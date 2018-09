Las empresas en el contubernio entre los estados “adversarios”

Mal andan los historiadores y analistas políticos que intentan interpretar los fenómenos sociales desde los estrechos marcos nacionales. Todo lo que sucede en un país encuentra su explicación en movimientos globales. Una pista, que no agota toda la causalidad, pero que ofrece bastante luz sobre el tema nos la puede dar el estudio de regímenes que contaron con el financiamiento de empresas extranjeras, a veces originarias de países con sistemas políticos aparentemente opuesto o francamente en guerra. En este sentido me gustaría comentar para el lector el artículo “5 compañías que se hicieron ricas en guerra” de Magnus Västerbro, publicado el 9 de noviembre del 2017, en la revista sueca “Todo sobre historia”.

En este caso, se parte de la consideración de que, si bien la guerra causa un gran sufrimiento, ella puede hacer que algunos se hagan muy ricos, con ellas, pesado más el afán de lucrar que la mala reputación que pueden sufrir sus negocios. Esta visión es demasiado liberal y desconoce un tanto el hecho de nada de esto ocurre en un vacío legal o falto de Estados capaces de controlar lo que hacen las empresas por ellos autorizadas y legalizadas dentro y fuera de sus fronteras, que ninguna empresa puede lucrar con la guerra, si el poder establecido allí donde tiene su sede no lo quiere. Hecha esta aclaración comencemos con la lista de ejemplos que nos ofrece Västerbro.

Hugo Boss o la elegancias del los SS

El primer caso es la compañía de ropa alemana Hugo Boss, la cual fabricó desde principios de la década de 1930 y más allá, uniformes para el partido nazi alemán, incluidos los infames uniformes negros de las SS. El fundador de la compañía Hugo Boss se convirtió en miembro del partido ya en 1931, dos años antes de que Adolf Hitler llegara al poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, Boss usó criminales de guerra y trabajos forzados. Según un historiador alemán, todos los ejecutivos de la compañía durante la guerra deberían haber sido devotos nazis. Al final de la guerra, Hugo Boss se categorizó a sí mismo como un miembro activo y solidario del partido Nazi y abolió el control de su compañía y fue sentenciado a altas multas. Cuando murió en 1948, su yerno Eugen Holy se hizo cargo. Después de producir durante algún tiempo otros tipos de uniformes, por ejemplo, para el servicio postal alemán, la compañía comenzó a fabricar los trajes que finalmente se harían mundialmente famosos.

Curioso resulta que los aliados que ocuparan Alemania tras la segunda guerra mundial no desmantelaran este negocio como parte de su proceso de desnazificación, quizás porque ello podría en evidencia el conciábulo universal entre empresa capitalista y estado, algo que no conviene ni a marxistas, ni a liberales. En última instancia se explicaría tanta compasión por que Hugo Bos, siendo alemanam, no hizo nada que no hicieran otras empresas de origen extranjero como veremos más adelante.

Napalm y Agente Naranja contra civiles

Es segundo ejemplo de empresa involucrada en acción política ahora de corte más internacional lo tenemos con las bombas de Napalm lanzadas durante la Guerra de Vietnam en 1966, contra objetivos tanto civiles como militares, como parte del apoyo norteamericano al gobierno de Viet Nam del Sur. El principal fabricante de este tipo de bombas, que causa quemaduras terribles y que, de acuerdo con el derecho internacional, no puede usarse contra civiles, fue la compañía química estadounidense Dow Chemical, la que se mantiene hoy una de las más grandes del mundo en la industria. La compañía también fabricó el Agente Naranja, usado para la deforestación de los territorios vietnamitas, como parte de la llamada “Operación Ranch Hand”.

El objetivo no solo era imposibilitar que los guerrilleros comunistas pudiesen esconderse en los bosques, dejándolos sin hojas, sino también dificultar a la población civil de aquellas zonas ganarse la vida, evitando que así que sirvieran de base para las actividades de la guerrilla. Aproximadamente cuatro millones de vietnamitas se cree que fueron afectados por el Agente Naranja, y de acuerdo con la Cruz Roja en el país será de aproximadamente un millón de tener problemas de salud más o menos graves estado, incluyendo aborto espontáneo y defectos de nacimiento en los niños. Dow Chemical defendió todo el tiempo sus controvertidas entregas a su “compromiso primario fue obedecer a nuestro gobierno”.

