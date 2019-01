¿Vikingos en México?

Se ha hablado de la conexión de los vikingos y los indígenas precolombinos de lo que hoy llamamos México y un poco más al norte; que si las imágenes de hombres blancos en las pinturas murales de Chichén Itzá, en el Templo de los Guerreros que si el mismo Quetzalcóatl, por el que fue tomado Cortés, indicaba la presencia de navegantes de origen germánico, o quizás de los caballeros templarios, que si determinadas sagas nórdicas hablan de travesías vikingas que podrían haberse extendidos hasta México. Igualmente se ha hablado de la carencia de pruebas concretas sobre tales contactos, hay que reconocerlo.

En mi opinión existe otro indicio de esa posible comunicación interoceánica, me refiero a la cercanía semántica de los sufijos tlan y land como indicativos de lugares, nótese la presencia de los fonemas l, a, y n en estos dos lexemas tan breves, que significan más o menos lo mismo en ambas lenguas, por lo demás tan lejanas desde el punto de vista lingüístico y geográfico; por similitudes como esas se llegó a la conclusión del origen indoeuropeo común de las llamadas lenguas modernas en Europa y no solo ellas. El sufijo de origen germánico land significa ‘país’ o ‘tierra’, lo mismo en el inglés que el sueco moderno.

Por su parte “Tlan” de origen náhuatl. Indica lugar donde hay abundancia de algo, por ejemplo; Aztlán, el lugar místico de origen de los Aztecas, nace de la unión de la palabra; “laztatl” y de “tlan” los que significan “garza” y “lugar de” respectivamente.

¿Demasiada coincidencia no?

Anuncios