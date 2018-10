El paquete cubano en la mirilla de órgano homosexista español

La reforma matrimonial que viene



Jamás había pasado que una reforma legal planeada por el gobierno cubano se cuestione desde la base y no rodaran cabezas al instante. Es lo que ocurre con el acalorado debate público que tiene lugar en Cuba sobre lo que se ve venir, el matrimonio entre personas de genitales iguales, que es lo que debería sugerir su nombre de igualitario.

El nuevo casorio viene siendo anunciado desde hace tiempo por Mariela Castro, hija del Raúl el hombre fuerte de la Isla y cuenta desde hace poco con el apoyo declarado del mandatario formal, el flamante presidente Miguel Díaz-Canel.

Lo curioso es que la medida ha recibido un rechazo organizado que nada tiene que ver con la ilegalizada oposición política; la de la Iglesia católica y cofradías protestante que se manifestado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, fuera de los recintos de sus respectivos templos y nadie está preso. Nos dirán los metafísicos del anticastrismo que se trata de un cambio-fraude, y sin negarles la razón nos habrán de que conceder que se trata, al fin y al cabo, de un cambio, en sentido positivo, el menos en lo que tibiamente le asemeja al juego de las democracias liberales, que también tienen sus trampas por si alguien aún no lo sabe.

Neodosidencia

Yoel Suárez, es buen chico, muy abierto, irreverente y conectado con el extranjero (como pocos cubanos de entonces9, con el que compartí aula en nuestros tiempos de estudiante, en Instituto Preuniversitario Pablo de la Torriente Brau, el nombre lo toma de un periodista caribeño caído en la guerra civil española que llegó a ocupar el puesto de comisario de guerra y miembro del Estado Mayor del 109 batallón de la séptima división en el Ejército Republicano. Pues bien recuerdo que en aquello hoy lejanos años setentas, uno más de nosotros, respetado y querido tanto por sus compañeros, militantes o no de la Unión de Jóvenes Comunista, como por los maestros del Centro Educativo, jamás fue discriminado a pesar de ser lo que llamábamos pepillo (que viste a la moda) y rockero (aficionado a música juvenil norteamericana de la época) y de ser hijo del pastor bautista Raúl Suárez. Claro no se trataba de cualquier reverendo, sino de uno muy especial, que llegó a ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de los mejores propagandistas que ha tenido el gobierno cubano; lo mismo si se trata de conquistar para su causa a sus correligionarios de la luterana Suecia -de lo que también fui testigo décadas después-, que de neutralizar a en su condición de dirigentes del Centro Memorial Martin Luther King Jr. y de la Iglesia Bautista Ebenezer, de Marianao, a los exiliados presentes La Habana, en la VII Cumbre de Panamá.

El caso es que, al margen del compromiso de su padre, Yoel, en nombre de la Liga Evangélica en Cuba, se ha hecho eco del pedido de miles de creyentes para que al menos se le dé otra denominación para el debatido matrimonio. Su petición ha tenido eco en la prensa internacional. La misma que presenta la propuesta como el punto final a décadas de marginación de los homosexuales, y el paso en Cuba hacia un gobierno progresista. Recordemos que vivimos en tiempo en que la progresía dejo de estar asociada con la revolución de clases y la construcción socialista, hoy su rebeldía prácticamente se reduce el terreno del cambio de sexo y freno de la reproductividad.

Por su parte la Iglesia católica, repite en Cuba el mismo discurso que sostiene en África y en América Latino, calificando como un caso de colonialismo ideológico la redefinición matrimonial que le aguarda a los cubanos. Así arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, publicó una carta en la página de la Conferencia de Obispos de Cuba en la que expone su preocupación por el cambio, recogido en el artículo 68 del borrador de la nueva Carta Magna, que posibilitaría bodas y adopciones entre personas del mismo sexo.

