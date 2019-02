Espías y realidades

Comentado el comentario de un comentario

Entre los libros presentados en La Contraportada (49), el podcast que hace le historiador y periodista, Fernando Díaz Villanueva, como recomendaciones o críticas de sus oyentes, se ha incluido, “Diecisiete instantes de una primavera” de Yulián Semiónov(Moscú, URSS, 8 de octubre de 1931 — Moscú, Rusia, 15 de septiembre de 1993), se trata de los escritores soviético más leídos de los años setenta. La popularidad de sus libros podría ser comparada con la de las canciones del Vladímir Vysotsky, sólo que el cantautor estaba prohibido, mientras que a Semiónov se podía leer dentro y fuera de Rusia, sin problemas. El escritor amaba y servía al poder soviético, del que fue un agente de influencia internacional, lo que le permitía dedicarse sin grandes preocupaciones a sus pasiones, la escritura, la bebida y las mujeres.

Pese a estas características de autor hay que reconocer que aquella serie fascina. La pude ver durante su estreno en la televisión soviética, siendo casi niño, muy a principios de los años setenta y luego, ya un poco más mayor, durante su transmisión en la televisión cubana.

Naturalmente, también leí la edición cubana de la novela, publicada por la Editorial Arte y Literatura, La Habana, en 1975. Recuerdo con particularidad el bombo y platillo que se le dio a la visita de su autor a la isla, en la segunda mitad de los años ochenta en su condición de flamante Presidente de la Asociación Internacional de Novela de Detectives y Política (en ruso: МАДПР ), cuyas ediciones realizadas en conjunto con la Agencia de Prensa “Novosti” y ayudaron a popularizar popularización del género de detectives en la URSS y otros países comunistas durante los últimos años de sus respectivas existencias. A la organización se sumarán escritores de fama internacional como Georges Joseph Christian Simenon y John le Carre.

Con cierto conocimiento de causa, me atrevo a comentar lo que comenta Díaz del comentario que se le envía (valga la cacofonía) sobre la novela y a su versión televisiva soviética, en este, su archivo sonoro.

Bond versus Stirlitz

Resulta forzada la asociación, que establece Díaz Villanueva entre la figura petrimética de James Bond y el personaje de Max Otto von Stirlitz, elaborado por Yulián Semiónov como héroe de su novela. Mientras que el Stirlitz de Semiónov, sobre todo en la imagen que vemos en la serie, es tan creíble como admirable, el agente con número de código, 007, más allá de evocar una malsana identificación por parte del público menos ambicioso, resulta completamente inverosímil (al menos en la pantalla), y eso que fue creado también por un periodista (de esos que creíamos dedicados en la ética de contar verdades hasta que descubrimos que los periódicos están plagados de noticias falsas) y que estuvo el mismo metido en el cotarro del espionaje como colaborador de la inteligencia británica inglesa y norteamericana; Ian Lancaster Fleming.

Fleming trabajó en la creación británica de la inteligencia norteamericana como redactor del anteproyecto para la Oficina que a la larga se convertiría en la CIA. Así mismo estuvo a cargo de comandos británicos surgidos como respuesta a las unidades enemigas del temerario Otto Skorzeny, aunque a diferencia de aquel, dirigiendo las operaciones desde la retaguardia. El escritor ha revelado que su James Bond, oficial del Servicio de MI6 del ornitólogo estadounidense James Bond pero que está inspirado en individuos real que conoció en los tiempos de su trabajo dentro de la Inteligencia Naval, así como en su adorado hermano Peter, quien si operó en el campo de batalla tras las líneas enemigas en Noruega y Grecia.

