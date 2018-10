Roberto Ampuero: así se pulió la cuña del mismo palo

Ministro del Exterior de Chile; Roberto Ampuero. Fotografía: Viviana Urra/MINREL

Reaparece Ampuero



Hace unos años llamó mi atención la obra escrita del chileno Roberto Ampuero Espinoza. Fue más que por su condición de escritor, por el uso que había hecho de la literatura para verter su desencanto y disidencia con respecto al socialismo marxista-leninista, doctrina en la que se había formado profundamente. Su conocimiento del “modo de producción” abarcaba desde la más abstracta teoría hasta la práctica dura: lo mismo en la construcción del socialismo cuartelario cubano que el de la versión más estilizada, eficaz y productiva del modelo como fue la República Democrática Alemana.

Días atrás descubro que el flamante Canciller chileno lleva del mismo nombre de este autor, y lo descubro en un video dando palos, en nombre del nacional liberalismo, a Evo Morales, el socialista del siglo XXI boliviano. El motivo; las diferencias entre Chile y Bolivia por una salida al mar para el segundo país. Estos son los absurdos que trae eso inventar países, al servicio de una potencia extranjera (en este caso la británica) donde antes había un imperio de igual lengua y cultura entre sus regiones (lo nunca visto) ahora estamos como estamos desde Cataluña a Bolivia, pasando por Cuba. Y todavía le levantan una estatua ecuestre en Cádiz a uno de los causantes de tanta desgracia, el espadón de Bolívar. Ahora se entiende porque un puñado de guajiros separatistas cubanos, armados de machetes y escopetas viejas mantuvo a raya al ejército más grande que tuvo España en América. A los españoles, a diferencias de los norteamericanos, les encanta dar ala sus secesionistas. Dentro de 100 años le levantarán otro monumento a Quim Torra en el Paseo de La Castellana de Madrid. Están completamente locos.



Pero volvamos al honorable Canciller de Chile, el cual se ha salido con la suya desde que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya falló en favor de su país en el contencioso interpuesto por el gobierno boliviano ¿Serán parientes estos Ampuero, como ocurre con esa dinastía chilenas que aparecen por todas partes al estilo de los Allendes o los Edwards?

https://www.youtube.com/watch?v=L8df2g732W8

No, no es un pariente el funcionario de alto rango que aparece de traje y corbata en las Fotografías del actual MINREL (homólogo chileno del MINREX cubano), como su titular; es el mismo Ampuero que vista y calza. Aquel intelectual del que sabíamos que se había formado en Cuba y la RDA tiene bajo su mando la Cancillería chilena desde el 11 de marzo de 2018. Roberto Ampuero fue designado para dicho puesto por el presidente Sebastián Piñera Echeñique, un político de ideología liberal- “conservadora”. Esas son las vueltas que da la vida.

El arte de reciclar leninistas



Pero las peleas del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, no son solo con la vecina Bolivia. El pasado 26 de septiembre de 2018, Ampuero anunció el envío de antecedentes a la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que se investigue la situación relativa a crímenes de lesa humanidad que se estarían cometiendo en Venezuela. Se ve que la neo colonia cubana en tierra firme no ha logrado normalizar su situación de cara a las gradas internacionales como como ha hecho su metrópolis, Cuba a quien ya nadie se atreve tocarla ni con el pétalo de una rosa, y más desde que se escuda con la elección unipartidista del “presidente” Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, cuya fidelidad al raulismo sólo es igualada por la que le profesa el virrey de Venezuela Nicolás Maduro.