De igual modo, Wilfredo Pino Estévez más conocido como “Willy”, nombrado por el papa Francisco como arzobispo de Camagüey, publicó otra nota en el mismo portal donde ofrece una solución alternativa a los convivientes del mismo sexo:

Conocí a dos personas del mismo sexo que vivían en una misma casa. Personas mayores que brindaban a todos su respeto y recibían cariño de todos sus vecinos. Nadie tenía quejas de estas personas. Años después de pensar que habían nacido de los mismos padres fue que supe que se trataba no de familiares, sino de “una pareja”. Contada la anécdota, paso ahora a la reflexión: ¿Qué pasará el día en que muera quien tiene la propiedad de la casa donde viven? ¿Cómo queda ante la Ley la otra parte que aún vive? Es fácil contestar: Sin protección legal alguna. Y si por casualidad aparece algún familiar de quien murió a reclamar los bienes materiales, dejará sin nada a quien vivió a su lado muchos años. Se llevará hasta los balances de la sala.

Es allí donde, según mi humilde opinión, tendría que actuar la Asamblea Nacional y averiguar qué se hace en otros lugares al respecto. Me han dicho que en otros países (Colombia, México, etc.) existe el reconocimiento civil de las “parejas de hecho”. O sea, que las personas de la anécdota contada pueden ir a una instancia jurídica o bufete de abogados y formalizar su unión ante la Ley. Y con ello, ya las personas homosexuales no quedarán desprotegidas. Incluso leí que en toda la Unión Europea se reconocen una serie de derechos aun en caso de que la pareja no se haya registrado ante ninguna administración.

Claro está, en los países mencionados, a estas uniones no se les llama “matrimonio” sino “parejas de hecho”, que no es lo mismo. El matrimonio se mantiene definido como la unión de un hombre y una mujer, mientras que las “parejas de hecho” son las uniones entre dos personas del mismo sexo.

Ojalá que, para nuestra futura Constitución, no se modifique la definición actual de matrimonio, sino que se estudie la posibilidad de implementar en ella las “parejas de hecho”. Así se respetarían los derechos de todos.

Pero la cosa no queda ahí, algunas iglesias cristianas han tenido los arrestos de comprometer activamente a sus miembros en la lucha contra el artículo 68. Transgrediendo límites establecido por décadas bajo la consiga de la calle es solo de los revolucionarios, desde hace algún tiempo también de las congas gay de Miami, han salido a esas mismas “rúas” a repartir volantes con una ilustración de una parece formada por un hombre y una mujer, en la que se defiende lo que denominan “diseño original de la familia”, sin recibir la menor repulsa popular y mucho menos la represión policíaca, como ocurría con las Damas de Blanco originales.



En lo que respecta al tema de las cartas y notas oficiales los evangélicos cubanos no se han quedado atrás; el pasado viernes 21 de septiembre del presente año, veinte de los máximos representantes de; La Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica de Cuba, la Iglesia Metodista en Cuba, la Iglesia Bautista Libre, la Iglesia Los Pinos Nuevos, la Iglesia Dios de la Profecía, la Iglesia Evangélica Independiente, la Iglesia Santidad Pentecostal, la Iglesia del Nazareno Cubano, la Iglesia La Fe Apostólica, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Iglesia Cristiana Pentecostal, la Iglesia Hermandad Cristiana Agraria de Cuba, la Primera Iglesia Pentecostal de Cuba, la Iglesia Evangélica Getsemaní, la Iglesia de la Biblia Abierta, la Iglesia Evangélica Libre, la Iglesia Las Buenas Nuevas, y la Sociedad Misionera Cubana Hermanos en Cristo, de se reunieron en La Habana para firmar, de forma conjunta, una declaración oficial que hace constar la postura común de los grupos religiosos mencionados sobre la propuesta de matrimonio igualitario. En el comunicado se afirmaba lo siguiente:

Que la estructura binaria de la sexualidad humana, es decir, varón y hembra, ha sido grabada en el ADN de nuestra especie desde su aparición sobre la faz de la tierra, y que la familia según enseña la Palabra de Dios es una institución divina a través del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.

