La televisión hispana al servicio de la ideología de género

Los canales televisivos hispanos en los Estados Unidos juegan un doble papel, por un lado, ayudan a mantener la identidad lingüística de sus espectadores, es decir a preservar un español que, salvo en Miami, donde todavía resisten algún que otro canalito cubano o venezolano, se hace llamar “neutral” aunque de hecho mexicanizado, de todos modos es castellano al fin y al cabo, y en muchos caso mas amado y mejor hablado que el que se usa en muchas regiones de “La Madre Patria.

En este sentido las TV hispanohablantes norteamericanas se llevan la palma, aunque la situación de las mismas en los países iberoamericanos, incluidos los europeos y africanos no es mucho mejor, un fenómeno que se repite incluso en países orientales como Turquía, sobretodo pre Erdogan o en la India actual cuyo gobierno conservador permitió la despenalización de la homosexualidad en septiembre, donde lo que se transmite en las series y telenovelas va a contra corriente de la moral y los valores culturales de sus respectivas poblaciones.

De lo que no se libra ninguno de estos canales es del deber de reciclar mentalmente a sus espectadores, según una agenda política, diseñado por los centros de poder banquero protestantes para reordenar el mundo y entre cuyos ingredientes mas importantes se destaca la ideología de género. Como programas a la vanguardia en la tarea, tenemos uno que ya he mencionado y que no se cansa de darme la razón, “Caso cerrado”.

Un espacio de amplia audiencia en el que la Doctora Polo, asesorada o no por la Psicóloga Vivían González, encamada o no con su propia productora, mas que jurista de una democracia liberal, parece una comisaria de la escuela estalinista, impuesta en el estudio para hacer “justicia” según los dictados del movimiento que interminables siglas que se vanagloria de luchar por cualquier derecho de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales salvo, el más elemental, el de cambiar su orientación sexual, un privilegio que reservan y estimulan para el caso de esos “goyin” (como llamas los judíos a los que no siguen su fe) que conforman el género bajo fuego y en decrecimiento de los heterosexuales.

Un magnifico de adoctrinamiento, lo tenemos en el video de inicio, donde se usa para terribles objetivos un ícono infantil, La cantante venezolana Karina Moreno, que narra junto su esposo el proceso que los hizo entender que su pequeña Hannah sentía que siempre fue varón, y les pidió vivir como Xander, cosa a la que accedieron luego de que lasniña les “iluminara” con el video de una niña australiana, así la niña educó a los padres con la ayuda de una “psicoanalista”. Estamos viendo un reportaje totalmente manipulatorio, que adapta a las tesis LGTBTT, sin cuestionar sus dogmas, todo ello plagando de un sentimentalismo en el que nada tiene que envidiar al que hacen desde hace un tiempo la televisión y la industria fílmicas cubanas con respecto al su espectador, antaño en relación a la tarea de insertarle en la cabeza la doctrina marxista leninista en su lectura fidelista, ahora la de hacer lo mismo con lectura Raulista de la doctrina, en la que no por casualidad y acorde con los presupuesto del capitalismo maltusiano imperante en occidente, el elemento de género ha sido incorporado de manera ecléctica, sin mas ni más. Así la industria cultural cubana, muchas veces en coproducción con productoras extranjeras, va dejando atrás el celibato y la tímida compasión por e ambiguo homosexual/disidente de la primera película de “género gay” hecha en Cuba: “Fresa y chocolate” de 1992, para devenir en franca orgía y exaltación de la homosexualidad.

Así vemos como Univisión dispara propaganda transgénero contra sus espectadores usando esta pobre niña confusa, por unos todavía más confundidos padres que no entiende que el animal humano, a diferencia del resto, el cual parece nacer sabiendo, ha de ser educado hasta en los más mínimos detalles, el caminar, comer, hablar amar incluido todo los relacionados con el sexo.

Desgraciadamente vivimos en unos tiempos en que los padres están siendo empujados a claudicar en la vital tarea de orientar y educar a sus hijos, eso se logra por dos vías, una la de la propaganda de una psicología “experimental” sin fundamento alguno que les convence de que lo mejor es dejar sin pulir eso que han traído al mundo, respetando sus instintos más animales aunque ellos les conviertan en seres prácticamente antisociales, la segunda vía es la de la coerción del estado a través de una sociedad y sobre todo una ley que persigue al padre que educa a su descendencia como se ha hecho toda la vida, mientras premia los que se desentienden de ella.

Y que nadie crea que el cambio sexual es un privilegio de clase, como parece ser en esta familia mediática y por tanto útil para crear estados de opinión que nos muestra el canal hispano. Ya sabemos que en estas sociedades tan incluyentes en lo que a parafilias se refiere, si una vieja desfavorecida se tiene que hacer una operación de urgencia la pueden dejan morir en una cola de espera o le dan como alternativa el deber de pagar por su cuenta lo que no tiene, para ser atendida en un hospital privado, pero si es su nieta, todavía menor de edad la que se aparece en un hospital diciendo que quiere cambiar de sexo, ya aparecerá el donante o aseguradora “solidaria” encargados de financiar todo lo que haga falta, desde el punto de vista psicológico, hormonal y quirúrgico para hacer el cambio lo más rápido posible, antes de que la o el menor de arrepienta. Lo que menos importa es la salud o los intereses del niño sino inutilizarlo procreativamente que es lo que se mueve detrás de la industria seudocientífica y anti médica con la que se atornilla en su desgracia al paciente de disforia sexual.

