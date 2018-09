Otra franciscada, el pacto chino-vaticano

La mala nueva

La noticia le está dando la vuelta al mundo:” La Santa Sede anuncia un acuerdo con China para nombrar obispos y readmite a 7 obispos ilegítimos”, no importa la letanía que veníamos escuchando desde que China y la Santa Sede rompieron las relaciones diplomáticas en 1951 sobre lo mal que la pasaban los católicos en país asiático y la negativa del Vaticano a reconocer una “iglesia católica nacional inventada” por Mao. El acuerdo se anunció el pasado sábado y es la conclusión de meses de acercamiento del gobierno Francisquista con el de los comunistas chinos.

Al fin el 22 de septiembre, tuvo lugar en Beijín la reunión oficial entre monseñor Antoine Camilleri, subsecretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede, y Wang Chao, viceministro ambos estados para dejar firmado un acuerdo entre ambos estados, por el cual Francisco readmite a siete obispos “oficialistas” que fueron ordenados sin el mandato pontificio y por tanto excomulgados latae sententiae, se trata de: Joseph Guo Jincai, Joseph Huang Bingzhang, Paul Lei Shiyin, Joseph Liu Xinhong, Joseph Ma Yinglin, Joseph Yue Fusheng y Vincent Zhan Silu. Las concesiones llegan al punto de que el Vaticano sacrificará los territorios a diferentes diócesis para constituir en Chengde una exclusiva para su hijo pródigo monseñor Guo Jincai.

Al Arzobispo de Hong Kong, Joseph Zen a menudo es llamado como la conciencia de China, el pacto no ha gustado mucho. Ya había denunciado en el diario South China Morning Post la inconsistencia de un pacto que se veía venir en los momentos en que el régimen endurecía la persecución contra los cristianos. Calificando las, maniobras como entrega del rebaño en la boca de los lobos.

En una entrevista con Raymond Arroyo, transmitida por canal EWTN, Joseph Zen expuso su advertencia a la Santa Sede, considerando que hacer cualquier trato con los comunistas chinos va a ser un mal negocio. Para ello se basaba en los arrogantes pronunciamientos del gobierno , quien no dará nada a cambio de la rendición de la Iglesia.

En la misma entrevista el religioso chino acusa a la Santa Sede de haber seguido una política durante años que ha debilitado a la Iglesia. Mientras los obispos de la contraparte oficialista desafían a Roma, ella, con su silencio, anima la rendición de los católicos clandestinos.

En otra parte del programa el sacerdote arremete contra el reconocimiento de los obispos oficiales, a los que el Vaticano habría perdonado, no por su arrepentimiento, si no por presiones del gobierno y eso es una traición. Los obispos de la Asociación patriótica, asegura, están controlados por el Gobierno chino. Luego el Cardenal Zen se pregunta cómo se puede confiar en ellos y los describe en su mayoría como oportunistas, que saben que tienen que tener la confianza del régimen para poder hacer carrera. Al final el sacerdote retomara la experiencia de la Iglesia Católica, en particular de la húngara, en su lucha contra el comunismo, un tema que por lo visto ha sido olvidado por su Santidad Francisco.

El Cisma católico en China

A lo que estamos asistiendo en a la unión forzada de la forzada de la verdadera Iglesia Católica, la “clandestina” en China, con la oficialista Asociación Patriótica Católica creada por el régimen en 1957 mediante la consagración ilícita de obispos y sacerdotes cismáticos.

La maniobra que se veía venir con la persecución iniciada por el nuevo régimen chino de los cristianos la expulsión de misioneros extranjeros, el encarcelamiento de sacerdotes y laicos locales y los intentos del Estado de instituir una Iglesia nacional católica china. Esto obliga al Papa de ese momento, Pío XII, a escribir su carta apostólica Cupimus Imprimis (18 de enero de 1952) dirigida con motivo del acoso de la iglesia católica a todos sus fieles en China en ella se denunciaba que:

… la Iglesia Católica es considerada, presentada y combatida como enemiga de la nación, que sus Obispos y los demás ministros sagrados, los religiosos y religiosas, con mucha frecuencia, por desgracia, o son alejados de sus sedes o se les estorba el libre ejercicio de sus funciones, como si la Iglesia no estuviera al servicio de las cosas del cielo, no se cuidara de cultivar la virtud en las almas, de ilustrar las gentes fundando escuelas, de aliviar finalmente los sufrimientos humanos en los hospitales y de consolar a los niños y a los ancianos en asilos, sino que, por el contrario, obedeciera a los intereses humanos y a la ambición por el poder terreno.