No pretendemos con esta denuncia idealizar a los norvietnamitas y sus agentes en el sur que fueron combatidos con el agente naranja, ellos también cometieron numerosos crímenes contra la población civil antes y después de la guerra, sino constatar una vez más el uso internacional de empresas en crímenes de guerras por los que nunca pagan, incluso si ocurriese en sus lugares de origen lo que pasó en Alemania tras la segunda guerra mundial, donde se mostraron al mundo las cloacas de sus estado (no la de los vencedores igual de pestilentes) y que ni aún así sirvió para poner fin a negocios que lucraron con el mal como el ya comentado y hoy tan publicitado de Hugo Boss.

Qué tenían en común Adolfo Hitler y Henry Ford

Pero esto no es lo peor, lo peor es el caso al que me refería en los inicios de colaboracionismo con el enemigo y ahí tenemos el caso de Henry Ford, condecorados por el nacional socialismo en 1938, para celebrar su 75 cumpleaños. Algo que no es difícil de entender cuando se sabe que el empresario norteamericano compartía con los nazis el miedo al poder mundial de una élite hebrea, lo que se traducía en esa judeofobia moderna de la que el propio Ford, admirado como empresario al unísono por Lenisny Hitler era un precursor. Gracias a las ideas que el magnate difundía desde el diario de su propiedad The Dearborn Independent. En 1920 la publicación empezó a publicar semanalmente una serie de artículos sobre la “Jewish Question” y se expandió rápidamente, hasta una tirada de cerca de medio millón de ejemplares, sin importar pérdidas.

Se dice que la admiración mutua entre Ford y Hitler era tal que se cuenta que el Fürer tenía un retrato del empresario norteamericano, en su despacho y es el único estadounidense cuyo nombre cita cuando escribe Mein Kampf. Hay que aclarar que no se trataban de un fenómeno aislado.

Los Estados Unidos de entonces no eran como los de hoy donde ni siquiera el Sionismo puede ser criticado. Por ejemplo, la Ley de Inmigración de 1924 cuyo objetivo era preservar el ideal de la homogeneidad de EE. UU.” aparentemente concebida para evitar la entrada de los europeos del sur y del este lo que en realidad buscaba era frenar la llegada de católicos y judíos.

Un caso célebre de antijudaísmo de la época lo tenemos en el caso del primer aviador que cruzó el Océano Atlántico (1927) el ingeniero luterano Charles Lindbergh, quien recibiría en 1937 la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana. Se había trasladado a Europa en 1935 y Lindbergh para estudiar la organización y funcionamiento de las fuerzas aéreas de varios países. Tras regresar a Estados Unidos en 1939 comienza una serie de conferencia en contra de la intervención norteamericana en una nueva Guerra Europea y defendiendo al gobierno de Adolf Hitler. De todos modos, cuando por fin estados Unidos se decanta por el bloque anti alemán y entra en la Segunda Guerra Mundial Lindbergh contribuirá a la Victoria de su país, primero como civil de las compañías fabricantes de aviones, y luego llevando a cabo misiones en el océano Pacífico y en Europa dentro de las fuerzas aéreas estadounidenses.

Es verdad que cuando estos antijudíos norteamericanos fueron condecorados por el régimen nazi faltaban unos años para que Estados Unidos, entrara en guerra contra Alemania. Veamos que pasó en el caso de las empresas Ford y General Motors, las que según el articulista se presentaron a sí mismas como profundamente patrióticas: las fabricantes del “arsenal de la Democracia”, en el sentido de que producían los vehículos que la industria de la guerra necesitaba. El caso es que se ha demostrado que ellas también equiparon en gran medida a los nazis.

Esto se debió principalmente a las subsidiarias que tenían en Alemania durante la década de 1930, cuando resurgió la industria de guerra alemana, a pesar, apunto, de que ello le había sido prohibido tras su derrota en la primera guerra mundial. Me estoy refiriendo al denominado “Aufrüstung”, como se llamó al rearme iniciado con la llegada al gobierno de Adolf Hitler en 1933, violando las cláusulas de desarme que el Tratado de Versalles imponía a Alemania, y que para el nacionalsocialismo no eran más que un “dictado” impuesto por los vencedores de la Primera Guerra Mundial para impedirle al pueblo alemán ocupar el espacio vital (lebensraum) que según ellos le tocaría como raza superior. Se supone que el Aufrüstung era una operación encubierta, pero resultó un secreto gritado a voces, sobre todo tras la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones y la Conferencia de Desarme de Ginebra, considero oportuno recordar.

