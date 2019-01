Estados Unidos; ¿aún colonia británica?

Conozco a norteamericano todavía joven, muy bien instruido, ex combatiente de la primera guerra contra Irak de su país. Con él suelo charlar sobre la política de su país. Ayer le pregunte qué opinaba de ni teoría sobre que los ingleses habían reconquistado Estados Unidos y su respuesta fue brutal: “posiblemente nunca se marcharon”.

Esa idea aún más radical que la que yo sostenía, me recordó lo que me dijo tiempo atrás un joven cubano crecido en Estados Unidos y que se negaba a obtener la ciudadanía norteamericana, porque eso le convertía, según él, informalmente en súbdito inglés.

Todo esto me ha impulsado a una búsqueda digital sobre el asunto que me ha llevado al libro THE UNITED STATES IS STILL A BRITISH COLONY, una obra de 607 página, publicada por los activistas del American Patriot Friends Network, encaminadas a demostrar desde el punto político jurídico que los Estados Unidos, siguen siendo colonia británica.

quí dejo el enlace a la obra (en inglés) para los interesados: http://www.apfn.org/apfn/bcolony.htm

Interesante enfoque histórico ¿verdad?