De todos modos, esta base “real” es subvertida por el escritor en sus novelas, si bien comparadas con las películas el héroe que en ellas se enseñoreaba parecía más humano. Por supuesto una verdad transpuesta la ficción siempre estará está sometida a los cánones de la literatura y de la ideología. Lo mismo ocurre con Stirlitz, lo reconozco, pero hay grados y graos. Para mi la serie “17 instantes” no llega a los extremos de inverosimilitud (sobre todo cuando se dibuja al malo) que el que se observan en las películas de Bond, en su mayoría rodadas tras la muerte de Fleming fallecido a los 56 años 12 de agosto de 1964), así que convivió sin muchos reparos con filmatización de su héroe en tres ocasiones, interpretado entonces por Sean Connery (para mí el mejor Bond dado el género, aunque lejos de lo mejor de Connery), a saber:

–Agente 007 contra el Dr. No, película británica, dirigida por Terence Young y protagonizada por Sean Connery. Se trata de una adaptación novela homónima escrita por Ian Fleming. Aquí James Bond es enviado a Jamaica para investigar la desaparición de otro agente británico. El rastro lo lleva a la base subterránea del Dr. Julius No, miembro destacado de SPECTRE, se trata de las siglas en inglés del llamado Ejecutivo Especial para Contrainteligencia, Terrorismo, Venganza y Extorsión, comandada por el genio del mal Ernst Stavro Blofeld, aunque integrada además de por criminales por miembros de la Gestapo. SPECTRE, no tiene un claro signo ideológico y permite desplazar al imperio soviético como enemigo principal, es de alguna manera lo que hace Tijonov cuando convierte a su héroe ante todo en un enemigo de la Alemania que también combatían los anglos norteamericanos. En resumen, Bond logra infiltrarse en la base secreta de No provocando y destruirla por el estallido de su reactor nuclear. La película fue realizada en 1962, pero su estreno tuvo lugar en Estados Unidos: en mayo 1963, con tiempo suficiente como de haber introducido en ella cierta alusión a la crisis de los cohetes que tendría lugar en Cuba octubre del año de su filmación.

-Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963, del mismo director y con el mismo interprete del La película también es dirigida por Terence Young, Fue estrenada el 11 de octubre de 1963, la historia se desarrolla en la mágica Estambul, a donde James Bond es enviado para ayudar a la deserción de la empleada del consulado soviético Tatiana, lo que en realidad es una trampa de la organización terrorista SPECTRE para vengar la muerte del Dr. No.

James Bond contra Goldfinger (1964). La fotografía principal de la película incluye entre otras regiones de Europa y Estados Unidos La Florida. Fue la primera película Bond en ganar un premio Óscar, lo cual no habla muy bien del galardón, además de que fue todo un éxito financiero.

Hace años descubrí en una biblioteca de alguna institución cubana, un interesante estudio de Umberto Eco sobre las estructuras de las novelas de Fleming, no de las películas basadas en ella. Por cierto conviene aclararle a Fernando que en los países comunistas, la literatura extranjera, no solo entraba de manera clandestina, sino que también se concentraba en centros de información y bibliotecas a los que se podía acudir, ciertamente algunos materiales requerían de un permiso especial, que no siempre era difícil conseguir, mientras que no te declararas abiertamente contra el sistema, como era el caso de en la URSS del consagrado Yulián Semiónov, o pudo ser el mío en Cuba, persuadido ante la posibilidad de quedarme sin trabajo o peor aún de ir a parar a una cárcel que no convenía difundir más allá de las personas allegadas y de confianza las nuevas interpretaciones que día a día como en un lento despertar, generaban la sociedad en la que vivía. El caso fue tal discreción la que me ayudo a llegar a Eco, y comprender gracias a él incluso antes de haber visto todas las películas y mucho menos las novelas las oposiciones, no necesariamente otológicas sobre las que se construyó James Bond y a sus enemigos, estos últimos por lo general caricaturizados villanos eslavos o procedentes de Europa Central y sur, generalmente asexuales u homosexuales, inventivos, organizados astutamente y ricos.

