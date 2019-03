Islamofobia; anzuelo sionista que se tragaron las derechas “nacionalistas”

Escucho lo mismo las Voz de Europa que los editoriales conferencias y entrevistas del escritor protestante pro israelí Cesar Vidal. Lo hago por dos motivos; el primero por la capacidad que tienen de decir verdades (incluso con cierto grado de ilustración) que no se atreven a decir los medios establecidos, el segundo motivo por el desparpajo con el que disparan, barbaridad inesperadas en personas medianamente cultas, por ejemplo cuando la emprenden lo mismo contras sus primos latinoamericanos (en esto Vidal es más cauteloso mientras que no sean católicos) que los musulmanes; en lo de la latinofobia la palma se la lleva “democracia”, como se lleva Vidal la de sionismofilia.

Que los musulmanes que hoy llegan a España desde el norte de Africa estén emparentados genéticamente, con los españoles, no debería cabernos la menor duda, sobre todo si tenemos en cuenta el mapa olvidado que nos muestra un imperio que se extendía desde Huesca, al del norte de España, hasta más abajo de Aoudaghost, en lo que hoy llamamos Mauritania, durante los Almorávides.

Se trató de un imperio que integristas musulmanes y que me lleva a crear que mucho de estos fervientes católicos que hoy arremete contra los mahometanos descienden de seguidores del islam, del mismo modo que esos musulmanes llegan posiblemente retornen a la tierra de sus padres expulsados de manera escalonada por el rey Felipe III, de diferentes zonas del país entre 1609 y 1613, sin lugar a duda en una fecha reciente, no se extrañe si un día se topa con un marroquí que habla además de su lengua materna un español aprendido en las calles de su país, que nada tiene que envidiar al de muchos nativos de países hispano hablantes, ocurre que llevan nuestra lengua en la sangre aunque los nacionalistas de última hornada no quieran verlo.

Los enemigos internos del nacional socialismo alemán lograron confundir a Hitler en dos sentidos, el primero haciéndole creer que la élite plutócrata y sionista era lo mismo que todo el pueblo hebreo, en segundo lugar, convenciéndolo de que resultaba estratégico mantener una guerra en dos frentes obligándole a abrir un segundo frente en el oriente con la creencia de que sería fácil tomar Moscú, dado el desmadre causado por Stalin dentro de su propio ejército. Por cosas como estas es que fue desmoralizado primero y derrotado después ese movimiento de rango europeo.

Hoy sus herederos cometen el mismo fallo, me refiero a esos que se declaran nacionalistas o vergonzosamente “identitarios”. Los hay más extremos que otros, por ejemplo si en Suecia tenemos un movimiento radical como el de los La Federación Nacional Sueca, también tenemos uno más moderado, Demócratas Suecos de los que nadie su puede burlar en los medios públicos desde que las elecciones parlamentarias de 2010 entraron en el Riksdag y fueron adoptado como uno más por el estado en el sistema de partidos a su servicio. Si entonces los demócratas suecos, contaban con el 5,7 por ciento de los votos para el año 1918 conseguía el un 17.53 por que le fortaleciera como el tercer partido más grande en el parlamento sueco, España, sin duda alguna estamos viendo el mismo proceso, si por un lado los grupos extremos como los de Democracia Nacional se mantiene en niveles de marginalidad política, una organización de nacionalismo descafeinado como VOX, si bien se mantiene en una modesta intención de voto de 3,7%. No se puede subvalorar que esta se haya triplicado desde octubre.

Cualquiera que sea le voto que reciben organizaciones como las mencionadas todas comenten el mismo error que los nazis desde sus inicios y el fascismo tardío (no olvidamos que los hebreo italianos respaldaron en sus inicios al fascismo como contención del posible retorno del antisemitismo católico en Italia), solo que el objetivo fundamental ya no es la comunidad hebrea, ni siquiera el sionismo con el que algunos sectores coquetean, de manera discreta como ocurre con el poderoso partido de los “Demócratas de Suecia”, o declaradamente y sin tapujo como los voxitas.

Los que se identifican con el nacionalismo antiliberal y anticomunista de raíz en los mismos movimientos de los años 30 en Europa y por contagio en Latinoamérica y en Asia, están olvidando su propia historia, en especial la alianza nazi musulmana durante y después de la guerra, no olvidemos que muchos antiguos oficiales alemanes terminaron recalando en países árabes.

Ahora los nacionalistas europeos, en particular los llamados neonazis la toman con los pobres inmigrantes musulmanes en Europa, como si esto tuvieran la culpa del modo en que las élites nacionales, al servicio de poderes globales hacen todo lo posible por destruir la familia tradicional, base de cualquier pueblo.

No es culpa del musulmán el que su religión le sirva de escudo frente al mismo ataque ante el cual ha claudicado en cristianismo en cualquiera de sus variantes, por cierto una religión que una vez convertida en religión de estado por el emperador Teodosio, desarrolló un historial de intolerancia nunca visto en el mundo Europeo, persiguiendo, obligando a la conversión y vigilando por generaciones, sus parientes hebreo o musulmanes, mientras que estos últimos, si bien castigaban la apostasía de los suyos, como hacían los supuestos seguidores de Cristo, permitían prosperar en sus reino a las otras religiones “seguidoras del libro”.

No fue hasta que contagiados por los vicios nacionalistas primero, y las subordinaciones colonialistas después, que la intolerancia europea arraigó en esos “países musulmanes” inventados tras la pseudo emancipación de las colonias, estructuras estatales, autoritarias y corruptas impuesta desde afuera, y que son la negación mas absoluta del concepto de la umma o comunidad de creyentes del islam tal como la concebía su profeta Mahoma.

Solo los ignorantes pueden hacer coincidir al islam con la incultura o el sometimiento a la tiranía. Basta estudiar la propia historia del Andaluz para descubrir tanto las innumerables fuentes de saber que durante siglos iluminaron desde allí al resto de Europa, como momento luminosos de historia donde los tiranos fueron descabezados, aunque el experto en islam de César Vidal lo ponga en duda. Se trata de actos a los que se le niega el nombre Revolución, mientras que con el mismo términos se justifican crueles regicidios, cuando no los asesinatos en masa llevados a cabo en nombre de un dudoso progreso por esa misma Europa de raíces judeo cristianas que hoy nos venden como modelo de luz, racionalismo y tolerancia.

Como guinda final quiero recordarle a la derecha española que se considera heredera del franquismo con razón o sin ella, su deuda con los bravos soldados marroquíes sin los cuales jamás Franco habría podido derrotar las fuerzas en principio superiores de la república.

En lugar de contar con lupa las barbaridades que comete cualquier jóven inmigrante marroquí desarraigado de su cultura y bestializado por el consumo de las drogas que su religión prohíbe pero que en España se encuentra en cualquier esquina, deberían levantar un monumento a aquellos musulmanes que dieron su vida por librar a España del socialismo y el ateísmo autoritarios, que contrarreste la mala fama dada a esos combatientes en las mismas películas con las la izquierda local que zahiere a la derecha nacional.

Al final tanto César Vidal como los tertulianos de Democracia nacional han tenido que reconocer de mala gana que fueron padres musulmanes quienes pusieron coto recientemente al adoctrinamiento de género de sus hijos en una escuela española. Esto sería suficiente para buscar una alianza en una lucha que también es de los nacionalistas españoles, lamentablemente sus cabezas bajo el efecto de los provocadores no les da para tanto, prefieren seguir chapoteando en el pantano de la islamofobia, enfermedad intelectual de la que Vidal es un paciente de mucho cuidado como lo es de la fiebre del anticatolicismo.

