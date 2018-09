Bondades y maldades del doblaje en el cine

Retomando el tema

Un inteligente oyente ha puesto el dedo en la llaga que tiene el periodista Fernando Díaz Villanueva cuando defiende el doblaje como si este fuese una ventaja del cine entendido como arte, se le puede escuchar en su Contrarréplica (82) que se publica el podcaster español tanto en Youtube como Ivoox.

https://www.ivoox.com/contrareplica-82_md_28255003_wp_1.mp3 Ir a descargar

Fernando es un hombre inteligente y original, si no, no le escucharía, pero a veces se manifiesta en sus comentarios el esclavo del ambiente cultural generado por el franquismo y mantenido por el borbonismo. Estas limitaciones las vemos en esa contrarréplica en varios momentos, no solo en su respuesta al crítico de su amor por el desdoblamiento de los artistas, por ejemplo en el modo en que analiza desfile homosexual conocido como Orgullo “Gay”, en el que Fernando no ve otra cosa que una expresión de popular y no la gran maniobra de reprogramación mental del ciudadano cuya esencia es fundamentalmente política, más allá del uso que haga un partido de izquierda o de derecha de los que vemos en la superficie.

Pero donde mejor se manifiesta su ingenuidad es negarse a reconocer la clase desnaturalización desde el punto de vista artístico y paradójicamente comunicativo que significa el doblaje del cine, y está tan ciego que se le escapa en los ejemplos que nos pone la enorme información para lingüística que se escapa una vez que se cambia la banda sonora de una película, no hablemos ya de la trampa que nos hace al comparar la traducción testada probablemente mexicana de la película con al que el habría preferido como español peninsular. Este es otro problema que se resolverá consiguiendo una traducción a una norma universal del español, algo que no se logra no solo entre quienes traducen textos, sino entre quienes hablan, y ciertamente nada más raro que escuchar a un guerrero africano o indígena hablando con acento madrileño como solemos ver en las películas dobladas en España.

Fernando se nos ha quedado en la etapa del cine silente, desconociendo que después de aquella etapa la obra fílmica es un producto eminentemente audiovisual. Por supuesto que las películas no están hechas para solo ser escuchada, como tampoco el teatro, salvo que se trate de una adaptación radial. Otra cosa es que el analista pueda centrarse por separado en sonido en la fotografía o incluso el guion y descubrir por separados valores en cada uno, pero será la integración de las partes en el todo las que, como en el cuerpo humanos, nos darán el valor real de las obras.

En lo que se refiere la conexión entre imagen y sonido hay que tener en cuenta que se hace inevitable para aquilatar la obra cinematográfica una vez que el cine sonoro, que ya existía en el Paris de 1900, se perfecciona hasta conseguir el nivel de sincronización confiable que vemos en 1927 con la película The Jazz Singer., con lo que nace ya desde el punto de vista comercial lo que se conoce «películas sonoras». Es a partir de ese momento en que, desde el punto de vista de su creador, siempre será una traición a su propia poética, cualquier transformación que se le haga a la obra ya terminada, lo mismo en el sonido que la imagen y poco importa si los fines son los de facilitar su “recepción” en realidad su comercialización o para censurarla. Esta última motivación es lo que da lugar a esa escuela de doblaje español nacida durante el régimen de franco, que tanto admira el historiador y que ha traído como consecuencia público incapaz de leer, ver la película y escucharla al mismo tiempo y por tanto incapaz de descubrir las trampas inevitables del traductor-traidor, esa detección que permanentemente se descubre en la película textada, incluso en aquella donde se le superponía a la voz de los actores la insoportable voz de un traductor, algo que pasaba no pocas veces en el cine soviético, cuando se trataba de películas occidentales de poco calibre ideológico, en lo demás imperaba el doblaje como en la España franquista.

De donde viene la censura

Es bueno aclarar que la censura del cine en España no nació con el franquismo, ni siquiera con la introducción del doblaje, que comienza a generalizarse en el país en 1932, cuando la Segunda República decidió introducirlo en Madrid y en Barcelona.

El inicio de esta legislación se remonta a la Ley de Protección a la Infancia de 1904 seguida de una serie de Reales Órdenes con las que, por ejemplo, se prohibió la entrada en los locales de espectáculos a los menores de diez años.

En 1916 la censura se extiende a la necesidad de mantener la imagen de neutralidad de España con respecto a la Primera Guerra Mundial, evitando ofender las partes en conflicto.