En este ensayo de 1966, titulado por Eco, como La estructura narrativa en Ian Fleming, el semiólogo italiano analiza el maniqueísmo ideológico presente en las obras de Fleming con la figura de James Bond, aun cuando el espía no es particularmente anticomunista, y mucho menos racista, sino más bien políticamente correcto en lo que a los pueblos de origen africano se refiere. Para Eco no se trataba del reflejo de las opiniones de Fleming, sino de las exigencias del púbico dentro del cual se intentaba popularizar estas obras. No se si será por este imperativo, pero el caso es que el Bond construido para el gran público jamás habría sobrevivido un días, en su labor de Espía, en cambio sabrá dios cuantos Max Otto von Stirlitz, reales, sin apartarse un milímetro de las características psíquicas y técnicas, y precisamente por ello, siguen operando en occidente, ahora que la vieja guerra fría capitalismo -comunismo ha sido sustituida por la del globalismo nacionalismo, opción segunda en la que la Rusia actual se ha convertido en paradigma, no tanto con el respaldo de los viejos partidos comunista, que por inercia o manipulación desde Moscú aún les sirven sino también del las nuevas derechas conformadas por los partidos identitarios de los diferentes países Europeos. En estas nuevas condiciones el Agente 007 de las películas y video juegos no tiene nada que hacer, si cambio cualquier agente que asuma como suyas las características de integridad y temperancia que le aportó su Stirlitz el actor que mejor lo ha encarnado el inolvidable Viacheslav Tíjonov.

Y ya que se habla de cine aquí y en la contraportada, debemos de reconocer s verdad que hubo influencias cinematográficos entre los países comunistas y capitalista, un fenómeno que ocurrió en ambas direcciones, no simplemente como reacción de un lado, el dominado por los soviéticos, a las superproducciones del otro, como podría sugerir el realizador del programa digital que comentamos, prestamos de ambos lados, los países occidentales bajo hegemonía norteamericana y los orientales bajo control ruso a la hora de hacer cine, particularmente en el campo de la ciencia ficción, que para el caso soviético todavía asombra por sus narrativas y ambientaciones a los especialistas y creadores norteamericanos, también se hicieron del otros lado oeste donde por lo general eran los indios los buenos y no los vaqueros blancos.¨

¿De dónde se sacar un espía de ficción?

En el caso concreto de la serie y novela de Semionov, los rusos no tenían nada que buscar fuera de sus propias experiencias en cuantos agentes infiltrados en el exterior, ahí tenemos por ejemplo el caso de Ramón Mercader y su ejecución Trotsky, que tantas películas, novelas y documentales ha inspirado precisamente por lo bien que se adapta al género del espionaje. Luego el caso más famoso de del enfrentamiento entre la URSS y la Alemania nazi, el de Richard Sorge, uno de los espías más célebres de la historia, cuya biografía también fue editada en Cuba y leí de niño.

Un agente que si bien operó mayormente desde Japón, el nombre en clave de Ramsay puedo haber cambiado la historia y salvado millones de vida cuando en cumplimiento perfecto de su misión logra avisar a Rusia de la inminente invasión de la que sería objeto en 1941, información vital que Stalin se negó a escuchar, más preocupado en purgar al ejercito rojo de disidencias que en prepararse para enfrentarse a la traición de su nuevo amigo Hitler, traición que con el tiempo el dictador alemán lamentará asegurando que su gran error fue aliarse con Italia en lugar de con la Unió Soviética, países al cual solo reconocía una superioridad con respecto a Alemania, la del espionaje, como se cita al inicio de un documento titulado “El espionaje soviético” publicado en un sitio español, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Lo recomiendo.

Los soviéticos, desde el nacimiento de las Chekas siempre contaron con un buen servicio de espionaje externo y externo, cuyo aspecto de contra inteligencia dará un salto cualitativo con la creación, en plena segunda guerra mundial de una nueva sección de la NKVD y el Comisariado del Pueblo de la Armada Soviética. Comisariado del Pueblo de Defensa de la URSS: SMERSH (abreviación de la expresión rusa muertes a los espías, su objetivo era proteger al Ejército Rojo y, secundariamente, para arrestar a los traidores y espías. La organización fue creada el 19 de abril de 1943 y funcionará tomo tal hasta mayo de 1946. Sim embargo el escritor Fleming, le alarga la vida en sus novelas, de los años cincuenta como ocurre en Casino Royale, Live and Let Die, en From Russia, with Love. y en Goldfinger. Luego la organización como antro del mal es sustituid en las obras por la ya comentado SPECTRE, algo que se ve desde el principio e las versiones cinematográficas de las novelas, hechas durante los años sesenta y setenta. Epoca en la que si bien continuaba la guerra fría también existía una política de coexistencia pacífica, lo cual no impidió que los dos bloques siguiesen espiándose mutuamente. Siendo así no creo los escritores y realizadores soviéticos estuvieran necesitados de buscar afuera lo que les sobraba dentro, historias de espionajes en los que la realidad superaba cualquier fantasía y en las que siguen siendo expertos hasta nuestros días.

