George Soros incuestionable en Radio Martí

En el artículo SOROS, HILLARY Y OBAMA, DETRÁS DE LA “MARCHA DEL HAMBRE”, publicado por el periodista Jorge Santa Cruz en el sitio de la Radio Ya, en España, se especula con la idea de que el multimillonario anarco-globalista George Soros podría estar detrás (pero no solo él) de la caravana formada con los miles de hondureños que quieren llegar a Estados Unidos. Menos mal que se trata de una radio independiente, si Santa Cruz trabajara para Radio Martí, una nota como está le habría costado el puesto y poco importa que se tratara de una un servicio realizado con dinero público y por tanto independiente de los grandes poderes financieros en Estados Unidos, que transmite hacia Cuba noticias e información con el fin de promover una sociedad abierta y plural. Lamentablemente en esta tarea parece haber chocado con los intereses de la otra sociedad abierta, es decir la fundación llamada en inglés Open Society fundada por el magnate George Soros. Veamos un ejemplo concreto.

Inicio esta entrada con el video por el que echaron a los periodistas Isabel Cuervo y Wilfredo Cancio de su trabajo en Radio Martí, se trata de un informe producido por la periodista Isabel Cuervo y emitido por primera vez en tres partes a fines de mayo pasado en el programa de noticias Antena Live de la estación. El reportaje acusa a Soros de financiar movimientos anti-establishment, organizar, fraudes electorales como el de Venezuela y apoyar proyectos políticos no muy abiertos que digamos, como las guerrillas de las FARC de Colombia o el gobierno cubano. Para colmo se alude a su condición de banquero judío, aunque subrayando que no es no practicante y si lo es de moral flexible”. Esto fue suficiente para endilgarles el cartelito de antisemitas a los responsables del material y no solo eso; en el comunicado oficial de la Agencia de Prensa Global de Estados Unidos que dirige el contenido que se transmite a Cuba, se les acusó de violar los estándares y la ética profesional de la entidad.

Como consecuencia de las “pesquisas internas”, Cuervo y el ex director de noticias, Wilfredo Cancio terminaron siendo licenciados por la empresa y sacados como delincuentes, acompañados por los custodios del edificio.

La historia sobre Soros había propuesta por Cuervo y aprobada por Cancio. Según el nuevo director de la emisora, el político cubano americano Tomás Regalado, los correos electrónicos muestran que los comunicadores defenestrados “son las únicas dos personas que tuvieron algo que ver con el informe que salió al aire”, esto podría explicar que el supervisor inmediato de Cuervo no fuera suspendido.

El reportaje “George Soros y el destino de América Latina” ha sido retirado de la página web de Radio y Televisión Martí, pero aún puede verse en canales independientes de YouTube de la periodista Isabel Cuervo.

El 19 de diciembre Cancio publicó en su sitio de Facebook una declaración sobre el despido, a causa de la difusión del reportaje sobre George Soros en el período en que se desempeñó como director de Noticias de la entidad federal (25 de junio 2017/ 18 de junio 2018). Aquí asegura que más que una decisión por supuestos incumplimientos de deberes y responsabilidades respecto al contenido de una pieza periodística, su salida forzosa de Radio TV Martí responde a la urgencia de La Oficina de Difusión de Cuba (OCB) que supervisa Radio y Televisión Martí en su sede en Miami, y de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales ( USAGM ), agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos cuya misión es “informar, comprometer y conectar a las personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia”,Radio y Televisión Martí. USAGM supervisa Voice of America (VOA), Radio Free Europe / Radio Liberty.

Según Cancio de lo que se trató fue de aplacar una tormenta política nacional, generada por causas ajenas a la difusión del reportaje sobre George Soros. De modo tal que la actual dirección de OCB le habría tomado a él como chivo expiatorio para tratar de ocultar una prolongada lista de irregularidades profesionales que se han arraigado en la institución como resultado de errores administrativos y desconocimiento de asuntos esenciales de la realidad cubana y de la audiencia a la que debe dirigirse.

Es muy probable que el periodista, uno de los mejores del exilio cubano, no esté faltando a la verdad, sobre todo en lo que se refiere a la falta de importancia que otorga la emisora a los conocimientos esenciales de la realidad cubana, como demuestra el haberse deshecho del programa “1800 Online” que tras 6 años al aire salió por últimas vez al aire el 12 de marzo de 2018.

Eno de sus conductores era el escritor Juan Juan Almeida, quien en su condición de Hijo de uno de los Comandantes de la Revolución, conviviente con la familia de Raúl Castro, por no hablar de su formación jurídica y en el campo de la contra inteligencia, domina unos códigos que pueden resultar demoledores para el sistema cubano, así lo demostró en el programa que hacía en Radio Martí y que todavía pueden ser escuchado en su tablón, o en el que está emitiendo desde YouTube con el nombre de Juan Juan al medio.

De todos modos y cualquiera que hayan sido las causas reales de la expulsión de Cuervo y Cancio, el que sirviera como pretexto el documental mencionado, ya prueba suficiente de lo intocable que resulta para la media norteamericana la figura de un George Soros, algo que no le diferencia mucho de lo que pasa con un Raúl Castro con relación a la prensa, la radio y la televisión en Cuba.

Valiente cátedra de Periodismo es Radio Martí, primero auto censurándose y luego defenestrando periodistas pasados de la raya. Con tales enemigos el régimen cubano ya no necesita aliados que le apoyen en sus guerras mediáticas.

