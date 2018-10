Mujeres en la producción de carne de cañón

El crimen de la pluma blanca

No crea que voy a hablar de esas pobres madres a las que el régimen nazi (como tanto otros han hecho en la historia) simuló proteger en sus familias, para luego usar sus descendencias en una guerra genocida, que al final no sirvió ni siquiera para protegerlas de la violación en masa, esa que ejecutaron los aliados (no solo los soviéticos) en la medida que avanzaban desde oriente y occidente hacia Berlín.

Me refiero a unas inglesas que al servicio de sus estados se dedicaron a acosar y avergonzar a los hombres (o crimen del patriarcado) que se negaba a participar en esa carnicería que fue la primera guerra mundial. Una conflagración absurda, cuyas causas reales aún discuten los historiadores y que mientras no encuentren la solución ser para mí un simple ejercicio, muy bien organizado de reducción de la población.

Del hecho me he enterado por un artículo ingenuo que lejos de indagar en el significado realmente moral del hecho, lo exalta, se titula “Las plumas blancas se convirtieron en las armas de las mujeres”, está firmado por Tomas Blom, y has sido publicado el 11 de octubre de 2018 en el portal digital de la revista sueca Historia militar.

Antecedentes en la literatura y el cine

En cuanto leí el artículo de Blom me acordé inmediatamente de la película “The Four Feathers” del director nacido en la india Shekhar Kapur, hecha por Estados Unidos y el Reino Unido, en año 2002. Nótese que acaba de iniciarse la guerra mundial de estas dos potencias contra el fundamentalismo islámico. Si contamos con que detrás de los blancos occidentales no hay nadie más islamófobo que un hindú no musulmán, podremos entender el oportunismo de la obra; esta llamada a desbrozar el camino del yerbajo del discurso pacifista propio de la época postcomunista, esa que de modo optimista Francis Fukuyama denominó Final de La historia.

La película basa su argumento en la novela, Las cuatro plumas (en inglés: The Four Feathers) del escritor británico Alfred E. W. Mason; publicada en Londres en 1902, en dos partes por la revista literaria The Cornhill Magazine.

Las cuatro plumas que yo vi era en realidad la adaptación de dos películas anteriores del mismo nombre, una de 1929 y otra de 1939.

En el segundo caso la cinta tuvo su estreno el 20 de abril en el Reino Unido. Pocos meses después, el primero de septiembre de 1939 comienza lo oficialmente lo que hacía tiempo se venía venir; la Segunda Guerra Mundial, usándose convencionalmente como su punto de partida invasión a Polonia realizada ese día por Alemania.



Esta es la historia de Harry Faverham, un teniente del Ejército Británico, que se da de baja cuando se entera de que su batallón será enviado a combatir Sudán. Como símbolo del repudio que despierta la cobardía, en su novia y amigos. Harry Faverham recibirá cuatro plumas una de ella se la envía su novia Edith, junto con el anillo, pues no quiere tener nada que ver con un hombre que no cumple con su deber. Algo poco usual en la vida real donde cualquier mujer prefiere un marido vivo a uno muerto en servicio del imperio. La cosa es que el pobre Faverman tendrá que tenderá que reivindicarse de manera heroica en una misión colonial que cualquiera comprendería nada tiene que ver con la seguridad de su pare, una La versión del 2002, no me pareció mala, pero lo mejor es que me ayudó a comprender algo que hoy tengo muy claro, no solo el cine soviético se utilizaba para inocular ideología de estado en el público, también lo hacía el británico, algo que hasta ese momento no tenía tan claro. En este caso la dosis necesaria de belicismo que necesitaba la lucha contra el terrorismo del nuevo enemigo oriental.

La mujer al servicio del guerrerismo

Ahora descubro que el uso de las plumas blancas se puso en práctica en la vida real antes que, en la pantalla, quizás estimulado por la novela original. Resulta que en tiempos de la primera guerra mundial cualquier hombre en edad militar vestido de civil por las calles londinenses, se exponían a que un grupo de mujeres le hicieran acto de repudio al estilo de los que hoy le hacen las femes a sus enemigos, solo que en lugar de mostrarle sus pechos le colgaban pumas en el ojal al tiempo que preguntaban “¿Y por qué no estás en uniforme, amigo mío?” algo que en los tiempos en los que la hombría era un valor significaba una gran vergüenza. En el mundo occidental de hoy las plumas significan otra cosa, si rosadas mejor, son la garantía de una carrera, lo mismo en el mundo empresarial que en la cultura.

