“El cerebro adolescente”; el libro que los mariguanistas no quieren que tu leas

Si los Estados de Norteamérica estuviesen de verdad interesados en un debate serio (lo que debería ser innecesario a estas alturas del desarrollo de las ciencias) muy bien podrían contribuir al mismo, comprando los derechos y ofreciendo al gran público, de manera gratuita, un libro tan sencillo como necesario: The Teenage Brain. A Neuroscientist’s Survival Guide to Raising Adolescents and Young Adults (El cerebro adolescente. Guía de supervivencia de un neurocientífico para educar a adolescentes y adultos jóvenes); se trata de una obra, muy didáctica e impecable desde el punto de vista de la ciencia, publicado por las investigadoras Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt en el 2015, y que algún amigo de la democratización del saber ha subido como audiolibro a su canal de Youtube.

Las autoras

En nuestro caso nos interesa en particular lo que informa a su página 141 a la 157, en su edición digital. Ellas están dedicada a los efectos de la mariguana en la adolescencia, basándose en estudios de absoluta actualidad. Pero antes presentemos a las autoras.

La Dra. Frances E. Jensen es la directora del departamento de neurología de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pennsylvania. Como madre, maestra, investigadora, clínica y conferencista frecuente para padres y adolescentes, se encuentra en una posición única para explicar a los lectores el funcionamiento del cerebro adolescente.

Por su parte Amy Ellis Nutt, es una reportera que cubre el tema de cubre neurociencia y salud mental para The Washington. Obtuvo su licenciatura en inglés y filosofía en el Smith College una maestría en filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y otra en periodismo en La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, MS, Ganó el Premio Pulitzer en escritura de largometrajes en 2011 ha sido profesora de Periodismo en la Universidad de Princeton u es autora o coautora de tres libros.

En la obra que nos ocupa se nos enseña que los años de la adolescencia abarcan etapas de importancia vital para el desarrollo del cerebro y que precisamente por ello los adolescentes no pueden ser tan resistentes a los efectos de las drogas como nos han querido hacer creer las campañas para facilitar su consumo.

La marihuana, por ejemplo, puede causar problemas de memoria persistentes incluso días después de fumar, y su uso a largo plazo de la marihuana impacta el IQ en la edad adulta. Evidentemente a los gobernantes de Canadá no les interesa mucho la existencia de una ciudadanía inteligente, sino más bien desinformada y embrutecida como lo debe haber estado gracias a la mariguana “medicinal” esa que los llevó al poder a través de la democracia liberal, ese modelo tan ensalzado como el menos malo de todos los sistemas, por el genocida de Winston Churchill.

También se confirma en este libro lo que es saber popular que “María” es una “droga de entrada” que lleva al uso de sustancias ilícitas más peligrosas, que afecta el funcionamiento mental y la coordinación, y representa una amenaza para la seguridad pública cuando, por ejemplo, las personas se ponen al volante de un automóvil.

De manera gráfica las autoras nos cuentan la historia de un joven que comenzó a fumar marihuana con regularidad a la edad de trece años y continuó hasta los veinte años ahora cuando no ha fumado un porro durante años, todavía se siente como si estuviera en una niebla. Ni siquiera maneja un coche porque no confía en su atención y concentración; le cuesta mantener una conversación; y dice que sufre de ansiedad, depresión y paranoia. También dice que está sorprendido de que su madre de mediana edad recuerde todo tipo de cosas sobre su vida temprana, pero que solo puede recordar fragmentos y piezas dispersos.

Pese a la cultura anti-marihuana que alguna vez se intentó sembrar en la población norteamericana, para cuando aparecen este libro más de 100 millones de estadounidenses mayores de doce años admitían haber probado marihuana al menos una vez en sus vidas. A pesar de siete décadas de criminalización, la marihuana sigue siendo la droga ilícita más popular del mundo, con más de 200 millones de personas que usan marihuana cada año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El mayor uso es entre los jóvenes, y la edad de inicio es cada vez más joven.

