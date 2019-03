¿Hacia la regeneración completa de nuestro organismo? Lo que nos enseñan los gusanos marinos.

En el video de arriba un gusano de cinta (Tubulanus sexlineatus) filmado en el laboratorio de zoología de invertebrados en la Universidad de Nebraska-Lincoln. Este animal es capaz de regenerar su cabeza.

Me ha llegado una nota informativa sobre un tema para mi fascinante, el de la capacidad de regeneración de órganos y extremidades que tienen ciertos animales, como esos pobres lagartos a los que, con la crueldad típica de la infancia, le cortábamos las colas no solo para verlas moviéndose solas, sino para verlos salir una nueva. En este caso el escrito por título que traduzco del inglés: “Los científicos encuentran gusanos que desarrollaron recientemente la capacidad de volver a crecer una cabeza completa” y ha sido publicada en el El boletín NOTICIAS DE NEUROCIENCIA, correspondiente al 7 de marzo de 2019.

Aquí se nos explica lo poco común que es la regeneración de partes del cuerpo amputadas, pero que de todos modos existe como ocurre con salamandras, arañas y estrellas de mar a las que les pueden volver a crecer apéndices. El extremo corresponde a una especie de gusano de la cinta que puede regenerar a un individuo completo desde una pequeña porción de tejido. Hasta el momento se creía que las habilidades regenerativas son un rasgo antiguo que algunas especies lograron mantener, mientras que la mayoría de las otras lo perdieron a través de la evolución.

Sin embargo, en un estudio, que se publicó en el número del 6 de marzo de 2019 de las Actas de la Royal Society B, cuestiona tal suposición. Resulta que un estudio realizado con 35 especies de lombrices marinas, los investigadores encontraron que la capacidad de regenerar una cabeza completa, incluido un cerebro, es el resultado de una evolucionó relativamente recientemente en cuatro de las especies investigadas. Para el caso de los humanos, me imagino que no solo sería una capacidad a rescatar de nuestro pasado y sino de una posibilidad de nuestro futuro como les ocurrió a los animalillos estudiados. Soñar no cuesta nada.

El articulo reconoce que todos los animales tienen algún grado de capacidad regenerativa. Incluso a nosotros los humanos nos vuelven a crecer la piel dañada sobre una herida. Sin embargo, los linajes animales que divergieron muy temprano en la historia evolutiva, como las esponjas, los hidroides y los ctenóforos, a menudo son capaces de regenerar individuos enteros incluso de pequeñas partes amputadas. A medida que los animales evolucionaron en mayor complejidad, las habilidades regenerativas se han vuelto menos comunes.

Estimar dónde y cuándo se produjeron cambios en las habilidades regenerativas en el árbol de la vida es fundamental para comprender cómo evoluciona la regeneración y qué factores influyen en el rasgo. Hasta ahora, la comprensión científica de cómo evolucionaba la regeneración se basaba únicamente en estudios de animales que perdían habilidades regenerativas. Esto se debe a que todos los avances conocidos en la capacidad regenerativa ocurrieron demasiado lejos en el pasado distante para los estudios comparativos.

Esta nueva investigación presenta la documentación más clara de los animales que obtienen habilidades regenerativas y podría arrojar luz sobre las características necesarias para que el rasgo evolucione.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores recolectaron gusanos de cinta a lo largo de las costas de los Estados Unidos, Argentina, España y Nueva Zelanda de 2012 a 2014. Realizaron experimentos de regeneración en 22 especies, dividiéndolos de frente hacia atrás y observando su capacidad de regeneración. También obtuvieron información sobre otras 13 especies de gusanos de la cinta marina de estudios anteriores.

Todas las especies pudieron restaurarse a sí mismas para completar individuos al volver a crecer en las partes posteriores. Solo ocho especies pudieron volver a crecer sus cabezas y restaurar a un individuo completo solo desde la parte posterior del cuerpo. Cuatro de estos eran conocidos de estudios previos y cuatro eran nuevos.

Lo más sorprendente fue que la mayoría de los gusanos de cinta no les podía volver a crecer cabezas. Los estudios realizados en la década de 1930 del gusano Lineus sanguineus demostraron que es un campeón de la regeneración animal con la capacidad de regenerar un cuerpo entero y una cabeza con éxito del equivalente a solo doscientas milésimas de un individuo (es como volver a crecer una persona de 150 libras de solo 0.012 onzas de tejido o aproximadamente 1/16 de una cucharadita). Ese ejemplo encasilló a todos los gusanos de cinta marinos (conocido como Nemertea) en la reputación de ser súper regeneradores.

La suposición natural era que era un rasgo antiguo transmitido por un ancestro común que algunos gusanos de cinta comenzaron a perder a medida que las especies se separaban. Sin embargo, con su estudio de 35 especies, los investigadores reconstruyeron el patrón evolutivo de regeneración en todo el género y descubrieron que era una habilidad recientemente desarrollada, incluso entre los súper regeneradores como el Lineus sanguineus. Es decir que se infirió que el antepasado común de este grupo de gusanos no podía regenerar una cabeza, lo que si consiguieron los cuatro grupos separados posteriormente desarrollaron la capacidad de hacerlo, un fenómeno que podría haber tenido lugar harán unos 10 o 15 millones de años” atrás, algo que en términos evolutivos, puede considerarse historia reciente dado que se piensa que las habilidades regenerativas evolucionaron antes del Período Cámbrico, osea hace más de 500 millones de años.

