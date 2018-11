La verdadera misión de Pedro Sánchez en Cuba

Foto de José Manuel Correa publicada el 23 de noviembre en Granma, ilustrando el recorrido de Pedro Sánchez por el Centro Histórico de La Habana Vieja en compañía del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canell los dos acompañados de sus respectivas esposas y el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler.

Pedro Sánchez llegó a Cuba el 22 de noviembre en un avión de la Fuerza Aérea española, le acompañaba una comitiva de la que formaban parte además de su esposa, importantes funcionarios y empresarios entre ellos los ministros de Exteriores e Industria, Josep Borrell y Reyes Maroto, la parte empresarial la encabezaba el nuevo presidente de la patronal CEOE Antonio Garamendi.

El primer acto feo que le hicieron al presidente es que no fuera su homólogo cubano quien fuese a recibirlo, ni siquiera fue un ministro, sino un vulgar viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. La prensa española lo justifica con que ese es el “protocolo” de Cuba, quizás por que algo similar le hicieron a Obama, pero al menos le enviaron al Canciller Bruno Rodríguez para que lo recibiera.

En realidad ese es el modo en que en Cuba le bajan los humos a determinados visitantes poco interesantes para el verdadero poder, que no reside precisamente las manos de Díaz Canel.

Que lejos está recibimiento del lider socialista español de aquellos gloriosos que ofrecía Fidel Castro a sus amiguetes cuando los recibía al pie de la escalinata lo mismo si se trataba del inmovilista de Brezhnev que del correligionario sueco de Sánchez; Olof Palme, Luego venía el recorrido apoteósico de orden por toda la ciudad en medio de los vitoreo de un pueblo movilizado a los efectos y al que se le pagaba la jornada laborar por aplaudir o castigaba por no ir.

De Sánchez apenas se ha hablado en los periódicos, pero la cosa no debe ser tomada muy a pecho por el español, pues quizás el objetivo sea que tampoco se enaltezca mucho su anfitrión, Diaz Canel que está bien en compañía de dictadores absolutistas como Lukashenko o Kim Jong-un, pero si se trata del representante de una monarquía constitucional, la imagen que da al mundo es demasiado buena, más de lo que el régimen necesita.

El otro feo es que le llevaran a ponerse flores al principal responsable de la última guerra que separó a los hispanos isleños de sus primos peninsulares José Martí.

Luego de la ceremonia fue entonces que el mandatario sería recibido en el Palacio de Revolución por el presidente cubano designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, con quien en una charla de una media hora Sánchez le contó a su colega “la ilusión que le haría al su Gobierno que los Reyes vinieran a Cuba en 2019”, con motivo de celebrarse el 500 aniversario de la fundación de La Habana, Capital de esa isla que se perdió más que por la acción patriota, por la cobardía de los antepasados de esos mismos monarcas que sueña visitarla.

Ojalá no se hacen de calor como parece haberle ocurrido a Sánchez cuando los fotógrafos del Granma le retrataron con el saco del traje en las manos, acompañado de Miguel Díaz-Canel, recorriendo el casco histórico de la Ciudad; guiándolo, está, a pesar de la edad y los achaques, Eusebio Leal Spengler, a quien Sánchez recibió, ha hecho el honor de entregar la silla del Lugar Teniente General Antonio Maceo, en raro carácter de préstamo temporal.