Muchos defensores de la legalización de la mariguana se escudan tras el carácter legal de la bebida, pero lo que no te dicen es lo que nos declara esta obra que, de hecho, la marihuana está superando al alcohol como un problema de salud pública en los adolescentes. En los últimos cinco años antes de la aparición de El Cerebro Adolescente, el abuso de la marihuana había ya sido responsable de casi dos tercios de las admisiones de adolescentes, de entre quince y diecinueve años, a centros de rehabilitación, en comparación con menos de un tercio del alcohol.

Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt explican a sus lectores que el Cannabis es la única planta que contiene la clase única de compuestos moleculares o metabolitos conocidos como cannabinoides, incluido el tetrahidrocannabinol (THC), que es en gran parte responsable de los efectos fisiológicos y psicofarmacológicos peculiares de la marihuana. Se han identificado más de cuatrocientos productos químicos en el cannabis, de los cuales al menos sesenta son cannabinoides. Una razón por la que el THC tiene un efecto tan potente en el cerebro humano es que fabricamos nuestros propios cannabinoides, llamados endocannabinoides (traducidos literalmente, “dentro de los cannabinoides”). Así que tenemos receptores cannabinoides naturales en nuestras neuronas en ambos lados de la sinapsis. Cuando se fuma marihuana, el THC se absorbe rápidamente en la sangre y se distribuye a los tejidos. El cannabis afecta la temperatura corporal, la presión arterial y el ritmo cardíaco y respiratorio.

Mentalmente, la marihuana causa un estado alterado de conciencia que se percibe como relajación, placer e incluso euforia. Se intensifican las experiencias sensoriales ordinarias, como comer, escuchar música o mirar una película. La ansiedad suele disminuir, pero a veces la marihuana puede aumentarla y también puede causar depresión o paranoia. En dosis altas, los usuarios pueden sentir una reducción en la motivación y la espontaneidad y un letargo general, pero en ocasiones también confusión, alucinaciones y náuseas. Los efectos inmediatos de la marihuana generalmente comienzan unos quince minutos después de fumar; Otros pueden durar tres o cuatro horas.

Pérdida de equilibrio y afección del habla

El THC es el agente psicoactivo en el cannabis que produce el llamado “subidón”. El tropiezo y la falta de coordinación que experimenta alguien afectado por la droga ocurre porque el THC afecta al cerebelo. El habla confusa, la hiperconciencia del sonido, otras distorsiones auditivas y visuales y la sensación de desaceleración o aceleración del tiempo son los resultados de los efectos del THC en las regiones sensoriales del cerebro.

Ya no es la misma droga

Luego de aclararnos todo el mecanismo, las divulgadoras científicas de las diferencias sufridas por la mariguana que se consumía en los años 80 del siglo pasado con respecto a la que se venden en nuestro siglo.

Así los pitillos que fuman los chicos de hoy no son los mismo que podía fumar haber fumado su padre. En 1985, las concentraciones de THC en la marihuana alcanzaron un promedio de menos del 4 por ciento. En 2009, la concentración promedio de THC en la marihuana fue cercana al 10 por ciento.

El cerebro joven, particularmente expuesto

El problema más crítico para los adolescentes, escriben, es que el THC altera el desarrollo de las vías neuronales. En un cerebro adolescente que todavía está depositando la materia blanca y se cablea a sí mismo, tales interrupciones son mucho más dañinas que si estuvieran ocurriendo en un cerebro adulto.

