Notas breves sobre cine e historia

Comentando el podcast “El Contra Plano (34)”, un programa digital especializado en cine, realizado por Fernando Díaz Villanueva con la participación de sus oyentes, donde se comentan entre otras las siguientes películas: – “El instante más oscuro” (2017) de Joe Wright, , ” Der Untergang (El hundimiento”) realizada en el 2004 por Oliver Hirschbiegel y “El oficio de las armas” (2001) de Ermanno Olmi.

https://www.ivoox.com/contraplano-34_md_28592253_wp_1.mp3 Ir a descargar

“El lado más oscuro” no deja de ser entretenida, incluso artística, pero es un pedazo de propaganda guerrerista, monarquista y de culto al controvertido Churchill, que nada más es superado en manipulación del espectador por el cine que hacía el franquismo en su culto al caudillo o el soviético en su apología del comunismo. No es la película exactamente una lección de historia política sino de maniqueísmo que ningún historiador serio debería pasar por alto.

Por supuesto para resaltar la figura emblemática de la política inglesa se le dará a su interprete, Gary Oldman el Oscar a Mejor Actor, por su interpretación de Winston Churchill, la misma estatuilla que en lugar de dar al hundimiento se entregó a una película de alegato puramwente augenésico, maltusiano y eutanásico, la repuliva Mar Adentro, de Alejandro Amenaba, que como bien reconoce el conductor del contra plano es de inferior calidad, a aquella donde trabajaba Bruno Ganz. No iporta que los del Oscar no se atrevieran a premiar a al suizo por interpretar el Hitler menos caricaturesco en la historia del Cine, el que interpreta el actor suizo en Der Untergang, no importa a cambio de ello le sobran condecoraciones y premios que valen más que cualquier Oscar, veámoslos:

1973 – Actor del año (Schauspieler des Jahres) otorgado en por la revista alemana Theater heute

1996 – Iffland-Ring.

2000 – Schweizer Filmpreis.

2000 – Premio David di Donatello por Pane e tulipani.

2001 – Swiss Film Prize por Pane e tulipani.

2001 – Berliner Filmpreis.

2004- Bavarian Film Award, mejor actor por El hundimiento.

2004 – Premio Bambi por El hundimiento

2006 – ALFS (Críticos de Londres) por El hundimiento.

2006 – Kunstpreis de la ciudad de Zürich8

2006 – Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst(Premio de la Ciencia y Arte Austriaco)

2008 – Die Europa, premio festival de Braunschweig.

Deutscher Darstellerpreis (Chaplin-Schuh)

Bundesfilmpreis

Hans-Reinhart-Ring der Schweizerischen Gesellschaft f. Theaterkultur

Officier dans l’ordre des arts et des lettres de Francia.

Veo un comentario sobre el tema del doblaje equiparándolo con el comunismo, en el canal de YouTube, donde se Fernando también subió su archivo y no puedo dejar de repetirme, dejando allí esta nota: El doblaje es el truco del establecimiento para censurar el contenido de un filme además de desgradar la obra de arte original, sin darte oportunidad a descubrir lo que te ocultan, algo que si te permite la traducción con texto si tienes algo de cultura lingüística.

Sólo el cine alemán demuestra que los alemanes no eran menos humanos, ni más sanguinarios de lo que lo fueron sus enemigos, los aliados. Esa es la diferencia cuando se aborda la segunda guerra mundial en el cine, aun así, suelen cuidarse los germanos de hacer cualquier apología al nazismo. Vale la pena verlo.

A Denis, el oyente que comenta la película – “El oficio de las armas” (2001) y la muerte esta semana de su director Ermanno Olmi, parece que también le afecta la propaganda, antiespañola, en este caso de origen italiano Lo hace acentuando una suerte de inconsistencia religiosa cuando habla de 12000 lanceros, supuestamente “protestantes” _debe referirse a los 10.000 lansquenetes bajo el mando de Jorge de Frundsberg, que habrían sido enviados por Carlos V, bastión del él mismo del catolicismo, por que sus soldados a falta de pago decidieran tomar Roma y saquearla. En cuanto a lo de castigar al Papa, no fue por lo que afirma Denis, de que seguía vendiendo absoluciones, sino por cometer el terrenal error político de tomar partido por la archienemigo del Carlos que era el Francisco I, el Rey de Francia. Cuando este fue capturado en la batalla de Pavía firmó el Tratado de Paz de Madrid, que le obligaba a no intervenir en Italia. Pero el Papa Clemente VII, animó mas tarde al Rey francés a incumplir el tratado y unirse a la llamada Liga de Cognac (o liga Clementina), integrada por el mismo Papa, Francia, Venecia, Florencia y Milán, con el fin de expulsar a los españoles de Italia.

Como bien reconoce Villanueva al comentarla este aporte, el oyente se refiera a los «lansquenete», cuya definición no viene de lanza sino de la palabra «Landsknecht», servidor o conscripto («Knecht») de la tierra («Land»).En cuanto al presunto luteranismo de estos mercenarios parece que la cosa no era exactamente así. En el ensayo de Friedrich Edelmayer , “Presencia germánica en la milicia española”, coordinado por Enrique García Hernán que aparece en la Revista Internacional de Historia Militar, 93, se sugiere otra cosa. Aquí se recuerda que desde la Baja Edad Media casi todos los monarcas y príncipes europeos contrataban soldados del Sacro Imperio. En lo que al mundo hispánico se refiere estos eran los conocidos lansquenetes y provenía de las zonas de habla alto-alemana del sur del Sacro Imperio, de los territorios católicos de la Confederación Helvética, de las zonas montañosas de Suabia, Baviera, del Tirol, de Salzburgo o de Austria, así como de los territorios católicos cerca de los Países Bajos. Tenían la fama de ser muy valientes y, lo que en la monarquía de Felipe II era de suma importancia, fueron de la fe católica, mientras desde la Reforma protestante los lansquenetes de territorios reformados sirvieron para monarcas y príncipes luteranos, calvinistas o anglicanos.

Por cierto, también se recuerda en el estudio que la tradición de los lansquenetes católicos se mantiene de una forma más moderna hasta hoy día en el Vaticano, donde el Papa todavía usa la Guardia Suiza, que apuntamos sucesora de aquellos ansquenetes que combatió contra sus colegas que formaban parte los ejércitos de Carlos V de Alemania, Primero de España.

A propósito del tirón de orejas que le da Fernando Díaz a un oyente que se identifica como latino cuando reivindica la serie “La Casa de papel”, tiene que en principio no está mal pero que pasa por alto que lo de latino no es de los norteamericanos, viene de la invasión de Napoleón tercero a México. Los yanquis nos llaman a todos: hispanos, lo que es correcto.

Es paradójico, pero mientras nosotros nos hemos dejando nublar la identidad, con los pequeños nacionalismos o exagerados universalismo que nos equiparan con los Rumanos, como bien señala el periodista español, abogando (y yo con él) por el calificativo de hispano, los angloparlantes norteamericanos mantienen una nomenclatura para definir al hispanohablante, la de “hispanic” que si bien molesta al aldeano vanidoso que es el nacional racista cubano, no deja de ser un remanente de los tiempos en que el mundo nos envidaba y temía por ser el imperio mas poderoso militar, cultural y económicamente de la época, es Español, un tema sobre el que nadie se atreve a hacer cine, lo que demuestra en manos de quien está esa poderosa industria, en la de aquellos que aún después de vencernos más por nuestras discordias que por sus destrezas, aún temen el recuerdo de nuestro pasado.

Anuncios