El uso de mujeres para despertar el sentido del deber de los hombres fue también muy común en los carteles de reclutamiento británico durante lo que se llamaría la Gran Guerra. Cuando Gran Bretaña entró en conflicto en agosto de 1914.

Según Historia Militar, el liderazgo militar británico creía que multitudes de voluntarios entusiastas fluirían para participar en la lucha contra Alemania, en una guerra que se creía corta. Hasta el momento no existía el servicio militar general en Inglaterra porque no se consideraba necesario a la luz de la defensa. Pero resultó que las nuevas generaciones no parecí muy interesada en aceptar el “chelín del rey” a cambio de irse a la guerra, a pesar de la propaganda masiva, que mostraba en vivos colores en colores las agresiones de alemanes contra las mujeres y niños belgas.

En vista de que la caballerosidad de los ingleses no se despertaba con la iconología germanófoba. La agitación del estado decidió dar un paso más allá tocando donde más podía dolerle a los flemáticos “gentlemanes”.

Fue un Almirante retirado llamado Charles Penrose Fitzgerald quien recomendó el nuevo método para acelerar el voluntariado. Así se instituye en septiembre de 1914 la Orden de la Pluma Blanca. Una suerte de grupo de asalto civil conformado por unas treinta mujeres equipadas con plumas blancas que entregarían a los hombres cuya vestimenta sugería su renuencia a las armas, esto se haría en lugares públicos y non deja de recordarnos los mítines que repudios que todavía a hoy se usan en Cuba contra los disidentes.

Todos en Inglaterra lo sabía muy bien lo que significaban una pluma blanca, precisamente gracias a la obra ya mencionada de A E W Mason. Una vez más se demuestra cuan poca inocencia puede haber en una novela y cuan vieja es la costumbre del estado de valerse de las industrias culturales, en que aquellos la más destacada la literatura, hoy desplazada por los productos radiales o audiovisuales que nos llegan desde el éter, las pantallas o el internet., el otro gran recurso cultural del que se valió el estado es uno que sabe que en última estancia es el amo, la prensa, La prensa, sin la que la nueva estrategia no habría dado resultado, fue ella la que llamó la atención sobre sus actividades de la orden ayudando a que el fenómeno se extendiera rápidamente por todo el país.

Piezas de una campaña masiva

Nicoletta Gullace es profesora asociada de historia en la Universidad de New Hampshire, donde enseña historia y asuntos internacionales. Sus intereses de investigación están relacionados con la Gran Bretaña moderna, la historia cultural europea y la historia de las mujeres, el 13 de enero de 2015, publicó su ensayo Plumas blancas y hombres heridos: el patriotismo femenino y la memoria de la gran guerra, en Library of Socials Cience.

Aquí la profesora Nicoletta Gullace aborda la exclusión del caso de las plumas blancas dentro de la historiografía feminista. Reconociendo el vergonzoso significado de aquella práctica. Pero también aborda extensamente el papel de una ideología más allá del feminismo que acompaño la campaña, Para comenzar nos habla del papel de la prensa, explicando que, en agosto de 1914, los anuncios que aparecían en The Times acusaban a hombres que no acudían a la guerra de cobardía y afeminamiento. De cierto modo la Comisión Parlamentaria de Reclutamiento, implicaban a las mujeres en una retórica de reclutamiento que dependía de una identidad sexual masculina vigilada por mujeres y la humillante amenaza de aparecer de forma no masculina. “No pasará mucho tiempo antes de que todas las mujeres en el país vean como ‘cobardes’ a todos los hombres que vean en casa”, escribe la investigadora citando al The Times.

La sugerencia de que tanto las mujeres como la guerra exigían las mismas cualidades a un hombre hará, según la especialista que la sexualidad femenina se convierta en el centro del mundo en que se entendía la forja de la identidad marcial. “La armadura del alma nunca está bien colocada en el corazón a menos que la mano de una mujer la haya abrazado”, advertía la Unión de la Madre, “y es solo cuando ella lo apoya con holgura que el honor de la virilidad falla”, recoge el ensayo.