Stirlitz versus Putin

En cuanto a la conexión que traza Fernando Villanueva entre Putin y Stirlitz, más allá de la autodisplina e inteligencia que denotan ambos personajes, uno fictivo, el otro de carne y hueso, considero que la comparación es arriesgada. Si el primero es un coronel ruso disfrazado de alemán Vsévolod Vladímirovich Vladímirov que finge ser alemán para combatir desde adentro al estado alemán al servicio de la Rusia de Stalin, el segundo es un ruso, nacido un año antes de la muerte de Stalin y por tanto crecido e influido de alguna manera por los procesos vividos por la URSS desde entonces, deshielo Krushoviano, inmovilismo brezniano, perestroika gorvachobiana y desguace de la Unión Yeltsiniano. Todo ello visto con las luces que podría otorgarle su condición de

graduado, con honores, en la carrera de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, si bien en los estados comunistas, todavía más nítidamente que en los estados liberales, el derecho y los servicios de seguridad del régimen se entremezclan. Putín si bien ingresó en el servicio de espionaje del KGB, como agente, siendo estacionado en Dresde allí no actuaba como un infiltrado sino como parte del aparato soviético de ocupación y control de Alemania Oriental. Esto no quiere decir supongo que no supervisara, desde la oficina (como había hecho Fleming), o vigilara in situ del lado oriental, los trabajos de espionaje que hicieron de Alemania un sitio tan especial durante las cuatro últimas décadas del siglo XX.

Quiero terminar este artículo recomendando dos películas alemanas, relativamente resientes, que podrían ayudarnos a comprender el medio en que se desarrolló en joven Putin y que tan poco tienen en común con el que se nos presenta “Diecisiete instantes de una primavera”, cuyo tema musical, ciertamente resulta inolvidable. En estos últimos materiales audiovisuales me dan la impresión de que se combinan los valores dramatúrgicos y estéticos de la vieja escuela del socialismo real con un extrañamiento ideológico que nos acerca mucho a la verdad. me refiero a las series alamanas: Deutschland 83 (Alemania 83) y Der Gleiche Himmel (El mismo cielo).



En la primera se nos remonta al año es 1983, cuando la guerra fría alcanza su punto de ebullición. Es la historia del joven Martin Rauch, de 24 años, quien vive en la RDA como joven comunista ejemplar y es enviado a Occidente como agente secreto de Stasis descubriendo allí una realidad inesperada.

Por su parte El mismo cielo aborda una historia de 1974 con de los asuntos más retorcidos de los aplicados por el espionaje oriental, el de la seducción del uso de la atracción sexual como fuente de información (algo que se caricaturiza en las series de Bond) Aquí nuestro “Romeo” es el joven Lars, al que veremos preparase técnicamente en las escuelas del Ministerium für Staatssicherheit, MfS, comúnmente conocido como Stasi y luego partir a occidente con la misión primero para seducir y luego espiar a las mujeres occidentales que trabajaron en instituciones gubernamentales o de defensa.

Si menospreciar el valor de entretenimiento que puedan tener algunas (no todas) las películas de Bond, creo que ellas exigen un antídoto contra el modo en que nos alejan de la realidad del espionaje, en este sentido lo mismo la novela-serie de Tíjonov, como las dos series alemanas contemporáneas (por tanto, no comprometidas con la ideología oficial de la antigua alemana Oriental) pueden ser el remedio perfecto, incluso para un historiador como Villanueva.