Esto fortalecerá durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-30) cuando en 1924 comienzan a perseguirse en el cine cualquier visión considerada calumniosas para la historia patria. Era una manera de concientizar la guerra ideológica que desde las artes -y el cine no dejaba de ser la séptima para ese entonces- se sostenía desde el mundo anglosajón o protestante contra aquel latino y católico al que España pertenecía. Esto justificaba hasta cierto punto que se cortaran o prohibieran, las películas que cuestionaban los valores tradicionales de España y ofrecían una imagen peyorativa del país. En su mayoría las películas afectadas eran extranjeras, ya que el cine español era tan conservador y subordinado a la moral católica como la sociedad que reflejaba en sus pantallas.

Ese mismo año, de Rivera centraliza la censura en la Dirección General de Seguridad, con única delegación provincial en el Gobierno Civil de Barcelona, recordemos que ya por entonces el nacionalismo catalán había hecho de las suyas incluso desde el punto de vista armado. Aquella orden lejos de desaparecer, con el advenimiento de la república será renovada por ella el 18 de junio de 1931 teniendo validez para todo el territorio nacional, lo que implicó la ampliación del control político del cine a las primeras autoridades provinciales, que podrán suspender la proyección de determinadas películas siempre que así lo aconsejen circunstancias de momento o de localidad. Es decir; que, aunque una, aunque una película pasara la censura de la Dirección General de Seguridad, todavía tenía que enfrentar la de la autoridad local a la hora de ser exhibida.

Censura republicana

Es tema de la censura en la primera etapa republicana ha sido investigado en el trabajo” Las películas censuradas durante la Segunda República. Valores y temores de la sociedad republicana española (1931-1936) de María Antonia Paz Rebollo”, en cuyas conclusiones se afirma sobre ese período que, en términos generales, la censura republicana española no fue muy diferente de la de otros países occidentales y vecinos. En lo que se refiere a su vinculación gubernamental, se optó por un modelo similar al francés: se realizó desde las instancias administrativas del estado sin dejarlo a la regulación de un organismo que incluyera representantes de las empresas y de las instituciones civiles no gubernamentales (por ejemplo, como en Gran Bretaña). En cualquier caso, hay que destacar que en esta vinculación con el poder político no se advierten diferencias de criterio y de aplicación apreciables entre los periodos con gabinetes de izquierda o de centroderecha. Las decisiones de cortar o prohibir películas relacionadas con temas políticos estuvieron siempre relacionadas con lo que se consideraba -de manera directa o indirecta- incitaciones a subvertir el orden público y cita los casos de películas cuyos títulos, a veces irónicos, ya dicen lo que nos espera; “No apta para señoritas”, El último amor de Don Juan, “¡Esa censura!”.

Será entre diciembre de 1931 y enero y julio de 1936 cuando más cortes y prohibiciones se dictan en materia política. Coinciden con los dos periodos de mayor inestabilidad del régimen, si se exceptúa el de la revolución de 1934.

La investigadora señala que las informaciones (positivas o negativas) sobre el régimen ruso soviético se eliminaron sistemáticamente y que la revolución bolchevique se percibía como una amenaza de la que ningún estado podía considerarse libre. No se refería tanto a la efectiva amenaza comunista, cuyo partido apenas tuvo presencia política hasta después de febrero de 1936. Así mismo destaca que no solo no se tuvo el mismo temor ante la amenaza fascista, sino que Italia recibió un trato de preferencia en su guerra contra Abisinia. Es verdad que se evitaban las apariciones del Duce -y también de Hitler- en las pantallas, pero no de sus partidarios y ejércitos. Sin embargo, reconoce que no faltaron solicitudes de los representantes en Madrid de los dos regímenes totalitarios para que se suprimiera secuencias que perjudicaba a sus respectivos estados y quienes, al igual que otros países, casi siempre obtuvieron los cortes que solicitaban.

Paz Rebollo subraya que la censura se consideraba la guardiana de la moral pública, insistiendo en que se trata de una moral laica en la que la iglesia no tiene ninguna intervención directa. Sin embargo, ese laicismo no está reñido con el tradicionalismo que parece reflejar el sentir mayoritario por lo menos al menos, de la “buena sociedad” española, y una concepción de la mujer que se traduce en la existencia de películas “prohibidas a señoritas”. La investigación no descubre la mayor diferencia entre las decisiones de censura republicana española y de la de los países vecinos en lo que respecta a desnudeces, situaciones escabrosas, representación del sexo, etc., lo idiosincrásico de la española sería que la prohibición se extendiera a los actos conducentes a la reproducción de animales y hasta de las plantas.

