El pecado original del Marxismo. A propósito de una convocatoria lanzada desde Cuba por el centro Juan Marinello (I)

La Cátedra de Estudios Antonio Gramsci del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello de Cuba ha convocado a todos los interesados a participar en un Seminario que llevará por título El Comunismo como horizonte. Problemas culturales, experiencias históricas y desafíos teórico-prácticos. Este evento se efectuará entre el 18 y 20 de noviembre de 2019 en la sede de dicho instituto. El evento abordará dos grandes vertientes. La primera serían los problemas teórico-prácticos de las diferentes concepciones comunistas y sus relaciones con otras tendencias anticapitalistas. La segunda vertiente estaría relacionada con las experiencias históricas de luchas, personalidades, revoluciones, realizaciones y fracasos de los movimientos comunistas. El objetivo general de este evento, según sus organizadores sería el de profundizar en el conocimiento de la teoría que sustenta al Comunismo como un horizonte cultural de justicia y solidaridad, así como de sus prácticas y experiencias históricas.

Así mismo habría dos objetivos más específicos:

1.- Analizar los grandes temas de orden teórico y práctico del Comunismo en su devenir histórico desde su surgimiento hasta la actualidad, de conformidad con los importantes retos que tiene este proyecto político hoy.

2.- Ahondar en la integralidad de los estudios del comunismo no solo como un producto teórico sino también como experiencias histórico-concretas, exitosas o fallidas, a partir de casos de estudios precisos, de investigaciones biográficas, procesos revolucionarios, organismos de internacionalización de ideas y prácticas, entre otros aspectos.

La fecha última de recepción de solicitud para participar será el 15 de mayo. Los interesados deben enviar sus datos a Caridad Massón Sena (del comité organizador): caridad.mss@gmail.com .

Según EcuRed, Masson es la típica marxista profesional cubana, se graduó de Profesora de la Enseñanza General y Media de Historia (1979) y de Licenciada en Educación, en la especialidad Marxismo-Leninismo del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona” (1981). De 1980 a 1981 trabajó como profesora de Historia y jefa de cátedra en el Instituto Preuniversitario Rumanía de Alquízar. Al año siguiente pasó a laborar como museóloga de la Casa del II Congreso del Primer Partido Marxista-Leninista de Cuba y en 1993. Se le nombró directora de ese centro y al mismo tiempo del Museo Municipal de Caimito, cargos que desempeñó hasta abril de 2001. En ese propio mes se incorporó como investigadora agregada al Instituto de Historia de Cuba hasta octubre de 2003; fecha en que se trasladó al Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, hoy Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, y es autora de los siguientes libros:

EL Curita, Editora Política, Ciudad de La Habana, 2000.

Lorca y Maroto en Caimito, Editorial JM-Bernal, Madrid, 2000 (En coautoría con Midalys Blanco)

Tras las huellas cubanas de Gabriela Mistral, Ariadna Ediciones, Santiago de Chile, 2005.

Rubén: desde el recuerdo y la esperanza, Editorial Unicornio, San Antonio de los Baños, 2006.

La Revolución Cubana en la vida de pastores y creyentes evangélicos, Ediciones La Memoria, Centro Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2006.

Además de una amplia actividad docente a nivel nacional la compañera ha dictado conferencias en saludo al 50 Aniversario de la Revolución Cubana a estudiantes y trabajadores de la universidad de Uberlandia en Minas Gerais, Brasil, en el 2009, además de haber sido sido profesora invitada en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la UNAM (2010). Evidentemente existe en el exterior una demanda de la teoría comunista tal y como ella es percibida oficialmente en Cuba. Por cierto, la convocatoria del Marinello, me llegó por activistas que la difundían desde Venezuela. Ella comienza con la siguiente cinta el Manifiesto Comunista:

“Los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional. ¡Que las clases directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista! Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNÍOS!”

Ciertamente no fue eso lo que hizo Fidel Castro, sólo declaró sus convicciones comunistas cuando ya estaban asegurado en el poder. Evitando el error que comentarían en los subsiguiente los movimientos guerrilleros que en Latinoamericana intentaban repetir lo que creían había sido la revolución cubana, pero sin ocultar desde los orígenes las concepciones marxistas de diferente signo por las que se regían.

La cita en si diera pie para una verdadera ponencia sobre los temas propuestos en el Marinello, aunque no sé si de la aceptación del comité encargado de seleccionarla. Ocurre que uno de los primeros desafíos teórico-prácticos que tuvo el comunismo tiene lugar tras las bambalinas de un manifiesto como el citado, escrito en nombre de una organización, revolucionaria por un par de intelectuales que terminaron enfrentados al ala dispuesta a transformar la sociedad de una vez si esperar a las calendas griegas que de hecho fue la formula del comunismo marxista en vida de sus fundadores.