El Canciller Ampuero mientras tanto hace buen su trabajo creando consenso internacional en contra del autor material (que no intelectual) de la represión de los venezolanos. Al hacer el anuncio en medio de sus actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, se aseguró de implicar en la propuesta antimadurista a sus iguales de Argentina, Canadá, Paraguay y Perú. Y fue en nombre de estos países que declaró a la prensa: “Lo que nosotros queremos como países es que sean investigadas estas denuncias y que además se defina, se detecte y se encuentre a los culpables” Y luego especificó que: “Para Chile hay un mensaje muy claro, no pueden seguir las violaciones de derechos humanos en Venezuela”. Podría haber agregado en Cuba, cuyo gobierno sí criticó cuando no se imaginaba que sería Ministro, como veremos más abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=0OVfO5vNXkc

De cualquier modo, con el encumbramiento a tan alto puesto de quien un día se formó como cuadro comunista, los liberales chilenos les dan una excelente lección a sus correligionarios cubanos. Si bien los primeros han sabido colocar a su servicio un valor en cuanto a saberes e inteligencia creado por sus contrincantes como aparentemente son los comunistas (en realidad el liberalismo y el comunismo tienen en común mucho más de lo que cabría sospechar), en el caso de los segundo, no estos no solo ha derrochado esa posibilidad entre tanto intelectual cubano que deserta, sino que, peor aún, se han dejado penetrar por una peculiar membresía que no le ha hecho mucho bien que digamos. Esto ha traído por consecuencia que el liberalismo cubano, falto de unos cuantos “Ampueros” que le ayudaran a comprender mejor la realidad cubano, ha dado al traste como la alternativa que fue a principios de los años noventa del siglo cuando amenazaba con hegemonizar, al menos desde el punto de vista doctrinal la oposición interna y externa y convertirse en una verdadera alternativa al régimen establecido en Cuba.

https://www.youtube.com/watch?v=RrWX0qbZUQ4

Volviendo al caso Ampuero, su formación y destino final recuerda la del judío-mexicano Jorge Castañeda Gutman (Ciudad de México, 24 de mayo de 1953) político e intelectual mexicano originalmente de izquierda que ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (Ciudad de México, 2 de julio de 1942), quien fuera presidente de México del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006 por el Partido Acción Nacional (PAN). Se trata de un partido político mexicano, que se define a sí mismo como, afín a las ideas liberales, tomistas y de la democracia cristiana. A pesar de ello no tuvieron el menor reparo en echar mano primero como asesor y luego como canciller a un hombre autodefinido como de izquierda, como lo era Castañeda Gutman, cuyo padre; Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa había ocupado ese mismo cargo de secretario de Relaciones Exteriores, durante el sexenio de José López Portillo.

Castañeda se inicia políticamente dentro del Partido Comunista Mexicano e incluso se le acusa (aunque él lo niega) de haber sido entrenado como guerrillero en Cuba entre los años 1979 y 1985. Fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, líder de un desprendimiento izquierdista del PRI y autor entre otras obras libros que La obra “Vida en Rojo”, una biografía del Che Guevara, con una clara visión marxista de la realidad, no importa que se apartara un tanto de los cánones hagiográficos determinados por los albaceas ideológicos del Che en Cuba. Evidentemente los liberal-democristianos (así, en ese orden) chilenos aprendieron la lección de los democristianos-liberales mexicanos.

https://www.youtube.com/watch?v=-9N0_Dt7r-E

Del comunismo al liberalismo. Biografía de un escritor

El actual canciller chileno nació el 20 de febrero de 1953 en Valparaíso. En 1972, siendo estudiante del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en la capital, es captado por las Juventudes Comunistas. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 Ampuero abandonó Chile y se marcha a la Alemania Oriental como estudiante becado de periodismo en la Universidad de Leipzig, entonces llamada “Karl Marx”. Allí conoce a la cubana Margarita Flores, de fiscal apodado en los círculos anticastristas como “Charco de Sangre”, por la severidad con que se desempeñó en los tribunales revolucionarios y como teniente fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, entre 1959 y 1963. Como premio recibió un cómodo puesto de embajador en Polonia, Yugoslavia, Ecuador, Francia y Suecia. Fernando Flores Ibarra, falleció el 24 de mayo 2012 a los 82 años por un paro cardíaco, nada más y nada menos que una residencia de Barrio Alto en Santiago de Chile, donde vivía desde hacía 15 años atrás casado con una doctora chilena. El suegro dejó este valle de lágrimas no sin antes haber arremetido contra su yerno, aunque sin arrepentirse por sus condenados a muerte. Fue en una entrevista publicada el 3 de mayo de 2001 por el diario chileno La Tercera.