Durante la guerra, periodistas femeninas, artistas de la música y una serie de publicistas patriotas de ambos sexos popularizaron estos sentimientos al articular el propósito militar de las mujeres en términos de su poder sexual y moral sobre los hombres. De hecho, si el acto de otorgar una pluma blanca no requería de palabras, pudo haber sido porque el discurso contemporáneo sobre la influencia de las mujeres dio un significado inequívoco a un gesto que, según la ensayista invirtió la discriminación femenina con una utilidad militar explícita.

Aquí se nos trae a colación a la escritora y pintora baronesa Emmuska Magdalena Orczy, autora de “La Pimpinela escarlata” novela de 1905 que narra la historia de un aventurero de doble personalidad que se dedica a rescatar aristócratas durante la revolución francesa, un personaje que inspirará entre otros héroes ficticios, el del Zorro.

En su niñez y adolescencia Emmuska vivió en Bélgica por lo que, junto a su fama literaria, se convertía en una de las “influenciadoras” la más indicada para llamar a las mujeres inglesas a que se unieran a su” Liga de Servicio Activo” en la lucha por la liberación de aquel país. En 1914, pidió a las Mujeres y niñas de Inglaterra, que no podían llevar un rifle a usar toda la influencia que poseían para instar a sus hombres a que sirvan a su país”

De este modo, la baronesa planteó la influencia sobre los hombres como l una forma de “servicio activo” para mujeres y ofreció una insignia de estilo militar y un lugar en la lista de Honor” de la Liga a cualquier mujer o niña que se comprometiera a “persuadir a todos los hombres que conociera a ofrecer su servicio, sin permitir que se pueda ver en público a ningún miembro del sexo opuesto que esté en plena forma y negado a responder a la llamada de su país La baronesa logró inscribir a 20,000 mujeres. Orczy era simplemente una más dentro de una multitud de comentaristas y patriotas que invitaban a las mujeres a persuadir a sus hombres para que se alistaran y despreciaran a los que se negaban.

Sin embargo, la realidad se irá imponiendo. La ensayista nos cuenta que el panorama cultural que abarca la campaña de las plumas blancas fue gradualmente opacado por la gravedad de la guerra, los funcionarios públicos, los soldados que regresaban y una variedad de otros ciudadanos responsables vieron cada vez más esta afrenta femenina como una perturbación indignante del orden público en lugar de una marginalidad. Medios legítimos de persuadir o engatusar a los hombres con los colores.

En 1915, Cathcart Wason advirtió al secretario de Interior, Reginald McKenna, que los empleados del estado estaban siendo “sometidos a la insolencia y provocación a manos de algunas jóvenes publicitarias que los presentaban con plumas blancas” y preguntó si autorizaría la detención de “tales personas”.

En realidad, la campaña pierde su sentido para 1916, por un lado, estaban los cambios en el reclutamiento que significo la aprobación del Proyecto de Ley del Servicio Nacional puso fin a la necesidad de apelaciones de reclutamiento, por otra parte, la incorporación de un gran número de hombres al ejército significó que las mujeres que continuaban humillando a hombres sin uniforme lo corrieran un riesgo cada vez mayor de cometer errores.

Si bien las apelaciones formales de reclutamiento terminaron con la conscripción obligatoria, sin embargo, es importante recordar que la hostilidad pública hacia los hombres no enrolados de ninguna manera disminuyó. La prensa atacó especialmente a los objetores de conciencia mientras que la práctica de la entrega de plumas blancas continuó de manera intermitente en 1918, alimentada por una atmósfera cada vez más amarga de sospecha hacia aquellos que aparentemente no estaban dispuestos a hacer lo suyo por su país.

Guerrerismo a cambio de derechos



En otro trabajo, de Nicoletta F. Gullace, Las ‘White Feather Girls’: el militarismo de las mujeres en el Reino Unido, publicado en Opendemocracy.net el 30 de junio de 2014

Se nos cuenta que, en 1915, la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio de Mujeres (NUWSS, por sus siglas en inglés), la organización de sufragio más grande de Gran Bretaña expulsó a sus miembros pacifistas convirtiéndose en un bastión de militantes a favor de la guerra, distinguida por un entusiasmo por la guerra que rivalizaba con la derecha radical.

Así mismo se nos habla de la Unión Social y Política de las Mujeres (Women’s Social and Political Union o WSPU) afín al Partido Laborista independiente, fundada por Christabel Pankhurst. Sus integrantes, conocidas con el nombre de sufragista, defendían el uso de tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos o las agresiones a los domicilios privados de destacados miembros del Gobierno y del Parlamento.

