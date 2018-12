Contra el 349 y con Alfareros en La Tertulia de Estocolmo

Comenzamos esta tertulia de Estocolmo -escucharla en el video colgado arriba- emitida por los 91.6 FM de la capital sueca con un modesto aporte a la lucha de la sociedad civil cubana, concretamente a sus artistas por sus derechos, lo hacemos transmitiendo por primera vez en la radio sueca una canción protesta cubana mediante la cual varios intérpretes muestran su oposición al llamado Decreto Ley 349, se trata de la nueva normativa con el que el estado cubano intenta controlar, todavía más, el contenido y la comercialización del arte hecho en la isla.

Entre las contravenciones más polémicas que se recogen en el artículo 3.1. de esta ley tenemos aquellas en el que el artista incurra en o practique: a) uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente; d) lenguaje sexista, vulgar y obsceno; b) establezca espacios de comercialización de las artes plásticas sin tener la autorización que corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas; c) no suscriba los contratos establecidos para las presentaciones artísticas; e) no cumpla las disposiciones vigentes en materia del derecho de autor; f) comercialice libros con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales. Se trata de medidas que pueden ser interpretadas desde un punto ideológico por las autoridades, además de afectar la libertad económica del creador, el cual a partir de las infracciones recogidas en la ley deberá aceptar indistintamente una o varias de las medidas siguientes: a) apercibimiento; b) multa; y c) comiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes.

Según la nota: El Decreto 349 de la nueva administración augura un mundo artístico distópico en Cuba, publicada por Amnistía Internacional el pasado 24 agosto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas por la organización de derechos humanos ha manifestado:

“Amnistía Internacional teme que las recientes detenciones arbitrarias de artistas de Cuba que protestaban contra el Decreto 349, de las que se ha informado en medios de comunicación cubanos independientes, sean una ominosa señal de lo que está por venir. Nos solidarizamos con todas y todos los artistas independientes de Cuba que están impugnando la legitimidad del decreto y luchando por un espacio donde puedan trabajar libremente y sin miedo a sufrir represalias.”

“Amnistía viene documentando desde la década de 1980 hostigamiento y detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba debido simplemente a la expresión pacífica de sus opiniones por medio del arte. En vez de afianzar su control de los artistas y las artistas que parecen excederse en sus críticas más allá de lo consentido por el Estado, las autoridades cubanas deben hacer cambios progresivos para proteger los derechos humanos.”

Tras un breve comentario del conductor del programa -el mismo que escribe esta nota- sobre esta ley firmadas por el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en abril de 2018 y que entrará en vigor en diciembre, pasaremos a un mundo artístico completamente diferente, aquel que el que hace su música – de la cual disfrutaremos en el programa- del grupo Alfareros. En esta segunda parte, el fundador y director musical de Alfareros, Junior Cabrera, será presentado y entrevistado por el Periodista Leandro Gasco.

Alfareros ganó en el 2018 su primer Latin Grammy, en la categoría “Mejor Álbum Cristiano”, con su magistral producción “Setenta Veces Siete” que está compuesta por 14 temas de varios géneros que incluyen balada y música tropical. La agrupación musical se formó en República Dominicana en 1995, cuenta con siete producciones discográficas y en abril de 2018, los vocalistas Fermín Amador y Altermio Vargas lanzaron esta producción con las nuevas integrantes, Francisca Correa de Chile, y Katia Del Cid de Guatemala.

