierno de la India, el cual había informado a los demás Gobiernos de la Mancomunidad de la intención de los indios, bajo la Constitución que estaba a punto de ser adoptada, de convertirse en una República soberana e independiente, pero que sin embargo, el gobierno de la India ha declarado y afirmó el deseo de la India de continuar su membresía plena dentro de la Comunidad de Naciones y por tanto aceptaban al Rey (Británico por supuesto) como símbolo de la libre asociación de sus naciones miembros independientes y, como tal, la Jefe de la Mancomunidad. Es como si la India con la independencia olvidaras todas las masacres y hambrunas generadas entre su gente, por esa misma dinastía a la que aun siendo independientes, juraban lealtad.

En realidad, la situación era un poco critica ya que estaba prevista la conversión de la india en república para enero de 1950, lo que implicaba una cierta morosidad en aceptaría al Rey Jorge VI como su “símbolo de la libre asociación”. De todos modos, los otros países de la Commonwealth reconocieron la pertenencia continua de la India a la asociación, una facilidad que Pakistán demandó que no fuera exclusiva para los hindúes.

Este tipo de declaración me recuerda un tanto al contrasentido del hecho de que los presidentes de los gobiernos democráticos españoles, sean de izquierda o derecha, juren lealtad al Rey y no al pueblo que los elige, sometiéndose a una casa real impuesta a sangre y fuego desde la guerra de sucesión y que para lo único que les ha servido ha sido para dejar crear resentimientos entre hispano americanos y euro hispanos, dejar entrar al invasor francés postrándose de rodillas a los pies de Napoleón, poner los pies en polvorosa cada vez que una los masones disfrazados de liberales viraban el país al revés y por ultimo coquetear con los grandes males que desguazan lo que queda de España, el independentismo peninsular y el feminismo.

El caso es que la lista de los gobiernos de la Commonwealth, sin apartarse de los principios expresados, en particular los monárquicos, se fue extendiendo con la descolonización y no por casualidad sobre los territorios del viejo Imperio Británico. Esta ha sido la manera, utilizando la formula vieja de la “comunidad” en que la Metrópolis ha mantenido su conexión, por no decir su control, sobre sus viejos dominios, en las condiciones políticas generadas por el fin de la segunda guerra mundial, la retórica contra la ocupación de otros pueblos, dirigida fundamentalmente contra las potencias perdedoras y el inicio de la guerra fría. En este sentido las presiones para desarmar los grandes imperios coloniales que quedaban, el francés y el inglés fuero reales, tales como sus trucos gatopardianos para mantener el poder a través de los “autogobierno” en los países que se “independizaban”.

Acorde a lo que hemos visto, el máximo símbolo humano de esta asociación “libre” es la reina Isabel II, y la cosa no presenta señales de Cambio. En la muy meritocrática Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2018 la personas designada para sustituirla fue nuestro querido tocayo Charles, Príncipe de Gales, es decir que existe más democracia en el vaticano en este conglomerado no importa que técnicamente su cabeza no sea hereditaria y que entre sus miembros lo mismo existan republicas que monarquías con reyezuelos propios a los que mejor les vendría el nombre de virreyes de la Corona Británica.

Se dice que los Estados miembros no tienen obligaciones legales entre sí, que lo que les une es el idioma (al menos hasta la incorporación de Mozambique) la historia, la cultura y sus valores compartidos de democracia, derechos humanos y el estado de derecho están consagrados en la Carta del Commonwealth.

Eso suena muy bonito en papeles otra cosa es lo que pasa en la práctica cuando el futuro jefe del Commonwealth se viene a Cuba, acompañado del cipayo mayor, Tariq Mahmood, para con la sola presencia dar el espaldarazo al gobierno local necesita de frente a la “Buena Sociedad”. No importa que ni en los formal y mucho menos en la práctica respete La Habana los principios más elementales de la democracia.

No sabemos que más podría buscar con la visita la pérfida Albión. ¿Acaso conseguir una presa más para su organización postcolonial? La cosa no parece del todo descabellada si tomamos el ejemplo ya no solo de Mozambique sino de un país todavía más cercano en términos históricos y políticos a Cuba: Angola, aquel país por el que tantos cubanos murieron entre el año de su emancipación en 1975 y la retirada de nuestras tropas en su emancipación de Portugal en 1975 la salida del último contingente cubano en 1991. Tanta sangre no ha impedido que en junio 2018 Angola, la antigua colonia portuguesa, siguiendo los pasos de su hermana Mozambique, anunciara su disposición de apuntarse a la Commonwealth, según ha anunciado el presidente del país, João Lourenço, seguía los pasos de otra es colonia portuguesa, y también vieja amiga de Cuba, Mozambique incorporada a la mancomunidad desde 1995 , esto no debería extrañarnos si sabemos que tanto la metrópolis, como su gran hermana Brasil, han sido en gran medida creaciones británicas, contra España. Se dice que Angola tiene un prontuario violación de los derechos humanos que podría dificultar su incorporación, sin embargo, la francófona Ruanda lo tenía peor y eso no le impidió ser engullida por la organización hace 10 años, a pesar de que sus gentes no hablan inglés.