La confluencia entre la ideología de la WSPU y las acciones de las chicas de plumas blancas fue tan sorprendente que la hermana pacifista de Christabel , Sylvia Pankhurst, llegó a creer que los dos grupos eran el mismo.

La investigadora se pregunta por qué aquellas mujeres usarían su poder sexual para avergonzar a los hombres y obligarlos a entra en el ejército, cuando sus hermanas pacifistas se reunían, organizaban y, en 1915, desafiando el gran peligro de viajar a La Haya, con el fin de detener la guerra. Aquí se intenta explicar esta división; primero, con el hecho de que la representación de la guerra misma fue diseñada cuidadosamente para atraer a las mujeres (inglesas). La brutal invasión alemana de Bélgica en agosto de 1914 se caracterizaba como ya hemos dicho como como una “violación”, y las imágenes gráficas de asalto sexual y la tortura de mujeres y niños comenzaron a llegar de los territorios ocupados, ganando importancia como la razón aparente de Gran Bretaña para entrar en la guerra.



Me gustaría recordar que fue ese el mismo truco propagandístico usado por la gran prensa norteamericana para convencer a la opinión pública que era conveniente entrar en la guerra entre separatistas e integristas que tenía lugar en Cuba desde 1895, es lo que he desarrollado en sendos artículos dedicados al caso de Evangelina Cosío publicados en este blog.

Volviendo al asunto del feminismo belicista inglés, como se reconoce en el artículo que estamos comentando, a medida que el pacifismo creció en poder después de la guerra, las historias de atrocidades se pusieron cada vez más en duda.

No comparto la idea que sugiere Nicoletta F. Gullace que las creyeran lo que leían, ni que su nacionalismo se pueda hacer comprensible con un supuesto feminismo, que se aliaba con el estado militar británico para combatir la masculinidad militarizada de un ejército alemán rapaz. Otra cosa es que se metieran de lleno en la campaña a cambio de prebendas políticas o de otro tipo que los estudios de géneros jamás se interesaran en revelarnos. Hoy es evidentes la conveniencia que encontraban en esta alianza el estado y las seguidoras de Emmeline Pankhurst, conscientes de que la guerra también abría una serie de oportunidades para sacar a las mujeres de sus hogares y convertirla en una mano de obra que compitiera con la de los hombres, ahora en desventaja frente el capital y el estado dado el estado de guerra en que se encontraba la nación. Así Pankhurst a pesar de aquellas tácticas de acción violenta se convirtió de pronto en una mezcla de paloma y halcón, paloma en el respeto del estado, halcón en favor de su guerra extranjera; aliada de un poder que no veía con malos ojos su patrocinio de gigantescos desfiles gigantescos encaminados a desestabilizar los sindicatos con la exigencia forzada de admitir de mujeres a puestos sindicales, mientras participaban en una campaña teatral de ruptura de huelgas en el Norte, argumentaron que las trabajadoras nunca “desarmarían las herramientas.”

Por su parte las chicas del NUWSS hacían su contribución enviando mujeres a las unidades en un “espectáculo perdurable de valentía, patriotismo y capacidad de las mujeres para ayudar en la guerra justa”.

Astutamente aquellas feminista -mal dibujadas como ovejitas en la comparación que se hace con sus vandálicas herederas de hoy en día- veían que su respaldo al sacrificio patriótico (yo diría patriotero) también fortalecería el reclamo de derechos civiles. Las mujeres no solo apoyaban lealmente el esfuerzo de guerra, hacían municiones y hacían trabajos que antes eran de los hombres, además muchas arriesgaban sus vidas en el frente como enfermeras o conductoras de ambulancias en el frente y por tanto merecían una recompensa política, no tardarán en recibirla. A medida que las campañas de prensa criticaban a los objetores, simultáneamente elogiaban a las mujeres por sus valientes contribuciones. En efecto, el proyecto de ley de representación del pueblo de 1918, al tiempo que reconocía los derechos de las mujeres mayores de treinta años, los veteranos menores de edad y enfermeras militares, se privaba de los que privaron de derechos a los objetores de conciencia durante siete años. El patriotismo, en lugar del sexo, fue la nueva calificación para la votación.

Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice la autora de que las mujeres tenían más que ganar apoyando la guerra que oponiéndose a ella. Mientras que las mujeres pacifistas eran atacadas con saña, las seguidoras de la Pankhurst guerrerista se convirtieron en las preferidas de la prensa conservadora, un favoritismo que ha llegado hasta nuestros tiempos con una serie de materiales audiovisuales que solo hablan del lado bueno de las sufragistas y no del modo en que negociaron poder a cambio de convertir a hombres y mujeres en carne de cañón.

En 1999 la revista Time nombró a la femi belicista de Emmeline Pankhurst como una de las 100 personas más importantes del siglo XX, y no solo eso, una artista del talento y carisma como Meryl Streep ha sido la encargada de interpretarla en las muy promocionada “Suffragette” (titulada “Las sufragistas” en Hispanoamérica) película británica de dirigida por Sarah Gavron y con guión de Abi Morgan, estrenada en 2015.

Hombres victimas del belicismo

En el artículo “Las sufragistas fijaron una Pluma Blanca como símbolo de cobardía en los hombres que no servían” en la Primera Guerra Mundial publicado el 11 de septiembre de 2016 por Brad Smithfield en The vintage news. Se narra la historia de varios “shirkers” sustantivo con el que tradicionalmente los ingleses se referían a la persona que evita el trabajo y que se le endilgó a los que no querían inscribirse en el ejército.



“El último refugio del Shiker, caricatura, publicada en el Observador de Nueva Zelanda en julio de 1916, satiriza al “objetor de conciencia recién nacido”, que adoptó una creencia religiosa supuestamente para escapar del servicio militar obligatorio

Comenzamos con el caso de un britabnico que sirvió y murió en la guerra, gracias a estas presiones. Al estallar la guerra, en 1914, el hombre intentó alistarse como soldado, pero fue rechazado por su visión. Dos años después de que fracasara en su intento de unirse al ejército, el hombre iba a casa del trabajo a su esposa y sus tres hijas cuando una mujer le entregó una pluma blanca. Al día siguiente, molesto y confundido, se unió al frente ya que, en 1916, los criterios para el alistamiento se habían flexibilizado. La partida de este padre de familia marcó la vida de sus hijas, ya que tanto él como sus hermanos, murieron en el frente. Sus cartas fueron guardadas como un tesoro por su familia, y el recuerdo de él se transmitió vívidamente a sus nietos. Muchos años después, su sobrina, quien, por supuesto, nunca lo había conocido, contó la historia de cómo su madre nunca logró superar su muerte. Incluso en los últimos años de su vida, sufriendo de demencia, cuando apenas podía recordar los nombres de sus propios hijos, todavía se sentía furiosa con los políticos y sus políticas de guerra, pero sobre todo estaba angustiada por la pluma blanca.

Otra historia de 1916 habla de Norman Demuth, quien era musicólogo y compositor antes de unirse a la guerra. Fue herido y luego dado de baja del ejército británico. Mientras viajaba en un autobús, una mujer sentada frente a él le entregó una pluma blanca. De hecho, era uno de los muchos que recibió la pluma después de regresar a casa desde el frente. Solo que esta vez, Demuth decidió ser grosero y limpió su pipa con la pluma, y cuando se la devolvió a la mujer, comentó que siempre había querido una, pero desafortunadamente no pudo conseguirla mientras estaba en las trincheras. El incidente causó mucha ira entre los demás pasajeros del autobús, que comenzaron a gritarle a la mujer.

La oposición a la conscripción estaba muy extendida. Esta foto muestra la enorme conferencia nacional contra el servicio militar militar celebrada en Christchurch en marzo de 1917. Entre los participantes se encontraban los pacifistas cristianos, los socialistas, los republicanos irlandeses y los que tenían una oposición ética pero no religiosa a la guerra.

Quizás aún más irónico de los casos que nos cuenta el periodista fue el de haberle enganchado una pluma blanca al suboficial George Sampson cuando iba a recibir La Cruz de la Victoria Cross, el premio más prestigioso del país, por su valentía en Gallipoli. El marinero de 26 años había ayudado a cientos de otros soldados heridos, mientras resistía el fuego pesado. Mas tarde sucumbió a causa de las heridas graves causadas por la metralla.