Ampuero y su novia cubana llegan a Cuba el 26 de julio de 1974 donde contraen matrimonio, concebirán un hijo, Fernando y se separarán en 1977, el mismo año en que el escritor recibe el Premio Lautaro de Cuentos entregado por el Comité de la Resistencia Chilena establecido en La Habana, al año siguiente, una mención en el Concurso de Cuentos 13 de Marzo en la Universidad de La Habana, donde estudia literatura latinoamericana.

https://www.youtube.com/watch?v=hhRhlR9qcv8

En 1979 recibe su licenciatura y aunque ya ha renunciado a su militancia las Juventudes Comunistas regresa a Alemania Oriental para continuar su formación marxista en la Escuela Juvenil Superior Wilhelm Pieck. Más tarde se matricula en la Universidad Humboldt de Berlín, donde hará estudios de posgrado en literatura, economía y política (1981-1983) y comienza a trabajar como traductor. Compárese esta formación con la que podría haber recibido Nicolás Maduro en la escuelita Ñico López de Cuba. Si alguien tenía todas las papeletas para la construcción del socialismo en un país de Sudamérica, ese era Ampuero y no Maduro, pero ya se sabe, el hombre propone y Dios dispone.

https://issuu.com/arantzagarcia2/docs/pdf_caida_muro

En 1983, el todavía joven chileno cruza a la Alemania Occidental, donde trabajará hasta 1991 como corresponsal para la agencia Inter Press Service (IPS). Me gustaría dedicarle un pequeño apéndice a la IPS. Esta agencia había sido fundada en 1964 como una cooperativa internacional de periodistas sin fines de lucro, por el periodista italiano Roberto Savio y el politólogo argentino Pablo Piacentini. Formalmente el objetivo de IPS era llenar el supuesto vacío informativo entre Europa y América Latina creado a partir de la revolución cubana en 1959. Sin embargo, la decisión de convertirla en medio de comunicación para que los exiliados latinoamericanos en Europa, en su mayoría inspirados por esa misma revolución escribirán sobre sus países para el público europeo, indica la clara orientación ideológica de la una agencia que según el propio Savio tenía por misión específica: “dar voz a los sin voz” lo que nunca hizo cuando se trataba de la disidencia silenciada en Cuba. La agencia floreció en paralelo con el fortalecimiento de socialismo real a lo largo de 1970 y 1980. Trabajando para los compañeros de camino, todavía no podríamos considerar al periodista chileno como un oponente al comunismo

Pero llega el quiebre de aquel sistema tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Muy astutamente la IPS, como muchas otras organizaciones afines al socialismo real, redefinió sus objetivos, y cambió de estatus legal para dejando de ser una organización de beneficio público para convertirse en un órgano cooperación para el desarrollo. Una suerte de ONG de clara orientación anti neoliberal, enemiga del crecimiento económico y sesgada por la ideología de género que es reconocida y financiada por la Organización de Naciones Unidas y si como las más de 30.000 organizaciones no gubernamentales y millones de lectores on line que utilizan sus servicios. Que todavía la IPS siegue siendo un medio al servicio de “socialismo real” o al menos a sus restos nos lo demuestran los titulares que le dedica a Cuba renueva ofensiva contra el embargo estadounidense, Centros laborales cubanos abren la puerta a la igualdad de género, Hombres transgénero construyen su rostro ciudadano en Cuba, Cuba renueva ofensiva contra el embargo estadounidense o Cuba y la UE escriben una nueva página en sus relaciones. Aunque se hable de retos y dificultades a veces, estos jamás serán causados por el gobierno. Si esto es ahora cuando no sería dicha agencia de propaganda en los años en que Ampuero trabajaba en ella.

