Consecuencias prácticas de la liberalización de la mariguana

Usualmente acusamos a los religiosos de actuar y proponer soluciones desde la irracionalidad y la oposición de la ciencia. Pero no siempre tiene que ser así, no hay nada más de este mundo que una iglesia, y sus problemas, por materiales, exigen soluciones que impliquen una visión materialista de la realidad, o lo que más se le asemeja, científica. Es así como, ante el despoblamiento general, y por tanto la reducción de la feligresía, que es de lo que vive una iglesia, busquen soluciones prácticas para detener esta tendencia, garantizando así la reproducción de los creyentes.

Es por ello, más que por mandato divino que buena parte de las confesiones organizadas, en la medida en que no han sido controladas por los estados, se enfrentan a estos cada vez que claudican frente a las agendas maltusianas impuestas desde afuera, y en las que con mil justificaciones posibles se buscan tres objetivos fundamentales, reducir los nacimientos, incrementar las enfermedades, acelerar los fallecimientos. En este sentido la liberalización de la mariguana sirve a los tres objetivos; en primer lugar, porque genera seres irresponsables para ejercer el papel de padres, aumentan las enfermedades de corte mental, y provoca el aumento de los fallecimientos, no tanto por los efectos directos que pueda haber el cuerpo del consumidor, como por los accidentes que este pueda provocar como efecto de su estupidización por la droga.

Quien lo dude, que vea como quedan los perros que consumen la droga, asi quedan muchos seres humanos, pero eso ya no te lo cuentan.

Dicho esto, podemos entender por qué la revista católica Aleteia, publicó un duro artículo comentando lo ocurrido el miércoles 17 de octubre, cuando Canadá se convirtió en el primer país del G-7 en legalizar y permitir el consumo de marihuana para uso recreativo.

El trabajo, aparecido el 23 de octubre se titula “Canadá legaliza la marihuana recreativa: ¿será la solución?, lo firma, Jaime Septién, Director de El Observador de México, y resulta una dura estocada contra los argumentos ofrecidos por el gobierno canadiense al “regularizar” la producción, distribución y venta de cannabis, con el pretexto de ”mejorar la seguridad y la salud de su población”.

Septién se pregunta si esta tendrá repercusiones muy diferentes a las buscadas, y pone como ejemplo el caso de Holanda, uno de los referentes mundiales de consumo abierto de marihuana donde si bien, el consumo de la droga no es legal en sentido estricto, su política de tolerancia permite que se pueda consumir de forma libre esta droga en ciertos establecimientos conocidos como coffeeshops. Esto nos ayudaría a entender los efectos que puede traer la legalización. Resulta que la Asociación de la Policía Holandesa (NPB por sus siglas en inglés) envío recientemente al Parlamento un informe donde se denuncia la existencia de una “economía criminal paralela basada en el tráfico de drogas” y se afirma que Holanda “cumple muchas de las características de un narcoestado”. Según la NPB el centro del problema se encuentra en los coffeeshops donde se consume marihuana. Ha sido alrededor de estos lugares, que paradójicamente surgieron para acabar con la delincuencia, donde han proliferado organizaciones delictivas que la policía no tiene capacidad para desmantelar. Así mismo se cita un informe de 2016 elaborado por Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías según el cual Holanda es principal núcleo de narcotráfico del continente europeo.

Un fantasma recorre Europa, el de la liberalización de la mariguana

Como veremos al final, las pruebas más contundentes, de lo que puede traer la liberalización de la mariguana la tenemos ya en los Unido.

Por las barbas ardiendo del Tío Sam deberían poner las suyas en remojos, esos países que, siguiendo la agenda global, no tardaran en hacer lo mismo que Canadá, por ejemplo, España, donde se unen en una misma trinchera un sofista (formalmente presentado como filósofo) liberal Antonio Escohotado, un demagogo de izquierda como el populista Pablo Iglesias, para luchar codo con codo por colocar el estupefaciente al alcance de cualquiera.

Escohotado, merecería una nota aparte, adelantemos que gusta hacer del papel de abuelito bueno, frente a una juventud liberal que olvida en asilo a sus abuelos verdaderos, para contarles una y otra vez cuenta el viejo cuento de los beneficios de la “libertad de mercado” y del uso de la libertad individual incluso cuando nos hacemos daños a nosotros mismos como ocurre con el consumo de la mariguana.