El presidente angolano que está pidiendo la incorporación a la organización que lidera el Reino Unido, tiene tanto o más pedigrí revolucionario que el presidente cubano que acaba de recibir al Príncipe de Gales. Lourenço, de 65 años, luchó contra el colonialismo portugués, y luego se formó como historiador en la Academia Lenin de la Unión Soviética, donde estudió entre los años 1978 y 1982 sirviendo más tarde como líder político nacional de las FAPLA (Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola), haciendo una carrera política que le llevará al puesto fue Ministro de Defensa entre 2014 y 2017 y de ahí a la presidencia. Si este hombre está dispuesto a incorporar su país a una organización que jura lealtad a la Corona Inglesa, que no haría nuestro advenedizo Diaz Canel, necesitado de un clavo ardiente al que agarrarse. A nuestro pobre presidente le han dejado en las manos la papa caliente de una Cuba, cuyo principal abastecedor, Venezuela, se tambalea y cuando en la Casa Blanca vive un presidente, que parece decidido tomar cartas en los asuntos del patio casero de Estados Unidos que conforman los países de Hispanoamérica. Por otra en la medida en que avanza el proceso de autoodio del componente hispano, desarraigo y proletarización de los cubanos, iniciado desde los orígenes mismo del castrismo, la fruta irá madurando.

Hablamos de un extraño proceso que ha sido acompañado en la distancia y con discreción por el Reino Unido, el cual, el policía bueno, que, a diferencia de su aliado malo, Estados Unidos, jamás rompió relaciones diplomáticas o comerciales con la isla, incluso después de que el nuevo régimen nacionalizara propiedades de sus súbditos. Es más, pese al aparente anticomunismo compartido con sus primos norteamericanos, los británicos siempre se las han ingeniado para sortear los obstáculos del embargo establecido por aquellos contra el régimen cubano; y lo consiguieron haciendo pingues negocios con el comunismo cubano, veamos un ejemplo. Allá por el año 1963, una delegación de los Ferrocarriles Nacionales de Cuba visitaba Gran Bretaña conseguir que las locomotoras modernas diseñadas y construidas por la empresa Brush fueran adaptadas para su uso en Cuba. En 1964, como resultado de la información recibida en esa visita, los Ferrocarriles Nacionales Cubanos hicieron un pedido por 10 locomotoras basándose en el diseño de las nuevas máquinas diesel-eléctricas tipo 4 Sulzer que luego estaban construyendo para los Ferrocarriles Británicos.

Aunque la petición era bienvenida, ella era delicada se mantuvo en secreto dado los conflictos cubanos norteamericanos. Hawker-Siddeley, la empresa matriz de Brush tenía intereses valiosos en la industria de la defensa, especialmente en los Estados Unidos y consideró que no sería prudente que esta nueva conexión comercial fuera del dominio público, por temor a poner en peligro sus intereses estadounidenses. Para mayor seguridad se hizo creer que a la prensa, y al resto del mundo en general, se anunció que las locomotoras fueron construidas por la empresa Clayton Equipment Company una compañía sin conexión alguna con Hawker-Siddeley. Por aquella época la Clayton estaba en dificultades financieras y poco nada tenía que perder si su colaboración con el enemigo era descubierta por los funcionarios de defensa norteamericanos Así funciona el capitalismo cuando se trata de hacer negocio con su supuesto enemigo el comunismo. Esto que hemos visto es la punta de un iceberg, y sabrá dios cuantas operaciones económicas se realizaron entre Cuba y Gran Bretaña sin que sin que nadie se enterara.

Hoy la cosa es diferente, la confrontación con las medidas norteamericanas es abierta. La Ley de Protección de Intereses Comerciales del Reino Unido hace ilegal que las empresas con sede en el Reino Unido cumplan con la legislación extraterritorial (como Helms-Burton) Las empresas deben evitar realizar transacciones internacionales que involucren a Cuba en USD y, en cambio, utilizar EUR o GBP. Pero estos desafíos no han impedido que las principales empresas del Reino Unido con intereses en los EE. UU. Hagan negocios con éxito con Cuba. El Reino Unido tiene un Acuerdo de Protección de Inversiones bilateral con Cuba que incluye disposiciones básicas para inversionistas extranjeros, compensación en casos de expropiación y mecanismos de solución de controversias.

El programa de becas del gobierno del Reino Unido ‘Chevening’ ha estado activo en Cuba durante 25 años y se ha ampliado recientemente. 16 profesionales cubanos fueron al Reino Unido en 2017 para estudiar una maestría en el marco del programa.

Estos nexos recibieron un poderoso impulso en abril del 2015, cuando una misión empresarial de Reino Unido visitó la isla consiguiendo acuerdos por un valor total de 400 millones de dólares en ramas como las de la: energía, agricultura y construcción.

En abril de 2016, Philip Hammond, primer Secretario de Relaciones Exteriores británico en visitar Cuba desde 1959, llegó a la isla donde firmó un acuerdo de pago de la deuda con Cuba y cuatro memorandos de entendimiento sobre energía, educación superior, servicios financieros y profesionales, y cultura. Ese abril de mismo año serán el vicepresidente del Banco Central de Cuba y 4 presidentes de bancos comerciales cubanos los que visitaron la Ciudad de Londres para firmar acuerdos de negocios.

En marzo de 2017, Aurora Fernández, Viceministra de Educación Superior de Cuba, la encabezó una delegación de educación superior en el Reino Unido, evidentemente los cubanos están dispuestos a incorporan contendidos de origen británico en su sistema de enseñanza, acaso para irnos preparando para la Commonwealth.

Además de estos contactos bilaterales de alto nivel, la Embajada británica promueve desde hace tiempo la cooperación entre el Reino Unido y Cuba en áreas prioritarias, incluida la modernización del sector de servicios bancarios y financieros, tecnología de energía renovable, contratación pública y biotecnología entre otras.

Nada que después de 60 años de construcción del socialismo, no solo vivimos en una sociedad todavía más tercermundista, atrasada y empobrecida en relación con el mundo que aquella en la que triunfó la revolución de los humildes. Para colmo tenemos que agradecer que venga a sacarnos las castañas del fuego la monarquía colonialista e hispanófoba que parió al capitalismo moderno, a cuyo Príncipe, nuestros políticos, artistas y pueblo llano ha rendido pleitesía en una imagen propia del peor colonialismo. Vivir para ver.