Según una nota publicada el 23 de noviembre en el sitio de Radio Enciclopedia, el Presidente del Gobierno del Reino de España, en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó al Museo de la Ciudad, en la capital la silla de tronco de palmera que perteneciera al Mayor General del Ejército Libertador Antonio Maceo. Durante la ceremonia, Sánchez Pérez-Castejón habría destacado que constituía un honor, que el objeto es símbolo y homenaje de la historia compartida que une a ambos pueblos, y habló sobre la necesidad de mirar al pasado para aprender y constituir un futuro mejor. Por su parte Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad de La Habana, aseguraba que el regreso a Cuba de la silla del siglo XIX sucede en un momento de suma importancia, significó la importancia del Titán de Bronce en la historia de Cuba y mencionó hechos trascendentales en los que participó, como la Protesta de Baraguá, en marzo de 1878. Todo un ejemplo de memoria histórica. De acuerdo a la nota, el objeto tendía carácter de préstamo renovable y permanecerá en exhibición al público en la Sala de las Banderas del Museo de la Ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes Generales, durante un período de dos años. Qué más le daba al gobierno español haberle regalado a los cubanos lo que para España sería un trofeo de guerra, siendo sus primos antillanos veneradores de las reliquias de sus héroes separatistas como si fueran santos. Será acaso que, en su fuero interno, el presidente del gobierno también tiene algo de secesionista, siendo los neoseparatistas de la península quienes le ha llevado al poder en una maniobra que será todo lo institucional que se quiera, pero cuyo democratismo bien podría cuestionarse. En ese sentido Pedro Sánchez tiene mucho en común Miguel Mario Díaz-Canel, el Richard Ger cubano como le ha calificado el periodista Federico Giménez Losantos, autor de un ácido editorial sobre el tema del viajes del mandatario español a Cuba.

Luego de la ceremonia, los presidentes realizaron un recorrido por el Centro Histórico de La Habana, en el cual se desplazaron por las calles Mercaderes, Teniente Rey y Oficios, hasta llegar a la basílica del Convento de San Francisco de Asís, asi de católicos, apostólicos y romanos nos han salido el par de “presidentes”.

Lo novedoso para muchos es que a Díaz-Canel, en el paseo le acompañaba su esposa, Lis Cuesta, Sánchez también llevaba a su mujer Begoña Gómez. Se supone que el presidente -manía que tienen los españoles para definir a sus mandatarios como si eso hiciese olvidar que viven bajo una obsoleta monarquía- Sánchez pertenece a un Partido Socialista y Obrero, el mismo del que alguna vez se desprendieron buena parte de los primeros comunistas del país con quienes compitieron a ver quienes eran los mas bolcheviques. Pero llegó Felipe González y mandó a parar. Pese a su retórica hoy por hoy el PSOE es lo menor que le ha pasado al capitalismo español desde que se inició la transición del franquismo al borbonismo imperante. Por eso pedro Sánchez no solo no se reunió con los descamisados disidentes, ni siquiera con los disciplinados y adocenados obreros y empelados de las empresas españolas, algo que debería haber hecho, si de verdad fuera un progresista y no eso que llaman “progre”, para conocer las condiciones en que son explotados estos trabajadores y si no consistirán en una especie de esquiroles, más atractivo para el empresario ibérico que los nativos de su península, malcriados por el estado de bienestar y por sus cada vez menos operativos sindicatos.

El socialista español prefirió encontrarse con sus compatriotas explotadores, así en compañía del presidente de los Consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, el mandatario dejó inaugurado el Foro del Comité Empresarial Cuba-España, en el capitalino hotel Iberostar Grand Packard. Ocasión que aprovechó para demandar el pago, no de un salario digno y justo para los trabajadores cubanos, sino de los adeudos que tienen el capitalismo de estado cubano, como su contraparte española de mercado más de 250 empresarios españoles a los que sus socios cubanos les deben casi 300 millones de euros.

La pregunta sería cuanto le debe por concepto de plusvalía estos empresarios a sus empleados cubanos, algo que no puede interesar al es secretario general de un Partido como el Socialista Obrero Español que en mayo de 1979, en el curso del 28.º Congreso del PSOE, renunció al marxismo como propuesta de Felipe González, el mismo que en 1986 aterrizara en La Habana para entrevistarse con Fidel Castro y recomendarle que iniciara su propia Perestroika.