Para justificar la liberalización de la droga ha sido capaz de asegurar, en una falta de respeto total por la verdad, que consumirla no implica ningún riesgo para la salud. Equiparando la persecución de la mariguana con la que hacía el franquismo de su disidencia, aunque dejando escapar, sin darse cuenta del financiamiento que ofrece Soros al lobby mariguanero con el que el “pensador” colabora.

Naturalmente Escohotado no es una pieza suelta dentro del liberalismo español, ya hemos comentado aquí por ejemplo el caso del periodista e historiador Fernando Díaz Villanueva, que vuelve una y otra vez a la solicitud de que se haga ley la tolerancia existente España con la mariguana, esa especie de tregua cínica no declarada de la que Escohotado se hace eco en sus charlas. Lo mas organizado que tienen los liberales españoles es el resplandeciente partido Ciudananos, que parece querer empercudir su buen nombre imitando a sus correligionarios canadienses con la legalización de la droga. Ya en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, Ciudadanos incluía en su programa electoral legalizar la marihuana para “el uso propio y terapéutico”. Abogando su lider Albert Rivera por que se crease un programa orientado a la “información y concienciación” de los efectos dañinos del idiotizante, la típoca hoja de Parra con la que un politico debe ocultar las verguenzas que propone.

Curiosamente, Ciudadanos no estaba sólo en sus demandas, sino que Podemos también en tan controvertido como la legalización de dicha droga.

Al otro extremo ideológico, Podemos coincidía en incluir en su programa el mismo tema y se comprometió a regular la actividad de los clubes sociales de promoción del cannabis. El lider de esta formación Pablo Iglesias, apelando a otro sector igualmente fanatizado de la juventud española, pero socialista o comunista (que, a cambio de un proyecto realmente revolucionario, está dispuesta a aceptar sus manipulaciones),ha asegurado que con la legalización se garantizará la calidad de la droga, se ahorrará en policía y se generarán grandes ingresos para mejorar la sanidad pública, se ve que la actualización de los conocimientos no es una cualidad precisamente del antiguo profesor de la Universidad Complutense.

Que liberales, como los del partido Ciudadanos o que populistas de izquierda aboguen como los de Podemos al unísono por la mariguana en España no debe extrañar a nadie. La nación lleva casi dos siglos convertida en laboratorio experimental de moderneses y más ahora allí se pone y quita presidentes con independencia de lo que su pueblo vote o le convenga, ya sabemos que allí los partidos sirven al estado y este a su vez a su propio amo, la improductiva banca internacional, ella no necesita productores, sino endeudadores, y que sociedad se endeuda más que aquella que tiene una población altamente improductiva como la que genera la deuda.

El mal que amenaza no distingue entre sociedades católicas o luteranas, en canto a la amenaza; ya se esté avecinando en una sociedad tan controlada y corporativizada como la sueca en Suecia, como si a sus élites no les alcanzara con el modo intencional con el que administran alcohol y medicamento a sus pobladores, algo se está acelerando en el modelo sueco en relación con la normativa malthusiana. Ese es el motivo por el que en sus bibliotecas públicas primero encuentras numerosas ediciones de libros con ideología de género dedicado a los jóvenes, que una obra actualizada para el mismo público con información científica sobre los efectos de la droga.

Lo terrible la ilegalidad de las drogas comienza a ser objeto de debates dentro de las mismas instituciones. Como por ejemplo tenemos un el seminario auspiciado por la Universidad de Uppsala en Almedal, ciudad de Visby, que ha sido publicado en forma de video el 4 jul. 2018 bajo el título de “¿Se utiliza el cannabis con fines médicos? ¿Suecia legaliza?”. Al pie del video podemos leer:

En los últimos años, el enfoque restrictivo de las drogas de Suecia ha sido cuestionado por varias fuentes. El uso de cannabis medicinal se ha discutido de forma intensiva de forma regular y ahora existen riesgos evidentes de que se convierta en un problema político en lugar de un asunto basado en hechos y ciencia. El enfoque restrictivo de las drogas en Suecia está bien establecido y ha sido así durante mucho tiempo. En los últimos años, sin embargo, ha sido cuestionado desde varios lugares. El uso de cannabis medicinal se ha discutido a intervalos regulares en Suecia. Para 2017, la discusión ha sido un poco intensa, donde puede haber riesgos obvios de convertirse en una cuestión política, en lugar de una cuestión basada en hechos, conocimiento y ciencia. Este seminario aborda nuevas actitudes que requieren menos restricciones y las pone en contra de la ciencia existente.