De acuerdo con este libro, tan recomendable, los endocannabinoides, son especialmente densos en áreas clave del cerebro involucradas en la cognición, la memoria, la emoción, la coordinación motora y la motivación. Cuando el THC se introduce al inhalar o ingerir marihuana, baña el cerebro, pero también se dirige directamente hacia los abundantes receptores endocannabinoides en el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, el cerebelo y el núcleo accumbens, donde interfiere con los procesos químicos del cerebro. inhibiendo o potenciando cierta actividad. Debido a que el THC se une a los receptores endocannabinoides cuatro veces, así como a los cannabinoides naturales del cerebro, las moléculas de THC pueden abrumar los sitios receptores e interferir con la función cerebral normal. Cuando eso sucede en el cerebelo, por ejemplo, interrumpe el buen funcionamiento de la corteza motora; esta es la razón por la que los fumadores de marihuana pueden parecer flojos, torpes y lentos y tener problemas para reaccionar rápidamente en situaciones peligrosas. Y esa falta de capacidad de respuesta, con uso crónico, resulta en una incapacidad para aprender de experiencias negativas. Lo más importante de todo es que estos efectos negativos parecen ser exagerados cuanto mas pronto en su vida una persona comienza a consumir marihuana.

En su adolescencia temprana, se ha demostrado que los adolescentes que fuman marihuana tienen un volumen cerebral total más pequeño, una materia gris reducida y un mayor daño a la materia blanca en comparación con los no usuarios. Ese daño, dicen los científicos, todavía se puede ver en los escáneres cerebrales de usuarios crónicos hasta bien entrada la edad adulta.

Cuando la amígdala es sobre estimulada por THC, disminuye sus sitios receptores de cannabinoides; esto significa que se necesita más que la cantidad normal de estimulación para que el cerebro se interese en aprender algo nuevo. ¿Cómo lo consigue? Fumando más la droga, claro. Para un adolescente, este tipo de “saturación” de marihuana conduce rápidamente a la adicción, explican las autoras concluyendo que el factor más significativo en la asociación entre el abuso de marihuana y el daño cerebral potencial es la edad. Los usuarios adolescentes tempranos tienen el doble de probabilidades de volverse adictos, y los que se entregan a la marihuana antes de cumplir los dieciséis años tienen más problemas con el enfoque y la atención y cometen el doble de errores en las pruebas que incluyen planificación, flexibilidad y pensamiento abstracto. Además, cuanto más joven es un fumador de marihuana, más fuma él o ella. En pocas palabras: cuanto antes el uso, mayor es el abuso.

El tema de la memoria

En relación con el olvido nos aseguran que se trata del déficit cognitivo más ampliamente reportado asociado con el consumo de marihuana. El THC tiene un efecto sobre la LTP y puede disminuir la activación de los receptores de glutamato que crean sinapsis durante el proceso de memoria. Además, los efectos de los cannabinoides pueden durar días en adolescentes, en contraste con el efecto más breve en adultos. Los investigadores observaron la LTP y simularon los efectos de la exposición al cannabis mediante el baño de rodajas de cerebro de rata en 2-AG, un cannabinoide sintético. Encontraron que las rebanadas bañadas en 2-AG tenían poca o ninguna LTP, mientras que las rebanadas en condiciones normales de control mostraron una buena LTP. Se sabe que el efecto del cannabis en la LTP afecta dos puntos en el proceso de construcción de sinapsis: primero evita que la señal salga del axón y luego bloquea la maquinaria que produce nuevas proteínas sinápticas para hacer sinapsis más fuertes.

El deterioro de la memoria después de la exposición al cannabis es similar en adultos y adolescentes, pero los adolescentes sufren los efectos por mucho más tiempo. Cuando los consumidores intensos de marihuana, de entre treinta y cincuenta y cinco años, han sido probados, los estudios muestran constantemente que, en los días y semanas posteriores a la ingestión de cannabis, tienen una memoria y habilidades de aprendizaje más deficientes. Para el día veintiocho, sin embargo, sus problemas cognitivos se han resuelto. Los adolescentes con poca exposición al cannabis muestran deficiencias cognitivas similares a las de los usuarios adultos crónicos, pero con el uso continuado, su deterioro cognitivo no se resuelve completamente y, en algunos casos, puede durar meses, incluso años.