https://www.youtube.com/watch?v=uy1VctXd57s

Durante aquel período Ampuero también se desempeñó como editor de la publicación “Desarrollo y Cooperación” de la Fundación Alemana para la Cooperación Internacional (Bonn, 1987-1990) y editor en jefe de ese año hasta 1990 de la misma revista (1990-1993), así moderará de la revista Europa Semanal de DW-TV para América Latina (Colonia). Mejor integración de los productos de la Alemania comunista en la capitalista no podríamos haber visto, pese al complejo que durante muchas décadas tuvieron los alemanes ex socialista, vistos como ciudadanos de segunda en su patria reunificada.

Ampuero es uno de los pocos autores latinoamericanos que ha publicado su primer libro en alemán: “Ein Känguruh in Bernau” ( Un canguro en Bernau) aparecido en 1984 y que aparecerá en castellano 14 años con el título de “El hombre golondrina”.

En 1985, publica otro libro también en lengua germana; “Der Pfirsichkrieg” (La guerra de los duraznos, Editada y transformada en español en 2000.

Ampuero se vuelve a casar en 1987, ahora con la embajadora de Guatemala en Alemania Ana Lucrecia Rivera Schwarz, con quien tendrá dos hijos; Ignacio y Jimena.

https://www.youtube.com/watch?v=xuzO-C7sUF8

En 1993, Ampuero regresa a Chile donde publica su primera novela en español: “¿Quién mató a Cristián Kustermann?”. Un año después aparece “Boleros en La Habana”, es la segunda novela del escritor sobre el detective privado de delicioso apellido Cayetano Brulé, que le valdrá el segundo premio en Concurso de Cuentos de Artes y Letras de El Mercurio y el Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso. Volverá a la carga 1996 con su tercera novela policiaca, El alemán de Atacama, por la que obtiene recibe el Reconocimiento Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

En 1997 Ampuero se traslada con su familia a un verdadero nido de excompañeros y militantes de la izquierda ortodoxa chilena, el Bondadoso Reino de Suecia 1997-2000 y es aquí donde termina, un libro que según él había comenzado a escribir en Cuba: un escandaloso (políticamente hablando) autobiografía publicada en 1999 por Planeta, bajo el título de “Nuestros años verde olivo” es una novela autobiográfica del escritor donde deja translucir su experiencia cubana.

A partir de aquí seguirá produciendo literatura de ficción en un promedio cercano al de libro cada año y medio: “Los amantes de Estocolmo” de 2003, “Cita en el azul profundo” de 2005 , “Halcones de la noche” de 2006 , “Pasiones griegas” de 2009, “El caso Neruda” de 2010, “La otra mujer” de 2012, “El último tango de Salvador Allende” de 2013, “Bahía de los misterios” de 2014, “Detrás del muro” de 2014, “Sonata del olvido” de 2016 y “Lucas y el secreto del abuelo” en 2017.

Además, escribirán guiones para serie policiacas de la televisión chilena. Será profesor de literatura en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos a la que arribó en 1996 como profesor visitante de la Universidad de Viña del Mar, para cursar estudios en un programa internacional de Escritores. Luego, estando en Estocolmo a trabajará como instructor de español en entre los años 2000 y 2005 en diferentes centros para luego convertirse en lector del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de esta capital entre los años 2006 y 2008 y a partir de aquí en profesor asistente en la misma institución. Algo muy extraño en una institución que siempre ha preferido acoger en su seno y darle estatus académico a los inmigrados procastristas de América Latina antes que cualquier otro graduado hispanoamericano que tocase sus puertas en busca de trabajo.

