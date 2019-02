Personajes de la serie Viking que sí existieron

He disfrutado la serie Viking como un niño pequeño, ya que me ha dado por la vena del gusto de la acción, la religión y en general la antropología de la era vikinga, todo lo que sabía sobre el tema lo he visto reflejado en la fascinante serie. Eso si reorganizado y sintetizado con las licencias que se perdonan en el arte. El caso es que muchos de los personajes de este material, existieron en la realidad, si bien no exactamente en el momento que nos presentan los diferentes capítulos. Es decir abundan los anacronismos, que yo personalmente se los perdono.

Echaré mano al último boletín de la revista sueca “Historia del mundo” ( https://varldenshistoria.se/) donde se les dedica un artículo a los 10 vikingos más poderosos de la historia. Entre ellos tendíamos a:

Björn Järnsida, en la serie nos lo presentan como el hijo de Ragnar Lodbrok, en realidad fue uno de los vikingos aparecidos en el año 859 y fue uno de los primeros en aventurarse en el Mediterráneo. Tenía el plan saquear la poderosa Roma, pero en cambio se apoderó de la ciudad de Luna en Italia.

Ragnar Lodbrok, si bien sabemos de él por historias poco confiable, se le atribuye haber navegado hacia París en 845 con 5,000 hombres y obligando allí a los a los francos a pagar 7,000 libras de plata.

En cuando a Rollo, el personaje que hacen hermano de Ragnar en la serie, tiene un alter ego en la vida real con el que tiene mucho en común. El Rollo histórico que vivió entre los años 846–932, devastó salvajemente en el reino franco hasta que sus enemigos le entregaron Normandía. Esto lo recuerdo de mis libros escolare. El Rollo real como el de la serie se vio obligado en pago a jurar lealtad a los francos y ser bautizado, es decir convertirse al cristianismo, como hace el Rollo de ficción.





Espero haberles alegrado el alma a los fans de la serie con estas notas de historia que de alguna manera se reflejas en la saga televisiva.