Con el estallido de la guerra civil en 1936-39, si bien no desaparece del todo, la censura si hubo cierta relajación en el campo de la moralidad y por supuesto en la orientación ideológica que dependerá de las zonas dominadas por los bandos enfrentados, cada uno de ellos hará uso del cine fue utilizado como arma política y de propaganda bélica. La diferencia no solo será de contenidos sino del modo en que se trabajaba la vigilancia de este. Si hablamos de la noticia filmada, por ejemplo, tendremos que dentro del territorio republicado los realizadores del reportaje filmaban y entregaban luego sus imágenes para que pasaran la censura oficial.

En cambio, sus colegas de la zona nacional tenían que solicitar primero el permiso para poder filmar la noticia. Tras obtener la autorización y rodar la noticia, el material filmado era entregado para que pasara la censura política, militar y religiosa.

La ideologización del cine español republicano se explica con el hecho de que la mayoría de sus películas fueron realizadas por las centrales sindicales, los organismos gubernamentales o los partidos políticos y muy pocas por la iniciativa privada.

Censura Franquista

Con la victoria de Franco se vuelve a reunificar la censura, en su tarea burda de prohibir, títulos, cortar, escenas, o la más sutil, manipularon diálogos usando para ello una traducción malintencionada que nunca ha desaparecido del todo, y que reconozco se da también lo mismo en Suecia que en Los Estados Unidos, con las justificaciones más variadas, desde la adaptación al contexto cultural del receptor hasta las necesidades de una expresión políticamente correcto o adecuada a lo ideología de género.

Los mecanismos de control utilizados durante todos estos cambios fueron prácticamente los mismos. La Censura directa a pesar de ser la forma mas evidente no resultó tan decisiva como lo fue el doblaje obligatorio de la industria cinematográfica sometida al régimen.

La censura de los nacionales no se organizó hasta bien entrada la guerra cuando surge la Junta Superior de Censura Cinematográfica (1937), con jurisdicción nacional y sede en Salamanca. El 1 de abril de 1938, los nacionales crean el Departamento Nacional de Cinematografía, dependiente de su Dirección General de Propaganda del Ministerio del Interior, cuyo titular era Ramón Serrano Súñer. Las funciones del flamante Departamento Nacional de Cinematografía serían dos: a) producción de documentales y noticiarios; y b) control y regu­lación de la producción nacional y de la extranjera que se importase a la España nacio­nal. Por su parte la Junta Superior de Censura que, a partir de este momento, sería presidida por el historiador Melchor Fernández Almagro. La junta contaba con representantes del Departamento de Propaganda, del Ejército y la Iglesia, la que decía la última palabra en cuestiones de moralidad, con derecho vetar películas aprobadas por los demás miembros de la junta. Todo lo relacionado con la patria, la religión y la familia era intocable. Los filmes que no cumplían con los preceptos exigidos o se modificaban o eran prohibidos.

Más adelante aparecerá la Subcomisión Reguladora de Cinematografía (1939), como dependencia del Ministerio de Comercio e Industria.

En 1941, todos estos órganos se traspasan hacia nuevo partido político creado como sustento del régimen conocido como “El Movimiento” en cuya Vicesecretaría de Educación Popular, donde nacerá la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro, sin embargo en 1945, no por casualidad el mismo en que son derrotadas las potencias de l eje Berlín-Roma- Tokío los poderes cinematográficos, serán trasladados del aparato neofalanguista hacia la vertiente católica del régimen, pasando a depender el cine del Ministerio de Educación Nacional.

En estas condiciones el doblaje, obligatorio desde 1941, se convirtió en el arma más poderosa, reforzada por una normativa promulgada aquel año por el Gobierno de Francisco Franco que a su vez se basaba en la Ley de Defensa del Idioma de Mussolini. Ley similar también se había adoptado en Alemania y España, con el objetivo de fortalecer el nacionalismo a través de la identidad lingüística y, de controlar las ideas extranjeras ajenas a los intereses nacionales.