Los assitentes son: Mathias Hallberg, profesor, U-FOLD, Universidad de Uppsala, Håkan Leifman, CEO de CAN, Fred Nyberg, profesor titular, U-FOLD, Universidad de Uppsala,Erik Leijonmarck, Secretario General, ECAD, Walter Kegö, investigador principal, ISDP,Sara Skyttedal, consejo municipal, (KD), municipio de Linköping, Ewa Mörtsell, portavoz legal, (C), CUF,Ingrid Helander, jefe de redacción, Pharmaceutical World y Hugo Pringle de la junta directiva de La Liga Juvenil del Partido del Centro.

El sitio antidroga Drugnews ha resumido los datos más importantes de este seminario desde el punto de vista de la lucha contra la droga. Se citan las declaraciones de Håkan Leifman, director de la Asociación Federal para el Control del Alcohol y las Drogas, sobre el caso del cannabis (hachís, marihuana, etc.), el porcentaje que declaró que consumieron la droga el año pasado aumentó de 2.5 por ciento en 2013 a 3.6 por ciento. Hasta doscientas mil personas ahora usan la droga de vez en cuando. Se nos informa además que la proporción de suecos en el grupo de edad de 17 a 84 años que consumió cannabis el año pasado aumentó a 3,6 y que entre las personas que mueren inesperadamente, hay más cannabis en el cuerpo, según datos forenses. “Claramente, la disponibilidad de cannabis ha aumentado, lo que se nota en estos números, pero las actitudes han cambiado y más personas usan la droga”, dijo Leifman a Drugnews después de la conferencia.

El número detectado con trazos de cannabis ha aumentado desde los años 50 anualmente hace dos décadas hasta cerca de 300 muertes. O del uno por ciento al 6 por ciento de los aproximadamente 5,000 fallecidos que se examinan por año. Hay personas que murieron luego de accidentes, delitos o abusos poco claros y por los cuales la policía investiga.” No quiere decir que mueran de cannabis. Pero indica un mayor uso de cannabis incluso en grupos de riesgo, que abusan y viven en la sociedad, dice Håkan Leifman. Como bien recuerda Drugnews el único en el panel auspiciado por la Universidad sueca, que se pronunció a favor de permitir el cannabis fue el joven de 19 año Hugo Pringle de La Liga Juvenil del Partido del Centro, de la federación de jóvenes del Partido de Centro, es decir el de los agricultores para justificar la liberalización de la droga, otras cosas, para aliviar el poder judicial y, en cambio, atender mejor a las personas con dependencia y podría pensar en una venta en “tiendas reguladas”. Lo que no dice claramente es como se estarán frotando las manos la agricultura clientes de su partido cuando puedan competir en igualdad de condiciones con los cultivadores clandestinos de mariguana en Suecia, un país que, según publicaba el periódico Allehanda el 5 de febrero de 2016, pronto será autosuficiente en cannabis. Se decía que para entonces la droga no necesitaba ser introducida de contrabando en el país -aunque se sigue haciendo para ser francos o creer en los periódicos más recientes- porque se cultiva localmente en grandes cantidades. “Hay granjas residenciales bastante avanzadas, como invernaderos más pequeños en apartamentos o instalaciones de almacenamiento”, declaraba por entonces al periódico Henrik Blusi de la policía de Sundsvall. Para mi es precisamente la policía el organismo que desde mi punto de vista tienen la mayor responsabilidad en este tipo de florecimiento, por no atajar a tiempo el cultivo.

Si la mariguana es una puerta a nuevas drogas, debates de estos tipo (que poco o nada tienen de discusión realmente científica) solo sirven, como nos muestra el caso mexicano, para allanar el camino a la legalización de la droga, aunque no fue el caso por lo general se trata de ir confundiendo a la intelectualidad a través de la confusión cuantitativa, es decir ofreciendo desde diferentes “ puntos de vista” más argumentos en favor del cannabis que en su contra, sin hacer demasiado hincapié en los resultados totales de una legalización de la hierba y el consumo descontrolado de la misma que es lo que ocurre en la realidad. Aquí el truco fue otro, el de colocar a un chico en el mismo nivel que unos científicos. Pero incluso cuando en el del seminario organizado por la Universidad sueca, donde seminario la mayoría de los asistentes se pronuncien contra la droga, se sigue sirviendo a la causa, dejando sembrada la duda con el título, la cual será atornillada por la prensa general. Paralelamente la prensa del país sueco ha comenzado una campaña sutil en favor de la liberalización con artículo en los que se victimiza a los cultivadores, traficantes y vendedores de la planta, donde se habla de sus ventajas medicinales y publicando notas de lectores anónimos favorables a la liberalización. Pero con pocos o absoluta ausencia de reportajes investigativos sobre los efectos negativos de la mariguana en sus consumidores.