Pero nada de esto paralizó a las partidarias de la campaña, decididas a seguir movilizando a un “cobarde” con una pluma blanca. Ellas presionaron a muchos hombres para alistarse y, a pesar de que algunos terminaron muertos “debido a la pluma blanca”, hubo algunos que se convirtieron en héroes por la misma razón. Entre estos se encontraba Roland Gwayne, quien se convirtió en alcalde de Eastbourne, tras regresar del frente, adonde había ido después de que recibió su pluma. Gwayne fue condecorado con la Orden de Servicio Distinguido por su valentía, cuenta Brad Smithfield

En el primer ensayo de Nicoletta Gullace que citábamos ella se preocupa, es el mal lugar en que quedaron las mujeres de la Pluma Blanca, convertidas al final en fuente de un resentimiento particular, a pesar del hecho de que de ninguna manera estaban solas en acosar a los jóvenes. Después de todo, fue el Parlamento, no mujeres, quienes privaron de sus derechos políticos a objetores de conciencia durante cinco años después de la guerra, y fue el servicio militar obligatorio, no la entrega de plumas blancas, el responsable de enviar a miles de jóvenes indecisos al frente.

Estas preguntas tienen desde mi punto de vista una respuesta simple, porque ni entonces ni ahora se ha comprendido que el movimiento feminista no es más que la manipulación realizada desde otra instancia de poder, una suerte de carne de cañón en una guerra géneros que ha tomado diferentes expresiones en la historia, y cuyos marionetistas apenas se dejan ver. El caso es que como reconoce la ensayista, en una atmósfera de creciente resentimiento masculino, la entrega de plumas blancas se convirtió en el emblema culpable de la complicidad de las mujeres, el símbolo irónico de un mundo que salió mal: un mundo donde los esposos, los hijos y los padres fueron sacrificados por las mujeres de su casa. En cuanto aquellos que se atrevieron sufrir las presiones y se negaron a marchar a la guerra, tenemos los duros testimonios sobre encarcelamiento y golpizas recibidas las cárceles del estado que han sido rescatados por Francis Beckett en su artículo, Los hombres que no pelearían, aparecido el 11 de noviembre de 2008, en The Guardian.



Una multitud de objetores de conciencia al servicio militar durante la

primera guerra mundial en un campo de prisioneros especial.

Fotografía: Colección Hulton-Deutsch / Corbis.

Amodo de conclusión: ¿Vindicación feminista

El periodista Tomas Blom, en el trabajo con el que iniciamos este artículo, no se sorprendente que tantas mujeres se hayan “arriesgado” a humillar a los hombres en nombre del patriotismo. Trata de explicar el fenómeno como una manera de desquite del llamando “sexo débil” sobre el fuerte, es decir de comenzar a eliminar la subordinación femenina y a ejercer poder sobre aquellos hombres que de otra manera los oprimían. El solo hecho de que la idea se proveniente de un hombre, el Almirante Fitzgerald (como otros muchos usos y de mandas del feminismo moderno) me lleva a otra conclusión. Detrás de todas estas colisiones entre hombres y mujeres, lo mismo aquellas se organizaron como Orden de La Pluma para meter los hombre en la guerra la guerra usando la vergüenza, que como los espectáculos tan similares de Metoo encaminado, sino a meter en la cárcel por lo menos arruinar la carrera de los penes colgantes, tienen detrás un mismo organizador y una misma agenda, la del poder organizado, que en cualquiera de sus formas, incluida la muy liberal que tiene el estado británica es un opresor antihumano. En el caso de la Inglaterra de principios del siglo pasado, el sentido fue usar las mujeres para deshacerse de los súbditos masculinos renuentes a meterse de cabeza en aquella moledora de carne que fue la primera guerra mundial. En las naciones angloparlantes de hoy la tarea es semejante pero más sofisticada, la de evitar mediante la lucha hombre-mujer que esta pareja encuentren la paz necesaria para procrear más gentes de las que se puedan controlar y las élites se tengas que inventar una nueva matanza de lo que sobra nuevamente.

No puedo terminar sin reproducir un dato curioso, que de pasada nos regala el artículo de Tomas Blom; es el significado opuesto que tiene una pluma blanca para las tribus sioux, cuyos guerreros colocan una pluma de este color en su penacho como señal de haber matado a su primer enemigo.



Propaganda e cajetilla de cigrarros, 1918.

Por supuesto nunca verás el auspicio de mujeres indígenas norteamericana colgando plumas blancas a sus hombres; para quejarse de lo malo que aquellos son si habrá dinero de las instituciones “indigenistas”. Eso de colgar plumitas significaría que honrar su virilidad del marido y un ejemplo de coraje para sus hijos, algo que para el sistema imperante está mal visto.

