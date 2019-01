Solución para los voleibolistas cubanos condenados en Finlandia: Competir donde la masculinidad no te hace menos, sino más

OnCuba,ha difundido la noticia, dos voleibolistas del caso Finlandia vuelven a las canchas, se trata de un par de miembros “afortunados” de aquel grupo de deportistas cubanos arrestados y condenados tras lo que a todas luces parece la típica “cama” que le hacen a los que no están alertados sobre las trampas y menos las jugosas demandas que se hacen en un estado controlado por la ideología de género, como son los nórdicos. Un tema que su momento abordamos en estas páginas.

Según la publicación Ricardo Calvo y Dariel Albo, dos de los implicados en caso de “violación” (el entrecomillando es mío) a una mujer de origen kurdo en Finlandia en el 2016, ya cumplidas las condenas buscan las vías para reinsertarse a las canchas por lo visto han tenido que hallarlas lejos de Cuba y sin vínculos con su Federación nacional. Valiente manera de proteger a los suyos que tienen la susodicha organización deportiva.

Así, tras 27 meses de inactividad Rolando Cepeda, consiguió jugar en el club turco Inegol Belediyesi en diciembre pasado, todavía más recientemente, es decir a principios de años Ricardo Calvo y Dariel Albo también retornaron a la acción, al debutar con el Zahra, conjunto de la liga del Líbano.

Albo, había sido el único exonerado de culpas, y hasta tuvo la oportunidad de jugar nuevamente con la selección nacional y salir contratado rumbo a Argentina, con el club UNTreF Vóley.Sin embargo, los sudamericanos alegando que estaba lesionado y la baja que le habían dado del equipo de Cuba ( en otras palabras que estaba marcado) le cerraron el contrato, así que buscándose la vida como deportista llegó al Líbano, Al-ḥamdu lil-lāh, donde sí pudo firmar, e este caso con el Zahra.

Por su parte Calvo (22 años) salió de la cárcel en el 2017, meses después del incidente. La sanción original era de tres años y seis meses, pero gracias a las apelaciones vio reducida su condena de manera notable, así de evidente serían las mentiras y contradicciones de la Kurda. Antes del incidente en Finlandia, Calvo había firmado un contrato con el PAOK de Grecia, pero como era de esperar club no volvió a contar con el antillano caído en desgracia, quien luego de una breve estancia en Serbia, firmó en el Líbano. Dice la nota de Oncuba que se esta podría ser su vía a otra liga europea de mayor cartel. Se ve que no tienen idea de cómo se las gasta occidente en estos temas de hombres procesados por temas vinculados al sexo opuesto. No importa que una vez dado el susto a los atletas acusados (hoy todos libres), algunos vieran reducidas sus condenas y Luis Tomás Sosa, tras varias apelaciones terminara absuelto, en todo un simulacro de justicia, tras lo que contraatacó demandando al gobierno finés por daños y perjuicios, por lo que recibió una indemnización de 200 mil euros, uno de los modos con el que el estado “democráticos” suele acallar sus tropelías más evidentes.

El resto de los implicados, Abrahán Alfonso y Cepeda salieron de prisión en junio y septiembre del 2017, respectivamente, mientras Osmany Uriarte cumplió la mayor condena y estuvo tras las rejas hasta mediados del 2018.

Mi consejo para estos muchachos es que si quieren seguir jugando imiten el ejemplo de sus compañeros más afortunados y se busquen el equipo de un país, donde el hombre, por solo hecho de serlo, no esté de antemano condenado. Y que se apuren, por que poco a poco, en la medida que se consolida el capitalismo maltusiano, este tipo de naciones se van restando dentro del globo terráqueo.