Por supuesto jamás encontraremos en la prensa del país nórdico, eco de artículos “alarmantes” para el movimiento marihuana como el publicado. el pasado el pasado 28 de septiembre de 2018 a las 4:51 pm en la revista Westword. Titulado de manera eufemística:” Ya es hora de que tomemos un respiro de la comercialización de marihuana.”. Su autor es Robert Troyer, quien desde 1916, después de haber trabajado como primer asistente del fiscal de EE. UU., durante seis años ocupa el puesto de fiscal de EE. UU, para el Distrito de Colorado en 2016, Basándose en informes recientes del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Rocky Mountain, del departamento de salud en Denver Health, de los Asociados de Energía, y del Departamento de Ingresos de Colorado y de la Ciudad de Denver, el fiscal llama a parar la carrera de la venta de drogas en Colorado.

El artículos está plagado de datos espeluznantes: resulta que ahora, los jóvenes de Colorado consumen marihuana en una tasa del 85 por ciento más alta que el promedio nacional; las muertes en el tráfico relacionadas con la marihuana habrían aumentado en un 151 por ciento; el 70 por ciento de las 400 tiendas de marihuana con licencia encuestadas recomiendan que las mujeres embarazadas consuman marihuana para tratar las náuseas matutinas; un cultivo de marihuana en interiores consume 17 veces más energía por pie cuadrado que una residencia promedio; cada uno de las aproximadamente un millón de plantas adultas de marihuana cultivadas por cultivadores autorizados en Colorado consume más de 2.2 litros de agua por día, Colorado ha emitido más de 40 retiros poco publicitados de marihuana comercializada con pesticidas y moho.

Troyer informa que a pesar de la legalización Colorado es testigo de un mercado negro en auge que explota el sistema regulatorio permisivo, y del que participan los productores de cárteles mexicanos para ese mercado negro donde se usan pesticidas de agentes nerviosos que contaminan el suelo, las aguas y la vida silvestre de Colorado.

El autor del artículo aborda el supuesto aumento de los ingresos fiscales, argumento manido por los promotores de la legalización lo mismo en Canadá que en España y especifica que para el caso de Colorado de la marihuana comercializada no deja ganancia neta, los ingresos por impuestos a la marihuana agregan menos del uno por ciento a las arcas de Colorado, mientras que la afecta más por los problemas de la salud pública, la seguridad pública y los costos regulatorios de la comercialización.

En relación con la esperada eliminación del mercado negro de marihuana, el fiscal nos cuenta que ha pasado todo lo contrario, ya que Colorado tras la comercialización legal se ha convertido en “un estado-fuente”, un teatro de operaciones para sofisticadas organizaciones internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero de Cuba, China, México y otros lugares. De tal modo vemos el modo en que los territorios libres de la mariguana afectan a los que se niegan a claudicar frente al flagelo de la droga, se trata entonces de un mal global en toda la extensión de la palabra.

Que le mercado negro, como cualquier otro, no termina con la legalización de mercancía podríamos preverlo usando solo la experiencia de cualquier producto, en el caso de la mariguana la historia se repite cuando según Troyer, sólo el año pasado la industria regulada produjo 6.4 toneladas métricas de marihuana contabilizada, mientras se encontraron más de 80,000 plantas del mercado negro en las tierras federales de Colorado.

Tampoco se ha conseguido la esperada disminución en el consumo de bebidas espirituosas con el acceso fácil a una droga alternativa, supuestamente menos dañina, como la mariguana. Por el contrario, gracias a los informes que sirven de base a la nota, sabemos que el consumo de alcohol en Colorado ha aumentado constantemente desde la comercialización de la marihuana.