Tal y como se cuenta en el artículo de Todos sobre historia, incluso después del estallido de la guerra, el liderazgo estadounidense de Ford permitió a su filial alemana continuar trabajando con el ejército alemán. Esto llevó a que los soldados estadounidenses, después de la invasión de 1944, se sorprendieran de que los militares alemanes a menudo utilizaran camiones similares a ellos mismos. Pero el apoyo de Ford a la guerra alemana no se detuvo en la fabricación de vehículos: a través de complicados acuerdos comerciales, consiguió que se Alemania pudiese importar durante mucho tiempo importantes materias primas para su industria automotriz, como el caucho durante mucho tiempo.

Ahora viajemos al África donde las compra que hacían De Beer de los llamados “diamantes de sangre” desde Angola sirvieron para financiar la guerra de guerrillas de Unitas, contra las que nunca pudieron acabar las bien adiestradas tropas cubanas al servicio de la dictadura del MPLA, la cual por cierto se beneficiaba indirectamente de la extracción de petróleo de su subsuelo por empresas tan poco comunistas o nacionales como lo eran, Standard Oil, la Shell y la Texaco, y por cuyos posos debieron velar los internacionalistas cubanos.

África no escapa

Pero dejemos a un lado el petróleo y hablemos de esos diamantes que siguen siendo muy valorados en todo el mundo, un negocio dentro del cual De Beers es una auténtica ganadora.

De Beers fue fundado en 1888 por el imperialista británico Cecil Rhodes para explotar las minas de diamantes recientemente descubiertas en Sudáfrica, especialmente cerca de la ciudad de Kimberley. Los depósitos demostraron ser enormes y De Beers se hizo completamente dominante en el comercio mundial con diamantes a través de los años, no solo en términos de desglose sino también de distribución. En su mayoría, la compañía controlaba el 80 por ciento del comercio mundial de diamantes.

Por cierto, este tema de la explotación de esta este mineral se toca en una novela atribuida a Julio Verne y publicada en Cuba durante mi infancia, por la editorial cubana Editorial Gente Nueva. La estrella del Sur, no hace algunos años se descubrió que la trama de la novela no es de Verne, sino del antiguo comunero Pascal Grousset conocido bajo el seudónimo de André Laurie, quien falto de dinero vendió al editor Hetzel el manuscrito, aceptando ser despojado de su autoría. Luego Hetzel pidió a Julio Verne para que modificara el escrito y los publicara bajo su nombre. Quizás eso explique a que diferencia de otras novelas de Vernes, que he leído y releído hasta el final, esta me aburriera y nunca llegara a terminarla.

Pero volviendo a De Beers, compañía ha estado constantemente rodeada de rumores de que admite varios tipos de actividades ilegales, especialmente aquellas relacionadas con diamantes que se obtienen bajo condiciones feroces de explotación o que conducen a guerras sangrientas, de ahí el apellido de sangre. Uno de los ejemplos más claros se dio en Angola, donde el grupo rebelde del líder Jonás Savimbi organizó un contrabando de diamantes a gran escala para financiar su guerra de guerrillas. De Beers reconoció posteriormente que los diamantes de Angola se compraron a través de otra empresa, pero negó que supieran que eran “diamantes”.

Más tarde, se introdujo una regulación internacional para controlar qué diamantes se venden en el mercado mundial, de modo que nadie provenga de zonas afectadas por la guerra. Sin embargo, muchos han argumentado que tanto De Beers como otros en la industria eluden las regulaciones.

Una compañía química, que no salió tan bien parada, la IG Farben

Aunque cada vez aumenta el número de los negacionistas del uso de cámara de gases en los campos de concentración, la verdad es que 23 de los gerentes de la compañía química IG Farben fueron llevados ante la justicia de Núremberg, de los cuales doce terminaron en prisión por la presunta vinculación de la empresa con el exterminio de prisioneros judíos en Auschwitz.

El grupo químico y farmacéutico alemán IG Farben tenía un papel destacado dentro de la comunidad empresarial de la Alemania nazi, nos asegura el periodista agregando que, tras la Segunda Guerra Mundial, la compañía participó activamente en los preparativos para la nueva guerra alemanes, fortaleciéndose tras la invasión de Polonia y Checoslovaquia, cuyas industrias químicas serían confiscadas y transferidas a propiedades alemanas.

