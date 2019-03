Nace un ratón de dos padres machos: ¿solución de paternidad para las parejas trans y homosexuales?

Hace unos años me asusté, había leído un experimento según el cual una rata había sido fecundada con la célula madre de otra, y esta había dado a luz sin la intervención de un entre macho, como ya estaban las cosas con la masculino fobia convertida en ideología de estado, en los países mas desarrollados, pensé que nuestros días estarían contados, lo que en ese momento de conseguía con los pequeños mamíferos se lograría con los humanos, sin la intervención del hombre, el cual se convertía en un ente obsoleto en lo que a la reproducción se refiere y ya sabemos lo que hace el sistema establecido con la oboselescencia, la elimina.

Sin que la actitud negativa hacia la masculinidad haya desaparecido, algo se ha movido un tantito en nuestro favor en cuanto al balance de los descubrimientos científicos. Resulta que en un futuro bastarían los genes de dos mamíferos machos como los son los hombres para gestar un embrión, eso sí para que crezca hará falta acudir a la La maternidad subrogada, ni aun así nos libraremos de la mujer, y es que los padres necesitarían del controvertido vientre de alquiler, eso si, si necesitad de aporte genético por parte de la madre alquilada como ocurría en la forma mas tradicional de este servicio, cuando la madre gestacional aporta también su óvulo. Para el caso que hablamos su rol sería más bien Gestacional, es decir el óvulo y espermatozoide son aportados por la pareja que solicita la subrogación. Veamos cómo sería la cosa proyectando en un futuro lo que acabo de leer en en la sección Genética de la revista sueca Ciencia Ilustrada.

Según el artículo escrito por Leyun Wang bajo el título de: “El primer mamífero ha nacido sin una madre biológica” los científicos han logrado producir un ratón que tiene dos padres. Resulta que investigadores de la Academia de Ciencias de China crearon ratones sin madre a partir de células madre de un ratón que fueron manipulados para convertirse en células madre embrionarias, es decir, precursoras de las células de huevo. O sea que con cambiar los cromosomas se logra que los genes del varón sean maternos.

Yo que siempre he calificado de fraude, las operaciones de cambio de sexo que se le vende a los llamados transexuales, entre otros motivos porque el paciente jamás llega a engendrar, me veré obligado a envainar la espada, si como debería ser para no seguir estafando, comienzan a manipular los genomas del paciente del mismo modo que le hicieron a ese pobre ratón, cuya célula madre fue convertida en la precursora de un óvulo al que luego bastó con inyectarle la célula de semen de otro ratón para fecundarla. En el caso del trans, se haría con la de otro humano, supongo. Claro la cosa puede ser un poquito más complicada, el elemento femenino no se ha excluido del todo, como tienen se que hacer incluso algunas mujeres con problemas de gestación, aquí se necesita de la asistencia, de un útero prestado; y no creo que las cirugías de cambio de sexo lleguen a tanto como a llegarle a construir al paciente un útero perfectamente funcional en lo que se requiere a la incubación y alimentación de un óvulo hasta si conversión en niño.

En el caso del ratón macho fecundado, la célula del óvulo se insertó en el útero de una hembra de ratón, donde allí se dividió y convirtió en un feto.

El caso es que cuando nace este tipo de bebé el mismo, no tiene genes de ninguna hembra, por lo tanto, no se considera que tenga madre biológica, es decir que

ha sido engendrado por dos padres, el sueño de tantas parejas homosexuales, que en futuro solo tendrán que pedir prestado el útero de una amiga, no sus genes, los cuales quedarían en “familia”.

La mala noticias por el momento es que los ratones genéticamente modificados no viven mucho tiempo. Además, la técnica está lejos de ser perfecta, incluso si el experimento terminó con un nacimiento. El porcentaje de ensayos exitosos fue de solo 2.5 por ciento, y las criaturas sobrevivieron solo unos pocos días.

Mejor fue cuando los investigadores consiguieron los engendros con dos madres, el caso que les contaba al principio. Aquí el porcentaje de ensayos exitosos fue del 14% aquí, y varios de los ratones sobrevivieron hasta la edad adulta cuando ellos mismos podían tenían hijos. En resumen, que la naturaleza se vuelve menos rebelde a la ciencia cuando en la medida en que se respeta la especialización materna.

El propósito de estos experimentos ha sido entender qué significa la huella genómica y, por lo tanto, por qué los mamíferos tienen propagación sexual, es decir, tanto el macho como la hembra necesitan tener descendencia. En varios otros vertebrados, como las especies de aves, serpientes y peces, la hembra puede tener descendencia sin la ayuda de un macho.

No sé cuánto tiempo tendrás que pasar para que el método se coloque a disposición de los homosexuales, mas cuando entiendo que la promoción social de este tipo de intercambio orgásmico responde precisamente a sus dificultades para aumentar la población. Si la ciencia acudiera en su ayuda y les convirtiera en entes reproductores como los son los heterosexuales, pronto dejarían de servir al capitalismo maltusiano y este les retiraría todo el apoyo que les ha dado, se convertirían en una solución marginal y marginada al problema del impulso libidinal como siempre lo fueron a lo largo de toda la historia humana.

De cualquier modo, el método puede tener utilidad práctica no solo para los humanos, sino para salvar especies animales, de las cuales solo queden unos pocos especímenes y del mismo sexo, como se afirma al final del artículo de marras.

