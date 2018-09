Charla sobre la actualidad Nicaragua en La Universidad de Estocolmo

El Instituto de Estudios Latinoamericanos nos invitó a un seminario abierto titulado:” Nicaragua hoy ¿Primavera política o cierre autoritario?”

El evento tuvo lugar el martes, 18 de septiembre, entre las 18:00-19:30 en la Biblioteca del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo, edificio B, planta 5ª.

El conferencista fue Salvador Martí i Puig, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Girona, como comentarista de sus palabras estuvo Manuela Nilsson, profesora titular de Linnéuniversitetet (Universidad de Lineo). Quien luego dio paso a las preguntas y observaciones de un público, donde no faltaban nicaragüenses o suecos con aquel país. Entre los últimos se encontraba,

Eva Zetterberg, una destacada política del partido de izquierda y diplomática sueca nacida en 1947 en Estocolmo. Zetterberg, quien se sentó exactamente a mi lado, es una vieja conocida sobre la que ya he escrito. Fue parlamentaria entre el año 1991 a 2002 y llegando a ocupar el cargo de moderadora de Parlamento entre los años1998-2002. Entre otros cargos diplomáticos ocupó el puesto de embajadora de Suecia en Managua en Nicaragua. Con cuyo gobierno entró en serios conflictos, motivados por temas relacionados con las políticas de género.

En la invitación al evento se informa que Salvador Martí i Puig es investigador asociado del CIDOB-Barcelona y del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones se centran en la política latinoamericana, en especial sobre cambios de régimen, democratización y des-democratización, movimientos sociales, pueblos indígenas y conflicto medioambiental. Entre sus publicaciones destacan los libros Nicaragua 1979-1990: La revolución enredada (La Catarata 1997); Chiapas a deshora: Resistencia & Pintura Mural (Acontravent 2012) Ciencia Política. Un Manual (Ariel 2015) con Josep M Vallès; y ha editado entre otras obras The Sandinistas and Nicaragua since 1979 (Lynne Rienner 2012) con David Close; Democracy in Mexico: Attitudes and perceptions of citizens at national and local level (Routledge 2014) con Reynaldo Ortega; Handbook on Central American Governance (Routledge 2014) con Diego Sánchez-Ancoechea.

En lo que a Nicaragua respecta se nos dice que el día 18 de abril de 2018 estallaron en Nicaragua protestas impulsadas por miles de estudiantes. Al inicio las protestas se centraron en el rechazo a una reforma del sistema de pensiones y por la pésima gestión frente a un incendio que asoló la reserva ecológica Indio Maíz; pero las movilizaciones rápidamente se transformaron en un rechazo a la forma autoritaria, patrimonial y plutocrática de gobernar por parte de la pareja presidencial Ortega-Murillo. Hace dos años nadie podía prever que Daniel Ortega y su gobierno pudieran sufrir una crisis semejante debido al cómodo control político que gozó el gobierno durante una década. De todas formas la crisis de 2018 también era previsible debido al cierre autoritario del régimen, el rechazo a cualquier forma de oposición y al inicio de la crisis económica. En este contexto cuándo estallaron protestas, el gobierno sólo supo responder con una represión desmedida que ha puesto en cuestión la naturaleza y la supervivencia misma del régimen.

La charla me pareció bastante objetiva, sólo me llamó la atención que no hubiera la menor referencia a ese demiurgo del sandinismo que es Cuba, cuyo gobierno respalda abiertamente al Orteguismo. Por ello llevé su tema a la palestra con una pregunta. La respuesta no fue extensa pero si satisfactoria como usted podrá escuchar en el siguiente video del evento, cuya autorización debo agradecer tanto al Instituto como al invitado.