En el artículo se afirma que una compañía propiedad de IG Farben fue la que fabricó el gas venenoso Zyklon B, que según los vencedores -la aclaración es mías-, se usó para masacrar prisioneros en los campos de concentración alemanes. Es por este motivo que durante el llamado proceso IG Farben, que era parte del juicio de Nuremberg después del final de la guerra, son llevado los ejecutivos de IG Farben a la corte acusados por su participación en varios crímenes nazis. Lo que me llama la atención es que los 12 que terminaron condenados por tan graves hechos no pasaran más de tres años en prisión. Desde mi punto de vista esto solo se podría explicar por dos motivos, no necesariamente excluyentes entre sí, uno por una suerte de complicidad retroactiva de las potencia vencedoras con el régimen conscientes de que todas las partes habían cometido crímenes horrible contra la población civil que por tanto ninguna tenía la morar suficiente para condenar a la otra, o por la debilidad de los cargos presentados contra los fabricantes de dicho gas en un juicio que tenía más de teatro que de otra cosa. El caso es que, pese a estos pecados atribuidos entonces, el Grupo IG Farben si bien se dividió en partes más pequeñas, terminó incluido en la Bayer AG, que es hoy una de las empresas de ingeniería química líderes en el mundo.

Concluyendo

Hasta aquí algunos ejemplos de colaboracionismo de empresas con regímenes detestables, que cita Magnus Västerbro, en su artículo para Todo sobre historia. Por supuesto que podrían mencionarse muchos más, por ejemplo el de aquellos magnates que compraron las joyas arrebatada a punta de pistola y muchos veces ejecución mediante por los bolcheviques a la aristocracia y burguesía rusas.

En la segunda mitad de los años 20 el Gobierno soviético, ya terminada la Guerra civil y comenzada la Nueva Política Económica por la cual se rescataba el Mercado y la empresa privada el Gobierno Soviético vendió a millonarios y Galerías de Europa y EE. UU. obras maestras del Kremlin, del Hermitage y de la Galería Tretiakov. Entre las piezas se encontraban Coronas reales, diamantes (que bien pofdríamos llaamr de sangre), iconos y otros objetos religiosos, cuadros históricos y esculturas. Para sitar un caso: en octubre de 1926, el sindicalista angloamericano Norman Weis quien se hizo de casi 10 kg de las joyas reales, por solo solo £ 50,000 libras. Dentro del lotese encontraban entro otros objetos valisoso una corona imperial de bodas, y un ramo de rubíes del joyero de Catalina la Grande. Pero bueno esto se puede entender como acto de solidaridad desde la izquierda con el poder soviético…o de corrupción del comprador por parte de ese mismo poder. Menos comprensible es la compra de piezas robadas por el nuevo estado, por parte de representantes de un estado que en teoría consideraba sacrosanta la propiedad privada, tal fue el caso del secretario del Tesoro de EE UU, Andrew Mellony así como el embajador del mismo país y gran apologeta del Estalinismo en Norteamérica Joseph Davies.

Sigiendo la línea anterior tenemos las empresas que compraron el trigo que vendía vendido por Stalin a costa de la hambruna e incluso el canibalismo en las estepas rusas y ucranianas, las que se involucraron bajo ese mismo régimen en construcciones e industria cuya mano de obra era la esclava que se generaba en el GULAG, los casos de otras grandes empresas asociadas al régimen nazi como, Coca-Cola: la que al entrar Estados Unidos en la guerra, en 1941 y quedarse no poder importar el sirope famoso su el refresco inventa la famosa Fanta.

Otro bien conocido caso de la IBM , cuya filial alemana suministro a los nazis las máquinas Hollerith, con unas tarjetas perforadoras muy útiles a la hora de controlar e identificaciones a la población según su etnia, o creencia. El caso del ingeniero austríaco Ferdinand Porsche, fundador de las firmas Porsche y Volkswagen, construye para Hitler el llamado “coche del pueblo” y en cuyas fabricas 4 de cada 5 trabajadores eran esclavos, como más o menos ocurría con la filial alemana de la empresa norteamericana Kodak.

Y para generalizar y actualizarnos también podríamos hablar de las empresas capitalistas Europeas, particularmente españolas, francesas, en inglesas que ha comercializado desde sus inicios con el estado comunista cubano, sin preocuparse por el aniquilamiento de sus “hermanos de clase” llevado por este en el interior del país y para terminar por todo ese gran capital y banca mundial entregado a la tarea de fortalecer a la nueva China, consciente de que en ella no han sindicato que defienda al obrero a costa de desindustrializar, aumentar en desempleo y crear ciudades fantasmas en sus países de origen.

Hemos tratado un fenómeno que, como escría al principio, no se explica simplemente con la sed de ganancia que tiene estas empresas, herramientas al final de una voluntad política de rediseñar el mundo de la que participan los poderes transnacionales que viene ordenando al mundo, sin una fuerza real, intelectual o física que le salga al paso, y mucho menos de unos Estados aparentemente independientes entre sí pero en el fondo conectador por iguales intereses, intereses que se descubre más que por lo que hacen para las gradas por lo que dejan pasar en la oscuridad, de financiamiento o comercio con sus aparentes enemigos.