Que la propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es totalmente incompatible con la historia, los valores culturales y el pensamiento de los padres de nuestra patria, y que su implementación como política de Estado lesionaría los derechos de la niñez y del ejercicio responsable de la paternidad, así como otros derechos elementales.

Que no somos homofóbicos porque los cristianos no tememos, no rechazamos y no somos intolerantes de las personas homosexuales; por el contrario, cumpliendo con el mandato divino, los amamos, oramos por ellos y les predicamos el Evangelio

Que el amor de Dios es para todos los seres humanos independientemente de su orientación sexual, ideología política o religiosa, para ser regenerados y transformados una vez que hayan procedido al arrepentimiento por medio de la fe en Jesucristo.

Que la Iglesia Cubana, como parte integral de la sociedad, se preocupa y por lo tanto tiene derecho a tener una voz pública en pro del bien común.

Dicidencia contra neodicidencia

No sabemos hasta hora de una respuesta oficial al documento, en cambio le ha salido enemigos un tanto inesperados. Así el artículo Sobre carta de iglesias evangélicas y matrimonio homosexual, aparecido el 2 octubre, 2018 en el periódico opositor “La Primavera Digital” el periodista disidente Jaime Leygonier afirmaba que estaba mal que en la carta de los evangélicos se pasaran pasan por alto, hablar del pecado, que el matrimonio homosexual va contra la ley de Dios y que los cristianos no pueden votar a favor de leyes contrarias a la Ley de Dios:

Recitan la biblia al dedillo, pero a la hora de la moral práctica, estos hombres de Iglesia no se comportan como hombres de Dios. Son incapaces de decirle a sus fieles: “No pueden votar en contra de la Ley de Dios!”, sino que “diplomáticos” con “los príncipes de la tierra”, su objetivo no es orientar a sus fieles que no pequen, ni cumplir con la moral cristiana, sino “salvar la cara” y no salvar almas del pecado. Los evangélicos y católicos irán en masa a votar por miedo a perjudicarse, a favor de una fingida constitución que valida la tiranía y el pecado contra natura…

En este caso Leygonier nos ha salido, sino más Papista que el Papa, lo que no tiene sentido cuando de protestantes se trata, más luterano que Lutero.

Pero el ataque por el flanco derecho no ha quedado allí, desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos tildó de “insuficiente” el debate generado por los religiosos cubanos, arremetió contra las distintas declaraciones sobre el asunto del homónonio. Esto se hizo en un documento fechado el 8 de octubre de 2018, donde entre otras cosas se mostraba incomprensión por el hecho de los pronunciamientos públicos de las autoridades religiosas se redujeran a las diferencias de concepción sobre el matrimonio, viendo en ello un reduccionismo de la realidad y haciendo un llamado a las organizaciones religiosas para que de acuerdo con sus propias doctrinas mostraran preocupación por la previsible continuidad de la pobreza, reivindicaran la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos, defenderá los derechos de los trabajadores, exigiera la libertad de asociación, expresión y prensa, pidieran la eliminación de la pena de muerte y de los Comités de Defensa de la Revolución, y rechazaran la irrevocabilidad del sistema político.



Desde Madrid, como en tiempos coloniales

No menos contundente resulta que ataque que desde el otro extremo del espectro político- sexual, reciben las iglesias inconformes. Desde el sitio digital de

Shangay Express, revista creada por el homosexualista “Shangay Lily”, nombre artístico de Enrique Hinojosa Vázquez (Málaga, 1 de marzo de 1963 – Madrid, 11 de abril de 2016), quién tomo este nombre de la película norteamericana protagonizada por Marlene Dietrich en 1932, Shangay Express (en español El expreso de Shanghái ) del director Josef von Sternberg.