Aprendizaje afectado

Este éxito de ventas, aunque no lo suficiente pera llegar a todos los que con sus votos podrían haber evitado la maniguanización legal de América del Norte, nos explica muy buen la relación entre los cannabinoides y el aprendizaje: resulta que una pequeña parte de la amígdala, donde los receptores de cannabinoides son especialmente densos, es responsable de producir la sensación de asombro. Esta misma parte también ayuda a la persona a saber qué información es nueva y qué no. Cuando los fumadores de marihuana afirman que los colores son más hermosos, la música es más profundo y el sabor es más agudo que cuando no son altos, es porque la inundación de THC ha provisto que esta parte de la amígdala reaccione de forma exagerada. Cuando se habla de THC, todo parece nuevo en el centro emocional del cerebro. Los adolescentes, los cerebros y las personas que se encuentran en un estado casi constante de la mayoría de la conciencia, los que están especialmente en esta sobreestimulación y, por esta razón, es más difícil para los adolescentes que los adultos tienen el hábito de la droga.

Aún más preocupante es el vínculo, que ven la científica y la periodista entre el uso crónico de la droga durante la adolescencia y la disminución del coeficiente intelectual, según el “Cerebro adolescente” se ha demostrado que el IQ verbal está especialmente disminuido en las personas que han fumado mariguana diariamente a partir de los 17 años, en comparación con las personas que fumaron a una edad posterior. También se ha observado, aseguran que el consumo de marihuana inhibe el funcionamiento en las áreas de la corteza que desempeñan un papel crítico en el reconocimiento de errores, específicamente el conocimiento de los propios pensamientos y comportamientos.

Mariguana y locura

Ya he escrito en otras ocasiones sobre la relación entre el consumo de mariguana y la enfermedad mental, según los mariguanistas una exageración de la propaganda contra la droga que se hacía en la Norteamérica de los años 30.

Este libro confirma mis alertas. Resulta que los neurólogos y los neurocientíficos, asocian la incapacidad de detectar errores con varias psicopatologías, incluidos los delirios psicóticos de la esquizofrenia. Existe evidencia de que los esquizofrénicos tienen menos materia blanca que las personas normales, y este patrón también se observa en aquellos que han usado mariguana crónicamente durante la adolescencia, el riesgo de esquizofrenia para estas personas es dos a cinco veces mayor que lo normal.

Otras enfermedades mentales también se han relacionado con el cannabis. Un científico del Centro de Adicción y Salud Mental, precisamente de Canadá encuestó a más de catorce mil personas y descubrió que quienes fumaban marihuana casi todos los días no solo tenían el doble de probabilidades de sufrir psicosis, sino que también eran el doble de vulnerables a la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo, especialmente la depresión.

En 2010, el Instituto Holandés de Salud Mental y Adicciones publicó un estudio basado en datos recopilados por un estudio de salud mental de la Organización Mundial de la Salud de cincuenta mil adultos en diecisiete países. Una de las conclusiones a las que llegaron los investigadores holandeses fue que el consumo temprano de marihuana estaba relacionado con un aumento del 50 por ciento en el riesgo de sufrir un episodio de depresión clínica después de los diecisiete años. Uno de los estudios más grandes siguió a decenas de miles de jóvenes soldados suecos durante más de una década. Los usuarios más intensos, es decir, aquellos que dijeron que habían usado marihuana más de cincuenta veces, tenían seis veces más probabilidades de desarrollar esquizofrenia que aquellos que nunca habían fumado marihuana.

A modo de conclusión

Hasta aquí lo que tomo del libro “The Teenage Brain”, que tan bien le habría hecho leer lo mismo al libertador de la mariguana en Canadá, el Muy Honorable Primer ministro de Justin Trudeau, elegido para el puesto en 2015, precisamente el año de su publicación, que los que están haciendo lo mismo contra su patria en México, los miembros de su tribunal supremo, y sus aplaudidores, los legisladores afines al presidente electo López Obrador, tan felices como ya hemos visto por que se avance en la liberalización de la mariguana recreativa, que es lo mismo que avanzar en contra de la capacidad de aprendizaje y por supuesto la salud mental de las nuevas generaciones mexicanas.

Anuncios