Las oportunidades para estudiar los logros en habilidades regenerativas pueden mejorar en gran medida la comprensión de los científicos sobre las estrategias de desarrollo que permiten y mejoran la regeneración. Por ejemplo, algunos de los gusanos no regeneradores de cabeza en el estudio sobrevivieron meses sin cabezas. Eso podría indicar un posible precursor para desarrollar la capacidad de regenerar una cabeza, ya que sobrevivir a una amputación el tiempo suficiente para la regeneración podría ser el primer paso evolutivo.

En cuanto a los seres humanos, lo importante sería, descubrir y aplicar en ella los mecanismos asociados con ganancias repetidas de la capacidad regenerativa, que en los gusano y tratar de inducir esta capacidad regenerativa en los humanos a partir de lo que aprendemos de nemertinos, idea nada bastante generalizada como puede ver en lector en el artículo El gusano que cambia de cabeza, publicado en el blog Ciencia al día del El Colombiano, que escribe Ramiro Velásquez Gómez. Aquí se hace referencia al Viejo sueño de la ciencia: lograr que los humanos puedan regenerar las partes del cuerpo perdidas, tomando como punto de partida las capacidades del gusano bellota o enteropneusta, capaz de regenerar sistema nervioso, órganos internos y la cabeza, como los cuatro privilegiados del estudio anteriormente referido.

En el caso de este gusano, veamos lo que declara el investigador Shawn Luttrell, líder del estudio Development Dynamics, (Dinámica del desarrollo), de 2016 , publicado por Wiley Periodicals, Inc. en nombre de la Asociación Americana de Anatomistas. El estudio parte de la idea establecida según la cual la regeneración de la parte anterior del cuerpo se asocia comúnmente con los protostomos, pero no con invertebrados deuterostomados.

Los protóstomos y los deuterostomados, forman los dos grandes linajes en que se dividen los animales de simetría bilateral (Bilateria). La separación de estas dos líneas evolutivas tuvo lugar durante la explosión cámbrica (hace unos 540 millones de años). La diferencia entre ambo, radica en el origen embrionario de la boca. ​En los protostomados, la boca del adulto deriva del blastoporo embrionario (de ahí proviene el nombre del grupo), mientras que en los deuterostomados es de neoformación. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que el destino del blastoporo y el origen del ano es mucho más complejo y variable entre los grupos de protostomados.

En la investigación, se ha demostrado que el hemicordato solitario Ptychodera flava posee la notable capacidad de regenerar todo su sistema nervioso, incluido su tubo neural dorsal y su estructura anterior similar a la cabeza, o probóscide.

Los hemicordatos, también conocidos como lombrices de bellota, son deuterostomos de invertebrados marinos que conservan rasgos de cordados que probablemente estaban presentes en el antepasado del deuterostoma. Tal situación coloca a estos animales en una posición vital para estudiar la regeneración y la evolución del cordado.

En los videos vemos a los gusanos de bellota arrojan sus huevos y esperma en agua de mar para la fertilización. Tanto los machos como las hembras se activan por las condiciones ambientales y las señales fisiológicas a fines del otoño para desovar y fertilizar simultáneamente.

Luttrell considera que el hecho de que compartamos miles de genes con las lombrices de bellota, ente ellos los que usan para regenerar sus estructuras corporales podría tener implicaciones para la regeneración del sistema nervioso central de los humanos si desciframos los mecanismos que los gusanos usan para regenerarse”.

De lo que se trataría, desde mi punto de vista, sería de conseguir desde adentro y de manera automática lo que ya se ha logrado desde afuera, inducir la reproducción de tejidos complejos, como puede ser los conseguidos en 2015, por investigadores del Hospital de Massachusetts quienes apostaron por la regeneración de órganos humanos como algo mucho más factible el trasplante, en este caso se trató de tejido cardíaco cultivados partir de cardiomiocitos derivados de células madre pluripotentes. Para llevarlo conseguir esto fueron necesarios 73 corazones del banco de órganos de la ciudad, ninguno de ellos trasplantables, de los que se extrajeron las células que forman los tejidos de las paredes del corazón para quedarse con la matriz extracelular. En esta matriz se inyectaron las células madre del miocardio, las cuales terminaron convertidas en tejidos capaces de contraerse ante impulsos eléctricos, totalmente funcionales. No se trata de haber regenerado un corazón, pero es un buen punto de partida para alcanzar dicha meta.

Esto se ve más con el antecedente del caso de Banna Velton, de Baltimore, quien había perdido la vista en 2009 debido a una inflamación repentina en el nervio óptico y consiguió recuperarla para el 2016 gracias a un tratamiento experimental consistente en un trasplante de células madre de médula ósea a la retina del ojo derecho y el nervio óptico del izquierdo. El experimento dio resultado pesar de que, del desconocimiento del porqué exacto del éxito del trasplante, algo similar al caso de la penicilina que salvaba vidas sin que se conociera como.

Confío en que la ciencia conseguirá salvar todas estas lagunas que nos impiden reconquistar o alcanzar la capacidad plena de regeneración, algo que nos acercaría sino a la inmortalidad al menos a la juventud eterna. Pero no basta con el saber, habrá que rezar, ya que otra cosa no podemos hacer, para que no se entrometan negativamente (ojalá lo hicieran en sentido positivo) aquellos poderes que pretenden regularnos la vida, incluso frenado el desarrollo del saber y la tecnología estos nos favoreces; me refiero a los grandes laboratorios, las industrias y los estados, hoy por desgracia sometidos en su conjunto al capitalismo maltusiano.