El Shanghay Express como publicación es hoy por hoy el medio de referencia de la comunidad LGTB en español, a la que por lo visto le suena mejor todo lo que venga del mundo anglosajón, el mismo en el que se redacta originalmente su agenda y donde provienen los fondos para materializarla.

Pues resulta que el órgano oficial del homosexualismo español no ha hecho lo que se supone debió hacer el Granma, despotricar contra la neodisidencia religiosa. El ataque como en los viejos tiempos coloniales también se fraguó en España, y ha sido la publicación el pasado 4 de octubre un duro artículo titulado “La Iglesia se infiltra en los hogares cubanos a través del ‘paquete homofóbico’” , lo firma un tal David Medina, quien acusa a la iglesia cubana de dedicarse a “crucificar” (ya estás son palabras mayores) al Gobierno y a la comunidad LGTBI, desde que se aprobó el anteproyecto matrimonio entre personas del mismo sexo.



Festivas imágenes con la que Shangay ilustra su artículo contra los cristianos cubanos.

Se trata no solo de un ataque al contrincante ideológico, en este caso los cristianos de Cuba, lo cual podría entenderse, sino una toma de partido en favor de las autoridades, y por carambola de un llamado a la censura de uno de los pocos espacios comunicativo no controlado gubernamentalmente en la isla, es es el llamado El Paquete Semanal o simplemente El Paquete. Una memoria cargada y distribuida de mano en mano con una serie de materiales digitales de entretenimiento, que circula clandestinamente en Cuba desde harán unos 10 años y que suple tanto las carencia de la televisión como la falta de acceso a internet de buena pare de la población cubana, sea homosexual o no.

Sin diferenciar mucho entre católicos y protestantes, el periodista cuenta a los lectores en referencia a los religiosos cubanos que estos han creado una campaña con el lema “A favor del diseño original. La familia como Dios la creó (Génesis 1:27)” y que han tildado el proyecto liderado por Mariela Castro Espín, a quien define como hija del “expresidente” Raúl Castro y Directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, “imperialismo cultural”, curioso que sustituya la palabra “colonialismo” que es la que usa para este caso el muy progre del Papa Francisco, por la de “imperialismo”, quizás para acentual la hipérbole con la que llevarle las manos a la cabeza al buen lector que aún siga enamorado de la revolución cubana.

Pues bien, nos asegura Medina, que hasta en el clandestino ‘paquete semanal’ se han infiltrado los religiosos, según el en un intento de “ataque digital”, han colado un vídeo con contenido “homofóbico”, que como sabemos es el nuevo sambenito universal, equivalente a la etiqueta “Rojo” en los tiempos de Franco o Gusano cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba. El video se llama llamado Macho y hembra, y escribe seguramente con una mano mientras que con la otra cruzaba los dedos la dicotomía sacrílega de la Teoría queer. En e video se intenta representar lo que el redacto entrecomilla como ‘normalidad sexual’ a través de un gag en el que dos cables machos o hembras no se pueden ‘conectar’ para escuchar música. Y como muestra del delito es publicado en el sitio digital de la revista.

Defendiendo la labor ideológica del CENESEX el escritor acusa al “ejercicio” de desafiar la labor realizada desde hace años por dicho centro para intenta normalizar la homosexualidad en Cuba, algo que se hace como aquí se reconoce de manera moderada y gradual, tanto a través de la televisión como de las escuelas y los centros de trabajo– a la sociedad cubana en la normalización de la homosexualidad. Bien pudo haber agregado los contenidos que se distribuyen en ese mismo paquete provenientes vienes cargado de la misma ideología de género que promueve, cada uno por su lado Mariela Castro y sus sus aliados del Shangay.

Por último, se trata de no asustar demasiado al lector atribuyendo a la reacción popular así como a una marca de ropas, una contra campaña en la que aparece una pegatina con los diferentes modelos de familia que propone la ideología de género y el lema de: “A favor del diseño cubano. Una familia muy original (En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separada del Estado.