Hay que reconocer la censura doblada podría convertirse en un arma de doble filo desde el punto de vista moral que tanto interesaba a la iglesia, ahí un caso muy manido por los especialistas en criticar aquella época, el del modo en que fue fueron traducidos los diálogos de la película ‘Mocambo’ de 1953, en la que el doblaje transforma una relación adúltera en incestuosa.

Se supone que todo cambió con la transición, pero no es verdad, como se nos cuenta en el artículo “La censura no ha muerto en España con el Franquismo”, de Marta Tarín, publicado en Vozpopuli. Aquí nos presenta varios casos de como este mal sobrevive en la muy tolerante España de los Borbones.

En la película Happiness, de Todd Solonz, de 1998, donde se aborda el tema de la pederastia se traduce la frase:” No, contigo me haría una paja (No, I’d jerk off instead)”por: “No, contigo no podría”, tergiversando por completo la conotación. En el caso de ‘A Serbian Film’ esta fue censurada judicialmente en España en 2010. El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, fue imputado por proyectar la película en el certamen después de que el filme fuese denunciado por una asociación de defensa de menores. Peor suerte tuvo ‘Saw VI’ que no llegó a estrenarse en España, en 2009 en las salas comerciales al ser calificada X, el Ministerio de Cultura, alegó que hacía “apología de la violencia”. Un precedente había sido sentado por la película francesa Baise-moi de tíulo en español Fóllame (2001) de Virginie Despentes y la exactriz porno Coralie Trin Thri, que cuenta la historia de dos prostitutas convertidas en asesinas en serie, contiene sexo explícito y bastantes escenas de violencia. El comité calificador español la designó como película X, aunque tras dos meses de batalla judicial liderada por su distribuidora, Alta Films, obtuvo por fin la calificación para mayores de 18 años y pudo estrenarse en salas comerciales. Para terminer tenemos el caso es el Documental ‘Edificio España’, que se pasó 15 meses vetado por el Banco Santander.

Aquí ya nos hemos salido un poco del tema del doblaje para caer en el del caldo de cultivo donde este se convierte en un instrumento ideal para la censura. El problema mas grave no es el de la censura abierta que hemos expuesto, sino el de la censura sutil que se establece a través de la elimniación del lenguaje hablado original de la película con el pretexto de doblarla.

No vamos a desconocer el hecho de que el doblaje, no solo se justifica con la tarea de decirnos una cosa diferente a las que nos quiso decir director de la película con los parlamentos de sus personajes, el doblaje además de esta función tiene la de hacer la vida un tanto más cómoda al receptor menos exigente. Por ejemplo, en el caso del cine infantil (o infantilizado), dirigido a un público cuya celeridad de lectura no es la misma que la de un adulto, es lo que vemos en Suecia, donde la censura se ejerce como ya decíamos en el momento de la traducción no en la forma en que esta se nos presente, hablada o escrita. Aquí los animados de la televisión suelen ser doblados, mientras existen la opción de ver doblado o textado el mismo material en el cine y donde muy rara vez te encuentras películas para adultos doblados en el cine, otra cosa es en el negocio del DVD, en el caso de los suecos, cuya habilidad para aprender segundas lenguas es asombrosa, poco daño hace la traducción que solo las viejas generaciones se tomarán el trabajo de leer al menos en las películas en inglés.

Por otro el do hay películas tan malas desde el punto de vista artístico que el doblaje no puede hacer más daño, incluso mejorarlas, en ese caso los argumentos de Villanueva encajan cono anillo el dedo, pero para las demás no tienen más peso que los que tendrían la justificación que da al doblaje el espectador en su condición acomodaticia e indolente frente a lo que verá en la gran o pequeña pantalla, y en la que todos, sin excepción, incluido quien escribe, alguna vez hemos caído.

Podemos debatir eternamente sobre las posibilidades del Estudio de Doblaje pero nada nos ayudaría a comprender mejor sus limitaciones técnicas concretas que el Documental Voces de Película: El Doblaje Cinematográfico en España, realizado por Borja López con motivo de su Trabajo Fin de Grados entre los meses de enero y febrero del año 2015; en las oficinas de ADOMA (Madrid), los estudios de doblaje Polford y Shortchut.TV (Barcelona), la Escuela de Doblaje de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Aquí se lo dejo para que escuchen, con todo el respeto que nos merece este trabajo, las frustraciones que padecen los propios artistas del doblaje a la hora de transmitir al espectador hispano parlante las características originarias de sus personajes.