La cosa es que a la reunión de capitalistas españoles en Cuba asistieron representantes de unas 400 empresas, mientras que la oposición socialista y el sindicalismo independiente (que aunque débil también existe) los que no podían faltar era destacados Pepeteros como como el exsecretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, en su condición de presidente de la parte española del Comité Hispano-Cubano -no confundir con la Fundación Hispano Cubana con la que el Partido Popular de la época de Aznar quiso respaldar a la disidencia cubana a fines del pasado siglo y principios de este-, y el exministro de Industria José Manuel Soria, en representación de una empresa canaria de exportación de vehículos para alquiler. Resulta que España es hoy por hoy el tercer proveedor del Estado Cubano después de Venezuela y China, con una exportación a la isla que llegan a los 900 millones de euros e inversiones por el monto de 1.050 millones de euros en 35 negocios conjuntos, que según Granma abarcan fundamentalmente los sectores financiero bancario, inmobiliario, materiales de la construcción, tabaco, agroalimentario, perfumería y química, industria ligera, poligráfica y el turismo. Destacan también proyectos en sectores importantes como la agricultura, la gestión integral del agua en las cuencas tributarias de las bahías de La Habana y Santiago de Cuba, mejora y ampliación de los sistemas de agua potable, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

Al negocio hay que sumar el turismo operado por empresas españolas que se ocupan del 70% de las camas de hoteles de lujo. Y la cosa no queda ahí, según Sánchez las empresas españolas están preparadas para inmiscuirse en sectores como energía, gestión aeroportuaria o ferrocarril y lamenta que el gobierno de Rajoy por su dejadez permitiera a otros países tomar ventaja, algo que se interpreta como alusión a la participación de Francia en la ampliación y gestión del aeropuerto de La Habana. Lo que no entiende Sánchez es ingrediente político que tiene la repartición que hace el régimen de los pedazos de la torta cubana, sin mañana para mantenerse en el poder tuviese en expropiar los negocios españoles y venderlos a otros postores lo haría sin pensarlo un segundo. Entonces, aunque Eusebio Leal recomiende a los españoles que no pierdan a Cuba por segunda vez, la perderán sin remedio y de seguro no volverán cantando como en 1898.

Otro asunto interesante fue la decisión de los gobiernos de España y Cuba de crear un canal regular de diálogo sobre derechos humanos así los dos países crearon un memorándum para establecer lo que los medios españoles han definido como “un diálogo franco sobre derechos humanos”, haciéndose eco según fuentes diplomáticas españolas, lo de “franco” debe ser cosa de algún seguidor de VOX sembrado dentro del funcionariado del ministerio del exterior, vaya con el cabronete.

De cualquier manera, el acuerdo le sirve a Sánchez para esquivar las críticas que le llueven por no haberse entrevistado con la disidencia cubana, infiltrada hasta los tuétanos por la seguridad cubana incluidas las famosas Damas de Blanco quienes de la época original cuando se dejaban asesoras por una intelectual disidente como Miriam Leiva, apenas conservan el nombre y los paseos matutinos criticando al régimen.

Hoy el llamado movimiento, por más que atraiga la esperanza de quienes desde el exilio no le toman el pulso, se desmorona en medio en trifulcas internas, deserciones, declaraciones “indiscretas” de que la que no venga al desfile no recibirá la ayuda que les llega del extranjero. Si Sánchez de verdad estuviese interesado en apoyar al movimiento democrático, lo último que habría hecho sería encontrarse con estas señoras, lo raro es que importándoles un rábano la democratización de la isla, no se haya visto con ellas, dándoles el aval que la seguridad del estado cubano necesita, ahí el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de inteligencia de España, si estuvo claro.

Volviendo al tema del diálogo sobre Derechos Humanos cualquiera que siga de cerca la realidad española sabe que esta desde hace tiempo dejo de ser (si es que lo fue alguna vez) un modelo de respeto de los derechos humanos, otra cosa es que el irrespeto de estos en Cuba sea ya un acto escandaloso. Si las autoridades españolas quisieran tirarle de las orejas a las cubanas por sus excesos contra la disidencia esta podrá muy bien desquitarse por los que se cometen en España contra los inmigrantes o contra sus propios nativos cuando estos son procesados bajo la ideología de género, con el retroceso que ella implica en las garantías procesales y que solo tiene parangón en los tribunales del comunismo. Al final el diálogo de derechos humanos Cuba -España solo servirá para intercambiar vergüenzas y pactar el modo de ocultárselas una a la otra.

Mientras Sánchez seguirá anotándose puntos de izquierdista mientras que de hecho cumple la misión asignada desde hace décadas a los socialistas de su calaña: salvaguardar al capital.

