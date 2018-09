Más allá de los pecados marxistas: Reivindicación de la Filosofía

Busto de Sócrates en El Museo Británico. Foto:Joyce Lynett

Más o menos a partir del minuto 11 del programa La Contra Réplica (84) de Fernando Díaz Villanueva, este le ha dado la voz a Jesús, un oyente de Huesca que, si bien se declara cercano al liberalismo, quiere cuestionar la lectura un tanto simplista del marxismo que suele hacer el conductor del programa. Jesús opinó que el marxismo analiza bien algunas de las consecuencias y patologías derivadas del capitalismo. En segundo lugar, pide conocer el motivo de la aversión de Villanueva al término dialéctica, entendida como una indagación constante e intercambio de posturas enfrentadas para hacer progresar el pensamiento sin por ello llegar nunca a una suerte de síntesis superadora o reconciliación y no un mero maniqueísmo antagónico como muchas veces Fernando lo caracteriza.

El conductor responde como el mismo dice “a la gallega” con dos preguntas. La primera es indagando cuando y donde había él reducido al marxismo a una lectura simplista, habiéndose limitado a escribir mucho sobre las consecuencias del marxismo aplicado a la realidad. Acto seguido la emprende con la filosofía en general, la que le parece de las cosas más aburridas del mundo,esto lo explicaría todo, creo.

Luego de divagar un poco sobre el concepto de patología y dialéctica, la que según él no sirve absolutamente para nada en el mundo real porque este no es no es en blanco y negro (no sé qué tendrá que ver ) y nos asegura que la sociedad es analógica y no obedece a leyes ni obedece a principios como los que denunció Marx y por eso se equivocó junto con Engels:“Crearon un Frankenstein teórico que cuando ese Frankenstein teórico descendió sobre el mundo real ocasionó una hecatombe que se tradujo en millones de muertos por un par de tipos básicamente aburridos aficionados a la Filosofía”.

Mayor simplismo en el análisis de la vinculación entre Marxismo y practica jamás lo había visto, pero no debería asombrarme procediendo de alguien formado como eso que hoy llamamos historiador. Esto no impide a Villanueva continuar su diatriba contra la filosofía, y asegura que los filósofos tienen un problema muy severo, que la realidad les importa un pimiento. Eso es lo que lo que había observado desde que era bien jovencito, aclarando que estudió en la facultad de filosofía y letras en la Universidad autónoma de Madrid donde historia filología y filosofía se estudiaban juntas, aunque cada una en aulas distintas.

No me parece este un buen argumento, yo estudie en la entonces Facultad de Historia, Filosofía e historia de Arte de la Universidad de la Habana en la especialidad de Filosofía, y aunque tenía buenas relaciones con mis compañeros de otras carreras bastante tenía con el tiempo que le dedicaba cuestionar la forma en que se nos formaba en nuestra especialidad, como para aventurar opiniones sobre las materias de los demás.

Por lo visto Villanueva padece de una suerte de suprematismo gremial que le hace mucho daña intelectual. Es por eso por lo que aseguró tan a la ligera que para los filósofos en general hechos les son intrascendentes mientras que están elaborando su sistema de pensamiento, según el inmaculados y siempre elaborados al margen de lo real. Su receta es que los filósofos estudien historia, así nos hubiéramos ahorrado toneladas de papel y cientos de miles de árboles cortados y un montón de tinta por que según el porque es que la mayor parte de libros filosóficos son puro bla bla bla, ajeno a lo real y con una jerga indescriptible que sólo entienden ellos.

Por lo visto Fernando Villanueva tuvo muy mala experiencia con el pensamiento filosófico que se hace bajo el borbonato (al parecer no mucho más apegado a la realidad del que vemos bajo el castrato. Pero ello le lleva a una generalización exagerada que él hace tomar por Filosofía a lo que en realidad es charlatanería y sofística, así de jodidos estarían (como también lo estuvimos nosotros) sus compañeros que se dedicaban con fe de conseguir un conocimiento real sobre a esa materia en su Facultad.

De cualquier modo, una buena lectura de filósofos reales, no de los catedráticos y paniaguados que pueblan lo mismo la Universidad Autónoma de Madrid que la muy estatalizada de La Habana, le ayudaría pensar de una manera mucho más lógica y crítica, con lo que podría detectar muchas cosas del mundo que hoy se le escapan, entre ellas la naturaleza ideológica de ese liberalismo que tanto le domina. O para comprender que, en una sociedad sometida a la ley ciega del mercado, la automatización no solo libera al hombre de un trabajo penoso, sino que lo condena al desempleo convirtiéndole en argumento para políticas vergonzosamente maltusianas como las que desembocan en las leyes de género, la promoción del aborto o la eutanasia, en tal sentido no le faltaba razón al movimiento Ludita sobre el que tan despectivamente se habla en el programa.



El problema de Marx, más allá de sus limitaciones epistemológicas, propias del hombre que era de su clase y de su tiempo, no es que filosofara o ni siquiera que sus predicciones no se cumplieran (por el momento), eso es lo de menos, sino que se usaran sus ideas de manera elástica y en la mas de los casos inconsecuente o tergiversada, para justificar barbaridades que poco o nada tienen que ver con lo que él decía. No por gusto dijo en relación con hacían sus seguidores que él no era marxista, como no lo fueron si se les estudia con el rigor histórico que Fernando exige a los Filósofos, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao, ni el Che, ni tampoco Íñigo Errejón, ni el resto del liderato liderato de Podemos, ese invento propio del Estado de Partidos, como le llamaría el difunto José Antonio García-Trevijano. Todos de una manera u otra fuerzan o se desentienden de las previsiones de Marx, sus crímenes y errores son de ellos, no del viejo Judío Alemán que, por supuesto también tenía los suyos propios, que no es momento de analizar.

Los seguidores del mal llamado comunismo científico, no habría pasado de la trifulca en una cervecería en Londinense, si no fuera por los recursos puestos a su disposición por el mismo capitalismo británico. Fue gracias a ese capital que pudo difundirse el Capital y organizarse la internacional manejada con puño de hierro por el propio Marx en toda Europa. Su objetivo más que revolucionario fue el de crear la escisión dentro del movimiento obrero creando conflicto entre socialistas marxistas, bakuninistas y lasallanos. Con esta “filosofía” de algún modo se repetía lo que ya habíamos visto hacer con la no menos especulativa masonería y su paritorio para la transformación de la sociedad que fue el liberalismo político, el marxismo por su parte pariría la socialdemocracia primero y luego el leninismo, siempre gracias a los buenos dineros que aportaban unos estados empeñados en joder a otros, en un proceso donde las ideas eran lo de menos.

Por cierto, el verdadero introductor del marxismo en España no fue Pablo Iglesias, sino su tocayo, el mulato cubano Lafarge, pero de esto no hablan los historiadores entre los que también abundan charlatanes y despreciadores de la verdad (aunque el podcaster no lo reconozca) como puede haberlos, no lo niego, entre los que, sin serlo, se hacen llamar filósofos, para confusión de gente como Villanueva.