Según el artículo La Liga De Los Comunistas Y La Génesis Del Manifiesto Del Partido Comunista, publicado en el sitio de La Izquierda Socialista, sección mexicana de l la Corriente Marxista Internacional; la Liga de los Comunistas enlaza tiene sus orígenes en la Revolución francesa, específicamente en la llamada “Conspiración de los Iguales” liderados por Graco Babuef y Filippo Buonarroti y Agustín Darthé quienes opusieron al Directorio proyecto de un republicanismo con tintes comunistas, la “república basada en el bien común intentaron un golpe de estado, pero fracasaron y Babeuf fue ejecutado el 27 de mayo de 1797, según los trotskistas mexicanos, por carecer de una base de masas. No creo que el exitoso golpe infringido por Trotsky en octubre (según el calendario juliano) de 1917 al gobierno del social revolucionario de Aleksander Kérenski, contara como mucho mayor respaldo popular que la intentona de los iguales.

De cualquier modo, aquél intento inspiró al movimiento socialista y comunista. Durante La Francia de La Restauración, y el proceso revolucionario de 1830. Así nacerán nuevos grupos revolucionarios, la mayoría de los cuales tenía un carácter clandestino, entre ellos la “Sociedad de las estaciones del año” dirigida por Louis Auguste Blanqui y Barbès y Martin-Bernard. En 1839, un grupo conformado quinientos revolucionarios a las órdenes de Blanqui logra ocupar el ayuntamiento de París con el fin de derrocar la monarquía, pero son aplastados por las fuerzas realistas. Blanqui, junto con Barbès, serán condenado a muerte el 14 de enero de 1840, pero la intervención de los escritores Víctor Hugo y el escritor Alphonse de Lamartine agitando la opinión publica logró presionar al Rey para que conmute finalmente esta condena por la de cadena perpetua.

Los blanquistas tenían una sección alemana la “Liga de los Justos” creada en 1836 como una escisión a la izquierda de la “Liga de los Conscriptos” surgida en 1834. Como resultado del golpe frustrado del 39, los dirigentes de la “Liga de los Justos” son encarcelados y luego enviados al exilio en Londres, Suiza y otros países de Europa, las cabezas más destacadas de este grupo son Joseph Moll, Karl Schapper y Heinrich Bauer nos cuenta el sitio de los Trotskistas. Vamos a dejarlos a ellos aquí y acudamos a quien tiene mucho que contarnos sobre el asunto, el propio Federico Engels, lo haremos echando una mirada crítica a su Contribución a la Historia de la Liga de los Comunistas*.

Para el mecenas del Marx la doctrina social de la Liga adolecía de un defecto muy grande, en las circunstancias de que los miembros de la Liga, cuando pertenecían a la clase obrera, eran, de hecho, casi siempre artesanos, y esto lo decía el capitalista que, junto a su manutenido y amigo de Carlos Marx, se instauraron como los grandes ideólogos de la clase obrera, así como fundadores del comunismo científico. Por lo visto en origen y estatus clasista no resultaba un impedimento para ellos, sin para el artesano, sobre todo Alemán, de aquel tiempo, portador de que una masa de prejuicios gremiales heredados del pasado y que todavía no eran aún proletarios en el pleno sentido de la palabra, sino un simple apéndice de la pequeña burguesía que estaba pasando a las filas del proletariado, pero que no se hallaba aún en contraposición directa al gran capital, la misma situación en la que estuvo Marx, quien prefería tener a la familia pasando hambre antes de presentarse ponerse a trabajar como un obrero más en cualquier empresa, incluida la de su fiel y más que burgués amigo Engels.

La otra debilidad que se le atribuye a la liga es que no había en toda ella alguien que hubiese leído nunca un libro de Economía. Pero, según el líder de la Internacional esto no era un gran obstáculo; ya, todas las montañas teóricas se vencían a fuerza de «igualdad», «justicia» y «fraternidad».

Claro, al mismo tiempo se estaba formando un comunismo muy diferente, el del propio Engel, Viviendo en Manchester, donde su padre había fundado un negocio de hilatura de algodón asociado con unos holandeses, el teórico descubre que lo fenómenos económicos, a los que hasta allí los historiadores no habían dado ninguna importancia, o sólo una importancia muy secundaria, eran, por lo menos en el mundo moderno, una fuerza histórica decisiva; vi que esos fenómenos son la base sobre la que nacen los antagonismos de clase actuales y que estos antagonismos de clase, en los países en que se hallan plenamente desarrollados gracias a la gran industria, y por tanto, principalmente, en Inglaterra, constituyen a su vez la base para la formación de los partidos políticos, para las luchas de los partidos y, por consiguiente, para toda la historia política.