¿Qué hay de la afirmación de la industria de que la marihuana curará la adicción a los opioides? Se pregunta el autor, la respuesta es Nada, pues se cita un estudio de The Lancet que encontró que los usuarios pesados de marihuana terminan con más dolor y tienen más probabilidades de abusar de los opioides. Esto no quita que la industria de la marihuana esté tratando de explotar la tragedia de los opioides en Estados Unidos para impulsar su propia sustancia controlada como una panacea. ¿Por qué? Es una oportunidad de lucro. Es por eso por lo que en Colorado ahora venden dispositivos para el consumo de marihuana que evitan la detección en las escuelas.

Estos son los mismos mercadólogos, dice el fiscal, que publicitan “golosinas” de marihuana, supositorios de marihuana y “cremas íntimas” de marihuana. Este marketing agresivo tiene mucho sentido en industrias de adicción como el tabaco, el alcohol, los opioides y la marihuana. Estas industrias obtienen la gran mayoría de sus ganancias de los usuarios pesados, por lo que se esfuerzan por crear y mantener este mercado de usuarios. Especialmente cuando los usuarios son jóvenes y sus cerebros son más vulnerables a la adicción, algo que ya hemos abordado en este sitio.

Troyer duda de que el 55 por ciento de los coloradenses que votaron por la comercialización en 2012 pensaran que votaron por todo esto. Por supuesto que no, votaron, como los canadiense y pronto lo harán los españoles o los mexicanos desde la más profunda ignorancia a la que tanto contribuyen las industrias culturales, los periódicos y hasta una escuela más interesada en experimentar a través de la pedagogía modernas, con las mentes de los jóvenes que en sus prácticas químicas de laboratorio y en sus lecciones de biología para que aprendan el daño funesto que a esas mismas mentes crea el consumo de cualquier droga, sea esta legal o no.

Estos impactos son la razón por la cual, según el fiscal, los abogados de los Estados Unidos podrían iniciar cargos criminales contra empresas de marihuana con licencia y sus inversionistas. Después de todo, un abogado de los Estados Unidos es responsable de la seguridad pública.

Los mariguanos contraatacan

Por supuesto no es así como piensan los promotores de la mariguana y ha decidido contraatacar al Troyer en el mismo terreno, por un lado, difundiendo contra informes que desarmarían sus alegatos y por otro haciéndole entrevistar por un periodista, con la misión evidente de socavarle el suelo, el triste papel lo ha jugado Thomas Mitchell con su entrevista aparecida en e medio el pasado 4 de octubre que podríamos traducir al español como; “El fiscal de distrito Bob Troyer de los Estados Unidos explica el ataque a la marihuana legal en Colorado”.

El periodista contrapone al informe anterior una serie de datos alternativos que restarían hierro al tema de las consecuencias negativas de la legalización de la mariguana, por ejemplo, que el informe del Departamento de Transporte de Colorado sobre el aumento de muertes de tráfico no hace diferencia el hecho de que haya o no presencia el cuerpo del accidentado de THC, es decir del tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo del cannabis.

A esto responde Bob Troyer, reconociendo que el aumento del 151 por ciento en muertes por accidentes de tránsito no es una prueba perfecta de que la legalización de la marihuana causó cada uno de esos accidentes. Pero es una tendencia que no existía antes y que se debe de observar y tratar de mejorar para determinar cuál es el deterioro que causa la mariguana ya que el límite de conducción del estado de THC permitido en la sangre es solo un número aleatorio.

El caso es que la industria de la Mariguana, en lugar de cumplir la ley, lanza un estudio según el cual se ha exagerado las muertes por tráfico. El fiscal compara esta dinámica con la que retrasó la investigación y la conciencia pública sobre cómo el tabaco causaba el cáncer, recordando como ya los científicos en la década de 1930 dijeron que podría haber un vínculo, y la industria siempre estaba socavando la ciencia que se estaba desarrollando en lugar de trabajar con la ciencia para obtener una imagen precisa y acordar las regulaciones razonables. Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de

Esta es la dura lucha a la que estamos asistiendo, la legalización del cannabis y sus productos más o menos naturales, no solo ha resuelto problemas, sino que ha generado nuevos, solo una cosa podemos ver en este, y es que ya no podrán venirnos con el cuento de que, si ya está legalizado el alcohol y el tabaco, porque no hacer lo mismo con la mariguana. Pues bien, ya lo estamos haciendo y con ello completando las recetas de auto exterminio, de la raza humanan, incluidas en esta las guerras, legalizadas desde hace décadas por las democracias como hoy hace con la mariguana.