Dudo mucho que el cubano de a píe, sin otra doctrina que la de conseguir comida o salir del país, y menos una estructura que le organice al margen del estado como son las iglesias o los grupos disidentes, tenga tiempo, recursos y oportunidad para andar pegando papeletas con consignas en favor de las políticas del gobierno.

Si creo que lo hagan por obligación los asalariados directos o indirecto de una organización para estatal como la que comanda de Mariela Castro.

Lo relevante es el modo en que el plúmifero -en el sentido que le da la RAE de la palabra como forma despectiva de referencia al persona que tiene por oficio escribir, aclaro para evitar una demanda en tiempos de censura de género- le quitado la careta al movimiento LGTB, que intenta presentarse al mundo como una suerte de liberador de ciertas comunidades sexuales mientras que se alía, sin los escrúpulos que despierta en sus miembro el sexo opuesto, con una dictadura que oprime, sin discriminar lo mismo a las mayorías que a las minorías que el movimiento homo erótico dice representar.

El amor y el interés se fueron al campo un día



Mientras tanto la limpieza de cara del castrismo va mas allá del frente unido propagandístico con sus nuevos compañeros de camino. Para entrar en el negocio montado para satisfacer las necesidades de una masa homosexual que aumenta en la misma proporción que se reduce la natalidad de los países desarrollados.

Nuestros antaño gallardos militares, capaces de enfrentar las balas en cualquier parte del mundo, cumpliendo con gallarda hombría misiones internacionalistas, hoy se lanzan a nuevas conquistas, pero en terreno de la homosexualidad y la economía. El Grupo Gaviota, que está bajo su mando acaba de firmar un contrato con la cadena europea Muthu Hotels & Resorts para crear en la isla una instalación turística destinada a lo que eufemísticamente se conoce como turismo gay. Hablamos de un hotel con categoría cinco estrellas plus, que bajo el romántico nombre de Rainbow Muthu Hotel y se considera el primera de su tipo con participación con participación del estado cubano Evidentemente el recambio ideológico no solo pretende agradar al maltusianismo global sino también hacerse en parte con el poderoso caballero con el que se hace respetar, don dinero. Y no me extrañaría que una vez impuesta la Nueva Constitución la próxima oferta al turismo en cuestión sea la de ofrecerle los servicios matrimoniales del Palacio de los novios en La Habana, Luna de Miel incluida, por un precio que supongo no será módico.

Por cierto ya existes hostales privados especializados en este tipo de turismo, tal es el caso de Amarillo” en el casco histórico de la ciudad de Santa Clara. Ahora tendrán la competencia implacable del capitalismo de estado.

En este sentido resulta un incordio para el negocio la oposición abierta al nuevo matrimonio de por parte de los cristianos cubanos, con el respaldo de no pocos ateos cripto heterosexualizantes que se agazapan en las filas de un Partido, que un día se declaró seguidor de una doctrina antihomosexulista como fue la marxista-leninista -pregúntale al Che.

Pero no importa no serán necesario los viejos métodos con los que se hacían entrar por el redil a los religiosos cada vez que estos chocaban con las medidas del gobierno. Ahora el régimen cuanta con un nuevo aliado que ayudará incluso desde el extranjero a acallar las voces discordantes; la internacional homosexual como nos demuestra el ejemplo de Shangay, unida en frente común y antinatura con esa oposición radical que prefiere emprenderla contra los religiosos, acusándoles de lo que les falta decir, sin pronunciarse claramente sobre lo que han dicho sobre el casamiento homosexual. Y no se trata aquí, como en otros casos de intransigencia, no quiera del lobo un pelo, sino porque sabe bien que si se mente con el matrimonio “igualitario”, le cortan el “Baro”*, la fuente es la misma que financia a Mariela Castro y compañía.

* Baro es una voz romaní para indicar algo grande o personaje importante; además señala una moneda de cinco duros (veinticinco pesetas). Asi llegó a México y Cuba donde, popularmente se usa para referirse al dinero.