El autor se radicaliza

En 2009 Ampuero cuestiona en sendas cartas abiertas la posición de Michelle Bachelet en relación con Cuba y su participación en la Feria del Libro de La Habana. Allí habían sido vetados o “desaparecidos” tres libros autobiográficos de origen chileno: “Confieso que he vivido” de Neruda, “Persona non grata” de Jorge Edwards y por supuesto Nuestros años verde olivo, del propio Ampuero. En el caso de este último la maniobra había sido mucho más sutil. Había un solo ejemplar de libro que fue adquirido por un misterioso visitante, no fue lo que pasó con otras obras de ficción del mismo autor las cuales se vendieron en una hora. Según lo que narra en propio Ampuero, muy al tanto de lo que pasó en La Habana; antes que llegara Bachelet al stand chileno acompañada de Raúl Castro, un guarda espalda colocó su libro para que sobresaliera, Raúl lo llegó a tomar y se fotografía junto a la presidenta con la obra en las manos. La foto estuvo en la web del gobierno chileno hasta el diferendo con Fidel Castro por el tema de mar para Bolivia.

No es pues de extrañar que Ampuero respaldará en ese momento la candidatura de Sebastián Piñera en un acto cultural en realizó en la Biblioteca Nacional el que participan otros desencantado con el régimen cubano como Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards.

Cuestionado por la presan por tamaña la falta de consecuencia que significará el haber sido comunista y estar dispuesto a votar por Piñera, Ampuero respondió:

-Tengo serias reservas frente a la palabra “consecuencia” en términos políticos. La consecuencia no es un valor en sí. Nadie más consecuente que Franco, Pinochet, Stalin y Hitler. Yo estoy por un ciudadano independiente que ajuste su visión a la realidad de lo que está ocurriendo en su país. Hay momentos en que determinada persona es la mejor para gobernar y eso no significa que el ciudadano, en este caso yo, tenga que comprometerme de por vida. Me tratan de presentar como alguien que cambió ayer, o con la caída del muro de Berlín. Mi desarrollo viene desde hace 37 años. Es un cambio de largo aliento, muy sufrido.

Así las cosas, en marzo de 2010, dos de los participantes en el evento de la Biblioteca Nacional, Edwards y Ampuero serán compensados con los puestos de miembros del directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el primero uno por el ministro de Educación y el otro por el de Relaciones Exteriores. Ampuero renunciará en mayo motivado por la opción de asumir un puesto como como catedrático de la Universidad de Iowa y por el tiempo que necesitaba para dedicarse a su labor literaria. Sin embargo, un año después, encontrándose todavía en estados unidos, en noviembre de 2011 el escritor aceptará el puesto de embajador de su país en México.

Ejercerá el cargo hasta junio de 2013 en que se convierte en ministro de Cultura, puesto que ocupa hasta marzo de 2014 en que la nueva presidenta la nueva Michelle Bachelet coloca en la plaza a un personaje intelectualmente mediocre como la ex bailarina y burócrata Claudia Barattini, otra antigua exiliada chilena en el campo socialista, pero en su caso Polonia, país que prefirió cambiar por la bella Italia. Y es que problema grande tienen los comunistas de los países capitalistas, no aguantan mucho la vida en el comunismo. Ampuero no fue la excepción.

https://www.youtube.com/watch?v=eq2G-iS4I2k‘

Con el retorno al poder de Sebastián Piñera, Ampuero se convierte en ministro de Relaciones Exteriores tal como decíamos al principio. Y todavía anda por ahí el tonto que duda de lo útil que puede ser una formación marxista -claro está completad con otros estudios- para hacer una carrera en la política del mundo occidental. El que lo dude aquí tiene el caso de Ampuero, un hueso mucho más duro de roer parara sus oponentes anclados en su antigua ideología que lo que sería en su mismo puesto cualquier democristiano viejo (en los sesentas grandes admiradores de Fidel Castro) o liberal nuevo de pacotilla.

Cierro la nota recordando con un buen ejemplo de la utilizad de Ampuero para el Liberalismo. Me refiero duro enfrentamiento protagonizado el lunes 4 de junio entre el cancilleres de Chile y su colega de Venezuela, Jorge Arreaza, en el marco de la Asamblea General de la OEA realizada en Washington, Como se verá en los videos subidos a las redes sobre el escarceo Ampuero se engulle vivo al vocero madurero.

Anuncios