Pero tal situación no mejoró, por el contrario, así en 1954, Pío XII, volvió a la carga con su encíclica Ad Sinarum Gentem en la que denunciaba la continuación del acoso se regañaba los agentes maoístas dentro de la Iglesia en China que andaban promoviendo lo que se denominó el error de las “Tres Autonomías”. Según esta doctrina la Iglesia en China, sería completamente independiente, en relación con el gobierno, las finanzas y la doctrina cristiana, en otras palabras, de Roma, para poner la Iglesia al servicio del gobierno chino. Entre otras cosas el Papa escribía, con mucha teología, pero poniendo el dedo en la llaga:

“…En los últimos años, sin embargo, las condiciones de la Iglesia Católica en su medio no han mejorado en lo más mínimo. Las acusaciones y calumnias contra la Sede Apostólica y aquellos que se mantienen fieles a ella han aumentado. El Nuncio Apostólico, que representó a Nuestra persona entre ustedes, ha sido expulsado. Las trampas para engañar a aquellos menos instruidos en la verdad se han intensificado… Por último, hay algunos entre ustedes que desearían que su Iglesia fuera completamente independiente, no solo, como lo hemos dicho, con respecto a su gobierno y sus finanzas, sino también con respecto a la enseñanza de la doctrina cristiana y la predicación sagrada, en el que intentan reclamar “autonomía”…. No negamos en absoluto que la manera de predicar y enseñar debe diferir según el lugar y, por lo tanto, debe ajustarse, cuando sea posible, a la naturaleza y el carácter particular del pueblo chino, como también a sus antiguas costumbres tradicionales. Si esto se hace correctamente, ciertamente se recogerán frutos mayores entre ustedes…. Pero, y es absurdo simplemente pensar en ello, ¿con qué derecho pueden los hombres arbitraria y diversamente en diferentes naciones interpretar el evangelio de Jesucristo?…. Pueden ver fácilmente, Venerables hermanos e hijos amados, por qué no puede ser considerado católico o llevar el nombre de católico que profesa o enseña de manera diferente a lo que hemos explicado brevemente hasta este punto. Esto incluye a aquellas personas que se han adherido a los principios peligrosos subyacentes al movimiento de las “Tres Autonomías” u otros principios similares… Los promotores de tales movimientos con la mayor astucia buscan engañar a los simples o los tímidos, o alejarlos del camino correcto. Para este propósito afirman falsamente que los únicos verdaderos patriotas son aquellos que se adhieren a la iglesia ideada por ellos, es decir, a lo que tiene las “Tres Autonomías”. Pero en realidad buscan, en una palabra, establecer finalmente entre ustedes una iglesia “nacional”, que ya no podría ser católica porque el mundo es la negación de esa universalidad o más bien “catolicidad” por la cual la sociedad verdaderamente fundada por Jesucristo está por encima de todas las naciones y las abarca a todas y todos…”

Lo que se estaba combatiendo era el intento de “anglicanzar” a los católicos chinos y que talvez explique por que el protestantismo hegemoniza el cristianismo del país.

A pesar de que ha pasado más de medio siglo, el problema del catolicismo oficial chino sigue siendo el mismo, esto no parece preocupar a Francisco, el Papa el Papa luteranizante.

Lo que buscaba en gobierno chino de entonces como el actual, es neutralizar al catolicismo, ya que no puede borrarla de su tierra como hizo con los infelices de Falun Gong. Y es que, a pesar de la condición minoritaria, aún tiene fuerte arraigo en las zonas rurales, fortaleciendo en ellas micro resistencias como por ejemplo el rechazo a la política del hijo único.

Venturas y desventuras del catolicismo en China

Ciertamente el cristianismo no llegó China con los misioneros católicos. Se sabe que, en el siglo VII, durante la dinastía Tang. Alopen, monje sirio, introdujo allí la versión nestoriana de esa religión para la que fundó varios monasterios e iglesias. Sobre esa base crecerá el catolicismo romano predicado durante la última dinastía Yuan por el obispo franciscano Giovanni da Montecorvino quien evangelizó entre los mongoles en Pekín hasta la caida de la dinastía mongola Yuan, en 1368.

Con la llegada de Matteo Ricci y sus compañeros los jesuitas en 1582, durante la dinastía Ming, comienza una nueva etapa que se extenderá hasta los inicios de la dinastía Qing (1644), cuando el emperador prohíbe el cristianismo, proscripción que dura cien años.

En 1842, después de la Segunda Guerra del Opio y el Tratado de Nankín los jesuitas vuelven a China apoyados por el gobierno francés. Allí se convirtieron en los líderes intelectuales de su Iglesia, realizando una importante contribución a los contactos oriente – occidente, al desarrollo de servicios sociales como la educación, o la asistencia a los enfermos. De este modo se ganaron el respeto de la población, pero también a la larga la enemistad de los comunistas, que una vez consolidados en el poder, en 1949 intentaban presentarse a sí mismos como los únicos benefactores posibles del pueblo chino.

En tales condiciones buena parte del catolicismo chino se vio obligado a colaborar con el proyecto oficial de una “iglesia autogobernada, como la mejor estrategia de sobrevivencia. Pero también hubo católicos que rechazaron esta opción, considerando a los los católicos “abiertos” como transigentes y acomodadizos. Estos fieles papistas sufrieron durante décadas, la cárcel, el acoso y la discriminación. Pero esto al Papa no le importa, Beijín bien vale una misa conjunta en la que se mezclen los siervos del Papa y los del Partido.