Hago una pausa aquí para juzgar el confuso término de “desarrollo”, que es lo que Engels llama a unos pequeños núcleos industrializados sobre la base de motores de vapor y rudimentos de energía eléctrica con una tecnología que hoy está superada incluso en mucho de los países atrasados, sin que ello genere automáticamente pluralidad de Partidos o lo que Engels llama “historia política”, aunque la mejor manera de negar esta tesis la tenemos enarbolando los casos exitosos de desarrollo económico que se han dado con los capitalismos de partido único practicados en ayer en la Alemania Nazi y Hoy en la China “popular”.

Por su parte Marx, no sólo había llegado al mismo punto de vista, sino que lo había expuesto ya en los “Deutsch-Französische Jahrbücher” (Anales Franco Alemanes) en 1844, generalizándolo en el sentido de que no es el Estado el que condiciona y regula la sociedad civil, sino ésta la que condiciona y regula el Estado, y de que, por tanto, la política y su historia hay que explicarlas por las relaciones económicas y su desarrollo, y no a la inversa.

Cuando Engels visito a Marx en París, en el verano de 1844, acoplan su teoría acuerdo en todos los terrenos y desde entonces comienzan a colaborar. Luego reunidos en Bruselas, en la primavera de 1845, desarrollaran en detalles la nueva concepción que según el autor venía a revolucionar la ciencia histórica. Ahora resultaba que lo mismo el cartismo de los ingleses que el socialismo alemán o francés no eran fenómenos casuales, sino expresiones de un mismo movimiento de la moderna clase oprimida, del proletariado.

Hasta ahí todo muy bien, pero ahora viene la reminiscencia judío-cristiana en el subconsciente de los dos pensadores materialistas resulta que esta clase al llevar a cabo su emancipación emanciparía al mismo tiempo a toda la sociedad de su división en clases, y, por tanto, de la lucha de clases, esa sería la tierra prometida a la que la humanidad estaba predestinada. El comunismo no necesitaba ya de la fantasía un ideal de la sociedad lo más perfecta posible, entiéndase de un proyecto concreto de hacia donde, como y cuando construir el comunismo, lo que tenía que hacer esta entender lo que ya existía, es decir, el carácter, las condiciones y, como consecuencia de ello, los objetivos generales de la lucha librada por el proletariado.

Nacía así la coartada perfecta para fomentar o frenar la revolución, según los intereses muy concretos del revolucionario de la oficina, que fue Marx toda su vida, una gran teoría que, sobre una verdad de Perogrullo, y no menos propia de mentalidad burguesa que la que se le podría atribuir a aquel artesanado que conspiraba, luchaba y se sacrificaba por una sociedad mejor. La responsabilidad de individuo se reducirá a entender, la economía en el gran demiurgo de la historia. Y tendría que hacerlo sin contar con criterios concretos, no pronósticos más o menos exactos u por tanto verificables o falsificables de cuanto vendría el cambio revolucionario.

Por otra parte, si como aseguran buena parte de los marxistas incluidos los trotskistas aquello que tomo el poder el Rusia fue la clase obrera, pronta gestación de una nueva clase explotadora en su seno, que a la larga hará estallar el sistema convirtiendo a buena parte de sus herederos en la burguesía de toda la vida. Todo esto hecha por tierra buena parte del comunismo augurado por Karl Marx. Queda la opción de que nunca hubo una verdadera revolución proletaria, entonces la pregunta pertinente es la siguiente; ¿Para cuándo será? Nadie nos lo podría decir ni siquiera el fantasma de Engels invocado por los santeros, espiritistas y otros animistas que ya militan sin peros el Partido Comunista de Cuba.

El socialismo marxista podría venderse como “ciencia”, es lo que se hace en Cuba y en no pocas cátedras universitarias fuera de ella, pero de ahí, a ser una herramienta vlalida, no solo para interpretar el mundo, sino incluso para transformarlo hay un buen trecho. Es aquí, en este hueco, donde está enterrado el pecado original cometidos por los viejos alemanes Fredrich y Karl.

* La obra fue publicada aparecida por primera vez en el libro Karl Marx.«Enthüllungen über den Kommunisten-Prozess zu Köln». Hottingen-Zürich, 1885, así como en el periódico Der Socialdemócrata, nos. 46-48, del 12, 19 y 26 de noviembre de 1885.

